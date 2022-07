Der Sommer ist bereits da, und die Urlaubs- und Reisebranche ist wieder voll im Geschäft! Hotelketten, die von den wirtschaftlichen Folgen der jüngsten Pandemie schwer getroffen wurden, sind wieder für den Geschäftsbetrieb verfügbar. Die Touristen sind gelangweilt, weil sie fast zwei Jahre lang praktisch eingeschlossen waren, und versuchen, die verlorene Urlaubszeit zurückzugewinnen. Viele Hotels sind sich dessen bewusst und bieten neue Dienstleistungen an, um Reisende nach der Pandemie zu locken. Tausende von begeisterten Reisenden durchforsten die Hotelbuchungs-Websites, um die besten Zimmerangebote in ihren Lieblingshotels zu finden. Nach einer so langen Zeit der Untätigkeit ist diese Reise längst überfällig und wohlverdient!

Die Hotelketten sind bestrebt, die entgangenen Einnahmen wieder auszugleichen und haben groß angelegte Marketingkampagnen gestartet. Mit verlockenden Werbespots auf unseren Fernsehbildschirmen werben viele Hotels mit neuen Pauschalangeboten und Dienstleistungen, um Besucher in ihre Häuser zu locken. Kluge Hoteliers haben auch in Hotelbuchungsanwendungen investiert, um das erwartete Volumen an Hoteltransaktionen durch Besucher zu bewältigen. Diese Hotelbuchungsanwendungen können mobil oder webbasiert sein und helfen Hotelmanagern, buchungsbezogene Transaktionen nahtlos zu verarbeiten. Hotelbuchungs-Apps bieten den Nutzern detaillierte und bequeme Informationen über Hoteldienstleistungen und Sonderangebote.

Hotels, die in die Entwicklung mobiler Buchungsanwendungen mit interaktiven Hoteldetailbildschirmen, freundlichen Chatbots und effizienten automatisierten Funktionen investieren, kommen besser mit Personalengpässen zurecht. Hotelbuchungsanwendungen automatisieren Buchungsdienste und Verwaltungsprozesse erheblich und verringern die Abhängigkeit der Hotels von ihrem Personal. Die plötzlichen Personalausfälle in vielen Hotels aufgrund der strengen Schließungsmaßnahmen und der Erkrankung von Mitarbeitern haben viele Hoteliers überrascht. Viele Hotelmanager waren verzweifelt, als sie versuchten, den Personalmangel zu decken und die zahlreichen Hotelstornierungen zu bewältigen.

Warum sind Hotelbuchungs-Apps so beliebt?

Hotelbuchungs-Apps sind bei Hotelketten und Hotelnutzern aus mehreren Gründen beliebt. Diese Funktionen und Online-Dienste werden von Nutzern und Hotels so sehr geschätzt, dass die Nachfrage nach mobilen Buchungs-Apps im Jahr 2022 stark angestiegen ist!

Hotels können bieten

Reaktionsschneller KundendienstDerErfolg von Hotelketten hängt von der Reaktionsschnelligkeit ihres Kundendienstteams ab. Hotelbuchungsanwendungen sind eine Erweiterung des physischen Personals und können den Benutzern detaillierte Informationen bereitstellen. Nutzer, die schnelle und klare Informationen benötigen, um ihren Hotelaufenthalt zu buchen, schätzen diese praktischen Funktionen der mobilen App. Dies führt zu einem verbesserten Kundenservice für die Nutzer, die von den speziellen 24/7-Kundenservicefunktionen der mobilen App profitieren.

Keine SprachbarriereHotelkettenempfangen eine Vielzahl von Besuchern aus allen Teilen der Welt. Diese Gäste sprechen möglicherweise eine Vielzahl von Sprachen, und es ist fast unmöglich, genügend mehrsprachige Mitarbeiter zu finden, um diesen Bedarf zu decken. Mobile Hotelbuchungs-Apps mit Übersetzungsfunktionen bieten viele Sprachoptionen auf ihren Plattformen. So können die Nutzer von diesen Funktionen profitieren, indem sie die Sprache ihrer Wahl auswählen, um detaillierte Informationen über ihren Aufenthalt zu erhalten. Dies ermöglicht einen nahtlosen Hotelbuchungsprozess für die Nutzer, unabhängig von der Sprache.

