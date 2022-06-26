Yaz çoktan geldi ve tatil ve seyahat hizmetleri sektörü yeniden iş dünyasına açıldı! Son pandeminin ekonomik tahribatından ağır şekilde etkilenen otel zincirleri yeniden iş için hazır. Neredeyse iki yıldır adeta tecrit altında olmaktan sıkılan turistler, kayıp tatil zamanlarını geri kazanmaya çalışıyor. Birçok otel bunun şiddetle farkında ve pandemi sonrası hevesli gezginleri cezbetmek için yeni hizmetler sunuyor. Binlerce heyecanlı gezgin, en sevdikleri otellerde en iyi oda fırsatlarını bulmak için otel rezervasyon sitelerini araştırıyor. Bu kadar uzun bir hareketsizlik döneminden sonra, bu seyahat çok gecikmiş ve hak edilmiş!

Otel zincirleri, kayıp gelirlerini telafi etmeye hevesli ve büyük ölçekli pazarlama kampanyaları başlattı. Birçok otel, TV ekranlarımızda cazip reklamlarla otellerine gelen ziyaretçileri çekmek için yeni paketler ve hizmetler sunuyor. Bilgili otelciler, ziyaretçilerden beklenen otel işlemleri hacmiyle başa çıkmak için otel rezervasyon uygulamalarına da yatırım yaptı. Bu otel rezervasyon uygulamaları mobil veya web tabanlı olabilir ve otel yöneticilerinin rezervasyonla ilgili işlemleri sorunsuz bir şekilde işlemesine yardımcı olur. Otel rezervasyon uygulamaları, kullanıcılara otel hizmetleri ve promosyon teklifleri hakkında ayrıntılı ve kullanışlı bilgiler sağlar.

Etkileşimli otel ayrıntı ekranları, arkadaş canlısı sohbet robotları ve verimli otomatikleştirilmiş özelliklerle mobil rezervasyon uygulamaları geliştirmeye yatırım yapan oteller, personel sıkıntısıyla daha iyi başa çıkıyor. Otel rezervasyon uygulamaları, rezervasyon hizmetlerini ve idari süreçleri önemli ölçüde otomatikleştirir ve otellerin personeline olan bağımlılığını azaltır. Sıkı karantina önlemleri nedeniyle birçok otelde ani personel devamsızlığı ve hastalanan çalışanlar birçok otelciyi hazırlıksız yakaladı. Pek çok otel yöneticisi, personel eksikliklerini kapatmaya ve çok sayıda otel iptaliyle başa çıkmaya çalışırken çıldırdı.

Otel Rezervasyon Uygulamaları Neden Bu Kadar Popüler?

Otel rezervasyon uygulamaları, çeşitli nedenlerle otel zincirleri ve otel kullanıcıları arasında popülerdir. Bu özellikler ve çevrimiçi hizmetler, kullanıcılar ve oteller tarafından o kadar beğeniliyor ki, 2022'de mobil rezervasyon uygulamalarına olan talep keskin bir artış yaşadı!

Oteller verebilir

Duyarlı Müşteri Hizmetleri Otel zincirlerinin başarısı, müşteri hizmetleri ekiplerinin yanıt verme hızına bağlıdır. Otel rezervasyon uygulamaları, fiziksel iş gücünün bir uzantısıdır ve kullanıcılara kolayca ayrıntılı bilgi sağlayabilir. Otel rezervasyonları için hızlı ve net bilgiye ihtiyaç duyan kullanıcılar, bu kullanışlı mobil uygulama özelliklerini takdir ediyor. Bu, mobil uygulamanın özel 7/24 müşteri hizmeti özelliklerinden yararlanan kullanıcılar için gelişmiş bir müşteri hizmeti deneyimi yaratır.

No Language Barrier Otel zincirleri, dünya haritasının her yerinden çeşitli ziyaretçileri ağırlıyor. Bu misafirler çok sayıda dil konuşabilir ve bu ihtiyacı karşılamak için çok dilli yeterli sayıda çalışanı güvence altına almak neredeyse imkansızdır. Çeviri özelliklerine sahip mobil otel rezervasyon uygulamaları, platformlarında birçok dil seçeneği sunar. Sonuç olarak, kullanıcılar konaklamaları hakkında detaylı bilgi almak için diledikleri dili seçerek bu özelliklerden faydalanabilirler. Bu, dilden bağımsız olarak kullanıcılar için sorunsuz bir otel rezervasyon sürecini kolaylaştırır.

Uygun Rezervasyon ve Eklentiler Android, iOS ve web üzerinden erişilebilen bir mobil otel rezervasyon uygulaması, kullanıcılara kolaylık sağlar. Otel rezervasyon uygulamaları, kullanıcılar tek bir kullanışlı uygulama aracılığıyla ek otel hizmetlerine ve yükseltmelere erişebildiğinden müşteri deneyimini geliştirir. İleri görüşlü otel zincirleri, otelde oda rezervasyonu işlemlerini yaptıkları için bu mobil rezervasyon uygulamalarına yatırım yapıyor.

