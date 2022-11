Bất kể một trang web được thiết kế tốt đến đâu, theo thời gian, nó có thể dễ bị lỗi, lỗi và trục trặc. Ngoài ra, người dùng có thể nhập sai URL hoặc truy cập vào một trang hoặc liên kết trang web bị hỏng, điều này tạo ra lỗi. Khi điều này xảy ra, khách truy cập trang web đột nhiên gặp phải thông báo lỗi "404" tiêu chuẩn. Thông báo lỗi 404 cho biết rằng một trang trên trang web không thể trả lại kết quả và không còn tồn tại nữa. Người dùng gặp phải thông báo trang web lỗi 404 sau một kết quả tìm kiếm không thành công thường được chuyển hướng đến các trang web thay thế.

Thông báo trang web lỗi 404 tùy chỉnh được thiết kế chu đáo với các chi tiết sáng tạo và thú vị có thể phân biệt giữa người dùng thất vọng hay thích thú. Các chi tiết thiết kế ban đầu và vui tươi của thông báo trang web lỗi 404 tùy chỉnh ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng (UX) tổng thể của khách truy cập trang web. Phong cách và thông điệp độc đáo của thông báo lỗi 404 tùy chỉnh cũng có thể ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng của người dùng quay lại trang web của bạn trong tương lai.

Trang 404 trông như thế nào?

Trước khi hiểu cách phát triển trang lỗi 404 và tại sao nó lại quan trọng, điều quan trọng là phải biết trang 404 lý tưởng trông như thế nào. Trang web lỗi 404 tiêu chuẩn bao gồm các tính năng cơ bản của trang web cảnh báo người dùng về lỗi. Một số tính năng này cũng được thiết kế để chuyển hướng người dùng đến các trang chức năng khác trên website.

Thông báo lỗi tiêu chuẩn: Thông báo lỗi tiêu chuẩn 404 có thể trả về kết quả 'không tìm thấy trang' khi người dùng cố gắng truy cập trang web sai hoặc bị hỏng. Các trang web khác có thể trả lại thông báo 404 chỉ đơn giản là "Rất tiếc..lỗi 404", "sai URL" hoặc "không tìm thấy trang chủ cục bộ".

Liên kết trang web thay thế

Khi người dùng đã truy cập trang web lỗi 404, họ có thể bị chuyển hướng từ trang sai đến trang web thay thế hoặc kênh bán hàng. Khách truy cập trang web biết ơn thường đánh giá cao các liên kết trang web này khi họ tìm cách quay lại trang đầy đủ chức năng trên trang web. Hãy coi thông báo trang web lỗi 404 là một dấu hiệu cho thấy khách truy cập của bạn đã đi sai đường. Các liên kết bổ sung trên trang thông báo lỗi 404 giống như một bản đồ cung cấp cho chúng một tuyến đường thay thế.

Các tính năng thiết kế nhất quán

Mặc dù bị 'lạc' trên trang web của bạn, người dùng nên chỉ ra rằng họ vẫn đang đi đúng hướng. Thông báo trang web lỗi 404 cho người dùng biết rằng họ tạm thời bị mất trên trang web. Nó cũng có thể chỉ ra rằng họ đã nhập sai địa chỉ trang web URL. Tuy nhiên, thương hiệu trang lỗi 404 nhất quán, màu sắc, phông chữ và các yếu tố thiết kế trang web khác trấn an khách truy cập rằng họ vẫn đang truy cập đúng trang web.

Tôi nên đặt gì trên trang 404 tùy chỉnh?

Từ lâu, chúng tôi đã chấp nhận rằng thông báo lỗi 404 sẽ luôn là một phần của việc vận hành các trang web trực tuyến. Vì vậy, việc đưa nội dung hay nhất và làm cho trang lỗi 404 trở nên hấp dẫn và bắt mắt này cũng quan trọng không kém các trang website khác. Tuy nhiên, việc thiết kế các thông báo lỗi 404 tùy chỉnh chu đáo trên trang web có thể khiến trải nghiệm người dùng (UX) khó chịu hơn nhiều.