Einemobile Hotelbuchungs-App, die auf Android, iOS und im Internet verfügbar ist, bietet den Nutzern Komfort. Hotelbuchungs-Apps verbessern das Kundenerlebnis, da die Nutzer über eine praktische App auf zusätzliche Hoteldienstleistungen und Upgrades zugreifen können. Vorausschauende Hotelketten investieren in diese mobilen Buchungs-Apps, weil sie den Prozess der Zimmerbuchung im Hotel vereinfachen.

Die Bildschirme mit den Hoteldetails erleichtern den Zugang zu Informationen über die Zimmerausstattung und das Unterhaltungsangebot des Hotels sowie die Teilnahme an Treueaktionen, die auf der Karte des Hotels angezeigt werden. Die Bequemlichkeit einer mobilen App, die diese Funktionen auf einem einfachen Gerätebildschirm bietet, wird die Erfahrung der Nutzer verbessern.

Andere ÜberlegungenKundendatenbank : Hotelketten, die die Dienste von Buchungsanwendungen in Anspruch nehmen, profitieren von deren Datenerfassungsfunktionen. Diese Funktionen erleichtern die Erstellung genauer Umsatzberichte, sammeln detaillierte Informationen über App-Nutzer und unterstützen Hotelketten bei der Entwicklung spezieller Treueprogramme und Werbeaktionen. Genaue Details, die aus den Daten der mobilen Hotel-Apps stammen, bieten den Hotelketten wertvolle Einblicke in ihre Kunden. Diese Daten werden genutzt, um spezielle Erlebnisse zu schaffen und bestimmte Nutzergruppen mit Werbeangeboten über Marketing-E-Mails, Newsletter oder Hoteldetailseiten anzusprechen.

Qualitativer Kundenservice: Die automatisierten interaktiven Funktionen der mobilen Hotel-Apps erleichtern den Nutzern einen schnellen Check-in. Die Bequemlichkeit der Hotelbuchungs-App reduziert unnötige physische Interaktionen mit dem Hotelpersonal und das Potenzial für schlechten Kundenservice.

Die Nutzer können erhalten

24/7-KundenbetreuungBenutzervon mobilen Buchungs-Apps bevorzugen in der Regel Hotelketten mit einem speziellen Kundenbetreuer. Mobile Apps, die einen 24/7-Kundenservice bieten, verbessern das Besuchererlebnis, schaffen positive Interaktionen und bauen Vertrauen auf. Hotelanwendungen fördern auch die Kundentreue zu Hotelketten, die diese Funktionen für mobile Buchungsanwendungen anbieten. Kundenbindungsaktionen können automatische Zimmer-Upgrades oder Rabatte beinhalten.

Schneller Zugang zu InformationenIndieser schnelllebigen Welt benötigen die Nutzer von Hotelbuchungs-Apps einen schnellen und bequemen Zugang zu Details. Diese Informationen helfen ihnen, Entscheidungen über ihre Hotelbuchungen zu treffen. Fertige Informationen wie Hoteldienstleistungen, Pauschalangebote und Sondertarife sind zeitkritisch, und die Nutzer benötigen schnellen Zugriff auf diese Informationen. Zusätzliche Informationen über die Zimmerausstattung, die Verfügbarkeit und die Preise ermöglichen es den Nutzern, eine fundierte Entscheidung für ein bestimmtes Hotel zu treffen.

