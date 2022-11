Come costruire un'app come Instacart?

Instacart è un popolare servizio di consegna di generi alimentari online che consente di ordinare facilmente e rapidamente generi alimentari direttamente dal proprio computer o dispositivo mobile. Con Instacartè possibile sfogliare l'inventario del negozio di generi alimentari, articoli per la casa e altri prodotti per categoria o cercare articoli specifici utilizzando parole chiave. Una volta trovato ciò che cercate, potete acquistare gli articoli singolarmente o creare una lista della spesa con le cose di cui avete bisogno e farvele recapitare a casa.

Che cos'è Instacart?

Instacart offre ai suoi clienti diverse comode funzioni, tra cui la consegna gratuita su tutti gli ordini superiori a 35 dollari, opzioni di pagamento flessibili (tra cui pagamenti automatici settimanali o mensili), coupon "istantanei" all'interno dell'app e la possibilità di aggiungere una mancia per il proprio acquirente. Inoltre, poiché Instacart ha stretto partnership con un'ampia gamma di negozi di alimentari e altri rivenditori in tutto il Paese, potete essere certi di trovare tutti gli articoli della vostra lista della spesa a prezzi vantaggiosi.

Oltre alla convenienza e all'economicità di Instacartun'altra grande ragione per cui le persone amano questo servizio è l'ampia selezione di prodotti tra cui possono scegliere. Che si tratti di prodotti freschi o di un gadget specifico per la cucina, è possibile trovare tutto ciò di cui si ha bisogno su Instacart. Inoltre, grazie alla collaborazione con molti rivenditori e negozi in tutto il Paese, siete sicuri di poter trovare sempre quello che cercate a prezzi vantaggiosi!

Come funziona Instacart funziona?

Come funziona esattamente Instacart funziona? Ecco una breve guida che vi aiuterà a seguire il processo, dalla registrazione di un account all'ordinazione della spesa e alla consegna a domicilio.

Registrarsi per un Instacart account. Per prima cosa, è necessario creare un account su Instacart . Per farlo, visitate il sito e selezionate "Iscriviti" nell'angolo in alto a destra dello schermo. In questa pagina è necessario inserire il proprio indirizzo e-mail, scegliere una password e selezionare la propria località.

Selezione degli articoli per l'ordine. Una volta selezionato un negozio, è possibile sfogliare tutti i prodotti disponibili, aggiungendo gli articoli che si desidera acquistare al carrello virtuale. Potete anche scegliere le quantità di ciascun articolo nel carrello e aggiungere eventuali note o istruzioni speciali (ad esempio, se volete che vengano consegnati in un momento specifico).

Scegliere una finestra di consegna e un luogo per l'ordine. Dopo aver inserito nel carrello tutti gli articoli desiderati, è possibile selezionare una finestra di consegna specifica (cioè quando si desidera che l'ordine arrivi) e il luogo in cui si desidera che venga consegnato.

Esaminare l'ordine prima del checkout. Una volta finalizzato il tutto, Instacart vi mostrerà un elenco dettagliato di tutti gli articoli del vostro ordine, insieme al loro tempo di arrivo previsto. Se tutto sembra corretto, è sufficiente fare clic su "Checkout" per completare l'acquisto e confermare la consegna!

Le caratteristiche principali che dovreste aggiungere per rendere un'app simile a un'altra Instacart

Con così tante app che si contendono l'attenzione degli utenti, non è facile distinguersi dalla massa. Un modo per farlo è incorporare nella vostra app caratteristiche uniche e innovative che la rendano davvero unica. Ecco alcune delle principali caratteristiche che dovreste considerare di aggiungere per rendere un'app simile a un'altra Instacart:

Registrazione

Una delle caratteristiche principali che un'app come Instacart è un sistema di registrazione. Questo permette agli utenti di creare un account con l'app, che terrà traccia della loro cronologia degli acquisti e delle loro preferenze.

Carrello

Un'altra caratteristica importante di un'app come Instacart è il carrello della spesa. Questo permette agli utenti di aggiungere gli articoli che desiderano acquistare a un carrello virtuale, facilitando il monitoraggio degli acquisti.

