Não importa quão bem concebido seja um website, de vez em quando, pode ser propenso a erros, bugs, e falhas. Além disso, os utilizadores podem introduzir o URL errado ou visitar uma ligação ou página de website quebrada, o que cria um erro. Quando isto acontece, os visitantes do sítio web são subitamente confrontados com a mensagem de erro padrão '404'. Uma mensagem de erro '404' indica que uma página do sítio não devolveu um resultado e já não existe. Os utilizadores que se deparam com uma mensagem de erro "404-error" após um resultado de pesquisa falhado são normalmente redireccionados para páginas alternativas do sítio web.

Uma mensagem de erro do sítio web 404 com detalhes criativos e descontraídos pode diferenciar entre utilizadores frustrados ou divertidos. Os detalhes originais e lúdicos do design de uma mensagem de erro personalizada do sítio web 404 afectam a experiência geral dos utilizadores do sítio (UX). O estilo único e as mensagens de uma mensagem de erro personalizada 404 podem também afectar a vontade dos utilizadores de regressar ao seu sítio web no futuro.

Qual é o aspecto de uma página 404?



Antes de compreender como desenvolver uma página de erro 404 e porque é crucial, é importante saber como é uma página 404 ideal. Uma página padrão de erro 404 inclui características básicas do sítio web que alertam os utilizadores do erro. Algumas destas características são também concebidas para redireccionar os utilizadores para outras páginas funcionais do sítio web.

Mensagem de erro padrão: Uma mensagem de erro padrão 404 pode retornar um resultado "página não encontrada" quando os utilizadores tentam aceder a uma página de sítio web errada ou quebrada. Outros websites podem devolver uma mensagem 404 que diz simplesmente "Oops..error 404", "URL errado", ou "página anfitriã local não pode ser encontrada".

Hiperligações de websites alternativos



Uma vez que os utilizadores tenham aterrado numa página web de erro 404, podem ser redireccionados da página errada para uma página web alternativa ou para um funil de vendas. Os visitantes agradecidos do website geralmente apreciam estas ligações ao procurarem regressar a uma página totalmente funcional no site. Pense numa mensagem de erro 404 do website como um sinal de que os seus visitantes tomaram o caminho errado. As ligações adicionais numa página de mensagem de erro 404 são como um mapa que lhes dá um itinerário alternativo.

Características de Desenho Consistente



Apesar de estar 'perdido' no seu sítio web, os utilizadores devem indicar que ainda estão no caminho certo. A mensagem de erro do website 404 diz aos utilizadores que eles estão temporariamente perdidos no site. Pode também indicar que introduziram o endereço URL errado no website. No entanto, a marca consistente da página de erro 404, cores, tipos de letra e outros elementos de design do sítio asseguram aos visitantes que ainda se encontram no sítio correcto.

O que devo colocar numa página personalizada 404?



Há muito que aceitamos que as mensagens de erro 404 farão sempre parte do funcionamento de sítios web em linha. Por isso, colocar o melhor conteúdo e fazer este erro 404-página tentador e apelativo é igualmente importante como outras páginas de sítios web. No entanto, conceber mensagens de erro personalizadas de 404 páginas web pode tornar uma experiência de utilizador (UX) muito mais aborrecida.

Incluir Humor



Os visitantes do sítio podem ser mais divertidos do que irritados quando recebidos com uma mensagem de erro engraçada ou espirituosa do sítio web 404. Um bom exemplo são as mensagens de erro 404 em sítios como a Amazon, Ikea, e o gigante do entretenimento HBO. As suas mensagens de erro personalizadas 404 são muito divertidas, curiosas, e completamente hilariantes! Estas 404 mensagens de erro do website melhoram as experiências do utilizador (UX), dando ao website um toque pessoal. Estes pequenos detalhes de design são cativantes para os visitantes do site e aumentam a probabilidade de que estes regressem ao seu site no futuro.

Colocar algum bom conteúdo



Os sítios web podem utilizar páginas web de erro 404 personalizadas para maximizar as oportunidades de marketing, leads, e vendas. Podem colocar marketing e chamar à acção dentro de ligações a sítios web em mensagens de erro personalizadas de sítios web 404. Empresas inteligentes utilizam as mensagens de erro do sítio web 404 para expandir a sua estratégia de marketing, promoção, e publicidade. Podem utilizar as suas páginas de erro 404 para adicionar ligações a conteúdos interessantes e produtos futuros que podem ser convertidos em vendas pelos visitantes do sítio.

