Quelle que soit la qualité de la conception d'un site Web, il peut arriver qu'il soit sujet à des erreurs, des bogues et des dysfonctionnements. Il arrive également que les utilisateurs saisissent une mauvaise URL ou qu'ils visitent un lien ou une page de site Web défectueux, ce qui crée une erreur. Lorsque cela se produit, les visiteurs du site Web sont soudainement confrontés au message d'erreur standard "404". Un message d'erreur 404 indique qu'une page du site n'a pas donné de résultat et n'existe plus. Les utilisateurs qui rencontrent un message d'erreur 404 après une recherche infructueuse sont généralement redirigés vers d'autres pages du site.

Un message d'erreur 404 personnalisé et bien conçu, avec des détails créatifs et amusants, peut faire la différence entre des utilisateurs frustrés et amusés. Les détails de conception originaux et ludiques d'un message d'erreur 404 personnalisé affectent l'expérience utilisateur (UX) globale des visiteurs du site. Le style et le message uniques d'un message d'erreur 404 personnalisé peuvent également influencer la volonté des utilisateurs de revenir sur votre site Web à l'avenir.

Source : Dribbble

À quoi ressemble une page 404 ?



Avant de comprendre comment développer une page d'erreur 404 et pourquoi elle est cruciale, il est important de savoir à quoi ressemble une page 404 idéale. Une page Web d'erreur 404 standard comprend des fonctionnalités de base du site Web qui alertent les utilisateurs de l'erreur. Certaines de ces caractéristiques sont également conçues pour rediriger les utilisateurs vers d'autres pages fonctionnelles du site Web.

Message d'erreur standard : Un message d'erreur standard 404 peut renvoyer un résultat "page non trouvée" lorsque les utilisateurs tentent d'accéder à une page Web erronée ou non fonctionnelle. D'autres sites Web peuvent renvoyer un message 404 qui dit simplement "Oups...erreur 404", "mauvaise URL" ou "page d'accueil locale introuvable".

Liens vers d'autres sites Web



Une fois que les utilisateurs ont atterri sur une page Web d'erreur 404, ils peuvent être redirigés de la mauvaise page vers une autre page Web ou un entonnoir de vente. Les visiteurs reconnaissants du site apprécient généralement ces liens car ils cherchent à revenir à une page entièrement fonctionnelle du site. Considérez le message d'erreur 404 comme un signe que vos visiteurs ont pris le mauvais chemin. Les liens supplémentaires sur une page de message d'erreur 404 sont comme une carte qui leur donne un itinéraire alternatif.

Caractéristiques de conception cohérentes



Même s'ils sont "perdus" sur votre site Web, les utilisateurs doivent savoir qu'ils sont toujours sur la bonne voie. Le message d'erreur 404 du site Web indique aux utilisateurs qu'ils sont temporairement perdus sur le site. Il peut également indiquer qu'ils ont saisi une adresse URL erronée. Toutefois, une image de marque, des couleurs, des polices et d'autres éléments de conception de site Web cohérents pour la page d'erreur 404 rassurent les visiteurs sur le fait qu'ils sont toujours sur le bon site.

Que dois-je mettre sur une page 404 personnalisée ?



Nous avons accepté depuis longtemps que les messages d'erreur 404 feront toujours partie de l'exploitation des sites Web en ligne. Il est donc tout aussi important de mettre le meilleur contenu et de rendre cette page d'erreur 404 attrayante et accrocheuse que les autres pages du site. Cependant, la conception de messages d'erreur 404 personnalisés et réfléchis peut rendre une expérience utilisateur (UX) autrement ennuyeuse beaucoup plus supportable.

Inclure de l'humour



Les visiteurs du site peuvent être plus amusés que contrariés lorsqu'ils sont accueillis par un message d'erreur 404 drôle ou spirituel. Les messages d'erreur 404 de sites tels qu'Amazon, Ikea et le géant du divertissement HBO en sont un bon exemple. Leurs messages d'erreur 404 personnalisés sont très amusants, excentriques et carrément hilarants ! Ces messages d'erreur 404 améliorent l'expérience utilisateur (UX) en donnant au site une touche personnelle. Ces petits détails de conception sont attachants pour les visiteurs du site et augmentent la probabilité qu'ils reviennent sur votre site Web à l'avenir.

Mettre du bon contenu



Les sites Web peuvent utiliser des pages Web d'erreur 404 personnalisées pour maximiser les opportunités de marketing, de pistes et de ventes. Ils peuvent placer le marketing et les appels à l'action dans les liens du site Web dans les messages d'erreur personnalisés du site Web 404. Les entreprises intelligentes utilisent les messages d'erreur 404 pour étendre leur stratégie de marketing, de promotion et de publicité. Elles peuvent utiliser leurs pages d'erreur 404 pour ajouter des liens vers des contenus intéressants et des produits à venir qui peuvent se convertir en ventes auprès des visiteurs du site.