Otel ayrıntıları ekranları, oda olanakları ve otel eğlencesi hakkında ayrıntıları almayı ve otel mülk haritalarından sadakat promosyon yönergelerine katılmayı kolaylaştırır. Bu özellikleri basit bir cihaz ekranında sunan bir mobil uygulamaya sahip olmanın rahatlığı, kullanıcıların deneyimini iyileştirecektir.

Diğer Hususlar Müşteri Veritabanı: Rezervasyon uygulamaları hizmetlerinden yararlanan otel zincirleri, veri toplama özelliklerinden yararlanır. Bu özellikler, doğru gelir raporu oluşturmayı kolaylaştırır, uygulama kullanıcıları hakkında ayrıntılı bilgi toplar ve otel zincirlerine özel sadakat programları ve promosyonlar düzenlemede yardımcı olur. Otel mobil uygulamalarındaki verilerden elde edilen doğru ayrıntılar, otel zincirlerine değerli müşteri bilgileri sağlar. Bu veriler, özel olarak seçilmiş deneyimler oluşturmak ve pazarlama e-postaları, haber bültenleri veya otel ayrıntıları ekranları aracılığıyla promosyon teklifleriyle belirli kullanıcı gruplarını hedeflemek için kullanılır.

Müşteri Veritabanı: Rezervasyon uygulamaları hizmetlerinden yararlanan otel zincirleri, veri toplama özelliklerinden yararlanır. Bu özellikler, doğru gelir raporu oluşturmayı kolaylaştırır, uygulama kullanıcıları hakkında ayrıntılı bilgi toplar ve otel zincirlerine özel sadakat programları ve promosyonlar düzenlemede yardımcı olur. Otel mobil uygulamalarındaki verilerden elde edilen doğru ayrıntılar, otel zincirlerine değerli müşteri bilgileri sağlar. Bu veriler, özel olarak seçilmiş deneyimler oluşturmak ve pazarlama e-postaları, haber bültenleri veya otel ayrıntıları ekranları aracılığıyla promosyon teklifleriyle belirli kullanıcı gruplarını hedeflemek için kullanılır. Personel İşe Alma Maliyetlerini Azaltır: İşe alma maliyetlerini azaltmak isteyen oteller için, süreci otomatikleştirmek için otel rezervasyon uygulamaları oluşturmak mantıklıdır. Mobil otel rezervasyon uygulamaları, ek otel çalışanlarına olan ihtiyacı azaltır, personel boşluklarını doldurur ve ekip üyelerini işe alma ve eğitme ile ilgili toplam süreyi ve maliyetleri azaltır. Mobil otel rezervasyon uygulamaları, 7/24 sanal personel desteği sağlayarak süreçleri önemli ölçüde basitleştirir ve otomatikleştirir. Bu nedenle otel zincirleri, odaklarını mobil uygulamalarının kullanıcılarına odaklanarak müşteri rezervasyon deneyimini geliştirmeye kaydırabilir. Mobil rezervasyon uygulamaları, aksi takdirde personel alımı için harcanacak zamanı ve kaynakları da azaltır.

Kaliteli Müşteri Hizmetleri: Mobil otel uygulamalarının otomatik etkileşimli özellikleri, kullanıcıların hızlı oda check-in sürecini kolaylaştırır. Otel rezervasyon uygulamasını kullanmanın rahatlığı, otel personeli ile gereksiz fiziksel etkileşimleri ve kötü müşteri hizmetleri potansiyelini azaltır.

Kullanıcılar alabilir

24/7 Müşteri Hizmetleri Mobil rezervasyon uygulamalarının kullanıcıları genellikle özel bir müşteri konsiyerj deneyimine sahip otel zincirlerini tercih eder. 7/24 müşteri hizmetleri sunan mobil uygulamalar, ziyaretçi deneyimini geliştirir, olumlu etkileşimler yaratır ve güven oluşturur. Otel uygulamaları ayrıca, bu mobil rezervasyon uygulaması özelliklerini sağlayan otel zincirlerine müşteri sadakati oluşturur. Müşteri sadakati promosyonları, otomatik oda yükseltmeleri veya indirimler içerebilir.

Bilgiye Hızlı Erişim Bu hızlı dünyada, otel rezervasyonu uygulamalarının kullanıcıları ayrıntılara hızlı ve kolay erişime ihtiyaç duyar. Bu bilgiler, otel rezervasyonlarında karar vermelerine yardımcı olur. Otel hizmetleri, paketler ve promosyon fiyatları gibi hazır bilgiler zamana duyarlıdır ve kullanıcıların bu bilgilere hızlı bir şekilde erişmesi gerekir. Oda olanakları, müsaitlik durumu ve fiyatlar ile ilgili ek ayrıntılar, kullanıcıların hangi otelleri seçecekleri konusunda daha bilinçli seçimler yapmalarına olanak tanır.

