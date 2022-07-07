Bir web sitesi ne kadar iyi tasarlanmış olursa olsun, zaman zaman hatalara, hatalara ve aksaklıklara eğilimli olabilir. Ayrıca, kullanıcılar yanlış URL girebilir veya bozuk bir web sitesi bağlantısını veya sayfasını ziyaret edebilir, bu da hataya neden olur. Bu olduğunda, web sitesi ziyaretçileri aniden standart '404' hata mesajı ile karşı karşıya kalırlar. 404 hata mesajı, sitedeki bir sayfanın sonuç döndürmediğini ve artık var olmadığını gösterir. başarısız bir arama sonucu genellikle alternatif web sitesi sayfalarına yönlendirilir.

Yaratıcı ve açık yürekli ayrıntılara sahip, düşünceli bir şekilde tasarlanmış özel bir 404 hata web sitesi mesajı, hüsrana uğramış veya eğlenmiş kullanıcılar arasında ayrım yapabilir. Özel bir 404 hata web sitesi mesajının özgün ve eğlenceli tasarım ayrıntıları, site ziyaretçilerinin genel kullanıcı deneyimini (UX) etkiler. Özel bir 404 hata mesajının benzersiz stili ve mesajı, kullanıcıların gelecekte web sitenize ne kadar geri döneceklerini de etkileyebilir.

Kaynak: Dribble

404 Sayfası Neye benziyor?



Bir 404 hata sayfasının nasıl geliştirileceğini ve neden önemli olduğunu anlamadan önce, ideal bir 404 sayfasının nasıl göründüğünü bilmek önemlidir. Standart bir 404 hata web sitesi sayfası, kullanıcıları hata konusunda uyaran temel web sitesi özelliklerini içerir. Bu özelliklerden bazıları, kullanıcıları web sitesindeki diğer işlevsel sayfalara yönlendirmek için de tasarlanmıştır.

Standart Hata Mesajı: Standart bir 404 hata mesajı, kullanıcılar yanlış veya bozuk bir web sitesi sayfasına erişmeye çalıştığında 'sayfa bulunamadı' sonucu verebilir. Diğer web siteleri, yalnızca "Oops..error 404", "yanlış URL" veya "yerel ana bilgisayar sayfası bulunamadı" yazan bir 404 mesajı döndürebilir.

Alternatif Web Sitesi Bağlantıları



Kullanıcılar bir 404 hata web sitesi sayfasına geldiklerinde, yanlış sayfadan alternatif bir web sayfasına veya satış hunisine yönlendirilebilirler. Minnettar web sitesi ziyaretçileri, sitede tamamen işlevsel bir sayfaya geri dönmeye çalıştıkları için genellikle bu web sitesi bağlantılarını takdir eder. 404 hata web sitesi mesajını, ziyaretçilerinizin yanlış rotayı izlediğinin bir işareti olarak düşünün. 404 hata mesajı sayfasındaki ek bağlantılar, onlara alternatif bir rota veren bir harita gibidir.

Tutarlı Tasarım Özellikleri



Web sitenizde 'kaybolmuş' olmalarına rağmen, kullanıcılar hala doğru yolda olduklarını belirtmelidir. 404 hata web sitesi mesajı, kullanıcılara sitede geçici olarak kaybolduklarını söyler. Ayrıca yanlış URL web sitesi adresini girdiklerini de gösterebilir. Bununla birlikte, tutarlı 404 hata sayfası markalaması, renkler, yazı tipleri ve diğer web sitesi tasarım öğeleri, ziyaretçilere hala doğru sitede olduklarına dair güvence verir.

Özel 404 Sayfasına Ne Yazmalıyım?



404 hata mesajlarının her zaman çevrimiçi web sitelerini çalıştırmanın bir parçası olacağını uzun zamandır kabul ettik. Bu nedenle, en iyi içeriği koymak ve bu hatayı 404 sayfalık cazip ve göz alıcı hale getirmek, diğer web sitesi sayfaları kadar önemlidir. Bununla birlikte, düşünceli özel 404 hata web sitesi mesajları tasarlamak, aksi halde can sıkıcı bir kullanıcı deneyimini (UX) çok daha katlanılabilir hale getirebilir.

