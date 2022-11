Aplikacje odzieżowe stają się coraz bardziej popularne, ponieważ ludzie szukają wygodnych sposobów na zakupy swoich ubrań. Zara jest trendy i jest jedną z najpopularniejszych marek odzieżowych na świecie, a ich aplikacja jest jedną z najpopularniejszych aplikacji do zakupów. Jeśli chcesz stworzyć aplikację odzieżową online, taką jak Zara, jest kilka rzeczy, o których musisz pamiętać.

Omówimy podstawy udanych aplikacji na Androida i IOS oraz wskazówki dotyczące budowania doskonałego interfejsu użytkownika i tworzenia angażujących treści. Pod koniec tego postu, będziesz miał wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby rozpocząć pracę nad swoją aplikacją odzieżową online!

Co sprawia, że aplikacja mobilna Zara odnosi taki sukces?

Zara zdołała zbudować bardzo udaną aplikację mobilną, skupiając się na kilku kluczowych obszarach:

Aplikacja jest bardzo przyjazna dla użytkownika i łatwa w nawigacji.

Oferuje duży wybór produktów pod względem różnorodności i stylu.

Aplikacja zapewnia doskonałą obsługę klienta, z szybkim czasem dostawy i bezproblemowym procesem zwrotu.

Rozwińmy to.

Usprawnione doświadczenie użytkownika

Kiedy otwierasz aplikację Zara, natychmiast witają Cię wyraźne obrazy modnych ubrań i akcesoriów. Niezależnie od tego, czy szukasz czegoś konkretnego, czy tylko przeglądasz, łatwo jest znaleźć to, czego szukasz, dzięki intuicyjnej nawigacji aplikacji: filtrom i funkcji wyszukiwania. W przeciwieństwie do wielu innych aplikacji detalicznych, nawigacja może być skomplikowana i często wymaga wielu kliknięć, aby znaleźć to, czego szukasz.

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Aplikacja Zara Online Clothing App ma przyjazny dla użytkownika interfejs i jest bardzo wygodna w użyciu. Jest dostępna zarówno dla użytkowników systemu Android, jak i iOS. Aplikacja pozwala na przeglądanie najnowszych kolekcji, wyświetlanie informacji o produktach i zdjęć, lokalizowanie sklepów i sprawdzanie dostępności zapasów.

Można również stworzyć listę życzeń i zapisać ją na później. Aplikacja sprawia, że zakupy w Zara są łatwiejsze i wygodniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy w podróży, aplikacja mobilna Zara to doskonały sposób, aby być na bieżąco z najnowszymi kolekcjami i stylami.

Fotografia produktowa w punkt

Wszyscy tak mamy - widzisz w Internecie produkt, który wygląda świetnie na zdjęciu, ale nie tak bardzo na żywo. W aplikacji Zara, to co widzisz jest tym, co dostajesz. Zdjęcia produktów są wyraźne, dobrze oświetlone i wierne rzeczywistości, więc wiesz dokładnie, co dostaniesz, gdy dotrze do Ciebie Twoje zamówienie. Ta dbałość o szczegóły oznacza, że kupujący rzadziej zwracają produkty, co w dłuższej perspektywie oszczędza czas i pieniądze Zary.

Kilka metod płatności

Zara ma wiele opcji płatności. Użytkownicy mogą płacić różnymi metodami, dzięki czemu jest to dla nich łatwiejsze i łatwiejsze. Możesz zapłacić kartą MasterCard, Visa, American Express, PayPal, kartą podarunkową i Apple pay.

Szybka i darmowa wysyłka (z łatwymi zwrotami)

Nikt nie lubi płacić za wysyłkę, dlatego Zara oferuje darmową standardową wysyłkę na wszystkie zamówienia powyżej 50 dolarów. Co więcej, standardowa wysyłka to tylko 5,95$. Dodatkowo, jeśli jesteś niezadowolony z zakupu z jakiegokolwiek powodu, zwroty są łatwe - a co najlepsze, są bezpłatne! Wystarczy wydrukować przedpłaconą etykietę zwrotną z aplikacji lub strony internetowej i upuścić paczkę w dowolnym punkcie UPS. Bez kłopotów, bez zamieszania.

Jak odnieść sukces z własną aplikacją handlową?

