Instacart é um serviço popular de entrega de mercearia online que lhe permite encomendar mercearias directamente do seu computador ou dispositivo móvel, de forma fácil e rápida. Com Instacartpode navegar pelo inventário da loja de alimentos, artigos domésticos, e outros produtos por categoria ou procurar artigos específicos usando palavras-chave. Uma vez encontrado o que procura, pode comprar artigos individualmente ou construir uma lista de compras das coisas de que necessita e mandar entregar na sua porta da frente.

O que é Instacart?

Instacart oferece aos seus clientes várias características convenientes, incluindo entrega gratuita em todas as encomendas superiores a $35, opções de pagamento flexíveis (incluindo pagamentos automáticos semanais ou mensais), cupões "instantâneos" em papel, e a opção de adicionar uma gorjeta para o seu comprador. E, porque Instacart estabeleceu parcerias com uma vasta gama de mercearias e outros retalhistas por todo o país, pode ter a certeza de que encontrará todos os artigos da sua lista de compras a preços excelentes.

Para além da conveniência e acessibilidade de preços de InstacartOutra grande razão pela qual as pessoas adoram este serviço é a vasta selecção de produtos dos quais podem escolher. Quer esteja à procura de produtos frescos ou de um aparelho de cozinha específico, pode encontrar sobre tudo o que precisa em Instacart. E, por terem feito parcerias com tantos retalhistas e lojas diferentes em todo o país, tem sempre a certeza de poder encontrar o que procura a preços excelentes!

Como é que Instacart trabalho?

Então, como é que exactamente Instacart trabalho? Aqui está um breve guia para o ajudar a navegar no processo, desde o registo de uma conta até à encomenda de produtos alimentares e a sua entrega directamente à sua porta.

Inscreva-se num plano de Instacart conta. Em primeiro lugar, é necessário criar uma conta em Instacart . Isto pode ser feito visitando o website e seleccionando 'Sign Up' no canto superior direito do ecrã. Nesta página, terá de introduzir o seu endereço de correio electrónico, escolher uma palavra-passe e seleccionar a sua localização.

Iniciar uma encomenda em Instacart . Depois de ter criado uma conta, pode começar a fazer encomendas em Instacart . Para o fazer, basta visitar o website e seleccionar 'Loja' no topo do ecrã. Isto fará surgir uma lista de lojas disponíveis na sua área.

. Depois de ter criado uma conta, pode começar a fazer encomendas em . Para o fazer, basta visitar o website e seleccionar 'Loja' no topo do ecrã. Isto fará surgir uma lista de lojas disponíveis na sua área. Selecção de artigos para a sua encomenda. Depois de ter seleccionado uma loja, navegue por todos os seus produtos disponíveis, adicionando artigos que deseja comprar ao seu carrinho virtual. Pode também escolher quantidades para cada artigo no seu carrinho e adicionar quaisquer notas ou instruções especiais (por exemplo, se as quiser entregar num momento específico).

Escolher uma janela de entrega e local para a sua encomenda. Depois de ter colocado todos os artigos que deseja no seu carrinho, pode seleccionar uma janela de entrega específica (ou seja, quando deseja que a sua encomenda chegue) e o local onde gostaria que fosse entregue.

Reveja a sua encomenda antes de finalizar a compra. Assim que tiver finalizado tudo, Instacart mostrar-lhe-á uma lista detalhada de todos os artigos da sua encomenda, juntamente com a sua hora prevista de chegada. Se tudo parecer bem, basta clicar em 'Checkout' para concluir a sua compra e confirmar a entrega!

Características principais que deve acrescentar para fazer uma aplicação como Instacart

Com tantas aplicações a disputar a atenção dos utilizadores, não pode ser fácil destacar-se da multidão. Uma forma de o fazer é incorporando características únicas e inovadoras na sua aplicação que a tornam verdadeiramente única. Aqui estão algumas características de topo que deve considerar adicionar para fazer uma aplicação como Instacart:

Registo

Uma das principais características que um aplicativo gosta Instacart necessidades é um sistema de registo. Isto permite aos utilizadores criar uma conta com o aplicativo, que irá manter um registo do seu histórico de compras e preferências.

Carrinho de compras

Outra característica importante de uma aplicação como Instacart é um carrinho de compras. Isto permite aos utilizadores adicionar itens que desejam comprar a um carrinho virtual, facilitando o rastreio do que estão a comprar.