Profili utente

Oltre a un sistema di registrazione, anche i profili degli utenti sono importanti in un'app come Instacart. Questo permette agli utenti di visualizzare la loro cronologia degli acquisti e le loro preferenze, rendendo più facile continuare a fare acquisti da dove li hanno lasciati.

Tracciamento dell'ordine

Una volta che gli utenti hanno effettuato un ordine, è importante che possano seguirne l'avanzamento. In questo modo possono essere aggiornati su quando l'ordine verrà consegnato e assicurarsi che tutto sia corretto.

Opzioni di consegna

Una delle caratteristiche più importanti di un'applicazione come Instacart è l'opzione di consegna. In questo modo gli utenti possono scegliere il metodo di consegna migliore per loro, che sia la consegna a domicilio, il ritiro in un negozio o la consegna in un altro luogo.

Notifiche push

Per essere sempre al passo con le proprie esigenze di acquisto, gli utenti hanno spesso bisogno di accedere rapidamente agli aggiornamenti relativi ai loro ordini. Ecco perché le notifiche push sono essenziali in un'applicazione come Instacart - che consentono agli utenti di essere avvisati istantaneamente ogni volta che c'è un cambiamento o un aggiornamento di cui hanno bisogno.

Opzioni di pagamento

Come per ogni app di e-commerce, è importante offrire diverse opzioni di pagamento. In questo modo gli utenti possono scegliere il metodo migliore per loro, che si tratti di una carta di credito, dell'online banking o di un'altra opzione.

Incorporando queste funzionalità nella vostra app, potrete creare un'esperienza che la distinguerà dalle altre app di shopping e la renderà un must per gli utenti.

Come costruire un'app come Instacart?

Per costruire un'app come Instacartè importante analizzare i fattori che ne hanno decretato il successo. Uno dei principali fattori alla base della popolarità di Instacart è la sua integrazione con diversi grandi rivenditori e negozi di alimentari. Grazie alla collaborazione con questi grandi marchi, Instacart è stata in grado di attingere alla sua base di clienti esistente e di raggiungere un pubblico ancora più ampio.

Un altro fattore importante è stata l'interfaccia facile da usare e il design intuitivo dell'app. Anche gli utenti di smartphone meno esperti sono stati in grado di stilare liste della spesa, ordinare la spesa online e monitorare le consegne in tempo reale. Inoltre, il sistema di pagamento mobile di Instacart consente agli utenti di pagare gli ordini con pochi tocchi sullo schermo del telefono. Questa esperienza di pagamento semplificata è stata uno dei fattori chiave che hanno contribuito a rendere Instacart un nome conosciuto.

Per costruire un'app come Instacartè importante anche avere una solida strategia di distribuzione. Ad esempio, potete sfruttare le piattaforme di social media come Facebook e Instagram per promuovere la vostra app e creare consapevolezza del marchio tra i potenziali utenti. Inoltre, potete collaborare con blogger influenti e influencer sui social media per far conoscere la vostra app e generare più download.

Per quanto riguarda la monetizzazione dell'app, una delle strategie chiave è offrire funzioni premium o acquisti in-app. In questo modo gli utenti potranno accedere a contenuti o funzionalità aggiuntive che non possono ottenere gratuitamente. Potete anche incentivare gli utenti a spendere più tempo e denaro sulla vostra app offrendo sconti esclusivi o altri premi.

Per costruire un'applicazione di consegna di generi alimentari di successo come Instacartè importante misurare e analizzare costantemente i dati degli utenti. Tracciando le metriche chiave, come i livelli di coinvolgimento, i tassi di conversione e i dati di vendita, è possibile prendere decisioni basate sui dati per migliorare l'app e ottenere una maggiore crescita.

Quindi, se siete pronti a iniziare la costruzione di un'applicazione come Instacartè fondamentale fare una ricerca approfondita sul mercato e individuare gli elementi che rendono questa app così di successo. Seguendo questi consigli, potrete creare un'app per la consegna di generi alimentari che sia altrettanto popolare di Instacart!

Quanto costa costruire un'app come Instacart?

Costruire un'app come Instacart può costare da 30.000 a 70.000 dollari. Ciò dipende da una serie di fattori, come la complessità dell'applicazione, le funzionalità che si desidera includere e le dimensioni e il livello di esperienza del team di sviluppo.

