في الوقت الحاضر ، يرغب الكثير من الأشخاص في إنشاء تطبيقاتهم الخاصة مثل Shein. ومع ذلك ، لا يعرف الكثير منهم كيف يبدؤون. ستوضح لك هذه المقالة الخطوات الأساسية لإنشاء تطبيق مثل Shein. قد يكون إنشاء تطبيق مثل Shein أمرًا شاقًا ، ولكن يمكن تنفيذه باستخدام الأدوات والمعلومات المناسبة. ستوضح هذه المقالة الخطوات الأساسية لإنشاء تطبيقك الخاص مثل تطبيق Shein.

ما هو Shein ان وكيف يعمل؟

Shein إن هو تاجر تجزئة للأزياء عبر الإنترنت مقره في الصين. تتيح الشركة للعملاء تصفح وشراء الملابس والأحذية والإكسسوارات ومنتجات التجميل بأسعار معقولة. يمكن للعملاء التنقل في موقع Shein إن أو تطبيق الهاتف المحمول للتصفح والتصفية من خلال فئات وأنماط الملابس المختلفة. بمجرد العثور على العنصر المطلوب ، يمكنهم إضافته إلى عربة التسوق الافتراضية الخاصة بهم والمتابعة إلى الخروج. تشمل خيارات الدفع بطاقات الائتمان أو الخصم و PayPal وطرق الدفع الدولية المختلفة.

مصدر Shein منتجاتها من الشركات المصنعة في الصين وشحنها مباشرة إلى العملاء في جميع أنحاء العالم ، مما يسمح بأسعار أقل مقارنة بمتاجر البيع بالتجزئة التقليدية. تقدم الشركة أيضًا مجموعة واسعة من المبيعات والخصومات وبرنامج المكافآت للمتسوقين الدائمين. يقدم موقع Shein تجربة تسوق مريحة وصديقة للميزانية للعملاء الذين يتطلعون إلى تحديث خزانات ملابسهم بأحدث الاتجاهات.

أهم الميزات التي يجب عليك إضافتها لإنشاء تطبيقات ملابس مثل Shein

لم يعد الناس يريدون الخروج والتسوق لشراء الملابس ؛ يفضلون شرائها عبر الإنترنت. تتيح لك العديد من تطبيقات الملابس مثل Shein القيام بذلك. ومع ذلك ، هناك بعض الميزات التي تفتقر إليها هذه التطبيقات والتي يحب الناس رؤيتها. ستناقش هذه المقالة أهم ثلاث ميزات يجب إضافتها لجعل تطبيقات الملابس أكثر سهولة في الاستخدام. يحب الناس التسوق لشراء الملابس ، لكن العملية قد تكون مملة. إنه ينطوي على الذهاب إلى متاجر مختلفة ، وتجربة عناصر مختلفة ، وفي بعض الأحيان العودة إلى المنزل خالي الوفاض.

جعلت تطبيقات الملابس مثل Shein العملية أسهل من خلال السماح للأشخاص بشراء الملابس عبر الإنترنت. ومع ذلك ، هناك بعض الميزات التي تفتقر إليها هذه التطبيقات والتي يحب الناس رؤيتها. في هذه المقالة ، سنناقش أهم ثلاث ميزات يجب إضافتها لجعل تطبيقات الملابس أكثر سهولة في الاستخدام.

التسجيل وتسجيل الدخول

هذه ميزة لا غنى عنها لجميع تطبيقات الملابس ، لأنها تتيح للعملاء حفظ معلوماتهم وتفضيلاتهم لعمليات الشراء المستقبلية

ملف تعريفي للمستخدم

تتيح هذه الميزة للعملاء تحديث وحفظ معلوماتهم الشخصية ، مثل عنوان الشحن وطريقة الدفع.

شريط البحث

يجب أن يكون العملاء قادرين على البحث عن عناصر أو فئات ملابس معينة بسهولة.

المرشحات

تساعد المرشحات العملاء على تضييق نطاق نتائج البحث الخاصة بهم من خلال المواصفات مثل الحجم واللون ونطاق السعر والعلامة التجارية وما إلى ذلك.

قائمة الرغبات / العناصر المحفوظة

تتيح هذه الميزة للعملاء حفظ العناصر لعمليات الشراء المستقبلية أو تتبع عناصر الملابس المفضلة لديهم.

أضف إلى عربة التسوق / الخروج

أهم ميزة في أي تطبيق ملابس حيث أنه يتيح للعملاء بالفعل إجراء عمليات شراء.

تتبع الطلب

يجب أن يكون العملاء قادرين على تتبع حالة طلباتهم بسهولة

المراجعات والتقييمات

تتيح هذه الميزة للعملاء قراءة تقييمات العملاء الآخرين وتقييماتهم لعناصر الملابس ، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات شراء مستنيرة.

دفع الإخطارات

يمكن أن تنبه الإخطارات الفورية العملاء إلى المبيعات والوافدين الجدد وإعادة التخزين وما إلى ذلك.

دعم العملاء / الدردشة الحية

تحتاج تطبيقات الملابس إلى دعم العملاء الذي يمكن الوصول إليه بسهولة وخيارات الدردشة الحية في حالة وجود أي أسئلة أو مشكلات تتعلق بالطلبات.

