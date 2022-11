Hoe maak je een app als Shein?

Tegenwoordig willen veel mensen hun eigen apps maken zoals Shein. Velen van hen weten echter niet hoe ze moeten beginnen. Dit artikel toont je de basisstappen voor het maken van een app als Shein. Het maken van een app als Shein kan ontmoedigend zijn, maar met de juiste hulpmiddelen en informatie is het mogelijk. Dit artikel beschrijft de basisstappen voor het maken van een app als Shein.

Wat is Shein, en hoe werkt het?

Shein is een online modewinkel in China. Het bedrijf biedt klanten de mogelijkheid om kleding, schoeisel, accessoires en schoonheidsproducten tegen betaalbare prijzen te bekijken en te kopen. Klanten kunnen via de website Shein of de mobiele app door verschillende categorieën en kledingstijlen bladeren en filteren. Zodra ze het gewenste artikel hebben gevonden, kunnen ze het aan hun virtuele winkelwagentje toevoegen en naar de kassa gaan. Betaling is mogelijk met creditcard of bankpas, PayPal en diverse internationale betaalmethoden.

Shein koopt zijn producten in bij fabrikanten in China en verzendt ze rechtstreeks naar klanten wereldwijd, waardoor de prijzen lager zijn dan bij traditionele winkels. Het bedrijf biedt ook een breed scala aan verkopen en kortingen en een beloningsprogramma voor frequente shoppers. Shein biedt een handige en budgetvriendelijke winkelervaring voor klanten die hun garderobe willen updaten met de nieuwste trends.

Top functies die je moet toevoegen om kleding apps te maken zoals Shein

Mensen willen niet langer de deur uit om te winkelen voor kleding; ze kopen ze liever online. Veel kleding-apps zoals Shein maken dat mogelijk. Er zijn echter enkele functies die deze apps missen die mensen graag zouden zien. Dit artikel bespreekt de top drie functies die moeten worden toegevoegd om kleding-apps gebruiksvriendelijker te maken. Mensen houden van winkelen voor kleding, maar het proces kan vervelend zijn. Je gaat naar verschillende winkels, past verschillende artikelen en gaat soms met lege handen naar huis.

Kleding-apps zoals Shein hebben het proces gemakkelijker gemaakt door mensen in staat te stellen online kleding te kopen. Er zijn echter een aantal functies die deze apps missen die mensen graag zouden willen zien. In dit artikel bespreken we de top drie functies die moeten worden toegevoegd om kleding apps gebruiksvriendelijker te maken.

Registratie en inloggen

Dit is een must-have functie voor alle kleding apps, omdat klanten hiermee hun informatie en voorkeuren kunnen opslaan voor toekomstige aankopen.

Gebruikersprofiel

Hiermee kunnen klanten hun persoonlijke gegevens, zoals verzendadres en betaalmethode, bijwerken en opslaan.

Zoekbalk

Klanten moeten gemakkelijk kunnen zoeken naar specifieke kledingstukken of categorieën.

Filters

Filters helpen klanten hun zoekresultaten te beperken op basis van specificaties zoals maat, kleur, prijsklasse, merk, enz.

Verlanglijst/opgeslagen artikelen

Met deze functie kunnen klanten artikelen opslaan voor toekomstige aankopen of hun favoriete kledingstukken bijhouden.

Toevoegen aan winkelwagen/kassa

De belangrijkste functie van elke kleding-app, omdat klanten hiermee daadwerkelijk aankopen kunnen doen.

Bestelling volgen

Klanten moeten de status van hun bestelling gemakkelijk kunnen volgen.

Beoordelingen

Met deze functie kunnen klanten recensies en beoordelingen van andere klanten over kledingstukken lezen, zodat ze weloverwogen aankoopbeslissingen kunnen nemen.

Pushmeldingen

Pushmeldingen kunnen klanten attent maken op verkopen, nieuw binnengekomen artikelen, voorraden, enz.

Klantenservice/Live Chat

Kleding apps moeten gemakkelijk toegankelijke klantenservice en live chat opties hebben in geval van vragen of problemen met bestellingen.

Hoe maak je een app als Shein?