Bao gồm hài hước

Khách truy cập trang web có thể thích thú hơn là khó chịu khi được chào đón bằng thông báo trang web lỗi 404 hài hước hoặc dí dỏm. Một ví dụ điển hình là thông báo trang web lỗi 404 trên các trang web như Amazon, Ikea và công ty giải trí khổng lồ HBO. Thông báo lỗi 404 tùy chỉnh của họ rất thú vị, kỳ quặc và hết sức vui nhộn! Các thông báo trang web lỗi 404 này nâng cao trải nghiệm người dùng (UX) bằng cách tạo cho trang web một nét riêng. Những chi tiết thiết kế nhỏ này được khách truy cập trang web yêu thích và tăng xác suất họ sẽ quay lại trang web của bạn trong tương lai.

Đặt một số nội dung tốt

Các trang web có thể sử dụng các trang web lỗi 404 tùy chỉnh để tối đa hóa cơ hội tiếp thị, khách hàng tiềm năng và bán hàng. Họ có thể đặt tiếp thị và kêu gọi hành động trong các liên kết trang web trong thông báo trang web lỗi 404 tùy chỉnh. Các doanh nghiệp thông minh sử dụng thông báo lỗi 404 trên trang web để mở rộng chiến lược tiếp thị, quảng bá và quảng bá của họ. Họ có thể sử dụng các trang lỗi 404 của mình để thêm liên kết đến nội dung thú vị và các sản phẩm sắp ra mắt có thể chuyển đổi thành doanh số bán hàng từ khách truy cập trang web.

Phải là một thiết kế sạch sẽ

Không muốn lấp đầy khoảng trống của các trang web lỗi 404 của bạn với quá nhiều thông tin. Trong lĩnh vực này, các trang web phải áp dụng nguyên tắc KISS là giữ cho nó đơn giản (ngu ngốc). Trong khi các doanh nghiệp có thể sử dụng thông báo trang web lỗi 404 làm cơ hội xây dựng thương hiệu bổ sung, phương pháp này phải được cân bằng. Trang thông báo 404 gọn gàng giúp nâng cao trải nghiệm người dùng (UX) tổng thể bằng cách giảm sự thất vọng của người dùng với một thiết kế trang web gọn gàng và đẹp mắt. Trải nghiệm người dùng cũng bị ảnh hưởng tích cực bởi thông báo trang web lỗi 404 bổ sung, mạch lạc về thương hiệu.

Làm cách nào để tạo trang 404?

Bây giờ là lúc để xem bạn nên tạo trang lỗi 404 trên trang web của mình như thế nào và tăng trải nghiệm người dùng của trang web cũng như tỷ lệ giữ chân khách truy cập.

Bao gồm các yếu tố thiết kế

Quyết định loại yếu tố thiết kế mà các trang web lỗi 404 của bạn sẽ làm nổi bật. Các trang web có thể chọn tạo lại thông điệp thương hiệu độc đáo của họ thông qua các yếu tố thiết kế có thể kỳ quặc, dễ thương, chuyên nghiệp, giáo dục hoặc giải trí. Các yếu tố thiết kế lỗi 404 được chọn cũng dựa trên loại người dùng thường xuyên sử dụng trang web của bạn. Sẽ phải xem xét màu sắc, phông chữ, các yếu tố đồ họa và tính thẩm mỹ tổng thể của trang thông báo 404. Các nhà thiết kế cần đặt mình vào vị trí của người dùng cuối để trải nghiệm trang thông báo lỗi 404 theo quan điểm của họ.

Thêm các yếu tố điều hướng

Dù thẩm mỹ thiết kế của bạn là gì, một số tính năng tiêu chuẩn sẽ cần được đưa vào trang thông báo 404. Thông báo trang web lỗi 404 nên được bao gồm để cảnh báo người dùng về liên kết bị hỏng, bị thiếu hoặc URL sai. Một lời kêu gọi hành động cũng sẽ được bao gồm để khuyến khích người dùng trang web thực hiện hành động khắc phục trên trang web lỗi 404.

Công cụ báo cáo

Các trang lỗi 404 của trang web nên được thiết kế để cho phép người dùng báo cáo các vấn đề với liên kết trang web.

