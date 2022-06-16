Лето уже наступило, и индустрия отдыха и туристических услуг снова открыта для бизнеса! Гостиничные сети, сильно пострадавшие от экономических последствий недавней пандемии, снова открыты для бизнеса. Устав от того, что почти два года туристы практически не выходили из отелей, они пытаются восстановить потерянное время отпуска. Многие отели прекрасно понимают это и предлагают новые услуги, чтобы привлечь нетерпеливых путешественников после пандемии. Тысячи взволнованных путешественников просматривают сайты бронирования отелей в поисках лучших предложений на номера в своих любимых гостиницах. После столь длительного периода бездействия это путешествие давно назрело и вполне заслуженно!

Гостиничные сети стремятся наверстать упущенные доходы и начали масштабные маркетинговые кампании. Многие отели предлагают новые пакеты и услуги, чтобы привлечь посетителей в свои отели с помощью заманчивой рекламы на экранах наших телевизоров. Опытные отельеры также инвестировали в приложения для бронирования отелей, чтобы справиться с ожидаемым объемом транзакций от посетителей. Эти приложения для бронирования гостиниц могут быть мобильными или веб-приложениями и помогают менеджерам гостиниц легко обрабатывать операции, связанные с бронированием. Приложения для бронирования гостиниц предоставляют пользователям подробную и удобную информацию о гостиничных услугах и рекламных предложениях.

Отели, которые инвестируют в разработку мобильных приложений для бронирования с интерактивными экранами с подробной информацией об отеле, дружелюбными чат-ботами и эффективными автоматизированными функциями, лучше справляются с нехваткой персонала. Приложения для бронирования отелей значительно автоматизируют услуги бронирования и административные процессы и снижают зависимость отелей от персонала. Внезапная нехватка персонала во многих отелях из-за жестких мер по блокировке и заболевших сотрудников застала многих отельеров врасплох. Многие менеджеры отелей были в бешенстве, пытаясь восполнить нехватку персонала и справиться с десятками отмененных бронирований.

Почему приложения для бронирования отелей так популярны?

Приложения для бронирования отелей популярны среди гостиничных сетей и пользователей отелей по нескольким причинам. Эти функции и онлайн-услуги настолько ценятся пользователями и гостиницами, что спрос на мобильные приложения для бронирования резко вырос в 2022 году!

Отели могут предоставить

Отзывчивое обслуживание клиентовУспехгостиничных сетей зависит от отзывчивости их команды обслуживания клиентов. Приложения для бронирования отелей являются продолжением их физической рабочей силы и могут легко предоставить пользователям подробную информацию. Пользователи, которым требуется быстрая и четкая информация для бронирования проживания в отеле, ценят эти удобные функции мобильных приложений. Это повышает качество обслуживания пользователей, которые пользуются преимуществами круглосуточного обслуживания клиентов в мобильном приложении.

Отсутствие языкового барьераСети отелейпринимают множество гостей со всего мира. Эти гости могут говорить на множестве языков, и практически невозможно нанять достаточное количество многоязычных сотрудников, чтобы удовлетворить эту потребность. Мобильные приложения для бронирования отелей с функцией перевода предоставляют множество языковых опций на своих платформах. В результате пользователи могут воспользоваться этими возможностями, выбрав нужный язык для получения подробной информации о своем пребывании. Это способствует беспрепятственному процессу бронирования отелей для пользователей, независимо от языка.

Удобное бронирование и дополнительные услугиМобильноеприложение для бронирования отелей, доступное на Android, iOS и в Интернете, обеспечивает удобство для пользователей. Приложения для бронирования отелей повышают качество обслуживания клиентов, так как пользователи могут получить доступ к дополнительным услугам и обновлениям отеля через одно удобное приложение. Дальновидные гостиничные сети инвестируют в эти мобильные приложения для бронирования, потому что они упрощают процесс бронирования номеров в отеле.