Doit avoir un design propre



Résistez à l'envie de remplir les espaces vides de vos pages Web d'erreur 404 avec trop d'informations. Dans ce domaine, les sites Web doivent appliquer le principe KISS (Keep it simple (stupid)). Si les entreprises peuvent utiliser les messages d'erreur 404 pour renforcer leur image de marque, cette approche doit être équilibrée. Une page de message d'erreur 404 non encombrée atténue l'expérience globale de l'utilisateur (UX) en réduisant la frustration des utilisateurs grâce à un design de site Web propre et épuré. L'expérience de l'utilisateur est également influencée positivement par un message d'erreur 404 cohérent et complémentaire à la marque.

Comment créer une page 404 ?



Il est maintenant temps de voir comment créer une page d'erreur 404 sur votre site Web et augmenter l'expérience utilisateur de votre site Web et la rétention des visiteurs.

Inclure des éléments de design



Décidez du type d'éléments de conception que vos pages Web d'erreur 404 comporteront. Les sites Web peuvent choisir de recréer leur message de marque unique par le biais d'éléments de conception qui peuvent être excentriques, mignons, professionnels, éducatifs ou divertissants. Les éléments de conception de l'erreur 404 sélectionnés sont également basés sur le type d'utilisateurs qui fréquentent votre site Web. Les couleurs, les polices, les éléments graphiques et l'esthétique générale de la page du message 404 sont pris en considération. Les concepteurs doivent se mettre à la place de leurs utilisateurs finaux pour vivre la page de message d'erreur 404 du site Web de leur point de vue.

Ajouter des éléments de navigation



Quelle que soit l'esthétique de votre conception, certaines caractéristiques standard devront être incluses dans la page de message 404. Un message d'erreur 404 doit être inclus pour avertir les utilisateurs de la rupture, de l'absence de lien ou de l'erreur d'URL. Un appel à l'action doit également être inclus pour encourager les utilisateurs du site à prendre des mesures correctives sur la page d'erreur 404.

Outil de création de rapports



Les pages d'erreur 404 des sites Web doivent être conçues pour permettre aux utilisateurs de signaler les problèmes liés aux liens du site Web.

Configurer le serveur



Le serveur du site Web devra être conçu pour afficher le message "erreur 404" en réponse à une URL incorrecte ou à une erreur de site. Cela peut être fait facilement si votre site Web est un site à faible code ou sans code. Toutefois, si le site est construit sur mesure, il faudra peut-être faire appel à un ingénieur logiciel pour configurer et tester le message d'erreur 404 du site.

Suivi des mesures du site



Les développeurs peuvent choisir de suivre les mesures du site pour obtenir des informations utiles sur la probabilité que les utilisateurs génèrent des messages d'erreur 404. Les données générées peuvent être utiles pour les mises à jour du site, le dépannage et la résolution des problèmes. Des mesures ultérieures peuvent être prises pour minimiser la probabilité que les visiteurs renvoient un message 404. Google Analytics est un autre outil de données utile pour déterminer la fréquence à laquelle un site Web renvoie un message d'erreur 404.

Une page 404 personnalisée aide-t-elle le référencement ?



La réponse est oui et non. Une page 404 personnalisée n'améliore pas nécessairement les classements sur Google en soi. Cependant, un message d'erreur 404 personnalisé crée une expérience utilisateur plus positive que les sites Web avec des messages d'erreur 404 ordinaires. Ces messages 404 personnalisés transforment un résultat autrement ennuyeux en une expérience inédite pour les utilisateurs. Certains sites choisissent d'amuser leurs visiteurs avec des jeux, des animaux mignons ou une blague amusante lorsqu'ils rencontrent une erreur 404. Ces messages d'erreur 404 personnalisés sont plus susceptibles de susciter une réaction positive ou amusée de la part des visiteurs du site.

En raison de leur réaction positive, les messages d'erreur 404 personnalisés améliorent l'expérience globale de l'utilisateur (UX). Les visiteurs des sites dotés de messages 404 personnalisés ont une expérience utilisateur (UX) plus positive que les visiteurs des sites qui n'en ont pas.

Source : Dribbble

L'effet d'entraînement est que ces utilisateurs seront plus susceptibles d'explorer le contenu supplémentaire de votre site Web. De cette manière indirecte, les pages 404 personnalisées contribuent au classement SEO des sites Web. Les pages personnalisées de messages d'erreur 404 permettent aux sites Web d'utiliser les données d'analyse générées par le site Web pour orienter leur stratégie de messages d'erreur 404. Les entreprises peuvent créer des opportunités de référencement supplémentaires en sélectionnant les messages du site Web avec lesquels les utilisateurs ont le plus interagi. Elles peuvent également intégrer des liens vers les pages les plus populaires de leurs pages de messages d'erreur 404. Les utilisateurs seront ainsi redirigés vers les pages de travail, ce qui augmentera le trafic de recherche. Cela se traduira par un meilleur classement des termes de recherche de votre entreprise sur Google SEO.

Quelles pages d'erreur un site Web doit-il avoir ?