Instacart è uno dei più popolari servizi di consegna di generi alimentari oggi disponibili. Fondato nel 2012, è cresciuto rapidamente fino a diventare uno dei principali attori del settore dell'e-commerce. Con oltre 2.000 dipendenti e migliaia di partner alimentari negli Stati Uniti e in Canada, Instacart è utilizzato da milioni di consumatori ogni mese per ordinare generi alimentari - tra cui prodotti freschi, carne e frutti di mare, prodotti da forno, prodotti per la pulizia e cibo per animali - e farseli consegnare a domicilio.

30.000-70.000 dollari per lo sviluppo di un'applicazione potrebbero non essere accettabili per voi. È possibile creare un'applicazione con 300 dollari? La nostra risposta è positiva. È possibile creare un'applicazione con un costo di soli 300 dollari se si utilizza l'approccio no-code approccio, di cui parleremo più dettagliatamente qui di seguito.

Quanto tempo ci vorrà?

Costruire un'applicazione come Instacart può essere un processo che richiede molto tempo, poiché è necessario considerare e tenere conto di molti fattori diversi. Alcune considerazioni chiave per lo sviluppo di questo tipo di app includono la determinazione del pubblico di riferimento, la scelta della piattaforma di sviluppo e dello stack tecnologico adeguati, la progettazione di un'interfaccia utente intuitiva e accattivante, la ricerca di finanziamenti per il progetto e la commercializzazione dell'app presso gli utenti potenziali.

La prima fase dello sviluppo di un'app come Instacart è determinare il pubblico di riferimento. Per creare un prodotto di successo che soddisfi le esigenze dei vostri utenti, è importante avere una chiara comprensione di chi sta costruendo l'app. Ad esempio, supponiamo che vi rivolgiate specificamente agli utenti più giovani. In questo caso, potreste voler progettare un'interfaccia visivamente più accattivante e facile da usare, mentre gli utenti più anziani potrebbero preferire un'interfaccia più semplice con meno campanelli e fischietti.

Una volta identificato il pubblico di riferimento, il passo successivo è quello di scegliere la piattaforma di sviluppo giusta per la vostra applicazione. Tra le opzioni più diffuse ci sono Android, iOS o Windows Phone. Ognuna di queste piattaforme offre una serie di pro e contro, quindi è importante considerare le capacità tecniche, i requisiti di budget e i dati demografici degli utenti al momento di prendere una decisione.

Dopo aver scelto la piattaforma di sviluppo, dovrete pianificare e progettare attentamente l'interfaccia utente della vostra applicazione. Si tratta di pensare a come gli utenti navigheranno tra le diverse schermate e i menu e di decidere quali funzioni includere per creare un'esperienza utente coinvolgente e di alta qualità. È inoltre importante considerare il branding dell'app, che vi aiuterà a distinguere il vostro prodotto dalla concorrenza e a ottenere un seguito di utenti fedeli.

Un altro passo fondamentale nello sviluppo di un'applicazione come Instacart è garantire il finanziamento del progetto. Sia che stiate cercando un finanziamento con capitale di rischio, sia che stiate semplicemente cercando di finanziare il vostro progetto in crowdfunding su una piattaforma come Kickstarter o Indiegogo, è importante che abbiate un business plan e una strategia di marketing ben studiati per convincere gli investitori che vale la pena portare avanti la vostra idea.

Infine, una volta lanciata la vostra app, dovete commercializzarla in modo efficace ai potenziali utenti. Ciò comporta la creazione di un piano di marketing online completo che comprenda la pubblicità sulle piattaforme di social media, la conduzione di test sugli utenti e la raccolta di feedback, la stesura di comunicati stampa e il contatto con blogger e influencer del vostro settore.

No-code soluzione

Cercate un modo semplice e conveniente per creare la vostra applicazione mobile? Non cercate altro che AppMaster! AppMaster è una piattaforma potente e facile da usare che rende semplice e veloce la creazione dell'app perfetta per le vostre esigenze aziendali o personali. Che vogliate lanciare il vostro negozio di e-commerce personalizzato, creare un'applicazione per i social network o semplicemente rendere il vostro sito web esistente più mobile-friendly, ! AppMaster ha tutto ciò che serve per iniziare.