Online-Aufzeichnung von TransaktionenWennNutzer Fragen, Bedenken oder Beschwerden über die Dienstleistungen des Hotels haben, bieten mobile Apps eine genaue Aufzeichnung der Buchungsdetails. Auf den Bildschirmen mit den Hoteldetails werden Zahlungsinformationen zu den vom Hotel verarbeiteten Transaktionen angezeigt, so dass die Nutzer einen Nachweis über ihre Reservierungen erbringen können. Mobile Apps speichern Hoteldetails zu Transaktionen über das Zahlungsgateway, von den Nutzern gebuchte Zimmer und andere für den Aufenthalt relevante Informationen. Diese Informationen werden verwendet, um Streitigkeiten zu schlichten und Lösungen für Nutzer zu finden, die mit den Hoteldienstleistungen unzufrieden sind.

PreisvergleichEineder am meisten geschätzten Funktionen von Buchungs-Apps sind die Such- und Filterfunktionen, die es den Nutzern ermöglichen, Zimmerpreise aufzulisten und zu vergleichen. Diese App-Funktion hilft den Nutzern bei der Suche und dem Filtern von Hotelangeboten oder den am besten geeigneten Zimmern. Die Suche nach Hotelzimmern nach Preis hilft budgetbewussten Nutzern bei der Auswahl von Hotelleistungen und -paketen, die sie sich leisten können. Aus diesem Grund kann die Preisvergleichssuche als eine der hilfreichsten Such- und Filterfunktionen von Hotelbuchungs-Apps angesehen werden.

Wie funktioniert eine Hotelbuchungs-App?

Hotelbuchungs-Apps haben bestimmte Standard-Minimum-Variable-Produkt-Funktionen (MVP), die die Nutzer von diesen Hotelbuchungsanwendungen erwarten.

Registrierung

Dieser erste Schritt der Transaktion findet zwischen Nutzern und der Hotelbuchungs-App statt und schafft Vertrauen in die angebotenen Dienstleistungen. In diesem Schritt legt der Nutzer ein persönliches Profil an, das die Hotelbuchungsanwendung nutzt, um spezielle gezielte Kampagnen zu erstellen. Diese Hotelkampagnen können in Form von Sonderangeboten und Hausdienstleistungen auf der Grundlage der von den App-Nutzern angegebenen Präferenzen erfolgen. Der Registrierungsprozess für die Hotelbuchungs-App schafft ein personalisiertes Erlebnis für die Nutzer. Diese Nutzer schätzen die automatisierte Funktion von Hotelbuchungs-Apps, die als virtuelle Concierge-Dienste fungieren. Die Nutzer können ein Anmeldeprofil für die Hotelbuchung erstellen, das ihnen einen bequemen und schnellen Zugang zu detaillierten Informationen über ihre Hotelbuchung ermöglicht.

Dashboard für Hotelbuchungen

Die Hotelbuchungs-App öffnet dann einen Bildschirm mit Buchungsdetails, in den die Nutzer detaillierte Informationen über ihren Hotelaufenthalt eingeben können. Die Nutzer geben Informationen zur Hotelbuchung ein, wie z. B. das Reisedatum, die Anzahl der benötigten Hotelzimmer, die Dauer des Aufenthalts und die bevorzugte Hotelausstattung. Auf dem Bildschirm mit den Hotelbuchungsdetails der meisten mobilen Apps können die Nutzer die Altersgruppen der Besucher filtern, Transportmittel buchen und auf Karten die Nähe zu lokalen Sehenswürdigkeiten überprüfen.

Außerdem können die Nutzer das Datum und die Dauer ihres Aufenthalts eingeben, Preise vergleichen, Werbeangebote einsehen, Hotelbewertungen lesen und weitere detaillierte Informationen zu ihrer Buchung abrufen. Der Bildschirm mit den Hotelbuchungsdetails hilft den Benutzern bei der Auswahl des Hotels und des Reiseerlebnisses, das ihnen am besten gefällt.

Zusätzliche MVP-Funktionen

Zahlungs-GatewayBenutzerverpflichten sich, ihren Hotelaufenthalt zu buchen, indem sie für ihre Zimmer über das Zahlungs-Gateway der Hotelbuchungs-App bezahlen. Die detaillierten Informationen, die über die Zahlungsgateways der Hotelbuchungs-App verarbeitet werden, müssen privat und sicher sein. Dies bietet den Nutzern von Zahlungsgateways die nötige Sicherheit, um Hotelbuchungstransaktionen ohne Angst vor Datenverletzungen zu verarbeiten.