En plus des messages d'erreur 404, un site web peut avoir d'autres types de pages d'erreur côté client et côté serveur. Leurs codes uniques reflètent l'origine de l'erreur du site Web, les plus courants étant explorés ci-dessous :

Erreur 401



Cette erreur côté client est causée par l'absence d'informations d'authentification suffisantes de la part de l'utilisateur. Cette erreur peut être causée par des visiteurs du site qui ont oublié leur identifiant ou leur mot de passe. En conséquence, leur identité ne peut être vérifiée et le site Web renvoie un résultat de recherche 404.

Erreur 403



Cette erreur est générée par un client ou un utilisateur qui ne dispose pas des autorisations ou des privilèges suffisants pour accéder à la page. Cette erreur se produit fréquemment dans les bureaux où les employés n'ont pas le droit d'accéder à certains sites Web externes ; les visiteurs peuvent voir ce message d'erreur lorsqu'ils tentent de naviguer. Pour résoudre ce problème, les clients doivent revérifier leurs authentifications et tenter de se reconnecter. Si cela échoue, ils devront peut-être contacter un administrateur réseau pour obtenir les autorisations nécessaires.

Erreur 404



Comme nous l'avons vu dans cet article, une erreur 404 est renvoyée lorsqu'une page est introuvable. Cela peut être dû à une URL mal saisie par un utilisateur. Cette erreur peut également être causée par une page qui a été supprimée. Une page 404 est donc rendue inaccessible aux visiteurs.

Erreur 500



Il s'agit d'une erreur liée au serveur ou côté serveur qui fait que vos résultats ne sont pas renvoyés lors d'une recherche. Une page d'erreur 500 indique un problème avec le serveur qui affecte votre site web. Par exemple, un serveur peut être temporairement hors service en raison d'erreurs techniques. Par conséquent, les visiteurs seront accueillis par cette page d'erreur lorsqu'ils essaieront de naviguer sur le site.

Erreur 502



Une erreur 502 est une page d'erreur plus spécifique qui pointe le doigt sur la connexion Internet. En cas de problèmes de connexion à l'internet, les visiteurs verront apparaître une erreur 502 sur leur écran. Ce type de page d'erreur est hors de leur contrôle et est lié au serveur ou au côté du serveur par nature.

503 erreurs



Ce type de page d'erreur est souvent utilisé par les grandes organisations telles que les banques pour indiquer la présence d'une interruption de maintenance. Cette page d'erreur indique aux visiteurs que le temps d'arrêt du site a été planifié pour faciliter les mises à niveau, les mises à jour ou la maintenance. En tant que type d'erreur côté serveur, elle peut également indiquer un problème de panne du site dû à un grand nombre d'utilisateurs sur le réseau. Les entreprises qui organisent de grands événements de vente au détail sont parfois confrontées à ce type de page d'erreur en raison de l'afflux d'utilisateurs sur leur site.

Erreur 504



Ce message d'erreur est populaire et est associé à des délais d'attente de la passerelle. Les visiteurs du site peuvent remarquer qu'un site Web prend un temps considérable pour renvoyer les résultats. Si le site Web prend trop de temps pour traiter la requête, il échoue souvent et peut renvoyer ce message d'erreur 504 côté serveur.

Comment créer une page 404 dans WordPress ?



Sur la plateforme WordPress, une page d'erreur 404 peut être créée en téléchargeant et en installant simplement l'un de ses outils. Leur plugin propriétaire 404-page pour WordPress fournit une solution simple pour créer une page 404 avec des fonctionnalités personnalisées que les utilisateurs apprécieront. Ce plugin élimine les devinettes du processus pour les non-codeurs et les développeurs citoyens grâce à son interface pratique de glisser-déposer et d'installer.

La ligne de fond



Si les entreprises préfèrent créer un message personnalisé 404 unique centré sur la marque, un développeur de logiciels sera nécessaire. Cette voie est plus coûteuse que les solutions de plugins à code bas fournies par WordPress. La conception personnalisée d'une page d'erreur 404 peut également prendre plus de temps et nécessiter plusieurs consultations avant de se mettre d'accord sur un design. Le niveau de conception requis pour la page 404 de votre site Web sous WordPress dépend finalement de votre budget et du calendrier du projet.

Il est possible de réduire la durée du projet en utilisant des plateformes sans code telles que AppMaster. Si vous avez besoin d'applications web mobiles, le backend AppMaster est un excellent choix car il fournit tout en un. Vous n'avez pas besoin d'une grande équipe de développement, ce qui signifie une réduction significative du budget. Avec une plateforme de codage, vous n'entendrez pas parler de délais manqués, ou pire, que tout doit être réécrit, pas de refactoring, et pas de dette technique. Pour un lancement rapide et efficace, c'est une excellente solution. Un délai d'exécution plus rapide est essentiel pour que les entreprises puissent répondre plus rapidement aux besoins et demandes changeants de leurs utilisateurs. Nous vous invitons à essayer notre gamme de solutions dès aujourd'hui pour voir ce qui convient le mieux à votre entreprise !