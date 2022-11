Instacart to popularna usługa dostawy artykułów spożywczych online, która pozwala na łatwe i szybkie zamówienie artykułów spożywczych bezpośrednio z komputera lub urządzenia mobilnego. Dzięki . Instacartmożesz przeglądać ofertę sklepu z artykułami spożywczymi, gospodarstwa domowego i innymi produktami według kategorii lub wyszukiwać konkretne artykuły za pomocą słów kluczowych. Gdy już znajdziesz to, czego szukasz, możesz kupować produkty pojedynczo lub stworzyć listę zakupów, które potrzebujesz i zlecić ich dostarczenie do drzwi.

Co to jest Instacart?

Instacart oferuje swoim klientom kilka wygodnych funkcji, w tym bezpłatną dostawę na wszystkich zamówieniach powyżej 35 dolarów, elastyczne opcje płatności (w tym automatyczne płatności tygodniowe lub miesięczne), w aplikacji "natychmiastowe" kupony, a także możliwość dodania napiwku dla swojego pracownika sklepu. A ponieważ Instacart nawiązała współpracę z wieloma sklepami spożywczymi i innymi sprzedawcami w całym kraju, możesz być pewien, że znajdziesz wszystkie pozycje z listy zakupów w świetnych cenach.

Oprócz wygody i przystępności Instacartinnym ważnym powodem, dla którego ludzie kochają tę usługę jest szeroki wybór produktów, z których mogą wybierać. Czy szukasz świeżych produktów lub konkretnego gadżetu kuchennego, można znaleźć o wszystko, czego potrzebujesz na Instacart. A ponieważ współpracują one z tak wielu różnych sprzedawców i sklepów w całym kraju, jesteś pewien, że zawsze będzie w stanie znaleźć to, czego szukasz w doskonałych cenach!

Jak to Instacart działa?

Instacart to popularna usługa dostawy żywności online, która pozwala zamówić artykuły spożywcze i inne przedmioty z lokalnych sklepów i mieć je dostarczone prosto do Twoich drzwi. Założona w 2012 r, Instacart wzrosła do obsługi ponad dwóch trzecich gospodarstw domowych w USA - co czyni ją jedną z najczęściej używanych usług dostawy żywności na rynku dzisiaj.

Więc jak dokładnie Instacart działa? Oto krótki przewodnik, który pomoże Ci poruszać się po procesie, od rejestracji konta do zamawiania artykułów spożywczych i dostarczania ich prosto do Twoich drzwi.

Zarejestruj się na Instacart konto. Po pierwsze, musisz założyć konto na Instacart . Można to zrobić, odwiedzając stronę i wybierając "Sign Up" w prawym górnym rogu ekranu. Na tej stronie należy podać swój adres e-mail, wybrać hasło i wybrać lokalizację.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia na Instacart . Po utworzeniu konta, można rozpocząć składanie zamówień na Instacart . Aby to zrobić, wystarczy odwiedzić stronę internetową i wybrać "Sklep" w górnej części ekranu. Pojawi się lista dostępnych sklepów w Twojej okolicy.

Wybieranie przedmiotów do zamówienia. Po wybraniu sklepu, przejrzyj wszystkie dostępne produkty, dodając do wirtualnego koszyka pozycje, które chcesz kupić. Możesz również wybrać ilość każdego produktu w koszyku i dodać wszelkie uwagi lub specjalne instrukcje (np. jeśli chcesz, aby zostały dostarczone o określonej godzinie).

Wybierz okno dostawy i miejsce dla swojego zamówienia. Po umieszczeniu wszystkich przedmiotów w koszyku, możesz wybrać konkretne okno dostawy (tj. kiedy chcesz, aby Twoje zamówienie dotarło) oraz miejsce, do którego chcesz je dostarczyć.

Przejrzyj swoje zamówienie przed kasą. Kiedy już wszystko sfinalizujesz, Instacart wyświetli się szczegółowa lista wszystkich pozycji w Twoim zamówieniu wraz z przewidywanym czasem ich dostarczenia. Jeśli wszystko wygląda dobrze, po prostu kliknij 'Checkout', aby zakończyć zakup i potwierdzić dostawę!

Główne cechy, które powinieneś dodać, aby aplikacja była jak Instacart

Przy tak wielu aplikacjach walczących o uwagę użytkowników, nie może być łatwo wyróżnić się z tłumu. Jednym ze sposobów, aby to zrobić jest włączenie unikalnych i innowacyjnych funkcji do swojej aplikacji, która czyni ją naprawdę wyjątkową. Oto kilka najlepszych funkcji, które należy rozważyć dodanie, aby aplikacja jak Instacart:

Rejestracja

Jedną z głównych funkcji, że aplikacja jak Instacart potrzebuje jest system rejestracji. To pozwala użytkownikom na stworzenie konta w aplikacji, która będzie śledzić ich historię zakupów i preferencje.

Koszyk

Inną ważną cechą aplikacji jak Instacart jest koszyk na zakupy. To pozwala użytkownikom na dodawanie przedmiotów, które chcą kupić do wirtualnego koszyka, dzięki czemu śledzenie tego, co kupują łatwe.

Profile użytkowników

Oprócz systemu rejestracji, profile użytkowników są również ważne w aplikacji jak. Instacart. Dzięki temu użytkownicy mogą przeglądać swoją historię zakupów i preferencje, co ułatwia kontynuowanie zakupów tam, gdzie je zostawili.

Śledzenie zamówienia

Gdy użytkownicy złożą już zamówienie, ważne jest, aby mogli śledzić jego przebieg. Dzięki temu mogą być na bieżąco informowani o tym, kiedy ich zamówienie zostanie dostarczone i upewnić się, że wszystko jest w porządku.

Opcje dostawy

Jedną z najważniejszych cech aplikacji jak np. Instacart jest opcja dostawy. To pozwala użytkownikom wybrać najlepszą metodę dostawy dla nich, czy to dostawa do domu, odbiór ze sklepu, lub dostawy do innej lokalizacji.

Powiadomienia push

Aby pozostać na szczycie swoich potrzeb zakupowych, użytkownicy często potrzebują szybkiego dostępu do aktualizacji dotyczących ich zamówień. Dlatego właśnie powiadomienia push są niezbędne w aplikacji takiej jak Instacart - Pozwalają one użytkownikom na natychmiastowe powiadomienie o każdej zmianie lub aktualizacji, o której powinni wiedzieć.

Opcje płatności

Jak w przypadku każdej aplikacji e-commerce, oferowanie różnych opcji płatności jest ważne. Dzięki temu użytkownicy mogą wybrać najlepszą dla nich metodę, niezależnie od tego, czy jest to karta kredytowa, bankowość internetowa, czy inna opcja.

Włączając te funkcje do swojej aplikacji, możesz stworzyć doświadczenie, które naprawdę odróżni ją od innych aplikacji zakupowych i sprawi, że stanie się ona obowiązkową pozycją dla użytkowników.

Jak zbudować aplikację jak Instacart?

Aby zbudować aplik ację jak Instacart, ważne jest, aby przeanalizować czynniki, które sprawiły, że ta aplikacja odniosła sukces. Jedną z głównych przyczyn popularności Instacart jest jego integracja z kilkoma głównymi sprzedawcami i sklepami spożywczymi. Dzięki współpracy z tymi głównymi markami, Instacart była w stanie wykorzystać istniejącą bazę klientów i dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców.

Innym ważnym czynnikiem był łatwy w użyciu interfejs aplikacji i intuicyjny design. Nawet początkujący użytkownicy smartfonów byli w stanie tworzyć listy zakupów, zamawiać artykuły spożywcze online i śledzić dostawy w czasie rzeczywistym. Ponadto, system płatności mobilnych Instacart pozwala użytkownikom płacić za zamówienia za pomocą kilku dotknięć ekranu telefonu. To usprawnione doświadczenie związane z kasą było jednym z kluczowych czynników, które pomogły Instacart nazwę firmy.

Aby zbudować aplikację taką jak Instacart, ważne jest również, aby mieć solidną strategię dystrybucji w miejscu. Na przykład, można wykorzystać platformy mediów społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram, aby promować swoją aplikację i budować świadomość marki wśród potencjalnych użytkowników. Dodatkowo, możesz współpracować z wpływowymi blogerami i influencerami mediów społecznościowych, aby zwiększyć świadomość na temat swojej aplikacji i wygenerować więcej pobrań.

Jeśli chodzi o monetyzację aplikacji, jedną z kluczowych strategii jest oferowanie funkcji premium lub zakupów w aplikacji. Pozwoli to użytkownikom na dostęp do dodatkowych treści lub funkcjonalności, których nie mogą uzyskać za darmo. Możesz również zachęcić użytkowników do spędzenia więcej czasu i pieniędzy w Twojej aplikacji, oferując ekskluzywne rabaty lub inne nagrody.

Aby zbudować udaną aplikację do dostarczania artykułów spożywczych, np. Instacart, ważne jest, aby stale mierzyć i analizować dane o użytkownikach. Śledząc kluczowe wskaźniki, takie jak poziom zaangażowania, współczynniki konwersji i dane dotyczące sprzedaży, możesz podejmować decyzje oparte na danych, dotyczące tego, jak ulepszyć swoją aplikację i napędzić większy wzrost.

Więc jeśli jesteś gotowy, aby rozpocząć budowę aplikacji np. Instacartto najważniejsze jest, aby dokładnie zbadać rynek i określić, co sprawia, że ta aplikacja jest tak udana. Stosując się do tych wskazówek, możesz stworzyć aplikację dostarczającą artykuły spożywcze, która będzie tak samo popularna jak Instacart!

Ile to kosztuje, aby zbudować aplikację jak Instacart?

Budowanie aplikacji jak Instacart może kosztować od 30 000 do 70 000 dolarów. To zależy od wielu czynników, takich jak złożoność aplikacji, funkcje, które chcesz włączyć, a wielkość i poziom doświadczenia zespołu programistów.

