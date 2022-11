Bez względu na to, jaki jest pomysł na biznes, potrzebuje on solidnego fundamentu, na którym może stanąć. Ten solidny fundament nazywany jest w świecie biznesu "inwestycją". Inwestycja to pieniądze wymagane do rozpoczęcia każdego genialnego pomysłu biznesowego (tech startupów lub aplikacji) lub startupu. Wszystko to jest swell, ale nie inwestorzy wyskakują z nieba, aby zaoferować kompletny wymóg kapitałowy dla następnego wielkiego tech lub app startup, prawda? Więc potrzebujesz pieniędzy, a my chcemy powiedzieć, jak je zdobyć. Istnieje kilka sposobów, w jaki każdy nowy biznes lub startup aplikacji poszukuje inwestycji od realnych inwestorów. Jeśli czytasz ten artykuł, wiesz już o inwestorach.

Problemem jest jednak to, gdzie znaleźć inwestorów. Wbrew temu, co mówią, na szczęście miliony inwestorów na tym świecie tylko czekają, aby zainwestować w doskonały biznes lub aplikację, zwłaszcza startupy technologiczne. Musisz wiedzieć, jak zdobyć inwestorów, aby zainwestować w swój pomysł. Żaden inwestor nie chce inwestować w żaden startup, który nie będzie działał. Więc jako właściciel firmy, przekonujesz inwestorów, że twoja aplikacja lub biznes jest warta ich inwestycji.

Gdzie mogę znaleźć inwestorów dla startupów technologicznych?

Bycie założycielem jakiegokolwiek startupu jest wyzwaniem. Wymaga planowania, precyzji i mnóstwa ciężkiej pracy. Według wielu właścicieli firm, podstawowym powodem niepowodzenia każdego startupu jest brak funduszy. Znalezienie nowych inwestorów i przekonanie ich do zainwestowania w Twój biznes jest jednym z najbardziej wymagających zadań bycia właścicielem firmy. Nawet w startupach technologicznych, uruchomienie tego pierwotnego prototypu aplikacji kosztuje. Bez początkowego prototypu aplikacji, nie można zwinąć więcej inwestorów. To błędne koło. Jednak, jeśli chodzi o inwestorów, co pomaga jest zacząć małe i pracować swoją drogę w górę. Kiedy masz już wstępny pomysł na biznes i model, możesz zacząć szukać inwestorów.

Znajomi lub rodzina mogą być doskonałymi inwestorami początkowymi. Zawsze łatwo się do nich zwrócić i są godni zaufania. Są najlepszymi inwestorami, jeśli jesteś nowym startupem technologicznym. Rodzina i przyjaciele mogą często zapewnić wystarczającą inwestycję, aby rozpocząć działalność.

Anielscy inwestorzy to także świetny sposób na skalowanie biznesu. Angel investors mogą wziąć twój mały startup i podnieść go do wielkiej ligi. Większość ludzi woli dotrzeć do swoich lokalnych inwestorów-aniołów. Jednak nie wahaj się dotrzeć do inwestorów spoza lokalnej puli inwestorów. Pozwoli to na zwiększenie skali twojego startupu i przyniesie inwestorom ekspozycję. Pomoże Ci to również zbudować relacje z innymi inwestorami biznesowymi (Tech Startup Savants) i ludźmi z branży technologicznej.

Czasami, zamiast jednego lub dwóch głównych inwestorów, kilku inwestorów łączy się, aby sfinansować startup. Robimy to przez internet zamiast inwestowania twarzą w twarz i nazywamy to crowdfundingiem. To pokazuje, że ogół społeczeństwa ufa firmie lub aplikacji. Wielu inwestorów uważa startup technologiczny, który miał crowdfunding, za dobrą inwestycję. Jest to szybki i łatwy sposób, aby uruchomić swój startup technologiczny.

