Wie erstellt man eine App wie Shein?

Heutzutage möchten viele Menschen ihre eigenen Apps wie Shein erstellen. Viele von ihnen wissen jedoch nicht, wie sie anfangen sollen. Dieser Artikel zeigt Ihnen die grundlegenden Schritte zur Erstellung einer App wie Shein. Die Erstellung einer App wie Shein kann entmutigend sein, aber mit den richtigen Werkzeugen und Informationen ist es machbar. In diesem Artikel werden die grundlegenden Schritte zur Erstellung einer eigenen App wie Shein beschrieben.

Was ist Shein, und wie funktioniert es?

Shein ist ein Online-Modehändler mit Sitz in China. Das Unternehmen bietet seinen Kunden die Möglichkeit, Kleidung, Schuhe, Accessoires und Schönheitsprodukte zu günstigen Preisen zu kaufen. Kunden können auf der Website Shein oder in der mobilen App durch verschiedene Kategorien und Stile von Kleidung stöbern und filtern. Sobald sie den gewünschten Artikel gefunden haben, können sie ihn in ihren virtuellen Einkaufswagen legen und zur Kasse gehen. Zu den Zahlungsoptionen gehören Kredit- oder Debitkarten, PayPal und verschiedene internationale Zahlungsmethoden.

Shein bezieht seine Produkte von Herstellern in China und versendet sie direkt an Kunden in der ganzen Welt, was zu niedrigeren Preisen im Vergleich zu traditionellen Einzelhandelsgeschäften führt. Das Unternehmen bietet außerdem eine breite Palette von Sonderangeboten und Rabatten sowie ein Prämienprogramm für Vielkäufer. Shein bietet ein bequemes und budgetfreundliches Einkaufserlebnis für Kunden, die ihre Garderobe mit den neuesten Trends aktualisieren möchten.

Die wichtigsten Funktionen, die Sie hinzufügen müssen, um Bekleidungs-Apps beliebt zu machen Shein

Die Menschen wollen nicht mehr auf die Straße gehen, um Kleidung zu kaufen, sondern sie kaufen sie lieber online. Viele Bekleidungs-Apps wie Shein bieten genau diese Möglichkeit. Es gibt jedoch einige Funktionen, die diesen Apps fehlen und die die Menschen gerne sehen würden. In diesem Artikel werden die drei wichtigsten Funktionen besprochen, die hinzugefügt werden müssen, um Bekleidungs-Apps benutzerfreundlicher zu machen. Menschen lieben es, Kleidung einzukaufen, aber der Prozess kann mühsam sein. Man muss in verschiedene Geschäfte gehen, verschiedene Artikel anprobieren und manchmal mit leeren Händen nach Hause gehen.

Registrierung und Anmeldung

Diese Funktion ist ein Muss für alle Bekleidungs-Apps, da sie es den Kunden ermöglicht, ihre Informationen und Vorlieben für zukünftige Einkäufe zu speichern

Benutzerprofil

Mit dieser Funktion können Kunden ihre persönlichen Daten, wie z. B. die Lieferadresse und die Zahlungsmethode, aktualisieren und speichern.

Suchleiste

Kunden sollten in der Lage sein, einfach nach bestimmten Kleidungsstücken oder Kategorien zu suchen.

Filter

Mit Hilfe von Filtern können die Kunden ihre Suchergebnisse nach bestimmten Kriterien wie Größe, Farbe, Preisklasse, Marke usw. eingrenzen.

Wunschzettel/Gespeicherte Artikel

Mit dieser Funktion können Kunden Artikel für zukünftige Einkäufe speichern oder ihre Lieblingskleidungsstücke im Auge behalten.

In den Warenkorb/Kasse

Die wichtigste Funktion jeder Bekleidungs-App, da sie es den Kunden ermöglicht, tatsächlich Einkäufe zu tätigen.

Nachverfolgung der Bestellung

Kunden sollten in der Lage sein, den Status ihrer Bestellungen einfach zu verfolgen.

Rezensionen und Bewertungen

Mit dieser Funktion können Kunden die Bewertungen anderer Kunden zu Kleidungsstücken lesen und so eine fundierte Kaufentscheidung treffen.

Push-Benachrichtigungen

Push-Benachrichtigungen können Kunden über Verkäufe, Neuzugänge, Nachbestellungen usw. informieren.

Kundensupport/Live-Chat

Bekleidungs-Apps müssen über einen leicht zugänglichen Kundensupport und Live-Chat-Optionen verfügen, falls es Fragen oder Probleme mit Bestellungen gibt.

Wie erstellt man eine App wie Shein?

