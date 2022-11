Hoje em dia, muitas pessoas querem criar as suas próprias aplicações como Shein. No entanto, muitas delas não sabem como começar. Este artigo irá mostrar-lhe os passos básicos da criação de uma aplicação como Shein. Criar uma aplicação como a Shein pode ser assustador, mas pode ser feito com as ferramentas e informações certas. Este artigo irá delinear os passos básicos para criar a sua própria aplicação, como Shein.

O que é Shein, e como é que funciona?

Shein é um retalhista de moda online sediado na China. A empresa permite aos clientes navegar e comprar vestuário, calçado, acessórios, e produtos de beleza a preços acessíveis. Os clientes podem navegar no website Shein ou na aplicação móvel para navegar e filtrar através de várias categorias e estilos de vestuário. Uma vez encontrado o artigo desejado, podem adicioná-lo ao seu carrinho de compras virtual e proceder ao checkout. As opções de pagamento incluem cartões de crédito ou débito, PayPal, e vários métodos de pagamento internacionais.

Shein abastece os seus produtos junto de fabricantes na China e envia-os directamente para clientes em todo o mundo, permitindo preços mais baixos em comparação com as lojas de retalho tradicionais. A empresa também oferece uma vasta gama de vendas e descontos e um programa de recompensas para compradores frequentes. Shein oferece uma experiência de compras conveniente e de baixo orçamento para clientes que procuram actualizar os seus roupeiros com as últimas tendências.

Características de topo que deve acrescentar para fazer aplicações de vestuário como Shein

As pessoas já não querem sair e fazer compras de roupa; preferem comprá-las online. Muitas aplicações de vestuário como Shein permitem-lhe fazer exactamente isso. No entanto, há algumas características que estas aplicações carecem e que as pessoas adorariam ver. Este artigo irá discutir as três principais características que devem ser acrescentadas para tornar as aplicações de vestuário mais fáceis de utilizar.

Aplicações de vestuário como Shein tornaram o processo mais fácil ao permitir que as pessoas comprem vestuário online. No entanto, há algumas características que estas aplicações carecem e que as pessoas adorariam ver. Neste artigo, iremos discutir as três principais características que devem ser acrescentadas para tornar as aplicações de vestuário mais fáceis de utilizar.

Registo e Login

Esta é uma característica obrigatória para todas as aplicações de vestuário, pois permite aos clientes guardar as suas informações e preferências para compras futuras

Perfil do utilizador

Esta funcionalidade permite aos clientes actualizar e guardar as suas informações pessoais, tais como o endereço de envio e o método de pagamento.

Barra de Pesquisa

Os clientes devem ser capazes de procurar facilmente artigos de vestuário ou categorias específicas.

Filtros

Os filtros ajudam os clientes a reduzir os seus resultados de pesquisa por especificações tais como tamanho, cor, gama de preços, marca, etc.

Lista de desejos/Itens guardados

Esta característica permite aos clientes guardar artigos para compras futuras ou manter um registo dos seus artigos de vestuário favoritos.

Adicionar ao carrinho/controlo

A característica mais importante de qualquer aplicação de vestuário, uma vez que permite que os clientes façam realmente compras.

Seguimento de encomendas

Os clientes devem ser capazes de acompanhar facilmente o estado das suas encomendas

Revisões e Classificações

Esta característica permite aos clientes ler outras revisões e classificações de artigos de vestuário, ajudando-os a tomar decisões de compra informadas.

Notificações Push

As notificações push podem alertar os clientes para vendas, recém-chegados, restocks, etc.

Apoio ao cliente/Bate-papo em tempo real

As aplicações de vestuário precisam de ter apoio ao cliente de fácil acesso e opções de chat ao vivo em caso de quaisquer questões ou problemas com encomendas.

Como fazer uma aplicação como Shein?