كيف تصنع تطبيقا مثل Shein إن؟

لإنشاء تطبيق مثل Shein ، ابدأ بالبحث في السوق الحالي وتحديد فجوة أو حاجة في السوق. بعد ذلك ، قم بتطوير مفهوم واضح وحدد جميع الميزات والوظائف التي سيحتويها التطبيق. بعد ذلك ، ابحث عن فريق تطوير موثوق به وذو خبرة لإضفاء الحيوية على المفهوم. خلال عملية التطوير ، اجمع التعليقات من المستخدمين المستهدفين وقم بإجراء أي تعديلات ضرورية. أخيرًا ، قم بتسويق التطبيق بشكل فعال لجذب جمهور واسع ومواصلة تحديث التطبيق وتحسينه بناءً على تعليقات المستخدمين. من المهم تطوير التطبيق باستمرار للبقاء قادرًا على المنافسة في السوق المتغيرة باستمرار.

بالإضافة إلى تنفيذ جميع الميزات الضرورية ، من المهم أيضًا أن يحتوي التطبيق على تطبيق تصميم أنيق وسهل الاستخدام . يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين تجربة المستخدم الإجمالية بشكل كبير والمساعدة في جذب العملاء والاحتفاظ بهم. بشكل عام ، يتطلب إنشاء تطبيق مثل Shein بحثًا في السوق ومفهومًا قويًا وفريق تطوير ماهر وتحسينات وتحديثات مستمرة.

ما هي تكلفة إنشاء تطبيق مثل Shein إن؟

تختلف تكلفة إنشاء تطبيق مثل Shein بشكل كبير بناءً على عوامل مثل تعقيد الميزات والتصميم والمنصة (المنصات) التي سيتم إنشاؤها من أجلها ومستوى خبرة فريق التطوير. بشكل عام ، يمكن أن يبدأ الإصدار الأساسي من التطبيق بحوالي 25000 دولار ، في حين أن الإصدار الأكثر شمولاً وتعقيدًا قد يكلف ما يزيد عن 100000 دولار أو أكثر. من المهم ملاحظة أن تكلفة إنشاء التطبيق هي مجرد نقطة البداية - ستضيف الصيانة والتحديثات المستمرة أيضًا إلى النفقات الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على الشركات مراعاة تكلفة التسويق والترويج للتطبيق لضمان نجاحه. بشكل عام ، يمكن أن يؤدي الاستثمار في تطبيق جيد التصميم إلى تحقيق عائد كبير على الاستثمار من خلال زيادة المبيعات ورضا العملاء.

AppMaster على تجنب مثل هذه النفقات الباهظة ، والتي يمكنك من خلالها إنشاء تطبيقك الخاص. بالإضافة إلى توفير ميزانيتك ، سيسمح لك AppMaster بتقليل وقت التطوير من عدة أيام إلى عدة أسابيع. هذا ممكن بفضل البرمجة المرئية بوظيفة drag-and-drop . هذا النهج هو أكثر كفاءة وأسرع بكثير من التنمية التقليدية ، والتي سيتم مناقشتها أدناه.

كم من الوقت سوف يستغرق؟

لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع على سؤال حول المدة التي يستغرقها إنشاء تطبيق مثل Shein. يعتمد ذلك على عوامل مختلفة ، بما في ذلك مدى تعقيد التطبيق ونطاقه ، وخبرة فريق التطوير ، والقدرات ، والنهج العام لإدارة المشروع. بشكل عام؛ ومع ذلك ، قد يستغرق الأمر من عدة أشهر إلى أكثر من عام لتطوير وإطلاق تطبيق من عيار Shein بالكامل. من المهم ملاحظة أن إنشاء الإصدار الأولي من التطبيق هو مجرد البداية ؛ ستكون الصيانة والتحديثات والتحسينات المستمرة ضرورية أيضًا للحفاظ على عمل التطبيق بسلاسة ولتلبية الاحتياجات المتطورة للمستخدمين. في النهاية ، يتطلب إنشاء تطبيق ناجح وعالي الأداء استثمارًا مستمرًا للوقت والموارد.

حل No-code

Appmaster.io عبارة عن نظام أساسي no-code يسمح للمستخدمين ببناء تطبيقهم الخاص بسهولة ، على غرار العلامات التجارية الشهيرة في التجارة الإلكترونية مثل Shein. باستخدام Appmaster.io ، يمكن للمستخدمين تصميم تطبيقاتهم الخاصة وتخصيصها ، وإضافة ميزات مثل دفع الإخطارات وعمليات الشراء داخل التطبيق ، ونشر تطبيقاتهم على كل من متجر Google Play ومتجر Apple App Store . بالإضافة إلى ذلك ، يقدم Appmaster.io مجموعة متنوعة من القوالب والسمات للاختيار من بينها ، مما يسهل على المستخدمين إنشاء تطبيق ذي مظهر احترافي دون أي خبرة في البرمجة. من خلال واجهته سهلة الاستخدام وميزاته الشاملة ، Appmaster.io الحل الأمثل للأفراد أو الشركات التي تتطلع إلى إطلاق تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم.