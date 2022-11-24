Instacart هي خدمة توصيل البقالة عبر الإنترنت الشهيرة والتي تتيح لك طلب البقالة بسهولة وبسرعة مباشرة من جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول. باستخدام Instacart ، يمكنك تصفح مخزون المتجر من المواد الغذائية والأدوات المنزلية والمنتجات الأخرى حسب الفئة أو البحث عن عناصر محددة باستخدام الكلمات الرئيسية. بمجرد العثور على ما تبحث عنه ، يمكنك شراء العناصر بشكل فردي أو إنشاء قائمة تسوق بالأشياء التي تحتاجها وتسليمها إلى باب منزلك.

ما هو Instacart ؟

تقدم Instacart لعملائها العديد من الميزات المريحة ، بما في ذلك التوصيل المجاني لجميع الطلبات التي تزيد عن 35 دولارًا ، وخيارات الدفع المرنة (بما في ذلك المدفوعات الأسبوعية أو الشهرية التلقائية) ، وكوبونات "فورية" داخل التطبيق ، وخيار إضافة نصيحة للمتسوق. ولأن Instacart قد أنشأت شراكات مع مجموعة واسعة من متاجر البقالة وتجار التجزئة الآخرين في جميع أنحاء البلاد ، يمكنك التأكد من أنك ستجد جميع العناصر في قائمة التسوق الخاصة بك بأسعار رائعة.

بالإضافة إلى الراحة والقدرة على تحمل تكاليف Instacart ، هناك سبب كبير آخر يحب الناس هذه الخدمة وهو المجموعة الواسعة من المنتجات التي يمكنهم الاختيار من بينها. سواء كنت تبحث عن منتجات طازجة أو أداة مطبخ معينة ، يمكنك العثور على أي شيء تحتاجه على Instacart. ولأنهم دخلوا في شراكة مع العديد من تجار التجزئة والمتاجر المختلفة في جميع أنحاء البلاد ، فأنت على يقين دائمًا من قدرتك على العثور على ما تبحث عنه بأسعار رائعة!

كيف يعمل Instacart ؟

Instacart هي خدمة توصيل البقالة عبر الإنترنت الشهيرة والتي تتيح لك طلب البقالة والعناصر الأخرى من المتاجر المحلية وتسليمها إلى باب منزلك مباشرة. تأسست Instacart في عام 2012 ، ونمت لتخدم أكثر من ثلثي الأسر الأمريكية - مما يجعلها واحدة من أكثر خدمات توصيل البقالة استخدامًا في السوق اليوم.

إذن كيف يعمل Instacart بالضبط؟ فيما يلي دليل موجز لمساعدتك على التنقل في العملية ، من التسجيل للحصول على حساب إلى طلب البقالة وتسليمها مباشرة إلى باب منزلك.

قم بالتسجيل للحصول على حساب Instacart . أولاً ، تحتاج إلى إنشاء حساب على Instacart . يمكن القيام بذلك عن طريق زيارة موقع الويب واختيار "تسجيل" في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. في هذه الصفحة ، ستحتاج إلى إدخال عنوان بريدك الإلكتروني واختيار كلمة مرور واختيار موقعك.

. أولاً ، تحتاج إلى إنشاء حساب على . يمكن القيام بذلك عن طريق زيارة موقع الويب واختيار "تسجيل" في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. في هذه الصفحة ، ستحتاج إلى إدخال عنوان بريدك الإلكتروني واختيار كلمة مرور واختيار موقعك. بدء طلب على Instacart . بمجرد إنشاء حساب ، يمكنك البدء في تقديم الطلبات على Instacart . للقيام بذلك ، ما عليك سوى زيارة موقع الويب وتحديد "التسوق" في الجزء العلوي من الشاشة. سيؤدي ذلك إلى عرض قائمة بالمتاجر المتاحة في منطقتك.

