Hacki, strategie i użyteczne techniki zwiększające liczbę pobrań Twojej aplikacji

Tworzenie aplikacji bez udziału dewelopera jest łatwe. Trudniejszą częścią jest uzyskanie większej liczby pobrań lub wzrostu na Twojej aplikacji. Jeśli masz odpowiednią wiedzę na temat przyciągania użytkowników, liczba pobrań będzie bardzo wysoka. Poniżej znajdują się wskazówki, jak zwiększyć wzrost swojej aplikacji:

Skup się na problemie, który rozwiązuje Twoja aplikacja

Skup się na tworzeniu aplikacji, która rozwiązuje konkretny problem. Po opracowaniu aplikacji upewnij się, że tytuł aplikacji w Sklepie Play lub App Store adresuje problem, który rozwiązujesz. Ten hack pomoże użytkownikowi znaleźć Twoją aplikację podczas poszukiwania rozwiązania problemu.

Miej atrakcyjną ikonę aplikacji

Ikona to pierwsze wrażenie użytkowników. Upewnij się, że ikona, którą wybierzesz dla swojej aplikacji jest atrakcyjna i przekazuje pełną wiadomość o tym, co oferuje.

Monetyzacja

Jednym z hacków, które musisz wypróbować jest monetyzacja aplikacji. Zazwyczaj w Sklepie Play, Google zwiększa ranking aplikacji, które są monetyzowane.

Skup się na niszy

Szukanie odpowiedniej niszy jest szczególnie ważne w rozwoju aplikacji lub strony. Kiedy zajmujesz się lub rozwiązujesz problem, musisz zrozumieć, jak laik przeszuka aplikację w poszukiwaniu rozwiązania problemu, z którym się boryka. Wiele terminów technicznych jest nieznanych dla tysięcy osób. Na przykład, jeśli chcą wyszukać audio do aplikacji konwertera tekstu. Najprawdopodobniej nie wpiszą oni aplikacji transkrypcyjnej. Wszystko, czego będą szukać, to aplikacja do konwersji audio na tekst. Jeśli użyjesz odpowiedniej niszy w swoim tytule, Twój rozwój aplikacji uzyska wysoką liczbę pobrań.

Korzystanie z poczty elektronicznej, aby mieć stałych użytkowników

Email jest ważny we wzroście obsługi klienta Twojej aplikacji. Korzystając z poczty elektronicznej, możesz komunikować się z użytkownikami swojej aplikacji. Szczególnie użytkownicy, którzy są nowi w Twojej aplikacji lub witrynie. Możesz wysłać wiadomość e-mail na temat nowej rejestracji i pierwszego zakupu użytkowników z Twojej aplikacji. W ten sposób wyślesz pozytywne wibracje do swoich nowych użytkowników, dzięki czemu będą oni ponownie odwiedzać Twoją aplikację. Stąd rosnący postęp Twojej aplikacji. Email może być również używany do informowania klientów o nowym produkcie lub zniżce, którą oferujesz na swojej stronie.

Giveaways

Giveaways są wśród inteligentnych strategii wzrostu hacking app, które mogą być używane, aby uzyskać wiele użytkowników na swojej aplikacji lub stronie. Planowanie swojego giveaway jest kluczową częścią. Upewnij się, że nie oddajesz dużo pieniędzy. Strategia ma na celu uzyskanie dużego ruchu lub użytkowników na swojej stronie i aplikacji. Najczęstsze podejścia to darmowe testy przez miesiąc, darmowe podręczniki, 50% zniżki dla nowych użytkowników. Poprzez to możesz przekonać swoich użytkowników do udostępnienia Twojej aplikacji na mediach społecznościowych lub skłonić ich do założenia konta na Twojej stronie.

Autoresponder

Posiadanie autorespondera sprawi, że będziesz wyglądał jak profesjonalista. Wszystkie aplikacje lub strony z dużym wzrostem rynku używają autoresponderów. Jeśli masz umiejętności blogowania, musisz zapewnić, że klienci czytają twój blog na stronie aplikacji. Posiadanie przydatnych treści w autoresponderze jest sztuczką w hackingu wzrostu, która może uzyskać wiele subskrybentów na swojej stronie. Jeszcze jedną rzeczą, którą możesz dodać do autorespondera, jest przekonanie nowego gościa do zapisania się do Twojej aplikacji. Upewnij się, że dodajesz bezpośrednie linki do pobrania w swoim autoresponderze.