Para criar uma aplicação como a Shein, comece por pesquisar o mercado actual e identificar uma lacuna ou necessidade no mercado. Em seguida, desenvolver um conceito claro e delinear todas as características e funcionalidades que a aplicação terá. Em seguida, encontrar uma equipa de desenvolvimento fiável e experiente para dar vida ao conceito. Ao longo do processo de desenvolvimento, recolher o feedback dos utilizadores alvo e fazer os ajustamentos necessários. Finalmente, comercializar a aplicação eficazmente para atrair uma vasta audiência e continuar a actualizar e melhorar a aplicação com base no feedback dos utilizadores. É importante desenvolver continuamente a aplicação para se manter competitivo no mercado em constante mudança.

Para além de implementar todas as características necessárias, é também importante que a aplicação tenha uma aplicação de design elegante e de fácil utilização. Isto pode melhorar muito a experiência global do utilizador e ajudar a atrair e reter clientes. Em geral, a criação de uma aplicação como Shein requer pesquisa de mercado, um conceito sólido, uma equipa de desenvolvimento qualificada, e melhorias e actualizações contínuas.

Quanto custa construir uma aplicação como a Shein?

O custo de construir uma aplicação como a Shein varia muito com base em factores como a complexidade das características e do design, a(s) plataforma(s) para a qual será construída, e o nível de experiência da equipa de desenvolvimento. Em geral, uma versão básica da aplicação poderia começar por cerca de $25.000, enquanto uma versão mais extensa e sofisticada poderia custar mais de $100.000 ou mais. É importante notar que o custo de construção da aplicação é apenas o ponto de partida - a manutenção e as actualizações contínuas irão também aumentar a despesa global. Além disso, as empresas devem considerar o custo de marketing e promoção da aplicação para assegurar o seu sucesso. Globalmente, investir numa aplicação bem construída pode trazer um retorno significativo do investimento através do aumento das vendas e da satisfação do cliente.

AppMaster Ajudá-lo-á a evitar despesas tão elevadas, com a ajuda das quais poderá criar a sua própria aplicação. Para além de poupar o seu orçamento, AppMaster permitir-lhe-á reduzir o tempo de desenvolvimento de vários dias para várias semanas. Isto é possível graças à programação visual com a funçãodrag-and-drop . Esta abordagem é muito mais eficiente e rápida do que o desenvolvimento tradicional, que será discutido a seguir.

Quanto tempo demorará?

Não existe uma resposta única para a questão de quanto tempo leva a construção de uma aplicação como Shein. Depende de vários factores, incluindo a complexidade e âmbito da aplicação, a experiência e capacidades da equipa de desenvolvimento, e a abordagem global de gestão do projecto. Em geral; no entanto, pode demorar desde vários meses a mais de um ano para desenvolver e lançar completamente uma aplicação do calibre de Shein. É importante notar que a construção da versão inicial da aplicação é apenas o início; a manutenção contínua, actualizações e melhorias serão também necessárias para manter a aplicação a funcionar sem problemas e para satisfazer as necessidades evolutivas dos utilizadores. Em última análise, criar uma aplicação bem sucedida e de alto desempenho requer um investimento contínuo de tempo e recursos.

No-code solução

Appmaster.io é um no-code plataforma que permite aos utilizadores construir facilmente a sua própria aplicação, semelhante a marcas populares de comércio electrónico como Shein. Com . Appmaster.ioOs utilizadores podem conceber e personalizar a sua própria aplicação, adicionar funcionalidades tais como notificações push e compras em apps, e publicar a sua aplicação tanto na Google Play Store como na Apple App Store. Adicionalmente, Appmaster.io oferece uma variedade de modelos e temas por onde escolher, facilitando aos utilizadores a criação de uma aplicação de aspecto profissional sem qualquer experiência de codificação. Com a sua interface de fácil utilização e características extensas, Appmaster.io é a solução perfeita para indivíduos ou empresas que procuram lançar as suas aplicações móveis.