. بمجرد إنشاء حساب ، يمكنك البدء في تقديم الطلبات على . للقيام بذلك ، ما عليك سوى زيارة موقع الويب وتحديد "التسوق" في الجزء العلوي من الشاشة. سيؤدي ذلك إلى عرض قائمة بالمتاجر المتاحة في منطقتك. اختيار العناصر لطلبك. بمجرد تحديد متجر ، تصفح جميع المنتجات المتاحة ، وأضف العناصر التي ترغب في شرائها إلى عربة التسوق الافتراضية الخاصة بك. يمكنك أيضًا اختيار كميات لكل عنصر في سلة التسوق الخاصة بك وإضافة أي ملاحظات أو تعليمات خاصة (على سبيل المثال ، إذا كنت تريد تسليمها في وقت محدد).

اختيار نافذة توصيل ومكان لطلبك. بعد وضع جميع العناصر التي تريدها في عربة التسوق الخاصة بك ، يمكنك تحديد نافذة تسليم محددة (أي عندما تريد أن يصل طلبك) والمكان الذي تريد توصيله فيه.

مراجعة طلبك قبل الخروج. بمجرد الانتهاء من كل شيء ، سيعرض لك Instacart قائمة مفصلة بجميع العناصر الموجودة في طلبك ، إلى جانب وقت وصولهم المتوقع. إذا كان كل شيء يبدو على ما يرام ، فما عليك سوى النقر فوق "الخروج" لإكمال عملية الشراء وتأكيد التسليم!

أهم الميزات التي يجب عليك إضافتها لإنشاء تطبيق مثل Instacart

مع وجود العديد من التطبيقات التي تتنافس على جذب انتباه المستخدمين ، لا يمكن أن يكون من السهل التميز عن الآخرين. تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في دمج ميزات فريدة ومبتكرة في تطبيقك مما يجعله فريدًا حقًا. فيما يلي بعض الميزات المهمة التي يجب أن تفكر في إضافتها لإنشاء تطبيق مثل Instacart:

تسجيل

إحدى الميزات الرئيسية التي يحتاجها تطبيق مثل Instacart هي نظام التسجيل. يتيح ذلك للمستخدمين إنشاء حساب باستخدام التطبيق ، والذي سيتتبع سجل التسوق والتفضيلات الخاصة بهم.

عربة التسوق

ميزة أخرى مهمة لتطبيق مثل Instacart هي عربة التسوق. يتيح ذلك للمستخدمين إضافة العناصر التي يرغبون في شرائها إلى عربة التسوق الافتراضية ، مما يجعل تتبع ما يشترونه أمرًا سهلاً.

ملفات تعريف المستخدم

بالإضافة إلى نظام التسجيل ، تعد ملفات تعريف المستخدمين مهمة أيضًا في تطبيق مثل Instacart. يتيح ذلك للمستخدمين عرض سجل التسوق والتفضيلات الخاصة بهم ، مما يجعل من السهل متابعة التسوق من حيث توقفوا.

تتبع الطلب

بمجرد أن يقدم المستخدمون طلبًا ، من المهم أن يتمكنوا من تتبع تقدمه. يتيح لهم ذلك البقاء على اطلاع دائم بموعد تسليم طلباتهم والتأكد من صحة كل شيء.

خيارات التوصيل

واحدة من أهم ميزات تطبيق مثل Instacart هي خيارات التسليم. يتيح ذلك للمستخدمين اختيار أفضل طريقة توصيل لهم ، سواء كانت التوصيل إلى المنازل ، أو الاستلام من المتجر ، أو التسليم إلى موقع آخر.

دفع الإخطارات

من أجل البقاء على اطلاع باحتياجات التسوق الخاصة بهم ، يحتاج المستخدمون غالبًا إلى وصول سريع إلى التحديثات المتعلقة بطلباتهم. لهذا السبب تعد الإشعارات الفورية ضرورية في تطبيق مثل Instacart - فهي تتيح للمستخدمين أن يتم إخطارهم على الفور عندما يكون هناك تغيير أو تحديث يحتاجون إلى معرفته.

خيارات الدفع

كما هو الحال مع أي تطبيق للتجارة الإلكترونية ، من المهم تقديم خيارات دفع متنوعة. يتيح ذلك للمستخدمين اختيار أفضل طريقة لهم ، سواء كانت بطاقة ائتمان أو خدمة مصرفية عبر الإنترنت أو خيارًا آخر.

