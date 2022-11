Non importa quanto sia ben progettato un sito web, di tanto in tanto può essere soggetto a errori, bug e problemi. Inoltre, gli utenti possono inserire l'URL sbagliato o visitare un link o una pagina del sito web non funzionante, generando un errore. Quando ciò accade, i visitatori del sito web si trovano improvvisamente di fronte al messaggio di errore standard "404". Un messaggio di errore 404 indica che una pagina del sito non è riuscita a restituire un risultato e non esiste più. Gli utenti che si imbattono in un messaggio di errore 404 dopo un risultato di ricerca non riuscito vengono solitamente reindirizzati a pagine alternative del sito.

Un messaggio di errore 404 personalizzato, progettato con cura e con dettagli creativi e divertenti, può distinguere tra utenti frustrati o divertiti. I dettagli originali e giocosi di un messaggio di errore 404 personalizzato influiscono sull'esperienza utente complessiva dei visitatori del sito (UX). Lo stile e la messaggistica unici di un messaggio di errore 404 personalizzato possono anche influenzare la disponibilità degli utenti a tornare sul vostro sito web in futuro.

Fonte: Dribbble

Che aspetto ha una pagina 404?

Prima di capire come sviluppare una pagina di errore 404 e perché è fondamentale, è importante sapere come si presenta una pagina 404 ideale. Una pagina web di errore 404 standard comprende le caratteristiche di base del sito web che avvisano gli utenti dell'errore. Alcune di queste caratteristiche sono anche progettate per reindirizzare gli utenti ad altre pagine funzionali del sito web.

Messaggio di errore standard: Un messaggio di errore 404 standard può restituire il risultato "pagina non trovata" quando gli utenti cercano di accedere a una pagina web sbagliata o non funzionante. Altri siti web possono restituire un messaggio 404 che dice semplicemente "Oops...errore 404", "URL sbagliato" o "la pagina dell'host locale non può essere trovata".

Link alternativi al sito web

Una volta approdati su una pagina web con errore 404, gli utenti possono essere reindirizzati dalla pagina sbagliata a una pagina web alternativa o a un imbuto di vendita. I visitatori riconoscenti del sito web di solito apprezzano questi link, in quanto cercano di tornare a una pagina del sito perfettamente funzionante. Considerate un messaggio di errore 404 come un segno che i vostri visitatori hanno preso la strada sbagliata. I link aggiuntivi su una pagina di messaggio di errore 404 sono come una mappa che fornisce loro un percorso alternativo.

Caratteristiche di design coerenti

Nonostante si siano "persi" sul vostro sito web, gli utenti devono sapere che sono ancora sulla strada giusta. Il messaggio di errore 404 indica agli utenti che si sono temporaneamente persi nel sito. Può anche indicare che è stato inserito un indirizzo URL sbagliato. Tuttavia, il branding coerente della pagina di errore 404, i colori, i caratteri e altri elementi di design del sito web rassicurano i visitatori che si trovano ancora sul sito corretto.

Cosa inserire in una pagina 404 personalizzata?

Da tempo abbiamo accettato che i messaggi di errore 404 faranno sempre parte del funzionamento dei siti web online. Pertanto, inserire i migliori contenuti e rendere questa pagina di errore 404 allettante e accattivante è altrettanto importante quanto le altre pagine del sito web. Tuttavia, la progettazione di messaggi di errore 404 personalizzati può rendere molto più sopportabile un'esperienza utente (UX) altrimenti fastidiosa.

Includere l'umorismo

I visitatori del sito possono essere più divertiti che infastiditi quando vengono accolti con un messaggio di errore 404 divertente o spiritoso. Un buon esempio sono i messaggi di errore 404 di siti come Amazon, Ikea e il gigante dell'intrattenimento HBO. I loro messaggi di errore 404 personalizzati sono molto divertenti, stravaganti e decisamente esilaranti! Questi messaggi di errore 404 migliorano l'esperienza dell'utente (UX) dando al sito un tocco personale. Questi piccoli dettagli di design sono accattivanti per i visitatori del sito e aumentano la probabilità che tornino sul vostro sito in futuro.

Inserite un buon contenuto

I siti web possono utilizzare pagine di errore 404 personalizzate per massimizzare le opportunità di marketing, lead e vendite. Possono inserire marketing e inviti all'azione all'interno dei link del sito web nei messaggi di errore 404 personalizzati. Le aziende intelligenti utilizzano i messaggi di errore 404 per ampliare la loro strategia di marketing, promozione e pubblicità. Possono utilizzare le loro pagine di errore 404 per aggiungere link a contenuti interessanti e a prodotti in uscita che possono essere convertiti in vendite dai visitatori del sito.