Zahlungsgateways erfordern Sicherheitsmaßnahmen wie die Zertifizierung einer sicheren Website und Datenverschlüsselung, um die Sicherheit für die Nutzer von mobilen Apps zu erhöhen. Der Zahlungsprozess sollte für die Nutzer von Hotelbuchungs-Apps außerdem bequem, nahtlos und problemlos sein. Fehler in der mobilen App und andere Probleme mit Zahlungsgateways können Nutzer, die versuchen, Hotelbuchungen zu sichern, verärgern und sollten um jeden Preis minimiert werden.

Erstattungspolitik

Seriöse Hotels verfügen über standardmäßige Buchungsstornierungen und detaillierte Informationen über ihre Erstattungsrichtlinien. Die Rückerstattungsrichtlinien umfassen:

Rechtliche Angaben zum Hotel.

Informationen über die Standardausstattung der Hotelzimmer.

Vereinbarungen zur fairen Nutzung für Nutzer.

Im Falle eines Versäumnisses in diesen Bereichen konsultieren die Nutzer die Erstattungsrichtlinien ihres Hotels, um eine Lösung zu finden. Detaillierte Informationen über Erstattungsrichtlinien schaffen Vertrauen in die Hotelbuchungs-App und ermutigen die Nutzer, ihre Buchung vertrauensvoll vorzunehmen. Die Nutzer erhalten die entsprechenden Informationen darüber, wie sie Abhilfe schaffen können, wenn ihr Hotelzimmer oder ihre Buchung nicht zufriedenstellend ist.

Wie kann ich eine Online-Hotelbuchung erstellen?

Bereiten Sie eine Checkliste vor

Bevor Sie sich durch Hunderte von Hotelzimmern auf den Buchungsbildschirmen wühlen, sollten Sie sich überlegen, welche Art von Hotelerlebnis Sie suchen. Vielleicht haben Sie bereits eine Checkliste mit den bevorzugten Annehmlichkeiten und Hoteldetails für die Hotels, die Sie besuchen möchten. Für manche ist es die Lage des Hotels, so dass sie Online-Karten konsultieren, in der Hoffnung, Hotels mit nahegelegenen Einrichtungen und Annehmlichkeiten wie Touren, Fahrzeugverleih, Stränden und Restaurants zu finden.

Für andere ist der wichtigste Faktor die Größe und Ausstattung der Zimmer, so dass sie eifrig die Hoteldetailseiten durchsuchen, um ihre perfekte Unterkunft zu finden. Berücksichtigen Sie beim Durchsuchen der Hoteldetailseiten auch die Größe Ihrer Reisegruppe, denn größere Gruppen benötigen mehr Zimmer oder eine größere Zimmergröße als ein Paar. Anzahl, Größe, Ausstattung und Lage der Zimmer in den von Ihnen bevorzugten Hotels können über den Erfolg oder Misserfolg eines Urlaubs entscheiden.

Berücksichtigen Sie Ihre Unterkunftsbedürfnisse

Besucher, die einen ruhigeren Aufenthalt wünschen, können ein Zimmer in einem Hotelabschnitt buchen, der nicht in der Nähe des Pools oder der Unterhaltungsbereiche liegt. Diese Bereiche sind in der Regel lauter, und das kann dazu führen, dass man sich in seinem Zimmer nicht wohl fühlt, wenn man Ruhe bevorzugt. Bei der Auswahl der Zimmer ist besonders auf ältere, schwangere oder gebrechliche Personen sowie auf Personen mit körperlichen Behinderungen zu achten.