من خلال دمج هذه الميزات في تطبيقك ، يمكنك إنشاء تجربة تميزها حقًا عن تطبيقات التسوق الأخرى وتجعلها ضرورية للمستخدمين.

كيفية إنشاء تطبيق مثل Instacart ؟

لإنشاء تطبيق مثل Instacart ، من المهم تحليل العوامل التي جعلت هذا التطبيق ناجحًا. أحد الدوافع الرئيسية وراء شعبية Instacart هو تكاملها مع العديد من بائعي التجزئة ومحلات البقالة الكبرى. من خلال الشراكة مع هذه العلامات التجارية الكبرى ، تمكنت Instacart من الاستفادة من قاعدة عملائها الحالية والوصول إلى جمهور أوسع.

عامل مهم آخر هو واجهة التطبيق سهلة الاستخدام والتصميم البديهي. حتى مستخدمو الهواتف الذكية المبتدئون تمكنوا من إنشاء قوائم التسوق وطلب البقالة عبر الإنترنت وتتبع عمليات التسليم في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك ، يتيح نظام الدفع عبر الهاتف المحمول في Instacart للمستخدمين الدفع مقابل الطلبات ببضع نقرات على شاشة هواتفهم. كانت تجربة الخروج المبسطة هذه أحد العوامل الرئيسية التي ساعدت في جعل Instacart اسمًا مألوفًا.

لإنشاء تطبيق مثل Instacart ، من المهم أيضًا أن يكون لديك إستراتيجية توزيع قوية. على سبيل المثال ، يمكنك الاستفادة من منصات الوسائط الاجتماعية مثل Facebook و Instagram للترويج لتطبيقك وبناء الوعي بالعلامة التجارية بين المستخدمين المحتملين. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك التعاون مع المدونين المؤثرين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بتطبيقك وإنشاء المزيد من التنزيلات .

عندما يتعلق الأمر بتحقيق الدخل من تطبيقك ، فإن إحدى الاستراتيجيات الرئيسية هي تقديم ميزات متميزة أو عمليات شراء داخل التطبيق. سيسمح هذا للمستخدمين بالوصول إلى محتوى أو وظائف إضافية لا يمكنهم الحصول عليها مجانًا. يمكنك أيضًا تحفيز المستخدمين على إنفاق المزيد من الوقت والمال على تطبيقك من خلال تقديم خصومات حصرية أو مكافآت أخرى.

من أجل إنشاء تطبيق ناجح لتوصيل البقالة مثل Instacart ، من المهم قياس بيانات المستخدم وتحليلها باستمرار. من خلال تتبع المقاييس الرئيسية مثل مستويات المشاركة ومعدلات التحويل وأرقام المبيعات ، يمكنك اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات حول كيفية تحسين تطبيقك وتحقيق المزيد من النمو.

لذلك ، إذا كنت مستعدًا لبدء إنشاء تطبيق مثل Instacart ، فمن الضروري إجراء بحث شامل في السوق وتحديد ما يجعل هذا التطبيق ناجحًا للغاية. باتباع هذه النصائح ، يمكنك إنشاء تطبيق توصيل البقالة الذي يتمتع بشعبية مثل Instacart!

ما هي تكلفة إنشاء تطبيق مثل Instacart ؟

يمكن أن يكلف إنشاء تطبيق مثل Instacart ما بين 30 ألف دولار و 70 ألف دولار . يعتمد هذا على مجموعة متنوعة من العوامل ، مثل مدى تعقيد تطبيقك ، والميزات التي تريد تضمينها ، وحجم ومستوى خبرة فريق التطوير لديك.

Instacart هي واحدة من أشهر خدمات توصيل البقالة المتوفرة اليوم. تأسست في عام 2012 ، وسرعان ما نمت لتصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال التجارة الإلكترونية. مع أكثر من 2000 موظف والآلاف من شركاء البقالة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا ، يستخدم Instacart من قبل ملايين المستهلكين كل شهر لطلب البقالة - بما في ذلك المنتجات الطازجة واللحوم والمأكولات البحرية والسلع المخبوزة ومستلزمات التنظيف وأغذية الحيوانات الأليفة - ولديها هذه المنتجات تسليمها إلى بابهم.