Экраны с подробной информацией об отеле облегчают получение подробных сведений об удобствах в номере и развлечениях в отеле, а также участие в акциях лояльности по направлениям с карт объектов отеля. Удобство мобильного приложения, предлагающего эти функции на простом экране устройства, повысит опыт пользователей.

Другие соображенияБаза данных клиентов : Гостиничные сети, пользующиеся услугами приложений для бронирования, выигрывают от использования функций сбора данных. Эти функции облегчают составление точных отчетов о доходах, собирают подробную информацию о пользователях приложения и помогают гостиничным сетям в разработке специальных программ лояльности и рекламных акций. Точные данные, полученные из данных мобильных приложений отелей, позволяют гостиничным сетям получить ценную информацию о клиентах. Эти данные используются для создания специально подобранных впечатлений и адресованных определенным группам пользователей рекламных предложений через маркетинговые электронные письма, информационные бюллетени или экраны с информацией об отеле.

данных : Гостиничные сети, пользующиеся услугами приложений для бронирования, выигрывают от использования функций сбора данных. Эти функции облегчают составление точных отчетов о доходах, собирают подробную информацию о пользователях приложения и помогают гостиничным сетям в разработке специальных программ лояльности и рекламных акций. Точные данные, полученные из данных мобильных приложений отелей, позволяют гостиничным сетям получить ценную информацию о клиентах. Эти данные используются для создания специально подобранных впечатлений и адресованных определенным группам пользователей рекламных предложений через маркетинговые электронные письма, информационные бюллетени или экраны с информацией об отеле. Сокращение расходов на наем персонала: Для отелей, стремящихся сократить расходы на наем персонала, имеет смысл создать приложения для бронирования отелей, чтобы автоматизировать этот процесс. Мобильные приложения для бронирования отелей снижают потребность в дополнительных сотрудниках, заполняют пробелы в штате и сокращают общее время и расходы, связанные с набором и обучением членов команды. Мобильные приложения для бронирования гостиниц значительно упрощают и автоматизируют процессы, обеспечивая круглосуточную поддержку виртуального персонала. Поэтому гостиничные сети могут перенести акцент на повышение качества бронирования, сосредоточившись на пользователях своих мобильных приложений. Мобильные приложения для бронирования также сокращают время и ресурсы, которые в противном случае были бы потрачены на подбор персонала.

Качественное обслуживание клиентов: Автоматизированные интерактивные функции мобильных гостиничных приложений способствуют ускорению процесса регистрации номеров. Удобство использования приложения для бронирования номеров снижает ненужное физическое взаимодействие с персоналом отеля и вероятность некачественного обслуживания клиентов.

Пользователи могут получить

Круглосуточное обслуживание клиентовПользователимобильных приложений для бронирования, как правило, предпочитают гостиничные сети со специализированной службой консьержей. Мобильные приложения, обеспечивающие круглосуточное обслуживание клиентов, улучшают впечатления посетителей, создают позитивное взаимодействие и укрепляют доверие. Приложения для гостиниц также формируют лояльность клиентов к гостиничным сетям, которые предоставляют такие функции мобильных приложений для бронирования. Акции лояльности клиентов могут включать автоматическое повышение категории номера или скидки.

Быстрый доступ к информацииВэтом стремительном мире пользователям приложений для бронирования отелей требуется быстрый и удобный доступ к информации. Эта информация помогает им принимать решения о бронировании номеров. Готовая информация, такая как гостиничные услуги, пакеты услуг и рекламные тарифы, чувствительна ко времени, и пользователям необходим быстрый доступ к ней. Дополнительная информация об удобствах в номерах, наличии свободных мест и ценах позволяет пользователям сделать более обоснованный выбор отеля.

