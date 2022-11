Jak stworzyć aplikację taką jak Shein?

W dzisiejszych czasach wiele osób chce stworzyć własne aplikacje takie jak Shein. Jednak wiele z nich nie wie jak zacząć. Ten artykuł pokaże Ci podstawowe kroki tworzenia aplikacji jak Shein. Tworzenie aplikacji jak Shein może być zniechęcające, ale można to zrobić z odpowiednimi narzędziami i informacjami. Ten artykuł przedstawi podstawowe kroki do stworzenia własnej aplikacji, takiej jak Shein.

Co to jest Shein i jak działa?

Shein to internetowy sprzedawca mody z siedzibą w Chinach. Firma pozwala klientom przeglądać i kupować odzież, obuwie, akcesoria i produkty kosmetyczne w przystępnych cenach. Klienci mogą poruszać się po stronie internetowej Shein lub aplikacji mobilnej, aby przeglądać i filtrować różne kategorie i style odzieży. Gdy znajdą pożądany przedmiot, mogą dodać go do wirtualnego koszyka i przejść do kasy. Opcje płatności obejmują karty kredytowe lub debetowe, PayPal, oraz różne międzynarodowe metody płatności.

Shein Firma ta pozyskuje swoje produkty od producentów w Chinach i wysyła je bezpośrednio do klientów na całym świecie, co pozwala na uzyskanie niższych cen w porównaniu z tradycyjnymi sklepami detalicznymi. Firma oferuje również szeroki zakres sprzedaży i rabatów oraz program nagród dla osób często kupujących. Shein oferuje wygodne i przyjazne dla budżetu zakupy dla klientów szukających aktualizacji swoich szaf z najnowszymi trendami.

Najważniejsze cechy, które musisz dodać, aby aplikacje odzieżowe były jak Shein

Ludzie nie chcą już wychodzić i kupować ubrań; wolą kupować je online. Wiele aplikacji odzieżowych, takich jak Shein, pozwala właśnie na to. Istnieją jednak pewne cechy, których brakuje tym aplikacjom, które ludzie chcieliby zobaczyć. W tym artykule omówimy trzy najważniejsze cechy, które należy dodać, aby aplikacje odzieżowe były bardziej przyjazne dla użytkowników. Ludzie kochają zakupy ubrań, ale proces ten może być uciążliwy. Polega na chodzeniu do różnych sklepów, przymierzaniu różnych przedmiotów, a czasem wracaniu do domu z pustymi rękami.

Rejestracja i logowanie

Jest to obowiązkowa funkcja dla wszystkich aplikacji odzieżowych, ponieważ pozwala klientom zapisać swoje informacje i preferencje dla przyszłych zakupów.

Profil użytkownika

Ta funkcja pozwala klientom na aktualizację i zapisanie swoich danych osobowych, takich jak adres wysyłki i metoda płatności.

Pasek wyszukiwania

Klienci powinni mieć możliwość łatwego wyszukiwania określonych elementów odzieży lub kategorii.

Filtry

Filtry pomagają klientom zawęzić wyniki wyszukiwania według specyfikacji takich jak rozmiar, kolor, zakres cen, marka, itp.

Lista życzeń/zapisanych przedmiotów

Ta funkcja pozwala klientom na zapisanie przedmiotów do przyszłych zakupów lub śledzenie ulubionych ubrań.

Dodaj do koszyka/kasa

Najważniejsza funkcja każdej aplikacji odzieżowej, ponieważ pozwala klientom faktycznie dokonać zakupu.

Śledzenie zamówienia

Klienci powinni być w stanie śledzić status swoich zamówień łatwo

Recenzje i oceny

Ta funkcja pozwala klientom czytać opinie innych klientów i oceny na temat elementów odzieży, pomagając im podejmować świadome decyzje o zakupie.

Powiadomienia push

Powiadomienia Push mogą informować klientów o wyprzedażach, nowościach, uzupełnieniach zapasów itp.

Obsługa klienta/czat na żywo

Aplikacje odzieżowe muszą mieć łatwo dostępną obsługę klienta i opcje czatu na żywo w przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów z zamówieniami.

Jak stworzyć aplikację taką jak Shein?