Pamiętaj, aby rozejrzeć się wokół siebie! Ludzie z twojej społeczności lub ludzie, z którymi pracowałeś, mogą być dobrymi inwestorami początkowymi dla twojego startupu. Zwróć uwagę na inwestorów, którzy mogą otworzyć dla Ciebie biznesowe drzwi inwestycyjne.

Po założeniu firmy lub wystartowaniu aplikacji, możesz zwrócić się do banków o inwestycje w postaci kredytów. Banki nie są dobrymi inwestorami początkowymi. Banki są bardzo niechętne ryzyku. Zwykle powstrzymują się od udzielania pożyczek firmom o słabo ugruntowanej pozycji lub startupom. Ale po tym, jak twój startup technologiczny lub aplikacja wystartuje, banki są dobrym rozwiązaniem, jeśli potrzebne są dalsze inwestycje. Kredyty bankowe działają również w oparciu o zabezpieczenie, a nie kapitał własny. Jest to również dobre rozwiązanie dla właścicieli firm, którzy nie chcą stracić żadnej części swojego kapitału własnego. Kredyty bankowe mogą pomóc w skalowaniu biznesu. Ale ci inwestorzy pracują przeciwko wysokim stopom procentowym.

Ostatecznym procesem znalezienia inwestorów jest zazwyczaj Venture Capitalism. Większość właścicieli startupów nie idzie na inwestorów venture capital outright. Oni skalują swoje firmy w inny sposób. Ale jeśli pojawia się potrzeba upscale startupów i kapitał spada, inwestorzy VC są również opcją. Jednak inwestorzy VC może kosztować duży kawałek biznesu (Startupy lub aplikacje) kapitału własnego. Znalezienie inwestorów może wydawać się dość nieskomplikowane. Znalezienie inwestorów, których wizje zgadzają się z Twoimi własnymi jest trudne. Dlatego właściciele firm powinni bardzo ostrożnie podejmować decyzje o wyborze inwestorów.

Ile zarabia założyciel startupu technologicznego?

Założyciele startupów zazwyczaj zarabiają przyzwoite sumy pieniędzy. W miarę jak biznes (Techstartup lub aplikacja) nabiera rozpędu, kwota ta również wzrasta. Tylko w Stanach Zjednoczonych, założyciele tech startupów mają tendencję do zarabiania 130 000 do 150 000 dolarów rocznie. Ostatnie badanie przeprowadzone przez Kruze Consulting przyjrzało się wynagrodzeniu CEO i założycieli w ponad 250 finansowanych operacjach startupowych.

Stwierdzili, że do 2022 roku założyciel tech startupu, średnio, zarabiał około 150 000 dolarów rocznie. Wartość ta nie jest jednak niezmienna. Istnieje potencjał, by pójść w górę lub w dół. Zależy to od łącznej kwoty inwestycji, jaką pozyskał dany biznes. Na przykład Każda aplikacja lub startup technologiczny może zajść tak daleko tylko dzięki crowdfundingowi. Inwestorzy przychodzą z inwestycjami. Wraz z inwestycjami otrzymujesz szansę na skalowalność. Im większy biznes (tech startup lub aplikacja), tym więcej zarobi każdy CEO lub założyciel.

Według danych zebranych przez Kruze, założyciele tech, którzy zdobyli inwestycję poniżej 2 milionów dolarów na swoją aplikację lub startup, zarabiali prawie 106 tysięcy dolarów rocznie. Ci, którzy zarobili od 2 mln do 5 mln dolarów, zarabiali średnio 135 tys. dolarów. A ci, którym udało się zdobyć inwestycję powyżej 5 milionów dolarów, mieli średnie wynagrodzenie w wysokości 171 tysięcy dolarów rocznie. W ogólnym startupie założyciele mogą zwiększyć lub zmniejszyć swoje wynagrodzenie. A CEO założycieli zarabiają więcej niż CEO Non-Founder.

