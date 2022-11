Comment créer une application comme Shein?

De nos jours, de nombreuses personnes souhaitent créer leurs propres applications comme Shein, mais beaucoup d'entre elles ne savent pas comment s'y prendre. Cet article vous montre les étapes de base de la création d'une application comme Shein. Créer une application comme Shein peut être intimidant, mais c'est possible avec les bons outils et les bonnes informations. Cet article présente les étapes de base pour créer votre propre application comme Shein.

Shein est un détaillant de mode en ligne basé en Chine. La société permet aux clients de parcourir et d'acheter des vêtements, des chaussures, des accessoires et des produits de beauté à des prix abordables. Les clients peuvent naviguer sur le site Web ou l'application mobile Shein pour parcourir et filtrer diverses catégories et styles de vêtements. Une fois qu'ils ont trouvé l'article souhaité, ils peuvent l'ajouter à leur panier virtuel et passer à la caisse. Les options de paiement comprennent les cartes de crédit ou de débit, PayPal, et diverses méthodes de paiement internationales.

Shein s'approvisionne en produits auprès de fabricants en Chine et les expédie directement à ses clients dans le monde entier, ce qui lui permet de pratiquer des prix plus bas que les magasins de détail traditionnels. L'entreprise propose également un large éventail de soldes et de remises, ainsi qu'un programme de récompenses pour les clients assidus. Shein offre une expérience d'achat pratique et économique aux clients qui cherchent à actualiser leur garde-robe avec les dernières tendances.

Principales fonctionnalités que vous devez ajouter pour faire des applications de vêtements un succès Shein

Les gens ne veulent plus sortir pour acheter des vêtements ; ils préfèrent les acheter en ligne. De nombreuses applications de vêtements comme Shein vous permettent de le faire. Cependant, il manque à ces applications certaines fonctionnalités que les gens aimeraient voir apparaître. Cet article présente les trois principales fonctionnalités qui doivent être ajoutées pour rendre les applications de vêtements plus conviviales. Les gens adorent acheter des vêtements, mais le processus peut être fastidieux. Il faut se rendre dans différents magasins, essayer différents articles et parfois rentrer chez soi les mains vides.

Inscription et connexion

Il s'agit d'une fonctionnalité indispensable pour toutes les applications de vêtements, car elle permet aux clients d'enregistrer leurs informations et leurs préférences pour de futurs achats.

Profil de l'utilisateur

Cette fonction permet aux clients de mettre à jour et d'enregistrer leurs informations personnelles, telles que l'adresse de livraison et le mode de paiement.

Barre de recherche

Les clients doivent pouvoir rechercher facilement des articles ou des catégories de vêtements spécifiques.

Filtres

Les filtres permettent aux clients de réduire les résultats de leur recherche en fonction de critères tels que la taille, la couleur, la gamme de prix, la marque, etc.

Liste de souhaits/articles sauvegardés

Cette fonction permet aux clients de sauvegarder des articles pour des achats futurs ou de garder la trace de leurs vêtements préférés.

Ajouter au panier/Checkout

La fonction la plus importante de toute application de vêtements, car elle permet aux clients d'effectuer des achats.

Suivi des commandes

Les clients doivent pouvoir suivre facilement l'état de leurs commandes.

Commentaires et évaluations

Cette fonction permet aux clients de lire les avis et les évaluations des autres clients sur les vêtements, ce qui les aide à prendre des décisions d'achat éclairées.

Notifications push

Les notifications push peuvent alerter les clients sur les ventes, les nouveaux arrivages, les réassorts, etc.

Support client/Chat en direct

Les applications de vêtements doivent disposer d'un support client facilement accessible et d'options de chat en direct en cas de questions ou de problèmes liés aux commandes.

Pour créer une application comme Shein, commencez par étudier le marché actuel et identifier une lacune ou un besoin sur le marché. Ensuite, développez un concept clair et décrivez toutes les caractéristiques et fonctionnalités de l'application. Ensuite, trouvez une équipe de développement fiable et expérimentée pour donner vie au concept. Tout au long du processus de développement, recueillez les réactions des utilisateurs cibles et apportez les ajustements nécessaires. Enfin, commercialisez efficacement l'application pour attirer un large public et continuez à la mettre à jour et à l'améliorer en fonction des commentaires des utilisateurs. Il est important de faire évoluer l'application en permanence pour rester compétitif sur un marché en constante évolution.

En plus de mettre en œuvre toutes les fonctionnalités nécessaires, il est également important que l'application ait un design élégant et convivial. Cela peut améliorer considérablement l'expérience globale de l'utilisateur et contribuer à attirer et à fidéliser les clients. Globalement, la création d'une application comme Shein nécessite une étude de marché, un concept solide, une équipe de développement compétente, ainsi que des améliorations et des mises à jour permanentes.

Combien coûte la création d'une application comme Shein?

Le coût de la création d'une application comme Shein varie considérablement en fonction de facteurs tels que la complexité des fonctionnalités et du design, la ou les plateformes pour lesquelles elle sera créée et le niveau d'expérience de l'équipe de développement. En règle générale, une version de base de l'application peut coûter environ 25 000 dollars, tandis qu'une version plus complète et sophistiquée peut coûter plus de 100 000 dollars ou plus. Il est important de noter que le coût de la création de l'application n'est qu'un point de départ - la maintenance et les mises à jour permanentes viendront également s'ajouter à la dépense globale. En outre, les entreprises doivent prendre en compte le coût du marketing et de la promotion de l'application pour garantir son succès. Dans l'ensemble, l'investissement dans une application bien conçue peut apporter un retour sur investissement important grâce à l'augmentation des ventes et à la satisfaction des clients.

AppMaster vous aidera à éviter ces dépenses élevées, grâce auxquelles vous pourrez créer votre propre application. En plus d'économiser votre budget, AppMaster vous permettra de réduire le temps de développement de plusieurs jours à plusieurs semaines. Ceci est possible grâce à la programmation visuelle avec la fonctiondrag-and-drop . Cette approche est beaucoup plus efficace et rapide que le développement traditionnel, qui sera abordé plus loin.

Combien de temps cela prendra-t-il ?

Il n'existe pas de réponse unique à la question de savoir combien de temps il faut pour créer une application comme Shein. Cela dépend de plusieurs facteurs, dont la complexité et la portée de l'application, l'expérience et les capacités de l'équipe de développement et l'approche globale de la gestion du projet. D'une manière générale, le développement complet et le lancement d'une application du calibre de Shein peuvent prendre de plusieurs mois à plus d'un an. Il est important de noter que la création de la version initiale de l'application n'est qu'un début ; une maintenance, des mises à jour et des améliorations permanentes seront également nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'application et répondre aux besoins évolutifs des utilisateurs. En définitive, la création d'une application performante et réussie exige un investissement continu en temps et en ressources.

No-code solution

Appmaster.io est une no-code qui permet aux utilisateurs de créer facilement leur propre application, à l'instar de marques de commerce électronique populaires comme Shein. Avec Appmaster.ioles utilisateurs peuvent concevoir et personnaliser leur propre application, ajouter des fonctionnalités telles que les notifications push et les achats in-app, et publier leur application sur le Google Play Store et l'Apple App Store. De plus, l'application Appmaster.io offre une variété de modèles et de thèmes parmi lesquels choisir, ce qui permet aux utilisateurs de créer facilement une application d'aspect professionnel sans aucune expérience du codage. Grâce à son interface conviviale et à ses nombreuses fonctionnalités, Appmaster.io est la solution idéale pour les particuliers ou les entreprises qui souhaitent lancer leurs applications mobiles.