Deve ser um desenho limpo



Resistam à necessidade de preencher os espaços em branco das suas páginas de erro 404 com demasiada informação. Nesta área, os sítios web devem aplicar o princípio KISS de o manter simples (estúpido). Embora as empresas possam utilizar 404 mensagens de erro do sítio web como oportunidades adicionais de branding, esta abordagem deve ser equilibrada. Uma página de mensagens de 404 sem confusão amortece a experiência geral do utilizador (UX), reduzindo a frustração dos utilizadores com um design de website limpo e elegante. A experiência do utilizador é também positivamente afectada por uma mensagem de erro do website 404 coerente e complementar da marca.

Como criar uma página 404?



Agora é altura de ver como deve criar uma página de erro 404 no seu website e aumentar a experiência de utilizador do seu website e a retenção de visitantes.

Incluir elementos de desenho



Decida o tipo de elementos de design que as páginas de erro do seu sítio web 404 irão apresentar. Os websites podem optar por recriar as suas mensagens de marca exclusivas através de elementos de design que podem ser peculiares, giros, profissionais, educacionais, ou divertidos. Os elementos de desenho de erro 404 seleccionados também se baseiam no tipo de utilizadores que frequentam o seu sítio web. Serão consideradas as cores, fontes, elementos gráficos, e a estética geral da página de mensagens 404. Os designers precisam de se colocar na posição dos seus utilizadores finais para experimentarem a página de mensagens de erro 404 do seu ponto de vista.

Adicionar elementos de navegação



Qualquer que seja a estética do seu design, algumas características padrão terão de ser incluídas na página de mensagens 404. Uma mensagem de erro do website 404 deve ser incluída para alertar os utilizadores do link quebrado, em falta, ou URL errado. Uma chamada à acção também deverá ser incluída para encorajar os utilizadores do sítio a realizarem acções correctivas na página do sítio web de erro 404.

Ferramenta de relatórios



As páginas de erro 404 dos sítios web deveriam ser concebidas para permitir aos utilizadores reportar problemas com ligações a sítios web.

Configurar o Servidor



O servidor do sítio web terá de ser concebido para exibir a mensagem "erro 404" em resposta a um URL ou erro de sítio incorrecto. Isto pode ser feito facilmente se o seu sítio web for um sítio com código baixo/ sem código. Contudo, se o sítio for personalizado, então poderá ser necessário um engenheiro de software para configurar e testar a mensagem de erro do sítio web 404.

Métricas do sítio de rastreio



Os programadores podem optar por acompanhar as métricas do sítio para obter informações úteis sobre a probabilidade de os utilizadores gerarem mensagens de "erro 404". Os dados gerados podem ser úteis para actualizações do sítio, resolução de problemas, e resolução de problemas. Podem ser tomadas medidas subsequentes para minimizar a probabilidade de os visitantes devolverem uma mensagem 404. O Google Analytics é outra ferramenta de dados útil no rastreio da frequência com que um sítio web devolve uma mensagem de "erro 404".

Uma página personalizada 404 ajuda SEO?



A resposta é sim e não. Uma página 404 personalizada pode não melhorar necessariamente as classificações no Google por si só. No entanto, uma mensagem de erro 404 personalizada cria uma experiência de utilizador mais positiva do que websites com mensagens simples de "erro 404". Estas mensagens personalizadas 404 transformam um resultado de outra forma irritante numa experiência nova para os utilizadores. Alguns sites escolhem divertir os seus visitantes com jogos, animais bonitos, ou uma piada engraçada quando se deparam com um erro 404. Estas mensagens de erro personalizadas personalizadas 404 são mais susceptíveis de evocar uma reacção positiva ou mal-intencionada dos visitantes do sítio.

Com base na sua resposta positiva, as mensagens de erro personalizadas do sítio 404 melhoram a experiência geral do utilizador (UX). Os visitantes de sítios com mensagens personalizadas 404 têm uma experiência de utilizador (UX) mais positiva do que os visitantes de sítios que não a têm.

O efeito spinoff é que estes utilizadores irão mais provavelmente explorar o conteúdo adicional do seu website. Desta forma indirecta, 404 páginas personalizadas ajudam as classificações SEO do website. Páginas de mensagens de erro personalizadas do website 404 permitem aos websites utilizar a análise gerada a partir do website para orientar a sua estratégia de mensagens de erro do website 404. As empresas podem criar oportunidades SEO adicionais, seleccionando as mensagens do website com as quais os utilizadores mais interagiram. Podem também incorporar ligações às páginas de mensagens de erro das suas 404 páginas de website mais populares. Isto irá redireccionar os utilizadores para as páginas de trabalho, aumentando assim o tráfego de pesquisa. Isto resultará numa classificação mais elevada dos termos de pesquisa do seu negócio no Google SEO.