Zidentyfikuj niszę rynkową:

Jeśli chodzi o handel detaliczny, jeden rozmiar nie pasuje do wszystkich. Identyfikacja rynku docelowego i rozwój aplikacji wokół ich konkretnych potrzeb jest niezbędna.

Prostota jest kluczem:

Aplikacja detaliczna powinna być łatwa w użyciu i nawigacji. Ostatnią rzeczą, której chcesz, jest to, aby klienci byli sfrustrowani i zrezygnowali.

Oferuj coś unikalnego:

Istnieje wiele aplikacji detalicznych, więc istotne jest, aby zaoferować coś, co odróżnia Twoją od reszty. Czy to unikalny produkt, czy ekskluzywne rabaty, znajdź sposób, aby się wyróżnić.

Promuj, promuj, promuj:

Tylko dlatego, że go zbudowałeś, nie oznacza to, że użytkownicy przyjdą. Promuj swoją aplikację poprzez różne kanały i rozpromuj ją.

Mierz i dostosowuj:

Ważne jest, aby śledzić kluczowe metryki i wprowadzać zmiany w oparciu o to, co działa, a co nie. Handel detaliczny stale się rozwija, więc ważne jest, aby być elastycznym i zdolnym do adaptacji.

Stosując się do poniższych wskazówek, możesz zwiększyć swoje szanse na sukces z własną aplikacją handlową. Pamiętaj, aby skupić się na swoim rynku docelowym, zachować prostotę i zaoferować coś unikalnego. Przy odrobinie wysiłku, można zbudować aplikację, która na pewno znajdzie sukces w ciągle zmieniającym się świecie handlu detalicznego.

Jak zrobić aplikację odzieżową online jak Zara?

Stworzenie aplikacji odzieżowej online takiej jak Zara nie jest proste. Możesz jednak stworzyć taką aplikację, kierując się customer-centricity.

Źródło obrazu

Klientocentryczność oznacza, że twoim jedynym celem powinno być dostosowanie się i pomoc klientowi. Cokolwiek klient lubi, musisz mu to zapewnić. W tym przypadku, musisz dostarczyć aplikację, którą klient lubi. Dlatego potrzebujesz gładkiego, pozbawionego bałaganu i przyjemnego interfejsu. Powinien mieć wszystko, od niedrogich do drogich, luksusowych i sprzedaży do rabatów.

Ponadto dodaj kilka bramek płatności i nie zapomnij zintegrować GPS i najnowszych technologii, takich jak Augmented Reality (AR). Ludzie chcą przymierzyć ubrania przed zakupem, a przymierzanie ich w aplikacji jest niemożliwe. Musisz więc sprawić, by było to dla nich łatwe. Dodaj Augmented reality, aby pokazać im, jak te ubrania będą wyglądać dla użytkowników / klientów.

Czy faktycznie można opracować taką aplikację?

Wcześniej musiałbyś zatrudnić programistę, aby opracować aplikację odzieżową online, taką jak Zara dla Ciebie. Jednak to już nie jest przypadek. Dzięki platformom rozwojowym bez kodu, takim jak AppMaster, możesz budować swoje aplikacje.

AppMaster to wizualne narzędzie program istyczne, które umożliwia tworzenie aplikacji wieloplatformowych bez pisania jednej linii kodu. Jest prosty i łatwy w użyciu, więc nie potrzebujesz tony godzin pracy, aby stworzyć jedną aplikację. Będziesz jednak potrzebował czasu i wiedzy, aby dostosować aplikację do swoich potrzeb. Podobnie, AppMaster zapewnia najsilniejszy backend dostępny. To nie będzie aplikacja zbudowana z cienkiego powietrza, ale z potężnym zapleczem. Więc, możesz stale ulepszać i dostosowywać swoją aplikację IOS lub Android.

Wnioski

Te czynniki łączą się, aby stworzyć doskonałe doświadczenie zakupów mobilnych, które sprawia, że klienci wracają. W rezultacie, aplikacja Zara jest jedną z najpopularniejszych aplikacji zakupowych na świecie i pomogła zwiększyć sprzedaż i rentowność marki. Tak więc, tworzenie aplikacji odzieżowej online, jak w przypadku Zary, to świetny sposób na zdobycie rosnącego rynku e-commerce. Wykonując kroki opisane w tym wpisie, będziesz na dobrej drodze do sukcesu!