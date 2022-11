Come creare un'app come Shein?

Al giorno d'oggi, molte persone desiderano creare le proprie applicazioni come Shein. Tuttavia, molti di loro non sanno come iniziare. Questo articolo vi mostrerà i passi fondamentali per creare un'app come Shein. Creare un'app come Shein può essere scoraggiante, ma è possibile farlo con gli strumenti e le informazioni giuste. Questo articolo illustra i passi fondamentali per creare un'app come Shein.

Cos'è e come funziona Shein?

Shein è un rivenditore di moda online con sede in Cina. L'azienda consente ai clienti di sfogliare e acquistare abbigliamento, calzature, accessori e prodotti di bellezza a prezzi accessibili. I clienti possono navigare sul sito Shein o sull'app mobile per sfogliare e filtrare varie categorie e stili di abbigliamento. Una volta trovato l'articolo desiderato, possono aggiungerlo al loro carrello virtuale e procedere alla cassa. Le opzioni di pagamento includono carte di credito o di debito, PayPal e vari metodi di pagamento internazionali.

Shein L'azienda si rifornisce di prodotti da produttori cinesi e li spedisce direttamente ai clienti in tutto il mondo, consentendo di ottenere prezzi più bassi rispetto ai negozi al dettaglio tradizionali. L'azienda offre anche un'ampia gamma di saldi e sconti e un programma di ricompense per chi acquista spesso. Shein offre un'esperienza di shopping conveniente ed economica per i clienti che desiderano aggiornare il proprio guardaroba con le ultime tendenze.

Caratteristiche principali da aggiungere per rendere le app di abbigliamento piacevoli Shein

Le persone non vogliono più uscire a fare acquisti di abbigliamento, ma preferiscono acquistarli online. Molte app di abbigliamento, come Shein, permettono di fare proprio questo. Tuttavia, a queste app mancano alcune funzioni che le persone vorrebbero vedere. In questo articolo verranno discusse le tre principali caratteristiche che devono essere aggiunte per rendere le app di abbigliamento più facili da usare. Le persone amano fare shopping di vestiti, ma il processo può essere noioso. Si va in diversi negozi, si provano diversi capi e a volte si torna a casa a mani vuote.

Leapp per l'abbigliamento, come Shein, hanno reso il processo più semplice consentendo alle persone di acquistare vestiti online. Tuttavia, a queste app mancano alcune funzioni che i consumatori vorrebbero vedere. In questo articolo discuteremo le tre principali caratteristiche che devono essere aggiunte per rendere le app di abbigliamento più facili da usare.

Registrazione e login

Si tratta di una funzione indispensabile per tutte le app di abbigliamento, in quanto consente ai clienti di salvare le proprie informazioni e preferenze per acquisti futuri.

Profilo utente

Questa funzione consente ai clienti di aggiornare e salvare le proprie informazioni personali, come l'indirizzo di spedizione e il metodo di pagamento.

Barra di ricerca

I clienti devono poter cercare facilmente articoli di abbigliamento o categorie specifiche.

Filtri

I filtri aiutano i clienti a restringere i risultati della ricerca in base a specifiche come taglia, colore, fascia di prezzo, marca, ecc.

Lista dei desideri/ Articoli salvati

Questa funzione consente ai clienti di salvare gli articoli per acquisti futuri o di tenere traccia dei loro articoli di abbigliamento preferiti.

Aggiungi al carrello/Checkout

È la funzione più importante di qualsiasi app di abbigliamento, in quanto consente ai clienti di effettuare effettivamente gli acquisti.

Tracciamento dell'ordine

I clienti devono essere in grado di seguire facilmente lo stato dei loro ordini.

Recensioni e valutazioni

Questa funzione consente ai clienti di leggere le recensioni e le valutazioni dei clienti sugli articoli di abbigliamento, aiutandoli a prendere decisioni di acquisto informate.

Notifiche push

Le notifiche push possono avvisare i clienti di vendite, nuovi arrivi, riassortimenti, ecc.

Assistenza clienti/chat live

Le app di abbigliamento devono avere un'assistenza clienti facilmente accessibile e opzioni di live chat in caso di domande o problemi con gli ordini.