Aby stworzyć aplikację taką jak Shein, zacznij od zbadania obecnego rynku i zidentyfikowania luki lub potrzeby na rynku. Następnie, opracuj jasną koncepcję i zarys wszystkich cech i funkcjonalności, które aplikacja będzie miała. Następnie znajdź niezawodny i doświadczony zespół programistów, który wprowadzi koncepcję w życie. Podczas całego procesu rozwoju, zbieraj informacje zwrotne od docelowych użytkowników i dokonuj niezbędnych zmian. Wreszcie, skutecznie sprzedaj aplikację, aby przyciągnąć szeroką publiczność i kontynuować aktualizację i ulepszanie aplikacji w oparciu o opinie użytkowników. Ważne jest, aby stale rozwijać aplikację, aby pozostać konkurencyjnym na ciągle zmieniającym się rynku.

Oprócz wdrożenia wszystkich niezbędnych funkcji, ważne jest również, aby aplikacja miała elegancki i przyjazny dla użytkownika projekt aplikacji. To może znacznie poprawić ogólne doświadczenie użytkownika i pomóc przyciągnąć i zatrzymać klientów. Ogólnie rzecz biorąc, stworzenie aplikacji takiej jak Shein wymaga badania rynku, solidnej koncepcji, wykwalifikowanego zespołu programistów oraz ciągłych ulepszeń i aktualizacji.

Ile kosztuje stworzenie aplikacji takiej jak Shein?

Koszt stworzenia aplikacji takiej jak Shein różni się znacznie w zależności od czynników takich jak złożoność funkcji i projektu, platforma(y), na którą będzie zbudowana oraz poziom doświadczenia zespołu programistów. Ogólnie rzecz biorąc, podstawowa wersja aplikacji może zacząć się od około 25.000 dolarów, podczas gdy bardziej rozbudowana i wyrafinowana wersja może kosztować nawet 100.000 dolarów lub więcej. Ważne jest, aby pamiętać, że koszt budowy aplikacji jest tylko punktem wyjścia - bieżące utrzymanie i aktualizacje będą również dodać do ogólnego wydatku. Dodatkowo, firmy powinny wziąć pod uwagę koszty marketingu i promocji aplikacji, aby zapewnić jej sukces. Ogólnie rzecz biorąc, inwestycja w dobrze zbudowaną aplikację może przynieść znaczny zwrot z inwestycji poprzez zwiększenie sprzedaży i zadowolenia klientów.

AppMaster pomoże Ci uniknąć tak wysokich wydatków, z pomocą których możesz stworzyć własną aplikację. Oprócz oszczędności budżetu, AppMaster pozwoli Ci skrócić czas tworzenia aplikacji z kilku dni do kilku tygodni. Jest to możliwe dzięki programowaniu wizualnemu za pomocą funkcjidrag-and-drop . Takie podejście jest znacznie wydajniejsze i szybsze niż tradycyjny development, który zostanie omówiony poniżej.

Jak długo to potrwa?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, ile czasu zajmuje zbudowanie aplikacji takiej jak Shein. Zależy to od różnych czynników, w tym złożoności i zakresu aplikacji, doświadczenia i możliwości zespołu programistów oraz ogólnego podejścia do zarządzania projektem. Ogólnie rzecz biorąc, jednak może to potrwać od kilku miesięcy do ponad roku, aby w pełni rozwinąć i uruchomić aplikację kalibru Shein. Ważne jest, aby pamiętać, że budowanie początkowej wersji aplikacji to dopiero początek; bieżąca konserwacja, aktualizacje i ulepszenia będą również konieczne, aby utrzymać aplikację działającą płynnie i spełnić zmieniające się potrzeby użytkowników. Ostatecznie, stworzenie udanej i wydajnej aplikacji wymaga ciągłego inwestowania czasu i zasobów.

No-code rozwiązanie

Appmaster.io jest no-code to platforma, która pozwala użytkownikom w prosty sposób zbudować własną aplikację, podobnie jak w przypadku popularnych marek e-commerce, takich jak Shein. Dzięki Appmaster.ioużytkownicy mogą zaprojektować i dostosować własną aplikację, dodać funkcje takie jak powiadomienia push i zakupy w aplikacji oraz opublikować swoją aplikację zarówno w Google Play Store, jak i Apple App Store. Dodatkowo, Appmaster.io oferuje wiele szablonów i motywów do wyboru, co ułatwia użytkownikom tworzenie profesjonalnie wyglądających aplikacji bez żadnego doświadczenia w kodowaniu. Dzięki przyjaznemu interfejsowi i rozbudowanym funkcjom, Appmaster.io jest idealnym rozwiązaniem dla osób i firm chcących uruchomić swoje aplikacje mobilne.