Онлайн-запись транзакцийЕслиу пользователей возникают вопросы, опасения или жалобы по поводу услуг отеля, мобильные приложения обеспечивают точную запись деталей бронирования. Экраны с реквизитами отеля предоставляют информацию о платежах по транзакциям, обработанным отелем, чтобы пользователи могли предоставить доказательства своего бронирования. В мобильных приложениях хранятся данные отеля о транзакциях платежного шлюза, номерах, забронированных пользователями, и другая информация, относящаяся к их пребыванию. Эта информация используется для модерации споров и решения проблем пользователей, недовольных услугами отеля.

Сравнение ценОднойиз наиболее ценных функций приложений для бронирования являются функции поиска и фильтрации, позволяющие пользователям перечислять и сравнивать цены на номера. Эта функция приложения помогает пользователям искать и фильтровать предложения отелей или наиболее подходящие номера. Поиск гостиничных номеров по цене помогает пользователям с ограниченным бюджетом выбирать гостиничные услуги и пакеты, которые они могут себе позволить. Благодаря этому инструмент сравнения цен можно считать одной из самых полезных функций поиска и фильтрации в приложениях для бронирования отелей.

Сравнение ценОднойиз наиболее ценных функций приложений для бронирования является функция поиска и фильтрации, позволяющая пользователям перечислять и сравнивать цены на номера. Эта функция приложения помогает пользователям искать и фильтровать предложения отелей или наиболее подходящие номера. Поиск гостиничных номеров по цене помогает пользователям с ограниченным бюджетом выбирать гостиничные услуги и пакеты, которые они могут себе позволить. Благодаря этому инструмент сравнения цен можно считать одной из самых полезных функций поиска и фильтрации в приложениях для бронирования отелей.

Как работает приложение для бронирования отелей?

Приложения для бронирования отелей имеют определенные стандартные функции минимального переменного продукта (MVP), которые пользователи ожидают от этих приложений для бронирования отелей.

Регистрация

Этот первый шаг в транзакции происходит между пользователями и приложением для бронирования отелей и устанавливает доверие к предлагаемым услугам. На этом этапе пользователи создают личный профиль, который приложение для бронирования отелей использует для создания специальных целевых кампаний. Эти кампании в отелях могут быть представлены в виде рекламных акций и услуг на дому на основе предпочтений, указанных пользователями приложения. Процесс регистрации в приложении для бронирования отелей создает персонализированный опыт для пользователей. Эти пользователи ценят автоматизированную функцию приложений для бронирования отелей, которая работает как виртуальные услуги консьержа. Пользователи могут создать профиль регистрации в приложении для бронирования отелей, который обеспечивает им удобный и быстрый доступ к подробной информации о бронировании отеля.

Приборная панель бронирования отеля

Приложение для бронирования отелей открывает экран с подробной информацией о бронировании, где пользователи могут указать подробную информацию о своем проживании в отеле. Пользователи предоставляют такую информацию о бронировании отеля, как дата поездки, количество необходимых номеров в отеле, продолжительность пребывания и предпочитаемые удобства отеля. На экране подробностей бронирования отеля в большинстве мобильных приложений пользователи могут отфильтровать возрастные группы посетителей, заказать транспорт и проверить карты на предмет близости местных достопримечательностей.

Пользователи также могут ввести дату и продолжительность своего пребывания, сравнить цены, просмотреть рекламные услуги, прочитать отзывы об отеле и получить дополнительную подробную информацию о бронировании. Экран с подробной информацией о бронировании отеля помогает пользователям выбрать тот отель и то путешествие, которое их больше всего устраивает.

Дополнительные функции MVP

Платежный шлюзПользователипринимают на себя обязательства по бронированию проживания в отеле, оплачивая номер через платежный шлюз приложения для бронирования отелей. Подробная информация, обрабатываемая через платежные шлюзы приложения для бронирования отелей, должна быть конфиденциальной и безопасной. Это обеспечивает пользователям платежных шлюзов необходимую безопасность для обработки транзакций по бронированию гостиниц без опасения утечки данных.