Perfis de utilizador

Para além de um sistema de registo, os perfis dos utilizadores são também importantes numa aplicação como Instacart. Isto permite aos utilizadores ver o seu histórico de compras e preferências, facilitando a continuação das compras no local onde pararam.

Seguimento de encomendas

Uma vez que os utilizadores tenham feito uma encomenda, é importante que possam acompanhar o seu progresso. Isto permite-lhes manter-se actualizados sobre quando a sua encomenda será entregue e assegurar-se de que tudo está correcto.

Opções de entrega

Uma das características mais importantes de uma aplicação como Instacart são opções de entrega. Isto permite aos utilizadores escolher o melhor método de entrega para eles, seja a entrega ao domicílio, a recolha numa loja, ou a entrega noutro local.

Notificações push

A fim de se manterem a par das suas necessidades de compra, os utilizadores necessitam frequentemente de acesso rápido a actualizações relativas às suas encomendas. É por isso que as notificações push são essenciais numa aplicação como Instacart - permitem que os utilizadores sejam instantaneamente notificados sempre que haja uma alteração ou actualização de que necessitem de ter conhecimento.

Opções de pagamento

Como em qualquer aplicação de comércio electrónico, é importante oferecer várias opções de pagamento. Isto permite aos utilizadores escolher o melhor método para eles, quer se trate de um cartão de crédito, banco online, ou outra opção.

Ao incorporar estas características na sua aplicação, pode criar uma experiência que a diferenciará verdadeiramente de outras aplicações de compras e a tornará imprescindível para os utilizadores.

Como construir um aplicativo como Instacart?

Para construir um aplicativo como InstacartÉ importante analisar os factores que fizeram desta aplicação um sucesso. Um dos principais factores por trás da popularidade da Instacart é a sua integração com vários grandes retalhistas e mercearias. Ao estabelecer parcerias com estas grandes marcas, Instacart foi capaz de explorar a sua base de clientes existente e alcançar um público ainda mais vasto.

Outro factor importante foi a interface fácil de usar do aplicativo e o seu design intuitivo. Até os utilizadores novatos de smartphones puderam fazer listas de compras, encomendar mercearias online e acompanhar as suas entregas em tempo real. Além disso, o sistema de pagamento móvel da Instacart permite aos utilizadores pagar as encomendas com apenas alguns toques no ecrã do seu telefone. Esta experiência de checkout simplificada foi um dos factores chave que ajudou a fazer Instacart um nome familiar.

Para construir uma aplicação como Instacarté também importante ter uma estratégia de distribuição sólida. Por exemplo, pode alavancar plataformas de comunicação social como o Facebook e Instagram para promover a sua aplicação e construir o conhecimento da marca entre potenciais utilizadores. Além disso, pode colaborar com bloggers influentes e influenciadores dos meios de comunicação social para aumentar a consciencialização sobre a sua aplicação e gerar mais downloads.

Quando se trata de rentabilizar a sua aplicação, uma das principais estratégias é oferecer funcionalidades premium ou compras no sistema. Isto permitirá aos utilizadores acederem a conteúdos ou funcionalidades adicionais que não podem obter gratuitamente. Pode também incentivar os utilizadores a gastar mais tempo e dinheiro na sua aplicação, oferecendo descontos exclusivos ou outras recompensas.

A fim de construir uma aplicação de distribuição de mercearia de sucesso, como Instacarté importante medir e analisar constantemente os dados dos utilizadores. Ao seguir as principais métricas, tais como níveis de compromisso, taxas de conversão e números de vendas, pode tomar decisões orientadas por dados sobre como melhorar a sua aplicação e impulsionar mais crescimento.

Assim, se estiver pronto para começar a construir uma aplicação como InstacartÉ essencial investigar minuciosamente o mercado e identificar o que torna esta aplicação tão bem sucedida. Ao seguir estas dicas, pode criar uma aplicação de entrega de mercearia que é tão popular como Instacart!

Quanto custa a construção de um aplicativo como Instacart?

Construir um aplicativo como Instacart pode custar entre $30.000 e $70.000. Isto depende de uma variedade de factores, tais como a complexidade da sua aplicação, as características que pretende incluir, e o tamanho e nível de experiência da sua equipa de desenvolvimento.

