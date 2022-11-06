Günümüzde birçok kişi Shein gibi kendi uygulamalarını oluşturmak istiyor. Ancak birçoğu nasıl başlayacağını bilmiyor. Bu makale size Shein gibi bir uygulama oluşturmanın temel adımlarını gösterecektir. Shein gibi bir uygulama oluşturmak göz korkutucu olabilir, ancak doğru araçlar ve bilgilerle yapılabilir. Bu makale, Shein gibi kendi uygulamanızı oluşturmanın temel adımlarını özetleyecektir.

Shein nedir ve nasıl çalışır?

Shein, Çin merkezli bir çevrimiçi moda perakendecisidir. Şirket, müşterilerin uygun fiyatlarla giyim, ayakkabı, aksesuar ve güzellik ürünlerine göz atmalarını ve satın almalarını sağlar. Müşteriler, çeşitli kategori ve giyim tarzlarına göz atmak ve filtrelemek için Shein web sitesinde veya mobil uygulamasında gezinebilir. İstedikleri ürünü bulduklarında sanal alışveriş sepetlerine ekleyebilir ve ödeme işlemine devam edebilirler. Ödeme seçenekleri arasında kredi veya banka kartları, PayPal ve çeşitli uluslararası ödeme yöntemleri bulunur.

Shein, ürünlerini Çin'deki üreticilerden tedarik ediyor ve bunları doğrudan dünya çapındaki müşterilere göndererek geleneksel perakende mağazalarına kıyasla daha düşük fiyatlar sağlıyor. Şirket ayrıca çok çeşitli satış ve indirimler ile sık alışveriş yapanlar için bir ödül programı sunmaktadır. Shein, gardıroplarını en son trendlerle güncellemek isteyen müşteriler için uygun ve bütçeye uygun bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Shein gibi giyim uygulamaları yapmak için eklemeniz gereken en önemli özellikler

İnsanlar artık dışarı çıkıp giyim alışverişi yapmak istemiyor; onları çevrimiçi satın almayı tercih ederler. Shein gibi birçok giyim uygulaması tam da bunu yapmanıza izin veriyor. Ancak, bu uygulamalarda eksik olan ve insanların görmek isteyeceği bazı özellikler var. Bu makale, giyim uygulamalarını daha kullanıcı dostu hale getirmek için eklenmesi gereken en önemli üç özelliği tartışacaktır. İnsanlar kıyafet alışverişi yapmayı severler, ancak süreç sıkıcı olabilir. Farklı mağazalara gitmeyi, farklı eşyaları denemeyi ve bazen eve eli boş gitmeyi içerir.

Shein gibi giyim uygulamaları , insanların çevrimiçi kıyafet satın almasına izin vererek süreci kolaylaştırdı. Ancak, bu uygulamalarda eksik olan ve insanların görmek isteyeceği bazı özellikler var. Bu yazıda, giyim uygulamalarını daha kullanıcı dostu hale getirmek için eklenmesi gereken en önemli üç özelliği tartışacağız.

Kayıt ve Giriş

Bu, müşterilerin gelecekteki satın alma işlemleri için bilgilerini ve tercihlerini kaydetmelerine olanak tanıdığından, tüm giyim uygulamaları için olmazsa olmaz bir özelliktir.

Kullanıcı profili

Bu özellik, müşterilerin teslimat adresi ve ödeme yöntemi gibi kişisel bilgilerini güncellemelerine ve kaydetmelerine olanak tanır.

Arama çubuğu

Müşteriler, belirli giyim ürünlerini veya kategorilerini kolayca arayabilmelidir.

Filtreler

Filtreler, müşterilerin arama sonuçlarını boyut, renk, fiyat aralığı, marka vb. özelliklere göre daraltmasına yardımcı olur.

İstek Listesi/Kaydedilen Öğeler

Bu özellik, müşterilerin gelecekteki satın alma işlemleri için öğeleri kaydetmelerine veya favori giyim öğelerini takip etmelerine olanak tanır.

Sepete Ekle/Ödeme Yap

Herhangi bir giyim uygulamasının en önemli özelliği, müşterilerin gerçekten alışveriş yapmasına izin vermesidir.

Sipariş izleme

Müşteriler, siparişlerinin durumunu kolayca takip edebilmeli

İncelemeler ve Derecelendirmeler

Bu özellik, müşterilerin giyim ürünleriyle ilgili diğer müşteri yorumlarını ve puanlarını okumalarına olanak tanıyarak bilinçli satın alma kararları vermelerine yardımcı olur.

Push bildirimleri

Anında iletme bildirimleri, müşterileri satışlar, yeni gelenler, stoklar vb. konusunda uyarabilir.

Müşteri Desteği/Canlı Sohbet

Giyim uygulamalarının, siparişlerle ilgili herhangi bir soru veya sorun olması durumunda, kolayca erişilebilen müşteri desteği ve canlı sohbet seçeneklerine sahip olması gerekir.

Shein gibi bir uygulama nasıl yapılır?