Mizahı Dahil Et



Site ziyaretçileri, komik veya esprili bir 404 hata web sitesi mesajı ile karşılaştıklarında sinirlenmekten çok eğlenebilirler. İyi bir örnek, Amazon, Ikea ve eğlence devi HBO gibi sitelerdeki 404 hata web sitesi mesajlarıdır. Özel 404 hata mesajları çok eğlenceli, ilginç ve düpedüz komik! Bu 404 hata web sitesi mesajları, web sitesine kişisel bir dokunuş vererek kullanıcı deneyimlerini (UX) geliştirir. Bu küçük tasarım detayları, site ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor ve gelecekte web sitenize geri dönme olasılıklarını artırıyor.

Bazı İyi İçerikler Koyun



Web siteleri, pazarlama, olası satışlar ve satış fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak için özel 404 hata web sitesi sayfalarını kullanabilir. Özel 404 hata web sitesi mesajlarında web sitesi bağlantılarına pazarlama ve harekete geçirici mesaj yerleştirebilirler. Akıllı işletmeler, pazarlama, tanıtım ve tanıtım stratejilerini genişletmek için 404 hata web sitesi mesajı kullanır. 404 hata sayfalarını, ilginç içeriğe ve site ziyaretçilerinden satışa dönüşebilecek gelecek ürünlere bağlantılar eklemek için kullanabilirler.

Temiz Bir Tasarım Olmalı



404 hata web sitesi sayfalarınızın boşluklarını çok fazla bilgi ile doldurma dürtüsüne karşı koyun. Bu alanda, web siteleri KISS'in basit (aptal) tutma ilkesini uygulamalıdır. İşletmeler 404 hata web sitesi mesajlarını ek markalaşma fırsatları olarak kullanabilirken, bu yaklaşım dengeli olmalıdır. Düzenli bir 404 mesaj sayfası, temiz ve şık bir web sitesi tasarımıyla kullanıcıların hayal kırıklığını azaltarak genel kullanıcı deneyimini (UX) destekler. Kullanıcı deneyimi, marka tutarlı, tamamlayıcı 404 hata web sitesi mesajından da olumlu etkilenir.

404 Sayfası Nasıl Oluştururum?



Şimdi, web sitenizde nasıl bir hata 404 sayfası oluşturmanız ve web sitenizin kullanıcı deneyimini ve ziyaretçi tutma oranını artırmanız gerektiğini görmenin zamanı geldi.

Tasarım Öğelerini Dahil Et



404 hata web sitesi sayfalarınızın yer alacağı tasarım öğelerinin türüne karar verin. Web siteleri, ilginç, sevimli, profesyonel, eğitici veya eğlenceli olabilecek tasarım öğeleri aracılığıyla benzersiz marka mesajlarını yeniden oluşturmayı seçebilir. Seçilen 404 hata tasarım öğeleri, web sitenizi sık kullanan kullanıcıların türüne de bağlıdır. 404 mesaj sayfasının renkleri, yazı tipleri, grafik öğeleri ve genel estetiği dikkate alınacaktır. Tasarımcıların, 404 hata web sitesi mesaj sayfasını kendi bakış açılarından deneyimlemek için kendilerini son kullanıcıların yerine koymaları gerekir.

Gezinme Öğeleri Ekle



Tasarım estetiğiniz ne olursa olsun, 404 mesaj sayfasına bazı standart özelliklerin dahil edilmesi gerekecektir. Kullanıcıları bozuk, eksik bağlantı veya yanlış URL konusunda uyarmak için bir 404 hata web sitesi mesajı eklenmelidir. Site kullanıcılarını 404 hata web sitesi sayfasında düzeltici eylem gerçekleştirmeye teşvik etmek için bir harekete geçirici mesaj da dahil edilecektir.

Raporlama Aracı



Web sitelerinin 404 hata sayfası, kullanıcıların web sitesi bağlantılarıyla ilgili sorunları bildirmelerine olanak tanıyacak şekilde tasarlanmalıdır.