Для повышения безопасности пользователей мобильных приложений платежные шлюзы должны обеспечивать такие меры безопасности, как сертификация защищенного сайта и шифрование данных. Процесс оплаты также должен быть удобным, беспроблемным и не доставлять хлопот пользователям приложений для бронирования отелей. Ошибки мобильного приложения и другие проблемы с платежными шлюзами могут раздражать пользователей, пытающихся забронировать номер в отеле, поэтому их следует минимизировать любой ценой.

Политика возврата средств

У солидных отелей есть стандартные условия отмены бронирования и подробная информация о политике возврата средств. Политика возврата включает в себя:

Юридические данные отеля.

Информация о стандартных положениях в гостиничных номерах.

Соглашения о справедливом использовании для пользователей.

В случае неисполнения обязательств в этих областях пользователи обращаются к политике возврата средств, которая используется в приложениях отеля. Подробная информация о политике возврата устанавливает доверие к приложению для бронирования отелей и побуждает пользователей уверенно продолжать бронирование. Пользователям предоставляется соответствующая информация о том, как получить возмещение в случае неудовлетворительного впечатления от номера в отеле или бронирования.

Как создать онлайн-бронирование отеля?

Подготовьте контрольный список

Прежде чем начать поиск среди сотен гостиничных номеров на экранах приложений для бронирования, подумайте, какой тип отеля вы ищете. Возможно, у вас уже есть контрольный список предпочтительных удобств и подробная информация об отелях, которые вы хотите посетить. Для кого-то важно физическое местоположение, поэтому пользователи обращаются к онлайн-картам в надежде найти отели с близлежащими объектами и удобствами, такими как экскурсии, прокат автомобилей, пляжи и рестораны.

Для других наиболее важным фактором является размер и декор номера, поэтому они с нетерпением просматривают подробную информацию об отеле, чтобы найти идеальное жилье. Просматривая подробную информацию об отеле, учитывайте размер группы путешественников, так как для больших групп потребуется больше номеров или больший размер номера, чем для пары. Количество, размер, удобства и расположение номеров в ваших любимых отелях могут сделать или испортить впечатление от отпуска.

Учитывайте свои потребности в жилье

Туристы, которым требуется более спокойное пребывание, могут забронировать номер в отеле, расположенном в стороне от бассейна или развлекательных зон. Эти зоны, как правило, более шумные, и это может стать причиной ужасного впечатления от номера, если вы предпочитаете тишину. При выборе номера особое внимание следует уделить пожилым, беременным или немощным людям, а также людям с ограниченными физическими возможностями.

Близость номера к местам оказания первой помощи, ресторанам и лестницам должна учитываться для людей с особыми медицинскими показаниями или ограниченными возможностями. Удобства гостиничных номеров, предназначенных для людей с особыми потребностями, могут включать более просторные комнаты, доступ для инвалидных колясок и прочные поручни для опоры.

Дополнительный процесс бронирования

Поиск и сортировкаПосетители мобильногоприложения для бронирования могут искать в списках подходящие номера в отелях, выбирая предпочтения на экране с информацией об отеле. Поиск на экране подробной информации об отеле в поисках лучших удобств в гостиничных номерах не должен быть сложным. Используйте экран сведений об отеле для фильтрации и поиска информации о номерах. Посетители могут перечислять, сравнивать и выбирать отели с предпочитаемыми удобствами в номерах. Некоторые посетители используют экран подробной информации об отеле для поиска и сортировки местоположения на карте ближайших отелей, расположенных поблизости от местных приключенческих туров. Возможность геолокации в приложении может помочь пользователям заранее наметить желаемые приключенческие туры вблизи этих гостиничных курортов.

Бронирование номераПосле того каквы просмотрели информацию об отеле и нашли подходящий номер, вы можете забронировать его онлайн. На экране подробной информации об отеле вы введете данные о размере, количестве комнат, желаемых удобствах, дате пребывания и количестве гостей. При попытке забронировать номера в приложении на экране сразу же появится результат поиска со статусом доступности номера.