Shein gibi bir uygulama oluşturmak için mevcut pazarı araştırarak ve pazardaki bir boşluğu veya ihtiyacı belirleyerek başlayın. Ardından, net bir konsept geliştirin ve uygulamanın sahip olacağı tüm özellikleri ve işlevleri ana hatlarıyla belirtin. Ardından, konsepti hayata geçirmek için güvenilir ve deneyimli bir geliştirme ekibi bulun. Geliştirme süreci boyunca hedef kullanıcılardan geri bildirim toplayın ve gerekli ayarlamaları yapın. Son olarak, geniş bir kitleyi çekmek için uygulamayı etkili bir şekilde pazarlayın ve kullanıcı geri bildirimlerine göre uygulamayı güncellemeye ve geliştirmeye devam edin. Sürekli değişen pazarda rekabet edebilmek için uygulamayı sürekli geliştirmek önemlidir.

Gerekli tüm özelliklerin uygulanmasına ek olarak, uygulamanın şık ve kullanıcı dostu bir tasarım uygulamasına sahip olması da önemlidir. Bu, genel kullanıcı deneyimini büyük ölçüde iyileştirebilir ve müşterileri çekmeye ve elde tutmaya yardımcı olabilir. Genel olarak, Shein gibi bir uygulama oluşturmak, pazar araştırması, sağlam bir konsept, yetenekli bir geliştirme ekibi ve sürekli iyileştirmeler ve güncellemeler gerektirir.

Shein gibi bir uygulama geliştirmenin maliyeti nedir?

Shein gibi bir uygulama geliştirmenin maliyeti, özelliklerin ve tasarımın karmaşıklığı, oluşturulacağı platform(lar) ve geliştirme ekibinin deneyim düzeyi gibi faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Genel olarak konuşursak, uygulamanın temel bir sürümü yaklaşık 25.000 ABD Doları'ndan başlayabilirken, daha kapsamlı ve karmaşık bir sürüm 100.000 ABD Doları veya daha fazlasına mal olabilir. Uygulamayı oluşturmanın maliyetinin yalnızca başlangıç noktası olduğunu unutmamak önemlidir - devam eden bakım ve güncellemeler de toplam masrafa eklenecektir. Ek olarak, işletmeler, başarısını sağlamak için pazarlamanın ve uygulamanın tanıtımını yapmanın maliyetini göz önünde bulundurmalıdır. Genel olarak, iyi oluşturulmuş bir uygulamaya yatırım yapmak, artan satışlar ve müşteri memnuniyeti yoluyla önemli bir yatırım getirisi sağlayabilir.

AppMaster, kendi uygulamanızı oluşturabileceğiniz bu tür yüksek masraflardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Bütçenizi korumanın yanı sıra AppMaster, geliştirme süresini birkaç günden birkaç haftaya indirmenize olanak tanır. Bu, drag-and-drop işleviyle görsel programlama sayesinde mümkündür. Bu yaklaşım, aşağıda tartışılacak olan geleneksel geliştirmeden çok daha verimli ve hızlıdır.

Ne kadar sürer?

Shein gibi bir uygulama geliştirmenin ne kadar sürdüğü sorusuna tek beden uyan bir cevap yok. Uygulamanın karmaşıklığı ve kapsamı, geliştirme ekibinin deneyimi ve yetenekleri ve genel proje yönetimi yaklaşımı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Genel konuşma; ancak, Shein ölçeğinde bir uygulamanın tam olarak geliştirilmesi ve başlatılması birkaç aydan bir yıla kadar sürebilir. Uygulamanın ilk sürümünü oluşturmanın sadece bir başlangıç olduğunu unutmamak önemlidir; Uygulamanın sorunsuz çalışmasını sağlamak ve kullanıcıların değişen ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli bakım , güncellemeler ve iyileştirmeler de gerekli olacaktır. Sonuç olarak, başarılı ve yüksek performanslı bir uygulama oluşturmak, sürekli bir zaman ve kaynak yatırımı gerektirir.

No-code çözüm

Appmaster.io Shein no-code gibi popüler e-ticaret markalarına benzer şekilde, kullanıcıların kendi uygulamalarını kolayca oluşturmalarını sağlayan kodsuz bir platformdur. Appmaster.io ile kullanıcılar kendi uygulamalarını tasarlayıp özelleştirebilir, push bildirimleri ve uygulama içi satın alma gibi özellikler ekleyebilir ve uygulamalarını hem Google Play Store'da hem de Apple App Store'da yayınlayabilirler. Ayrıca Appmaster.io, aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli şablonlar ve temalar sunarak, kullanıcıların herhangi bir kodlama deneyimi olmadan profesyonel görünümlü bir uygulama oluşturmasını kolaylaştırır. Kullanıcı dostu arayüzü ve kapsamlı özellikleri ile Appmaster.io, mobil uygulamalarını başlatmak isteyen bireyler veya işletmeler için mükemmel bir çözümdür.