Deve essere un design pulito

Resistete all'impulso di riempire gli spazi vuoti delle vostre pagine web con errori 404 con troppe informazioni. In quest'area, i siti web devono applicare il principio KISS, ovvero keep it simple (stupid). Sebbene le aziende possano utilizzare i messaggi di errore 404 come ulteriori opportunità di branding, questo approccio deve essere equilibrato. Una pagina di messaggi 404 ordinata ammortizza l'esperienza complessiva dell'utente (UX), riducendo la frustrazione degli utenti grazie a un design del sito pulito ed elegante. L'esperienza dell'utente è inoltre influenzata positivamente da un messaggio di errore 404 coerente e complementare al marchio.

Come si crea una pagina 404?

Ora è il momento di vedere come creare una pagina di errore 404 sul vostro sito web e aumentare l'esperienza utente e la fidelizzazione dei visitatori.

Includere elementi di design

Decidete il tipo di elementi di design che caratterizzeranno le vostre pagine web di errore 404. I siti web possono scegliere di ricreare il messaggio unico del loro marchio attraverso elementi di design che possono essere eccentrici, carini, professionali, educativi o divertenti. Gli elementi di design dell'errore 404 selezionati si basano anche sul tipo di utenti che frequentano il vostro sito web. Vanno presi in considerazione i colori, i caratteri, gli elementi grafici e l'estetica generale della pagina del messaggio 404. I progettisti devono mettersi nei panni degli utenti finali per vivere la pagina del messaggio di errore 404 dal loro punto di vista.

Aggiungere elementi di navigazione

A prescindere dall'estetica del design, nella pagina del messaggio 404 è necessario includere alcune caratteristiche standard. È necessario includere un messaggio di errore 404 per avvisare gli utenti della rottura, della mancanza di un link o di un URL errato. È inoltre necessario includere un invito all'azione per incoraggiare gli utenti del sito a eseguire un'azione correttiva sulla pagina web dell'errore 404.

Strumento di segnalazione

Le pagine di errore 404 dei siti web devono essere progettate in modo da consentire agli utenti di segnalare i problemi relativi ai link del sito.

Configurazione del server

Il server del sito web deve essere progettato per visualizzare il messaggio "errore 404" in risposta a un URL errato o a un errore del sito. Questo può essere fatto facilmente se il sito web è un sito low-code/no-code. Tuttavia, se il sito è costruito su misura, potrebbe essere necessario un ingegnere informatico per configurare e testare il messaggio di errore 404 del sito web.

Tracciare le metriche del sito

Gli sviluppatori possono scegliere di tracciare le metriche del sito per ottenere informazioni utili sulla probabilità che gli utenti generino messaggi di "errore 404". I dati generati possono essere utili per gli aggiornamenti del sito web, la risoluzione dei problemi e la loro correzione. È possibile adottare misure successive per ridurre al minimo la probabilità che i visitatori restituiscano un messaggio 404. Google Analytics è un altro strumento utile per tracciare la frequenza con cui un sito web restituisce un messaggio di "errore 404".

Una pagina 404 personalizzata aiuta la SEO?

La risposta è sì e no. Una pagina 404 personalizzata non è necessariamente in grado di migliorare il posizionamento su Google. Tuttavia, un messaggio di errore 404 personalizzato crea un'esperienza utente più positiva rispetto ai siti web con semplici messaggi di "errore 404". Questi messaggi 404 personalizzati trasformano un risultato altrimenti fastidioso in un'esperienza nuova per gli utenti. Alcuni siti scelgono di divertire i visitatori con giochi, animali simpatici o una battuta divertente quando incontrano un errore 404. Questi messaggi di errore 404 personalizzati dal design unico hanno maggiori probabilità di evocare una reazione positiva o divertita da parte dei visitatori del sito.

In base alla loro reazione positiva, i messaggi di errore 404 personalizzati migliorano l'esperienza complessiva dell'utente (UX). I visitatori di siti con messaggi 404 personalizzati hanno un'esperienza utente (UX) più positiva rispetto ai visitatori di siti che non ne hanno.

Fonte: Dribbble

L'effetto collaterale è che questi utenti esploreranno con maggiore probabilità i contenuti aggiuntivi del vostro sito web. In questo modo indiretto, le pagine 404 personalizzate aiutano le classifiche SEO dei siti web. Le pagine personalizzate dei messaggi di errore 404 consentono ai siti web di utilizzare le analisi generate dal sito per guidare la strategia dei messaggi di errore 404. Le aziende possono creare ulteriori opportunità SEO selezionando i post del sito web con cui gli utenti hanno interagito maggiormente. Possono anche incorporare dei link alle pagine del loro messaggio di errore 404 più popolari. In questo modo gli utenti verranno reindirizzati alle pagine funzionanti, incrementando il traffico di ricerca. Ciò si tradurrà in un posizionamento più elevato dei termini di ricerca della vostra azienda su Google SEO.

Quali pagine di errore dovrebbe avere un sito web?