Sunucuyu Yapılandır



Web sitesi sunucusunun, yanlış bir URL veya site hatasına yanıt olarak "hata 404" mesajını gösterecek şekilde tasarlanması gerekecektir. Web siteniz düşük kodlu/kodsuz bir siteyse bu kolayca yapılabilir. Ancak site özel olarak oluşturulmuşsa, 404 hata web sitesi mesajını yapılandırmak ve test etmek için bir yazılım mühendisi gerekebilir.

Site Metriklerini İzle



Geliştiriciler, kullanıcıların "hata 404" mesajları oluşturma olasılığı hakkında faydalı bilgiler elde etmek için site ölçümlerini izlemeyi tercih edebilir. Oluşturulan veriler, web sitesi güncellemeleri, sorun giderme ve sorunları giderme için faydalı olabilir. Ziyaretçilerin bir 404 mesajı döndürme olasılığını en aza indirmek için sonraki adımlar atılabilir. Google Analytics, bir web sitesinin ne sıklıkta bir "hata 404" web sitesi mesajı döndürdüğünü izlemeye yönelik başka bir yararlı veri aracıdır.

Özel 404 Sayfası SEO'ya Yardımcı Olur mu?



Cevap evet ve hayır. Özel bir 404 sayfası, Google'daki sıralamaları tek başına iyileştirmeyebilir. Ancak, özel bir 404 hata mesajı, düz "hata 404" mesajlarına sahip web sitelerinden daha olumlu bir kullanıcı deneyimi yaratır. Bu özel 404 mesajları, aksi halde can sıkıcı bir sonucu kullanıcılar için yeni bir deneyime dönüştürür. Bazı siteler, 404 hatasıyla karşılaştıklarında ziyaretçilerini oyunlar, sevimli hayvanlar veya komik bir şaka ile eğlendirmeyi tercih eder. Bu benzersiz şekilde tasarlanmış özel 404 web sitesi hata mesajlarının, site ziyaretçilerinde olumlu veya şaşkın bir tepki uyandırması daha olasıdır.

Olumlu yanıtlarına dayanarak, özel 404 hata web sitesi mesajları genel kullanıcı deneyimini (UX) geliştirir. Özel 404 mesajları olan sitelerin ziyaretçileri, olmayan sitelerin ziyaretçilerine göre daha olumlu bir kullanıcı deneyimine (UX) sahiptir.

Kaynak: Dribble

Bunun yan etkisi, bu kullanıcıların ek web sitesi içeriğinizi keşfetme olasılığının daha yüksek olmasıdır. Bu dolaylı yoldan, özel 404 sayfaları, web sitesi SEO sıralamasına yardımcı olur. Özel 404 hata web sitesi mesaj sayfaları, web sitelerinin 404 hata web sitesi mesaj stratejinize rehberlik etmesi için web sitesinden oluşturulan analitiği kullanmasına izin verir. İşletmeler, kullanıcılar tarafından en çok etkileşime giren web sitesi gönderilerini seçerek ek SEO fırsatları yaratabilir. Ayrıca 404 hata mesajı sayfalarının en popüler web sitesi sayfalarına bağlantılar da ekleyebilirler. Bu, kullanıcıları çalışma sayfalarına yönlendirecek ve böylece arama trafiğini artıracaktır. Bu, işletme arama terimlerinizin Google SEO'da daha üst sıralarda yer almasıyla sonuçlanacaktır.

Bir Web Sitesinde Hangi Hata Sayfaları Bulunmalıdır?



404 hata mesajına ek olarak, bir web sitesinde başka türde istemci tarafı ve sunucu tarafı hata sayfaları bulunabilir. Benzersiz kodları, en yaygın olanları aşağıda incelenmek üzere, web sitesi hatasının kaynağını yansıtır:

401 Hatası



Bu istemci tarafı hatası, kullanıcının yeterli kimlik doğrulama bilgilerine sahip olmamasından kaynaklanır. Bu hata, giriş bilgilerini veya şifrelerini unutan site ziyaretçilerinden kaynaklanabilir. Sonuç olarak, kimlikleri doğrulanamıyor ve web sitesi bir 404 arama sonucu döndürüyor.