Die Nähe des Zimmers zu Erste-Hilfe-Zentren, Restaurants und Treppenhäusern sollte für Personen mit besonderen medizinischen Problemen oder Behinderungen in Betracht gezogen werden. Zur Ausstattung von Hotelzimmern für Menschen mit besonderen Bedürfnissen können größere Zimmer, ein Zugang für Rollstuhlfahrer und stabile Handläufe zur Unterstützung gehören.

Zusätzlicher Buchungsprozess

Suchen und SortierenBesucher der mobilenBuchungs-App können Listen mit geeigneten Hotelzimmern durchsuchen, indem sie auf dem Bildschirm mit den Hoteldetails Präferenzen auswählen. Die Suche nach den besten Hotelzimmern auf dem Bildschirm mit den Hoteldetails muss nicht schwierig sein. Verwenden Sie den Bildschirm mit den Hoteldetails, um die Zimmerinformationen zu filtern und zu durchsuchen. Besucher können Hotels mit den bevorzugten Zimmerausstattungen auflisten, vergleichen und auswählen. Einige Besucher nutzen den Bildschirm mit den Hoteldetails, um die Kartenstandorte der nächstgelegenen Hotels in der Nähe von lokalen Abenteuertouren zu suchen und zu sortieren. Die Geolokalisierungsfunktion der App kann Nutzern helfen, ihre gewünschten Abenteuertouren in der Nähe dieser Hotelanlagen im Voraus zu planen.

Eine Zimmerreservierung vornehmenNachdemSie die Hoteldetailseite durchsucht und ein passendes Zimmer gefunden haben, können Sie das Zimmer online reservieren. Auf dem Bildschirm mit den Hoteldetails geben Sie die Größe, die Anzahl der Zimmer, die gewünschte Ausstattung, das Aufenthaltsdatum und die Anzahl der Besucher ein. Wenn Sie versuchen, die Zimmer über die App zu reservieren, wird sofort ein Suchergebnis mit dem Status der Zimmerverfügbarkeit auf dem Bildschirm angezeigt.

Bezahlen für die HotelbuchungBezahlenSie Ihre Zimmerreservierung über das sichere Zahlungsportal auf dem Bildschirm mit den Hoteldetails. Eine Kreditkarte oder ein anderer internationaler Zahlungsdienstleister wie PayPal kann über das Zahlungsportal der meisten Hoteldetailseiten verwendet werden. Sobald die Zimmerreservierung, die Buchung und die Zahlung abgeschlossen sind, erhalten Sie eine Rechnung oder einen Zahlungsbeleg per E-Mail sowie eine ausdruckbare Reservierung. Einige Hotels gehen noch einen Schritt weiter und fügen eine Checkliste mit Hotelattraktionen, Richtlinien, Kleiderordnung und anderen Concierge-Informationen bei. Viele nutzen die Gelegenheit, um Kundenbindungsprogramme einzuführen, einschließlich Rabatten für Ihre nächste Zimmerreservierung.

Wie erstellen Sie eine Buchungs-App?

Entdeckungsphase

Vor der Erstellung von Hotelanwendungen und mobilen Buchungs-Apps wird ein angemessener Forschungs- und Marketingprozess durchgeführt. Diese Forschungsphase wird als "Entdeckungsphase" bezeichnet und ist der erste Schritt im Entwicklungsprozess von Hotelanwendungen. Hotels nutzen die Entdeckungsphase, um eine gründliche Marktforschung über Konkurrenten, bestehende mobile Anwendungen, Produkte und Dienstleistungen für den Reisesektor durchzuführen.

Dabei wird festgestellt, ob Ihre Hotelanwendung und Ihre mobile Buchungs-App bestehende Lücken auf dem Reisemarkt schließen kann. Auf der Grundlage dieser Untersuchung erstellen die App-Entwickler eine Checkliste mit MVP-Funktionen für die kommende Designphase der App.

Entwurfsphase

In der Designphase der mobilen Hotelanwendung werden die Funktionen der Hotelanwendung auf der Grundlage der Ergebnisse der vorherigen Forschung konzipiert. Mobile Hotelanwendungen können Designmerkmale, Such-, Filter- und Buchungsfunktionen enthalten, die spezifisch für eine Hotelkette sind. Diese Funktionen der mobilen Anwendungen heben relevante Informationen über ihre Dienstleistungen für die Benutzer durch Hoteldetailseiten hervor.