Que Páginas de Erro Deve Ter um Website?



Além das 404 mensagens de erro, um website pode ter outros tipos de páginas de erro do lado do cliente e do lado do servidor. Os seus códigos únicos reflectem a origem do erro do sítio web, sendo os mais comuns explorados a seguir:

401 Erro



Este erro do lado do cliente é causado pela falta de credenciais de autenticação suficientes de um utilizador. Este erro pode ser causado por visitantes do sítio que se esqueceram do seu login ou das suas palavras-passe. Como resultado, a sua identidade não pode ser verificada, e o website devolve um resultado de pesquisa de 404.

403 Erro



Este erro é gerado por um cliente ou utilizador que não tem permissões ou privilégios suficientes para aceder à página. Este erro ocorre frequentemente em escritórios onde os trabalhadores estão proibidos de aceder a sítios Web externos específicos; os visitantes podem ver esta mensagem de erro quando tentam navegar. Para resolver isto, os clientes precisam de verificar duas vezes as suas autenticações e tentar voltar a entrar no sistema. Se isso falhar, poderão ter de contactar um administrador de rede para acederem às permissões necessárias.

404 Erro



Como discutido ao longo deste artigo, um resultado de erro 404 é devolvido quando uma página não pode ser encontrada. Isto pode ser devido a um URL digitado incorrectamente por um utilizador. Este erro também pode ser causado por uma página que tenha sido removida. Uma página 404 é, portanto, tornada inacessível aos visitantes.

500 Erro



Este é um erro relacionado com o servidor ou do lado do servidor que faz com que os seus resultados não sejam devolvidos durante uma pesquisa. Uma página de erro 500 indica um problema com o servidor que está a afectar o seu website. Por exemplo, um servidor pode estar temporariamente inacessível devido a erros técnicos. Como resultado, os visitantes serão saudados com esta página de erro enquanto tentam navegar no sítio.

502 Erro



Um erro de 502 é uma página de erro mais específica que aponta o proverbial dedo à ligação à Internet. Nos casos em que haja problemas de ligação à Internet, os visitantes verão um resultado de erro 502 nos seus ecrãs. Este tipo de página de erro está fora do seu controlo e está relacionado com o servidor ou com o lado do servidor por natureza.

503 Erro



Este tipo de página de erro é frequentemente utilizada por grandes organizações, tais como bancos, para indicar a presença de tempos de paragem de manutenção. Esta página de erro indica aos visitantes que o tempo de inactividade do sítio foi planeado para facilitar actualizações, actualizações, ou manutenção. Como tipo de erro do lado do servidor, pode também indicar um problema com falhas do sítio devido a um grande volume de utilizadores na rede. As empresas que têm grandes eventos de vendas a retalho por vezes experimentam este tipo de página de erro em resposta à adrenalina dos utilizadores no seu sítio.

504 Erro



Esta mensagem de erro é popular e está associada a timeouts de gateway. Os visitantes do site podem notar que um site pode demorar muito tempo a devolver resultados. Se o website demorar demasiado tempo a processar a consulta, muitas vezes falha e pode devolver esta mensagem de erro do lado do servidor 504.

Como Criar uma página 404 no WordPress?



Na plataforma WordPress, uma página de erro 404 pode ser criada simplesmente descarregando e instalando uma das suas ferramentas. O seu plugin proprietário de 404 páginas para WordPress fornece uma solução simples para criar uma página 404 com características personalizadas que os utilizadores irão apreciar. Este plugin retira o trabalho de adivinhação do processo para não codificadores e programadores cidadãos com a sua conveniente interface de arrastar, largar e instalar.

O Resumido



Se as empresas preferirem criar uma mensagem personalizada única e centrada na marca 404, será necessário um programador de software. Esta via é mais dispendiosa do que as soluções de plugin de código baixo fornecidas pelo WordPress. A concepção personalizada de uma página de erro 404 também pode demorar mais tempo e requerer várias consultas antes de se estabelecerem num design. O nível de design necessário para a página 404 do seu sítio web no WordPress acaba por se resumir ao seu orçamento e cronograma do projecto.