Instacart é um dos serviços de entrega de mercearia mais populares actualmente disponíveis. Fundada em 2012, rapidamente se tornou um dos principais actores no espaço do comércio electrónico. Com mais de 2.000 empregados e milhares de parceiros de mercearia nos Estados Unidos e Canadá, Instacart é utilizado por milhões de consumidores todos os meses para encomendar mercearias - incluindo produtos frescos, carne e marisco, produtos cozinhados, material de limpeza, e comida para animais de estimação - e manda-os entregar à sua porta.

$30.000-$70.000 para o desenvolvimento de aplicações pode não ser aceitável para si. É possível criar uma aplicação por $300? A nossa resposta será positiva. Pode fazer uma aplicação por apenas $300 se utilizar o no-code abordagem, que discutiremos em mais pormenor mais adiante.

Quanto tempo demorará?

Construir um aplicativo como Instacart pode ser um processo moroso, uma vez que muitos factores diferentes precisam de ser considerados e contabilizados. Algumas considerações chave ao desenvolver este tipo de aplicação incluem determinar o seu público-alvo, escolher a plataforma de desenvolvimento e a pilha de tecnologia certa, conceber uma interface de utilizador intuitiva e envolvente, assegurar o financiamento do seu projecto, e comercializar a sua aplicação a potenciais utilizadores.

A primeira fase no desenvolvimento de uma aplicação como Instacart está a determinar o seu público-alvo. A fim de criar um produto de sucesso que satisfaça as necessidades dos seus utilizadores, é importante ter uma compreensão clara de para quem está a construir esta aplicação. Por exemplo, suponha que está a visar especificamente os utilizadores mais jovens. Nesse caso, poderá querer conceber uma interface visualmente mais apelativa e de fácil utilização, enquanto os utilizadores mais velhos poderão preferir uma interface mais simples, com menos sinos e apitos.

Uma vez identificado o seu público-alvo, o passo seguinte é escolher a plataforma de desenvolvimento certa para a sua aplicação. Algumas das opções mais populares incluem Android, iOS, ou Windows Phone. Cada uma destas plataformas oferece o seu próprio conjunto de prós e contras, pelo que é importante considerar as capacidades técnicas, os requisitos orçamentais e a demografia do utilizador ao tomar uma decisão.

Após escolher a sua plataforma de desenvolvimento, terá de planear e desenhar cuidadosamente a interface de utilizador da sua aplicação. Isto implica pensar em como os utilizadores irão navegar através de diferentes ecrãs e menus e decidir quais as características a incluir, de modo a construir uma experiência de utilizador de alta qualidade e envolvente. É também importante considerar a marca da sua aplicação, uma vez que isto o ajudará a distinguir o seu produto da concorrência e a ganhar um utilizador fiel.

Outro passo crítico ao desenvolver uma aplicação como Instacart está a assegurar o financiamento do seu projecto. Quer esteja à procura de financiamento de capital de risco ou simplesmente à procura de financiamento em massa do seu projecto numa plataforma como Kickstarter ou Indiegogo, é importante ter um plano de negócios e uma estratégia de marketing bem pensados para convencer os investidores de que a sua ideia vale a pena prosseguir.

Finalmente, uma vez lançada a sua aplicação, deve comercializá-la eficazmente junto de potenciais utilizadores. Isto envolve a criação de um plano de marketing online abrangente que inclua publicidade em plataformas de meios de comunicação social, a realização de testes de utilizadores e a recolha de feedback, a redacção de comunicados de imprensa, e o contacto com bloggers e influenciadores na sua indústria.

No-code solução

Procura uma forma fácil e acessível de construir a sua própria aplicação móvel? Não procure mais do que AppMaster! AppMaster é uma plataforma poderosa e de fácil utilização que torna rápida e simples a criação da aplicação perfeita para as suas necessidades empresariais ou pessoais. Quer pretenda lançar a sua própria loja de comércio electrónico personalizada, criar uma aplicação de rede social, ou simplesmente tornar o seu sítio web existente mais fácil de utilizar, AppMaster tem tudo o que precisa para começar.

Com o AppMaster's drag-and-drop interface e poderoso conjunto de características, pode criar sem esforço uma aplicação totalmente funcional em apenas alguns dias. Pode até integrar os seus próprios dados ao vivo com o premir de um botão, tornando mais fácil manter a sua aplicação actualizada e relevante. E não se preocupe em quebrar o banco para aplicações de primeira qualidade porque AppMaster é completamente acessível de utilizar.