Оплата бронирования отеляОплатитебронирование номера с помощью безопасного платежного шлюза на экране с информацией об отеле. Кредитная карта или другой международный платежный процессор, такой как PayPal, могут быть использованы в платежном шлюзе на большинстве экранов с информацией об отеле. После завершения бронирования номера, заказа и оплаты вы получите счет или квитанцию об оплате по электронной почте и распечатанную бронь. Некоторые отели идут на дополнительные меры, включая контрольный список достопримечательностей отеля, правила проживания, дресс-код и другую информацию для консьержей. Многие используют эту возможность для введения программ лояльности клиентов, включая скидки на следующее бронирование номера.

Как создать приложение для бронирования?

Фаза обнаружения

Прежде чем создавать гостиничные приложения и мобильные приложения для бронирования, проводится надлежащее исследование и маркетинговый процесс. Этот этап исследования известен как "фаза обнаружения" и является первым шагом процесса разработки гостиничного приложения. Гостиницы используют фазу открытия для проведения тщательного исследования рынка конкурентов, существующих мобильных приложений, продуктов и услуг для туристического сектора.

Это исследование позволяет определить, может ли ваше гостиничное приложение и мобильное приложение для бронирования решить какие-либо существующие пробелы на туристическом рынке. На основе исследования разработчики приложений составляют контрольный список функций MVP для предстоящего этапа проектирования приложения.

Этап проектирования

На этапе разработки дизайна мобильного гостиничного приложения разрабатывается концепция функций гостиничного приложения на основе результатов предыдущего исследования. Мобильные гостиничные приложения могут создавать особенности дизайна, функции поиска, фильтрации и бронирования, характерные для гостиничной сети. Эти функции мобильного приложения выделяют соответствующую информацию о своих услугах для пользователей через экраны с подробной информацией об отеле.

Экраны с подробной информацией об отеле содержат такие сведения, как размер, количество номеров, особенности карты местоположения, рекламные кампании и удобства в номере. Дизайн мобильного приложения также зависит от его уникального ценностного предложения, которое заключается в том, как его услуги и функции будут решать уникальные проблемы конечных пользователей.

Этап разработки приложения для бронирования

Дизайн приложенияРазработкаприложения дляотелейзаключается в создании списка функций минимального вариативного продукта (MVP). Этот список функций приложения предназначен для удовлетворения потребностей гостиничной сети. Каждая функция гостиничного приложения также призвана обеспечить пользователям уникальное ценностное предложение. Такие функции приложения, как экран с основными сведениями об отеле, список ближайших удобств, карты объектов, список фильтров поиска и общая информация об услугах отеля, являются основными функциями большинства приложений для бронирования отелей.

Гостиничное приложение также должно поддерживать такие функции, как поиск, сортировка и фильтр с возможностью перечисления результатов в любом порядке. Функции мобильного приложения MVP помогают пользователям сравнивать цены, просматривать информацию о номерах и перечислять ближайшие удобства проживания на основе карт местоположения.

Фаза разработкиГостиничныесети могут заключить контракт на услуги по разработке приложений без кода с авторитетными компаниями, используя такие платформы, как AppMaster. Эта платформа может быть использована для создания гостиничных приложений с базовыми функциями MVP или более сложной разработки приложений, в комплекте с исходным кодом. Платформа AppMaster позволяет пользователям настраивать свой уникальный исходный код для своих гостиничных приложений.

Выберите правильных экспертов по разработкеВыберитекоманду квалифицированных экспертов по программным приложениям для создания гостиничных приложений, отвечающих вашим потребностям в разработке мобильных приложений. Многие владельцы отелей выбирают платформу AppMaster для разработки мобильных приложений для бронирования отелей и других программных услуг. Более того, эта платформа разработки приложений может написать техническую документацию для мобильных гостиничных приложений быстрее, лучше и дешевле.