403 Hatası



Bu hata, sayfaya erişmek için yeterli izne veya ayrıcalığa sahip olmayan bir istemci veya kullanıcı tarafından oluşturulur. Bu hata, çalışanların belirli harici web sitelerine erişmesinin yasak olduğu ofislerde sıklıkla meydana gelir; ziyaretçiler göz atmaya çalıştıklarında bu hata mesajını görebilirler. Bunu çözmek için, istemcilerin kimlik doğrulamalarını iki kez kontrol etmeleri ve tekrar oturum açmayı denemeleri gerekir. Bu başarısız olursa, gerekli izinlere erişmek için bir ağ yöneticisine başvurmaları gerekebilir.

404 hata



Bu makale boyunca tartışıldığı gibi, bir sayfa bulunamadığında 404 hata sonucu döndürülür. Bunun nedeni, bir kullanıcı tarafından yanlış yazılan bir URL olabilir. Bu hata, kaldırılmış bir sayfadan da kaynaklanabilir. Bir 404 sayfası bu nedenle ziyaretçilere erişilemez hale getirilir.

500 Hata



Bu, arama sırasında sonuçlarınızın döndürülmemesine neden olan sunucuyla ilgili veya sunucu tarafı bir hatadır. 500 hata sayfası, web sitenizi etkileyen sunucuyla ilgili bir sorunu gösterir. Örneğin, bir sunucu teknik hatalardan dolayı geçici olarak kapalı olabilir. Sonuç olarak, ziyaretçiler sitede gezinmeye çalışırken bu hata sayfasıyla karşılaşacaktır.

502 Hatası



502 hatası, atasözü parmağını internet bağlantısına işaret eden daha spesifik bir hata sayfasıdır. İnternet bağlantı sorunlarının olduğu durumlarda ziyaretçiler ekranlarında 502 hatası sonucunu göreceklerdir. Bu tür bir hata sayfası onların kontrolü dışındadır ve doğası gereği sunucu ile ilgili veya sunucu tarafıdır.

503 Hatası



Bu tür bir hata sayfası genellikle bankalar gibi büyük kuruluşlar tarafından bakım kesintisinin varlığını belirtmek için kullanılır. Bu hata sayfası, ziyaretçilere sitenin kapalı kalma süresinin yükseltmeleri, güncellemeleri veya bakımı kolaylaştırmak için planlandığını belirtir. Sunucu taraflı bir hata türü olarak, ağdaki çok sayıda kullanıcı nedeniyle site çökmeleriyle ilgili bir sorunu da gösterebilir. Büyük perakende satış etkinlikleri olan işletmeler, kullanıcıların sitelerine akın etmesine yanıt olarak bazen bu tür bir hata sayfasıyla karşılaşır.

504 Hatası



Bu hata mesajı popülerdir ve ağ geçidi zaman aşımlarıyla ilişkilidir. Site ziyaretçileri, bir web sitesinin sonuçları döndürmesinin uzun sürebileceğini fark edebilir. Web sitesinin sorguyu işlemesi çok uzun sürerse, genellikle başarısız olur ve bu sunucu tarafı 504 hata mesajını döndürebilir.

WordPress'te nasıl 404 sayfası oluştururum?



WordPress platformunda, araçlarından birini indirip kurarak bir 404 hata sayfası oluşturulabilir. WordPress için tescilli 404 sayfalık eklentileri, kullanıcıların beğeneceği özel özelliklere sahip bir 404 sayfası oluşturmak için basit bir çözüm sunar. Bu eklenti, uygun sürükle, bırak ve kur arayüzü ile kodlayıcı olmayanlar ve vatandaş geliştiriciler için tahminde bulunma sürecini ortadan kaldırır.

Alt çizgi



İşletmeler benzersiz bir marka merkezli 404 özel mesaj oluşturmayı tercih ederse, bir yazılım geliştiricisine ihtiyaç duyulacaktır. Bu rota, WordPress tarafından sağlanan düşük kodlu eklenti çözümlerinden daha maliyetlidir. 404 hata sayfasının özel tasarımı da daha uzun sürebilir ve bir tasarıma karar vermeden önce birden fazla danışma gerektirebilir. WordPress'teki web siteniz 404 sayfası için gereken tasarım seviyesi, nihayetinde bütçenize ve proje zaman çizelgenize bağlıdır.

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