Oltre ai messaggi di errore 404, un sito web può avere altri tipi di pagine di errore lato client e lato server. I loro codici univoci riflettono l'origine dell'errore del sito web; i più comuni sono illustrati di seguito:

Errore 401

Questo errore lato client è causato dalla mancanza di credenziali di autenticazione sufficienti da parte dell'utente. Questo errore può essere causato da visitatori del sito che hanno dimenticato il login o la password. Di conseguenza, la loro identità non può essere verificata e il sito web restituisce un risultato di ricerca 404.

Errore 403

Questo errore è generato da un cliente o da un utente che non dispone di autorizzazioni o privilegi sufficienti per accedere alla pagina. Questo errore si verifica spesso negli uffici in cui ai lavoratori è vietato l'accesso a specifici siti web esterni; i visitatori possono visualizzare questo messaggio di errore quando tentano di navigare. Per risolvere il problema, i clienti devono ricontrollare le loro autenticazioni e tentare di accedere nuovamente. In caso di esito negativo, potrebbe essere necessario contattare un amministratore di rete per accedere alle autorizzazioni necessarie.

Errore 404

Come discusso in questo articolo, un risultato di errore 404 viene restituito quando non è possibile trovare una pagina. Ciò può essere dovuto a un URL digitato in modo errato da un utente. Questo errore può anche essere causato da una pagina che è stata rimossa. Una pagina 404 viene quindi resa inaccessibile ai visitatori.

Errore 500

Si tratta di un errore legato al server o al lato server che causa la mancata restituzione dei risultati durante una ricerca. Una pagina di errore 500 indica un problema del server che interessa il vostro sito web. Ad esempio, un server potrebbe essere temporaneamente inattivo a causa di errori tecnici. Di conseguenza, i visitatori saranno accolti da questa pagina di errore mentre cercano di navigare nel sito.

Errore 502

L'errore 502 è una pagina di errore più specifica che punta il proverbiale dito contro la connessione a Internet. In caso di problemi di connettività a Internet, i visitatori vedranno un risultato di errore 502 sui loro schermi. Questo tipo di pagina di errore è fuori dal loro controllo ed è legato al server o al lato server.

Errore 503

Questo tipo di pagina di errore è spesso utilizzato da grandi organizzazioni come le banche per indicare la presenza di un'interruzione della manutenzione. Questa pagina di errore indica ai visitatori che il tempo di inattività del sito è stato pianificato per facilitare aggiornamenti, upgrade o manutenzione. Essendo un errore di tipo server-side, può anche indicare un problema di crash del sito dovuto a un grande volume di utenti sulla rete. Le aziende che hanno grandi eventi di vendita al dettaglio a volte sperimentano questo tipo di pagina di errore in risposta all'afflusso di utenti al loro sito.

Errore 504

Questo messaggio di errore è molto diffuso ed è associato ai timeout del gateway. I visitatori del sito possono notare che un sito web impiega un tempo prolungato per restituire i risultati. Se il sito impiega troppo tempo per elaborare la query, spesso fallisce e può restituire questo messaggio di errore 504 lato server.

Come si crea una pagina 404 in WordPress?

Sulla piattaforma WordPress, una pagina di errore 404 può essere creata semplicemente scaricando e installando uno dei suoi strumenti. Il plugin proprietario 404-page per WordPress offre una soluzione semplice per la creazione di una pagina 404 con funzioni personalizzate che gli utenti apprezzeranno. Questo plugin elimina le congetture per i non addetti ai lavori e per gli sviluppatori cittadini, grazie alla sua comoda interfaccia di trascinamento e installazione.

In conclusione

Se le aziende preferiscono creare un messaggio 404 personalizzato e incentrato sul marchio, è necessario uno sviluppatore di software. Questo percorso è più costoso rispetto alle soluzioni plugin low-code fornite da WordPress. La progettazione personalizzata di una pagina di errore 404 può anche richiedere tempi più lunghi e più consultazioni prima di definire un design. Il livello di progettazione richiesto per la pagina 404 del vostro sito web in WordPress dipende in ultima analisi dal vostro budget e dalla tempistica del progetto.

È possibile ridurre i tempi del progetto utilizzando piattaforme no-code come AppMaster. Se avete bisogno di applicazioni web per dispositivi mobili, AppMaster è una scelta eccellente in quanto fornisce tutto in uno. Non è necessario un grande team di sviluppo, il che significa una riduzione significativa del budget. Con una piattaforma di codifica, non sentirete parlare di scadenze non rispettate o, peggio, di dover riscrivere tutto, nessun refactoring e nessun debito tecnico. Per un lancio rapido ed efficiente, questa è un'ottima soluzione. Un tempo di realizzazione più rapido è essenziale per le aziende per rispondere più rapidamente alle esigenze e alle richieste in continua evoluzione dei loro utenti. Vi invitiamo a provare oggi stesso la nostra gamma di soluzioni per capire qual è la migliore per la vostra azienda!