30،000 - 70000 دولار أمريكي لتطوير التطبيق قد لا يكون مقبولاً بالنسبة لك. هل يمكن إنشاء تطبيق بمبلغ 300 دولار ؟ ستكون إجابتنا إيجابية. يمكنك إنشاء تطبيق مقابل أقل من 300 دولار إذا كنت تستخدم نهج no-code ، والذي سنناقشه بمزيد من التفاصيل أدناه.

كم من الوقت سوف يستغرق؟

يمكن أن يكون إنشاء تطبيق مثل Instacart عملية تستغرق وقتًا طويلاً ، حيث يجب مراعاة العديد من العوامل المختلفة وحسابها. تتضمن بعض الاعتبارات الرئيسية عند تطوير هذا النوع من التطبيقات تحديد الجمهور المستهدف ، واختيار النظام الأساسي للتطوير المناسب ومجموعة التكنولوجيا ، وتصميم واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وجذابة ، وتأمين التمويل لمشروعك ، وتسويق تطبيقك للمستخدمين المحتملين.

تتمثل المرحلة الأولى في تطوير تطبيق مثل Instacart في تحديد جمهورك المستهدف. من أجل إنشاء منتج ناجح يلبي احتياجات المستخدمين ، من المهم أن يكون لديك فهم واضح لمن تقوم ببناء هذا التطبيق من أجله. على سبيل المثال ، افترض أنك تستهدف المستخدمين الأصغر سنًا على وجه التحديد. في هذه الحالة ، قد ترغب في تصميم واجهة أكثر جاذبية من الناحية المرئية وسهلة الاستخدام ، بينما قد يفضل المستخدمون الأكبر سنًا واجهة أبسط مع عدد أقل من الأجراس والصفارات.

بمجرد تحديد جمهورك المستهدف ، فإن الخطوة التالية هي اختيار النظام الأساسي المناسب لتطوير تطبيقك. تتضمن بعض الخيارات الأكثر شيوعًا Android أو iOS أو Windows Phone. تقدم كل من هذه المنصات مجموعتها الخاصة من الإيجابيات والسلبيات ، لذلك من المهم مراعاة القدرات الفنية ومتطلبات الميزانية والتركيبة السكانية للمستخدم عند اتخاذ القرار.

بعد اختيار النظام الأساسي للتطوير ، ستحتاج إلى تخطيط وتصميم واجهة مستخدم التطبيق بعناية. يتضمن ذلك التفكير في كيفية تنقل المستخدمين عبر الشاشات والقوائم المختلفة وتحديد الميزات التي يجب تضمينها من أجل بناء تجربة مستخدم جذابة وعالية الجودة. من المهم أيضًا مراعاة العلامة التجارية لتطبيقك ، حيث سيساعدك ذلك على تمييز منتجك عن المنافسة واكتساب متابعين مخلصين.

خطوة أخرى مهمة عند تطوير تطبيق مثل Instacart هي تأمين التمويل لمشروعك. سواء كنت تبحث عن تمويل لرأس المال الاستثماري أو تبحث ببساطة عن تمويل جماعي لمشروعك على منصة مثل Kickstarter أو Indiegogo ، فمن المهم أن يكون لديك خطة عمل واستراتيجية تسويق مدروسة جيدًا لإقناع المستثمرين بأن فكرتك تستحق المتابعة.

أخيرًا ، بمجرد إطلاق تطبيقك ، يجب عليك تسويقه بفعالية للمستخدمين المحتملين. يتضمن ذلك إنشاء خطة تسويق شاملة عبر الإنترنت تتضمن الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي ، وإجراء اختبار المستخدم وجمع التعليقات ، وكتابة البيانات الصحفية ، والتواصل مع المدونين والمؤثرين في مجال عملك.

حل No-code

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