Om een app als Shein te maken, begin je met het onderzoeken van de huidige markt en identificeer je een gat of behoefte in de markt. Ontwikkel vervolgens een duidelijk concept en schets alle functies en functionaliteiten van de app. Zoek vervolgens een betrouwbaar en ervaren ontwikkelingsteam om het concept tot leven te brengen. Verzamel tijdens het ontwikkelingsproces feedback van de beoogde gebruikers en maak eventuele aanpassingen. Breng de app ten slotte effectief op de markt om een breed publiek aan te trekken en blijf de app bijwerken en verbeteren op basis van de feedback van gebruikers. Het is belangrijk om de app voortdurend te ontwikkelen om concurrerend te blijven in de steeds veranderende markt.

Naast de implementatie van alle noodzakelijke functies is het ook belangrijk dat de app een strak en gebruiksvriendelijk ontwerp heeft. Dit kan de algemene gebruikerservaring sterk verbeteren en helpen om klanten aan te trekken en te behouden. In het algemeen vereist het maken van een app als Shein marktonderzoek, een solide concept, een deskundig ontwikkelingsteam en voortdurende verbeteringen en updates.

Hoeveel kost het om een app als Shein te bouwen?

De kosten voor het bouwen van een app zoals Shein variëren sterk afhankelijk van factoren zoals de complexiteit van de functies en het ontwerp, het platform (de platforms) waarvoor de app wordt gebouwd en het ervaringsniveau van het ontwikkelingsteam. In het algemeen kan een basisversie van de app beginnen bij ongeveer 25.000 dollar, terwijl een uitgebreidere en verfijndere versie meer dan 100.000 dollar of meer kan kosten. Het is belangrijk op te merken dat de kosten van het bouwen van de app slechts het beginpunt zijn - lopend onderhoud en updates zullen ook bijdragen aan de totale kosten. Bovendien moeten bedrijven rekening houden met de kosten van marketing en promotie van de app om het succes ervan te garanderen. Al met al kan investeren in een goed gebouwde app een aanzienlijk rendement op de investering opleveren door meer verkoop en klanttevredenheid.

AppMaster zal u helpen dergelijke hoge kosten te vermijden, met behulp waarvan u uw eigen applicatie kunt maken. Naast het besparen van uw budget kunt u met AppMaster de ontwikkelingstijd verkorten van enkele dagen tot enkele weken. Dit is mogelijk dankzij de visuele programmering met de functiedrag-and-drop . Deze aanpak is veel efficiënter en sneller dan de traditionele ontwikkeling, die hieronder wordt besproken.

Hoe lang duurt het?

Er is geen pasklaar antwoord op de vraag hoe lang het duurt om een app als Shein te bouwen. Het hangt af van verschillende factoren, waaronder de complexiteit en de omvang van de app, de ervaring en de capaciteiten van het ontwikkelingsteam, en de algemene aanpak van het projectbeheer. In het algemeen kan het echter enkele maanden tot meer dan een jaar duren om een app van het kaliber van Shein volledig te ontwikkelen en te lanceren. Het is belangrijk op te merken dat het bouwen van de eerste versie van de app slechts het begin is; voortdurend onderhoud, updates en verbeteringen zullen ook nodig zijn om de app soepel te laten functioneren en te voldoen aan de veranderende behoeften van de gebruikers. Uiteindelijk vereist het maken van een succesvolle en goed presterende app een voortdurende investering van tijd en middelen.

No-code oplossing

Appmaster.io is een no-code platform waarmee gebruikers eenvoudig hun eigen app kunnen bouwen, vergelijkbaar met populaire e-commerce merken als Shein. Met Appmaster.iokunnen gebruikers hun eigen app ontwerpen en aanpassen, functies toevoegen zoals pushmeldingen en in-app aankopen, en hun app publiceren in zowel de Google Play Store als de Apple App Store. Bovendien, Appmaster.io een verscheidenheid aan sjablonen en thema's om uit te kiezen, waardoor gebruikers gemakkelijk een professioneel uitziende app kunnen maken zonder enige codeerervaring. Met zijn gebruiksvriendelijke interface en uitgebreide functies, Appmaster.io is het de perfecte oplossing voor particulieren of bedrijven die hun mobiele apps willen lanceren.