Dodaj atrakcyjny system poleceń

System poleceń to nowoczesna technika aplikacji growth hacking. Używając systemu poleceń, wykorzystujesz swojego klienta, aby zdobyć nowych użytkowników aplikacji. Brzmi skomplikowanie, ale bardzo skutecznie wpływa na wzrost. W nowoczesnych systemach poleceń, użytkownik poleci Twoją aplikację swojemu przyjacielowi lub rodzinie. Kiedy jego przyjaciel lub rodzina zarejestruje się używając kodu polecającego, obie strony dostaną pieniądze, a Ty będziesz miał nowych użytkowników. Upewnij się, że dodajesz bezpośrednie linki do pobrania w swoim systemie poleceń. Dzięki temu nowa osoba będzie mogła łatwo zdobyć Twoją aplikację.

Promocja za pośrednictwem influencera

Influencerzy to gwiazdy mediów społecznościowych, które mają tysiące lub miliony subskrybentów. Jeśli chcesz, aby Twoja aplikacja miała dużą liczbę pobrań, możesz zapewnić sobie promocję poprzez influencera w mediach społecznościowych. Załóżmy, że robisz start-up i nie masz dużego budżetu. Poproś ich o umieszczenie postu, który ma bezpośrednie linki do pobrania Twojej aplikacji, na ich stronie mediów społecznościowych przez jeden dzień. Ich fani są bardzo lojalni i jeśli polecą jakiś produkt, prawdopodobnie go wypróbują.

Jedną rzeczą, którą powinieneś zachować w swoim umyśle podczas korzystania z tego hakowania wzrostu, jest to, że musisz upewnić się, że twoja aplikacja działa idealnie; jeśli nowa aplikacja do pobierania ma lag lub jakikolwiek rodzaj glitches. Najprawdopodobniej, nie będzie korzystać z aplikacji ponownie.

FAQ's

Jak zhakować wzrost aplikacji?

Termin hack nie jest dosłowny, gdy jest używany w aplikacjach hakowania wzrostu. Termin ten jest używany, aby dać ludziom znać, że sztuczki są tak skuteczne, że zwykli ludzie poczują, że używasz jakiegoś rodzaju hacków, aby uzyskać taki wzrost pobrań na swojej stronie. Dlatego większość blogów, które czytasz na różnych stronach, używa terminu hack.

Aby zwiększyć wzrost instalacji na swoich aplikacjach, postępuj zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie artykułu. Podstawowym podsumowaniem jest to, że prawidłowo reklamujesz rozwiązania, które oferuje Twoja aplikacja.

Jak zwiększyć liczbę instalacji aplikacji?

Posiadanie atrakcyjnego tytułu i ikony jest bardzo potrzebne dla wzrostu pobrań. Im więcej ruchu masz, tym większy wzrost uzyska Twoja aplikacja. Jeśli porównasz swoją aplikację z innymi, zrozumiesz dlaczego niektóre z nich rosną szybko, a inne bardzo wolno.

Jak mogę zarabiać pieniądze bez kodu?

Używając no code, możesz łatwo tworzyć aplikacje bez żadnego dewelopera. Teraz możesz wykonać następujące czynności, aby zarobić pieniądze.

Po utworzeniu aplikacji możesz umieścić jednorazową opłatę abonamentową za instalacje w sklepie Play lub App Store.

Miej miesięczną opłatę abonamentową za usługi aplikacji.

Promuj swoją firmę za pośrednictwem swojej aplikacji. Podobnie jak w przypadku posiadania sklepu detalicznego, możesz stworzyć aplikację dla swojego lokalnego obszaru, w którym ludzie mogą zobaczyć i kupić wiele produktów.

Jak zwiększyć instalację aplikacji IOS?

Zwiększenie instalacji na IOS jest zdradliwe. Aby uzyskać duży wzrost instalacji, musisz mieć produktywną aplikację i atrakcyjne kafelki. Ponadto monetyzuj swój produkt i wypróbuj różne platformy promujące.

Jak zachęcić ludzi do pobierania aplikacji?

Oferując rozwiązanie skomplikowanego zadania, prawdopodobnie uzyskasz wiele instalacji. Upewnij się jednak, że Twoja ikona wyświetla rozwiązanie, które chcesz dostarczyć.

Jak zwiększyć liczbę instalacji aplikacji na Facebooku?

Facebook oferuje reklamy dla aplikacji. Możesz zarejestrować swoją aplikację w sekcji reklamowej, a oni będą promować Twoją aplikację za pośrednictwem Facebooka. Można uzyskać wielki wzrost w instalacjach za pomocą reklamy Facebook.