Die Bildschirme mit den Hoteldetails enthalten Informationen wie Größe, Anzahl der Zimmer, Lageplan, Werbekampagnen und Zimmerausstattung. Das Design der mobilen App hängt auch von ihrem einzigartigen Wertversprechen ab, d. h. davon, wie ihre Dienste und Funktionen die einzigartigen Probleme ihrer Endnutzer lösen werden.

Entwicklungsphase bei der Erstellung einer Buchungs-App

AnwendungsdesignDieEntwicklung einerHotel-Appbesteht aus der Erstellung einer Liste von MVP-Funktionen (Minimum Variable Product). Diese Liste von Anwendungsfunktionen soll den Bedürfnissen der Hotelkette entsprechen. Jede Funktion der Hotelanwendung soll den Nutzern einen einzigartigen Mehrwert bieten. Zu den grundlegenden Merkmalen der meisten Hotelbuchungsanwendungen gehören Funktionen wie ein grundlegender Bildschirm mit Hoteldetails, eine Liste der nahegelegenen Annehmlichkeiten, Karten der Einrichtungen, eine Liste mit Suchfiltern und allgemeine Informationen über Hoteldienstleistungen.

Die Hotelanwendung sollte auch Funktionen wie Suchen, Sortieren und Filtern mit der Möglichkeit, die Ergebnisse in beliebiger Reihenfolge aufzulisten, ermöglichen. Die Funktionen der mobilen MVP-App helfen den Nutzern beim Preisvergleich, bei der Anzeige von Zimmerinformationen und bei der Auflistung der nächstgelegenen Unterkunftseinrichtungen auf der Grundlage von Standortkarten.

EntwicklungsphaseHotelkettenkönnen seriöse Unternehmen mit der Entwicklung von No-Code-Apps beauftragen, die Plattformen wie AppMaster nutzen. Diese App-Plattform kann für die Entwicklung von Hotelanwendungen mit grundlegenden MVP-Funktionen oder für die Entwicklung komplexerer Anwendungen mit vollständigem Quellcode verwendet werden. Die AppMaster-Plattform ermöglicht es den Benutzern, ihren eigenen Quellcode für ihre Hotelanwendungen zu erstellen.

Wählen Sie die richtigen EntwicklungsexpertenWählen Sieein Team von qualifizierten Softwareanwendungsexperten, um Hotelanwendungen zu erstellen, die Ihre Anforderungen an die Entwicklung mobiler Anwendungen erfüllen. Viele Hoteliers entscheiden sich für die AppMaster-Plattform zur Entwicklung mobiler Anwendungen für Hotelbuchungen und andere Softwaredienste. Darüber hinaus kann diese App-Entwicklungsplattform die technische Dokumentation für mobile Hotelanwendungen schneller, besser und günstiger erstellen.

Die AppMaster-Entwicklungsplattform ist so fortschrittlich, dass sie 22.000 Codezeilen pro Sekunde auf dem Bildschirm erzeugt. Diese App-Entwicklungsplattform eignet sich hervorragend für die Erstellung von Web- und Mobilanwendungen. Sie kann verwendet werden, um schnell und kostengünstig Hotelanwendungen und mobile Buchungsanwendungen zu erstellen.

Testphase der Erstellung einer Buchungs-App

TestphaseDiesePhase ist eine sanfte Einführung der Hotelanwendung, um die Funktionen der App-Entwicklung und die Benutzerfreundlichkeit zu testen. Die Benutzer können testen, wie gut die mobile App Hoteldienstleistungen, Annehmlichkeiten und Zimmerinformationen auf dem Bildschirm mit den Hoteldetails auflistet. Während dieses Prozesses werden Probleme wie Bugs, falsche Karten, langsame Suchergebnisse, Störungen, Fehlermeldungen oder das Fehlen genauer Suchergebnisse auf dem Bildschirm ermittelt. Die Benutzerfreundlichkeit wird auch bewertet, um die Einfachheit der Bildschirmnavigation und die Zugänglichkeit zu sozialen Medien zu bestimmen und zu testen, wie gut die Anwendung mit größeren Plattformen wie Google Maps zusammenarbeitet.