Định cấu hình máy chủ

Máy chủ trang web sẽ cần được thiết kế để hiển thị thông báo "lỗi 404" để phản hồi lại URL không chính xác hoặc lỗi trang web. Điều này có thể được thực hiện dễ dàng nếu trang web của bạn là một trang web ít mã / không có mã. Tuy nhiên, nếu trang web được xây dựng tùy chỉnh, thì kỹ sư phần mềm có thể được yêu cầu để định cấu hình và kiểm tra thông báo trang web lỗi 404.

Theo dõi số liệu trang web

Các nhà phát triển có thể chọn theo dõi số liệu trang web để có được thông tin hữu ích về khả năng người dùng tạo ra thông báo "lỗi 404". Dữ liệu được tạo có thể hữu ích cho việc cập nhật trang web, khắc phục sự cố và khắc phục sự cố. Các bước tiếp theo có thể được thực hiện để giảm thiểu xác suất khách truy cập trả lại tin nhắn 404. Google Analytics là một công cụ dữ liệu hữu ích khác trong việc theo dõi tần suất một trang web trả lại thông báo trang web "lỗi 404".

Trang 404 tùy chỉnh có giúp SEO không?

Câu trả lời là có hoặc không. Một trang 404 tùy chỉnh không nhất thiết phải tự nó cải thiện thứ hạng trên Google. Tuy nhiên, thông báo lỗi 404 tùy chỉnh tạo ra trải nghiệm người dùng tích cực hơn so với các trang web có thông báo "lỗi 404" đơn thuần. Những thông báo 404 tùy chỉnh này biến một kết quả khó chịu khác thành một trải nghiệm mới lạ cho người dùng. Một số trang web chọn cách gây cười cho khách truy cập bằng các trò chơi, động vật dễ thương hoặc một trò đùa hài hước khi họ gặp lỗi 404. Các thông báo lỗi trang web tùy chỉnh 404 được thiết kế độc đáo này có nhiều khả năng gây ra phản ứng tích cực hoặc ngạc nhiên từ khách truy cập trang web.

Dựa trên phản hồi tích cực của họ, thông báo trang web lỗi 404 tùy chỉnh nâng cao trải nghiệm người dùng (UX) tổng thể. Khách truy cập vào các trang web có thông báo 404 tùy chỉnh có trải nghiệm người dùng (UX) tích cực hơn so với khách truy cập vào các trang không có.

Hiệu ứng phụ là những người dùng này có nhiều khả năng sẽ khám phá nội dung trang web bổ sung của bạn hơn. Theo cách gián tiếp này, các trang 404 tùy chỉnh giúp xếp hạng SEO trang web. Các trang thông báo trang web lỗi 404 tùy chỉnh cho phép các trang web sử dụng số liệu phân tích được tạo từ trang web để hướng dẫn chiến lược thông báo trang web lỗi 404 của bạn. Các doanh nghiệp có thể tạo thêm các cơ hội SEO bằng cách chọn các bài đăng trên trang web được người dùng tương tác nhiều nhất. Họ cũng có thể kết hợp các liên kết đến các trang web phổ biến nhất của trang thông báo lỗi 404 của họ. Điều này sẽ chuyển hướng người dùng đến các trang đang hoạt động, do đó thúc đẩy lưu lượng tìm kiếm. Điều này sẽ dẫn đến xếp hạng cao hơn cho các cụm từ tìm kiếm doanh nghiệp của bạn trên Google SEO.

Trang web nên có lỗi nào?

Ngoài thông báo lỗi 404, một trang web có thể có các loại trang lỗi khác phía máy khách và phía máy chủ. Các mã duy nhất của chúng phản ánh nguồn gốc của lỗi trang web, với những lỗi phổ biến nhất được khám phá bên dưới:

Lỗi 401

Lỗi phía máy khách này là do người dùng không có đủ thông tin xác thực. Lỗi này có thể do khách truy cập trang web quên thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu của họ. Do đó, danh tính của họ không thể được xác minh và trang web trả về kết quả tìm kiếm 404.