Ale w niektórych startupach zaangażowane są inwestycje VC. W tych startupach CEO dostają stałą pensję. I wynagrodzenie nie różni się, jeśli jesteś założycielem lub nie. Jednak to się zmienia po tym, jak wiele milionów dolarów zostanie zarobionych przez firmę. W tym momencie CEO i inwestorzy zarabiają więcej niż założyciele. Jest to wprost proporcjonalne. Wraz ze wzrostem inwestycji, rośnie też wynagrodzenie.

Jak oceniasz założyciela startupu?

Tworzenie biznesu to nie żarty. Startupy mogą wydawać się łatwe, ale tylko właściciele firm wiedzą, jak wyczerpujący może być ten proces. Wspólną cechą startupów jest to, że ich założyciele są często pracowici i pełni pasji dla swoich biznesów. Pogoń za inwestorami to tylko połowa sukcesu. Właściciel firmy powinien przygotować się na niekończące się przeszkody i blokady na drodze swoich cennych startupów.

Inwestorzy robią coś więcej niż tylko wspierają koncepcje. Inwestorzy wkładają pieniądze w osoby. Inwestor nie patrzy tylko na model biznesowy, ale także na założyciela. Inwestorzy wierzą, że biznes (startupy technologiczne lub aplikacje) jest tak dobry, jak jego właściciel. Startupów jest mnóstwo, ale inwestorzy szukają potencjalnych liderów biznesu.

Założyciele, którzy już wcześniej tworzyli firmy, mają większe szanse na przyciągnięcie inwestorów, ale inwestorzy nie inwestują tylko w właścicieli firm o ugruntowanej pozycji. Inwestor szuka startupów, które mają obiecujących liderów biznesowych i budowniczych. Według badań opublikowanych w Harvard business review, inwestorzy nie polegają wyłącznie na biznesplanach podczas inwestowania w startupy. Zamiast tego, inwestor szuka pewnych cech u właściciela firmy.

Każdy inwestor wie, że założyciel firmy, któremu brakuje perspektyw, może zrujnować dobry pomysł na biznes (Startupy lub aplikacje). Inwestorzy są inteligentni i szukają atrybutów osobowości w biznesie (Startupy lub aplikacje) właścicieli, którzy mogą zrobić dla dobrego procesu biznesowego. Jedną z pierwszych cech, których inwestorzy szukają w każdym założycielu jest szczerość. Jeśli inwestor wskaże na najmniejszą nieszczerość lub fałszywość, odwróci się.

Inwestorzy preferują założycieli, którzy są charyzmatyczni i dający się lubić. Żaden inwestor nie chce inwestować w pustelnika. Inwestorzy wiedzą, że założyciele są odpowiedzialni za kierowanie zespołem. Nie mogą tego zrobić, jeśli nie są sympatyczni.

Monotonia nie robi wrażenia na żadnym inwestorze. Inwestorzy lubią przedsiębiorców, którzy są pasjonatami tego, co robią. Pasja dobrze przekłada się na inwestorów. Inwestorzy wolą również, aby założyciel miał odrobinę pokory. Inwestor wie, że trudno jest pracować z osobą dumną. Te cechy to tylko niektóre, które inwestorzy cenią w swoich inwestycjach.

Końcowe przemyślenia

Mamy nadzieję, że masz jasność co do tego, jak znaleźć inwestorów dla swojej aplikacji lub startupu technologicznego. Po przejściu przez ten przewodnik, jesteś gotowy, aby podnieść swój wykres biznesowy poprzez pitching swój pomysł aplikacji do właściwych inwestorów. Przed znalezieniem inwestorów, konieczne jest zbudowanie solidnej aplikacji, aby chwycić uwagę inwestorów.

Do rozwoju aplikacji, zalecamy wypróbować AppMaster, narzędzie bez kodu, które pomaga tworzyć aplikacje, które mogą przyciągnąć odpowiednich inwestorów. Najlepszą rzeczą w tej aplikacji jest to, że oferuje funkcje przeciągania i upuszczania, które pomagają początkującym budować aplikacje łatwo i szybko.