Платформа разработки AppMaster настолько совершенна, что генерирует 22 000 строк кода на экране в секунду. Эта платформа разработки приложений отлично подходит для создания веб- и мобильных приложений. С ее помощью можно быстро и недорого создавать гостиничные приложения и мобильные приложения для бронирования.

Этап тестирования при создании приложения для бронирования

Этап тестированияЭтотэтап представляет собой мягкий запуск гостиничного приложения для тестирования возможностей разработки приложения и пользовательского опыта. Пользователи могут проверить, насколько хорошо мобильное приложение отображает услуги отеля, удобства и информацию о номерах на экране подробной информации об отеле. В ходе этого процесса выявляются такие проблемы, как ошибки, неправильные карты, медленные результаты поиска, глюки, сообщения об ошибках или отсутствие точных результатов поиска на экране. Пользовательский опыт также оценивается для определения простоты экранной навигации и доступности социальных сетей, а также для проверки того, насколько хорошо приложение взаимодействует с более крупными платформами, такими как Google Maps.

ЗапускВыводнового гостиничного приложения на рынок для новых пользователей делает их опыт бронирования отелей более удобным. Захватывающие функции нового мобильного приложения для бронирования отелей вызовут новый интерес к списку предложений гостиничной сети. Гостиничные сети с их мобильным приложением воспринимаются посетителями как более инновационные и ориентированные на клиента. Маркетинговые и рекламные кампании могут быть использованы для популяризации запуска мобильного приложения для бронирования отелей среди жаждущей публики.

Обновление и обслуживаниеПослеразработки и запуска мобильного приложения для гостиниц может потребоваться решение дополнительных вопросов. Это могут быть ошибки поиска на экране подробной информации об отеле или ошибки в работе инструмента сравнения цен в мобильном приложении.

Сколько стоит разработка приложения для бронирования?

Создание гостиничных приложений с удобными экранными функциями может быть дорогостоящим. Однако есть варианты, если вы предпочитаете более быстрый, дешевый и менее трудоемкий процесс разработки приложения. Команды разработчиков No-code на платформе AppMaster могут предоставить отелям услуги по созданию гостиничных приложений без лишних хлопот.

Если приложение имеет простые функции MVP с базовым экраном подробной информации об отеле, его будет гораздо быстрее создать и запустить, чем более сложное приложение. Эти прикладные решения имеют простые шаблоны без кода, которые позволяют легко автоматизировать процессы создания гостиничных приложений без необходимости привлечения штатной команды разработчиков.

Есть варианты для отелей, которые предпочитают иметь контроль над собственными исходными кодами мобильных приложений. AppMaster может так же быстро создавать приложения для бронирования гостиниц с низким кодом. Однако эти решения имеют более индивидуальные и сложные функции приложения в соответствии со спецификациями гостиничной сети.

В зависимости от количества часов, потраченных на разработку приложения, и сложности его дизайна, первоначальные затраты будут дороже. Стоимость создания гостиничных приложений с более сложными функциями начинается примерно от 150 000 долларов США, если вы выбираете классическую разработку. Выбрав разработку без кода, вы, напротив, сэкономите много денег и времени.

Заключение

Хотя первоначальные затраты могут быть дорогостоящими в зависимости от количества экранных и внеэкранных функций, наличие мобильного приложения для гостиниц того стоит! В долгосрочной перспективе оно экономит драгоценное время, деньги и энергию отелей. Оно также улучшает эффективность бронирования и повышает лояльность клиентов, что означает увеличение прибыли вашего гостиничного бизнеса. Душевное спокойствие от осознания того, что у вас есть полностью автоматизированный процесс бронирования гостиниц и круглосуточная поддержка клиентов от AppMaster, бесценно! Нет необходимости искать по всему миру разработчиков мобильных приложений, когда лучшие специалисты по разработке no-code находятся на расстоянии телефонного звонка. Закажите консультацию сегодня!