Instacart jest jednym z najbardziej popularnych usług dostawy artykułów spożywczych dostępnych dzisiaj. Założona w 2012 roku, szybko stała się głównym graczem w przestrzeni e-commerce. Z ponad 2 000 pracowników i tysiącami partnerów spożywczych w całych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, Instacart jest używany przez miliony konsumentów każdego miesiąca, aby zamówić artykuły spożywcze - w tym świeże produkty, mięso i owoce morza, wypieki, środki czystości i karma dla zwierząt domowych - i ma je dostarczyć do ich drzwi.

30.000- 70.000 dolarów za rozwój aplikacji może być dla Ciebie nie do przyjęcia. Czy możliwe jest stworzenie aplikacji za 300 dolarów? Nasza odpowiedź będzie pozytywna. Możesz stworzyć aplikację nawet za 300 dolarów, jeśli zastosujesz no-code podejście, które omówimy bardziej szczegółowo poniżej.

Jak długo to potrwa?

Zbudowanie aplikacji jak np. Instacart może być czasochłonnym procesem, ponieważ należy rozważyć i uwzględnić wiele różnych czynników. Niektóre kluczowe względy przy opracowywaniu tego typu aplikacji obejmują określenie grupy docelowej, wybór odpowiedniej platformy programistycznej i stosu technologicznego, projektowanie intuicyjnego i wciągającego interfejsu użytkownika, zabezpieczenie finansowania projektu oraz marketing aplikacji do potencjalnych użytkowników.

Pierwszym etapem tworzenia aplikacji, takiej jak Instacart jest określenie grupy docelowej. Aby stworzyć udany produkt, który spełnia potrzeby użytkowników, ważne jest, aby mieć jasne zrozumienie, dla kogo budujesz tę aplikację. Na przykład, załóżmy, że jesteś specjalnie skierowany do młodszych użytkowników. W takim przypadku możesz chcieć zaprojektować bardziej atrakcyjny wizualnie i przyjazny dla użytkownika interfejs, podczas gdy starsi użytkownicy mogą preferować prostszy interfejs z mniejszą ilością dzwonków i gwizdków.

Po zidentyfikowaniu grupy docelowej, następnym krokiem jest wybór odpowiedniej platformy programistycznej dla Twojej aplikacji. Niektóre z najbardziej popularnych opcji to Android, iOS lub Windows Phone. Każda z tych platform oferuje swój własny zestaw zalet i wad, więc ważne jest, aby rozważyć możliwości techniczne, wymagania budżetowe i demografii użytkowników przy podejmowaniu decyzji.

Po wybraniu platformy programistycznej, trzeba będzie zaplanować i zaprojektować interfejs użytkownika aplikacji starannie. Wiąże się to z przemyśleniem sposobu, w jaki użytkownicy będą poruszać się po różnych ekranach i menu, a także z podjęciem decyzji, które funkcje należy uwzględnić, aby zbudować wysokiej jakości, angażujące doświadczenie użytkownika. Ważne jest również, aby rozważyć branding aplikacji, ponieważ pomoże Ci to wyróżnić swój produkt na tle konkurencji i zdobyć lojalnych użytkowników.

Kolejnym krytycznym krokiem przy tworzeniu aplikacji jak Instacart jest zapewnienie finansowania dla swojego projektu. Niezależnie od tego, czy szukasz finansowania venture capital, czy po prostu szukasz crowdfundingu swojego projektu na platformie takiej jak Kickstarter lub Indiegogo, ważne jest, aby mieć dobrze przemyślany biznesplan i strategię marketingową w miejscu, aby przekonać inwestorów, że twój pomysł jest wart realizacji.

Wreszcie, po uruchomieniu aplikacji, musisz ją skutecznie sprzedać potencjalnym użytkownikom. Oznacza to stworzenie kompleksowego planu marketingu internetowego, który obejmuje reklamę na platformach społecznościowych, prowadzenie testów użytkowników i zbieranie opinii, pisanie informacji prasowych oraz docieranie do blogerów i influencerów z Twojej branży.

No-code rozwiązanie

Szukasz łatwego i przystępnego sposobu na zbudowanie własnej aplikacji mobilnej? Nie szukaj dalej niż AppMaster! AppMaster to potężna i przyjazna dla użytkownika platforma, dzięki której szybko i łatwo stworzysz idealną aplikację dla swojej firmy lub osobistych potrzeb. Niezależnie od tego, czy chcesz uruchomić własny sklep e-commerce, stworzyć aplikację społecznościową, czy po prostu sprawić, by istniejąca strona internetowa była bardziej przyjazna dla urządzeń mobilnych, AppMaster AppMaster ma wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć.

Z AppMaster's drag-and-drop i potężnemu zestawowi funkcji, możesz bez wysiłku stworzyć w pełni działającą aplikację w ciągu zaledwie kilku dni. Możesz nawet zintegrować swoje własne dane za pomocą jednego przycisku, dzięki czemu łatwo jest utrzymać aplikację aktualną i istotną. I nie martw się o rozbicie banku na najwyższej klasy aplikacje, ponieważ AppMaster jest całkowicie przystępny w użyciu.