Um eine App wie Shein zu entwickeln, sollten Sie zunächst den aktuellen Markt erforschen und eine Marktlücke oder einen Bedarf identifizieren. Entwickeln Sie dann ein klares Konzept und skizzieren Sie alle Merkmale und Funktionen, die die App haben soll. Suchen Sie dann ein zuverlässiges und erfahrenes Entwicklungsteam, das das Konzept in die Tat umsetzt. Holen Sie während des gesamten Entwicklungsprozesses Feedback von den Zielnutzern ein und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor. Vermarkten Sie die App schließlich effektiv, um ein breites Publikum anzusprechen, und aktualisieren und verbessern Sie die App auf der Grundlage der Rückmeldungen der Nutzer kontinuierlich. Es ist wichtig, die App ständig weiterzuentwickeln, um auf dem sich ständig verändernden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

Neben der Implementierung aller erforderlichen Funktionen ist es auch wichtig, dass die App ein schlankes und benutzerfreundliches Design aufweist. Dies kann das allgemeine Benutzererlebnis erheblich verbessern und dazu beitragen, Kunden anzuziehen und zu binden. Insgesamt erfordert die Entwicklung einer App wie Shein Marktforschung, ein solides Konzept, ein erfahrenes Entwicklungsteam und laufende Verbesserungen und Aktualisierungen.

Wie viel kostet es, eine App wie Shein zu entwickeln?

Die Kosten für die Entwicklung einer App wie Shein variieren stark und hängen von Faktoren wie der Komplexität der Funktionen und des Designs, der Plattform(en), für die sie entwickelt werden soll, und der Erfahrung des Entwicklerteams ab. Im Allgemeinen beginnt eine Basisversion der App bei etwa 25.000 Dollar, während eine umfangreichere und ausgefeiltere Version bis zu 100.000 Dollar oder mehr kosten kann. Dabei ist zu beachten, dass die Kosten für die Erstellung der App nur der Ausgangspunkt sind - die laufende Wartung und Aktualisierung trägt ebenfalls zu den Gesamtkosten bei. Außerdem sollten Unternehmen die Kosten für das Marketing und die Werbung für die App berücksichtigen, um ihren Erfolg sicherzustellen. Insgesamt kann sich die Investition in eine gut gemachte App durch höhere Umsätze und Kundenzufriedenheit deutlich auszahlen.

AppMaster hilft Ihnen, solche hohen Kosten zu vermeiden, indem Sie Ihre eigene Anwendung erstellen. Mit AppMaster können Sie nicht nur Ihr Budget schonen, sondern auch die Entwicklungszeit von mehreren Tagen auf einige Wochen reduzieren. Dies ist dank der visuellen Programmierung mit der Funktiondrag-and-drop möglich. Dieser Ansatz ist sehr viel effizienter und schneller als die traditionelle Entwicklung, auf die wir weiter unten eingehen werden.

Wie lange wird es dauern?

Es gibt keine allgemeingültige Antwort auf die Frage, wie lange es dauert, eine App wie Shein zu entwickeln. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, u. a. von der Komplexität und dem Umfang der App, von der Erfahrung und den Fähigkeiten des Entwicklungsteams sowie vom allgemeinen Projektmanagementansatz. Im Allgemeinen kann es jedoch von mehreren Monaten bis zu über einem Jahr dauern, eine App vom Kaliber von Shein vollständig zu entwickeln und zu starten. Es ist wichtig zu beachten, dass die Erstellung der ersten Version der App nur der Anfang ist; laufende Wartung, Aktualisierungen und Verbesserungen werden ebenfalls notwendig sein, damit die App reibungslos funktioniert und den sich entwickelnden Bedürfnissen der Nutzer entspricht. Letztlich erfordert die Entwicklung einer erfolgreichen und leistungsstarken App eine kontinuierliche Investition von Zeit und Ressourcen.

No-code Die Lösung

Appmaster.io ist eine no-code Plattform, die es Nutzern ermöglicht, auf einfache Weise ihre eigene App zu erstellen, ähnlich wie bei beliebten E-Commerce-Marken wie Shein. Mit Appmaster.iokönnen Nutzer ihre eigene App entwerfen und anpassen, Funktionen wie Push-Benachrichtigungen und In-App-Käufe hinzufügen und ihre App sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store veröffentlichen. Zusätzlich, Appmaster.io eine Vielzahl von Vorlagen und Themen zur Auswahl, die es den Nutzern leicht machen, auch ohne Programmierkenntnisse eine professionell aussehende App zu erstellen. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und den umfangreichen Funktionen, Appmaster.io ist die perfekte Lösung für Einzelpersonen oder Unternehmen, die ihre mobilen Apps auf den Markt bringen möchten.