Come creare un'app come Shein?

Per creare un'app come Shein, iniziate con una ricerca sul mercato attuale e identificate una lacuna o un bisogno nel mercato. Quindi, sviluppare un concetto chiaro e delineare tutte le caratteristiche e le funzionalità che l'applicazione avrà. Quindi, trovare un team di sviluppo affidabile ed esperto per dare vita al concetto. Durante il processo di sviluppo, raccogliete il feedback degli utenti target e apportate le modifiche necessarie. Infine, commercializzare l'app in modo efficace per attirare un vasto pubblico e continuare ad aggiornarla e migliorarla in base al feedback degli utenti. È importante evolvere continuamente l'app per rimanere competitivi in un mercato in continua evoluzione.

Oltre a implementare tutte le funzionalità necessarie, è importante che l'app abbia un design elegante e facile da usare. Questo può migliorare notevolmente l'esperienza complessiva dell'utente e contribuire ad attrarre e fidelizzare i clienti. In generale, la creazione di un'app come Shein richiede ricerche di mercato, un concetto solido, un team di sviluppo competente e miglioramenti e aggiornamenti continui.

Quanto costa costruire un'app come Shein?

Il costo di realizzazione di un'app come Shein varia notevolmente in base a fattori quali la complessità delle funzionalità e del design, la piattaforma o le piattaforme per cui verrà realizzata e il livello di esperienza del team di sviluppo. In generale, una versione di base dell'applicazione potrebbe partire da circa 25.000 dollari, mentre una versione più estesa e sofisticata potrebbe costare fino a 100.000 dollari o più. È importante notare che il costo di realizzazione dell'app è solo il punto di partenza: anche la manutenzione e gli aggiornamenti continui andranno ad aggiungersi alla spesa complessiva. Inoltre, le aziende devono considerare i costi di marketing e promozione dell'app per garantirne il successo. Nel complesso, investire in un'app ben realizzata può portare un significativo ritorno sull'investimento grazie all'aumento delle vendite e della soddisfazione dei clienti.

AppMaster vi aiuterà a evitare queste spese elevate, grazie alle quali potrete creare la vostra applicazione. Oltre a risparmiare sul budget, AppMaster vi permetterà di ridurre i tempi di sviluppo da alcuni giorni a diverse settimane. Questo è possibile grazie alla programmazione visuale con la funzionedrag-and-drop . Questo approccio è molto più efficiente e veloce dello sviluppo tradizionale, di cui si parlerà più avanti.

Quanto tempo ci vorrà?

Non esiste una risposta univoca alla domanda su quanto tempo occorra per realizzare un'applicazione come Shein. Dipende da vari fattori, tra cui la complessità e la portata dell'applicazione, l'esperienza e le capacità del team di sviluppo e l'approccio generale alla gestione del progetto. In generale, tuttavia, potrebbero essere necessari da alcuni mesi a oltre un anno per sviluppare e lanciare completamente un'applicazione del calibro di Shein. È importante notare che la creazione della versione iniziale dell'app è solo l'inizio; saranno necessari anche una manutenzione, aggiornamenti e miglioramenti continui per mantenere l'app funzionante senza problemi e per soddisfare le esigenze in evoluzione degli utenti. In definitiva, la creazione di un'applicazione di successo e performante richiede un investimento continuo di tempo e risorse.

No-code soluzione

Appmaster.io è una no-code è una piattaforma che consente agli utenti di creare facilmente la propria app, simile a marchi di e-commerce famosi come Shein. Con Appmaster.iogli utenti possono progettare e personalizzare la propria app, aggiungere funzionalità come le notifiche push e gli acquisti in-app e pubblicare la propria app su Google Play Store e Apple App Store. Inoltre, Appmaster.io offre una varietà di modelli e temi tra cui scegliere, rendendo più facile per gli utenti creare un'app dall'aspetto professionale senza alcuna esperienza di codifica. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle sue numerose funzioni, Appmaster.io è la soluzione perfetta per i privati o le aziende che desiderano lanciare le proprie app mobili.