Lỗi 403

Lỗi này do khách hàng hoặc người dùng không có đủ quyền hoặc đặc quyền để truy cập trang. Lỗi này thường xuyên xảy ra ở các văn phòng nơi công nhân bị cấm truy cập các trang web bên ngoài cụ thể; khách truy cập có thể thấy thông báo lỗi này khi họ cố gắng duyệt qua. Để giải quyết vấn đề này, khách hàng cần kiểm tra kỹ xác thực của mình và cố gắng đăng nhập lại. Nếu không thành công, họ có thể phải liên hệ với quản trị viên mạng để truy cập các quyền cần thiết.

Lỗi 404

Như đã thảo luận trong suốt bài viết này, kết quả lỗi 404 được trả về khi không thể tìm thấy trang. Điều này có thể do người dùng nhập sai URL. Lỗi này cũng có thể do một trang đã bị xóa. Trang 404 do đó không thể truy cập được đối với khách truy cập.

Lỗi 500

Đây là lỗi liên quan đến máy chủ hoặc phía máy chủ khiến kết quả của bạn không được trả lại trong quá trình tìm kiếm. Trang lỗi 500 cho biết sự cố với máy chủ đang ảnh hưởng đến trang web của bạn. Ví dụ: máy chủ có thể tạm thời ngừng hoạt động do lỗi kỹ thuật. Kết quả là, khách truy cập sẽ được chào đón với trang lỗi này trong khi cố gắng điều hướng trang web.

Lỗi 502

Lỗi 502 là một trang lỗi cụ thể hơn cho thấy kết nối internet. Trong trường hợp có sự cố kết nối internet, khách truy cập sẽ thấy kết quả lỗi 502 trên màn hình của họ. Loại trang lỗi này nằm ngoài tầm kiểm soát của họ và có bản chất liên quan đến máy chủ hoặc phía máy chủ.

Lỗi 503

Loại trang lỗi này thường được các tổ chức lớn như ngân hàng sử dụng để cho biết sự hiện diện của thời gian ngừng hoạt động bảo trì. Trang lỗi này cho khách truy cập biết rằng thời gian ngừng hoạt động của trang web đã được lên kế hoạch để tạo điều kiện nâng cấp, cập nhật hoặc bảo trì. Là một loại lỗi phía máy chủ, nó cũng có thể chỉ ra sự cố về sự cố trang web do một lượng lớn người dùng trên mạng. Các doanh nghiệp có các sự kiện bán lẻ lớn đôi khi gặp phải loại trang lỗi này do lượng người dùng đổ xô đến trang web của họ.

Lỗi 504

Thông báo lỗi này phổ biến và có liên quan đến thời gian chờ của cổng. Khách truy cập trang web có thể nhận thấy rằng một trang web có thể mất nhiều thời gian để trả lại kết quả. Nếu trang web mất quá nhiều thời gian để xử lý truy vấn, nó thường không thành công và có thể trả về thông báo lỗi 504 phía máy chủ này.

Làm cách nào để tạo trang 404 trong WordPress?

Trên nền tảng WordPress, trang lỗi 404 có thể được tạo bằng cách chỉ cần tải xuống và cài đặt một trong các công cụ của họ. Plugin 404 trang độc quyền của họ dành cho WordPress cung cấp giải pháp đơn giản để tạo trang 404 với các tính năng tùy chỉnh mà người dùng sẽ đánh giá cao. Plugin này giúp loại bỏ quá trình phỏng đoán dành cho những người không phải lập trình viên và nhà phát triển công dân với giao diện kéo, thả và cài đặt thuận tiện.

Điểm mấu chốt

Nếu các doanh nghiệp muốn tạo một thông điệp tùy chỉnh 404 tập trung vào thương hiệu duy nhất, thì một nhà phát triển phần mềm sẽ được yêu cầu. Lộ trình này tốn kém hơn so với các giải pháp plugin mã thấp do WordPress cung cấp. Thiết kế tùy chỉnh của trang lỗi 404 cũng có thể mất nhiều thời gian hơn và yêu cầu nhiều lần tham vấn trước khi quyết định thiết kế. Mức độ thiết kế cần thiết cho trang 404 trên trang web của bạn trong WordPress cuối cùng phụ thuộc vào ngân sách và tiến trình dự án của bạn.