EinführungDieEinführung der neuen Hotelanwendung für neue Nutzer macht die Hotelbuchung noch bequemer. Die aufregenden Funktionen der neuen mobilen Hotelbuchungs-App werden das Interesse an der Angebotsliste der Hotelkette neu entfachen. Hotelketten, die über eine mobile Anwendung verfügen, werden von ihren Besuchern als innovativer und kundenorientierter wahrgenommen. Marketing- und Werbekampagnen können genutzt werden, um die Einführung der mobilen Hotelbuchungsanwendung bei der interessierten Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Upgrade & WartungNach derEntwicklung und dem Start der mobilen Hotelanwendung müssen möglicherweise weitere Probleme behoben werden. Dazu können Suchfehler auf dem Bildschirm mit den Hoteldetails oder Fehler mit dem Preisvergleichstool der mobilen App gehören.

Wie hoch sind die Kosten für die Entwicklung einer Buchungs-App?

Die Entwicklung von Hotelanwendungen mit benutzerfreundlichen Bildschirmfunktionen kann kostspielig sein. Wenn Sie jedoch einen schnelleren, kostengünstigeren und weniger arbeitsintensiven Entwicklungsprozess bevorzugen, gibt es Optionen. Die No-Code-Entwicklungsteams auf der AppMaster-Plattform können Hotels mit Entwicklungsdiensten versorgen, um Hotelanwendungen mühelos zu erstellen.

Wenn die Anwendung einfache MVP-Funktionen mit einem grundlegenden Bildschirm für Hoteldetails hat, ist sie viel schneller zu erstellen und zu starten als ein komplexerer App-Bildschirm. Diese Anwendungslösungen verfügen über einfache No-Code-Vorlagen, die die Automatisierung von Hotel-App-Prozessen erleichtern, ohne dass ein Vollzeit-Entwicklungsteam erforderlich ist.

Es gibt auch Optionen für Hotels, die die Kontrolle über ihre eigenen Quellcodes für mobile Anwendungen behalten möchten. AppMaster kann ebenso schnell Low-Code-Hotelbuchungsanwendungen erstellen. Diese Lösungen verfügen jedoch über individuellere und komplexere App-Funktionen, die den Spezifikationen der Hotelkette entsprechen.

Abhängig von der Anzahl der Stunden, die für die Entwicklung der App aufgewendet werden, und der Komplexität der Designfunktionen sind die Vorlaufkosten zunächst teurer. Die Kosten für die Erstellung von Hotelanwendungen mit komplexeren Funktionen beginnen bei etwa 150 000 USD, wenn Sie sich für die klassische Entwicklung entscheiden. Wenn Sie sich hingegen für eine Entwicklung ohne Code entscheiden, sparen Sie eine Menge Geld und Zeit.

Fazit

Obwohl die anfänglichen Kosten je nach Anzahl der On- und Off-Screen-Funktionen hoch sein können, lohnt sich eine mobile Hotel-App! Sie spart den Hotels auf lange Sicht wertvolle Zeit, Geld und Energie. Außerdem verbessert sie die Buchungseffizienz und erhöht die Kundentreue, was wiederum höhere Gewinne für Ihr Hotel bedeutet. Die Gewissheit, dass Sie über einen vollautomatischen Hotelbuchungsprozess und einen 24/7-Kundenservice von AppMaster verfügen, ist unbezahlbar! Es ist nicht nötig, auf der ganzen Welt nach einer mobilen App-Entwicklung zu suchen, wenn die besten Experten für No-Code-Entwicklung nur einen Telefonanruf entfernt sind. Buchen Sie noch heute ein Beratungsgespräch!