İşlemlerin Çevrimiçi Kaydı Kullanıcıların otelin hizmetleriyle ilgili soruları, endişeleri veya şikayetleri varsa, mobil uygulamalar rezervasyon ayrıntılarının doğru bir kaydını sağlar. Otel ayrıntıları ekranları, kullanıcıların rezervasyonlarının kanıtını sunabilmeleri için otel tarafından gerçekleştirilen işlemlerle ilgili ödeme bilgilerini sağlar. Mobil uygulamalar, ödeme ağ geçidi işlemlerinin otel ayrıntılarını, kullanıcılar tarafından rezerve edilen odaları ve konaklamalarıyla ilgili diğer bilgileri depolar. Bu bilgiler, anlaşmazlıkları yönetmek ve otel hizmetlerinden memnun olmayan kullanıcılar için çözümler oluşturmak için kullanılır.

Fiyat Karşılaştırma Rezervasyon uygulamalarının en değerli özelliklerinden biri, kullanıcıların oda fiyatlarını listelemelerine ve karşılaştırmalarına olanak tanıyan arama ve filtreleme işlevleridir. Bu uygulama özelliği, kullanıcıların otel fırsatlarını veya en uygun oda konaklama yerlerini aramasına ve filtrelemesine yardımcı olur. Fiyata göre otel odası aramak, bütçeye duyarlı kullanıcıların karşılayabilecekleri otel hizmetlerini ve paketlerini seçmelerine yardımcı olur. Bu nedenle, fiyat karşılaştırma arama aracı, otel rezervasyon uygulamalarında en yararlı arama ve filtreleme özelliklerinden biri olarak kabul edilebilir.

Fiyat Karşılaştırma Rezervasyon uygulamalarının en değerli özelliklerinden biri, kullanıcıların oda fiyatlarını listelemelerine ve karşılaştırmalarına olanak tanıyan arama ve filtreleme işlevleridir. Bu uygulama özelliği, kullanıcıların otel fırsatlarını veya en uygun oda konaklama yerlerini aramasına ve filtrelemesine yardımcı olur. Fiyata göre otel odası aramak, bütçeye duyarlı kullanıcıların karşılayabilecekleri otel hizmetlerini ve paketlerini seçmelerine yardımcı olur. Bu nedenle, fiyat karşılaştırma arama aracı, otel rezervasyon uygulamalarında en yararlı arama ve filtreleme özelliklerinden biri olarak kabul edilebilir.

Otel Rezervasyon Uygulaması Nasıl Çalışır?

Otel rezervasyonu uygulamaları, kullanıcıların bu otel rezervasyonu uygulamalarından beklediği belirli bir standart minimum değişken ürün (MVP) özelliklerine sahiptir.

kayıt

İşlemdeki bu ilk adım, kullanıcılar ve otel rezervasyon uygulaması arasında gerçekleşir ve sunulan hizmetlere olan güveni oluşturur. Bu adımda kullanıcılar, otel rezervasyon uygulamasının özel hedefli kampanyalar oluşturmak için kullandığı kişisel bir profil oluşturur. Bu otel kampanyaları, uygulama kullanıcıları tarafından belirtilen tercihlere göre promosyonlar ve ev hizmetleri şeklinde olabilir. Otel rezervasyonu uygulaması kayıt süreci, kullanıcılar için kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratır. Bu kullanıcılar, sanal hizmet konsiyerji olarak çalışan otel rezervasyon uygulamalarının otomatik işlevini takdir ediyor. Kullanıcılar, otel rezervasyonlarıyla ilgili ayrıntılı bilgilere kolay ve hazır erişim sağlayan bir otel rezervasyonu kayıt profili oluşturabilir.

Otel rezervasyon panosu

Otel rezervasyonu uygulaması, kullanıcıların otel konaklamaları hakkında ayrıntılı bilgi girebilecekleri bir rezervasyon ayrıntıları ekranını açar. Kullanıcılar, seyahat tarihi, ihtiyaç duyulan otel odası sayısı, kalış süreleri ve tercih edilen otel olanakları gibi otel rezervasyon bilgilerini sağlar. Çoğu mobil uygulamanın otel rezervasyon ayrıntıları ekranında, kullanıcıların ziyaretçilerin yaş gruplarını filtrelemesine, ulaşım rezervasyonu yapmasına ve yakındaki yerel cazibe merkezlerinin yakınlığı için haritaları kontrol etmesine izin verilir.

Kullanıcılar ayrıca konaklamalarının tarihini ve süresini girebilir, fiyatları karşılaştırabilir, promosyon hizmetlerini görüntüleyebilir, otel yorumlarını okuyabilir ve rezervasyonlarıyla ilgili ek ayrıntılı bilgi alabilir. Otel rezervasyon ayrıntıları ekranı, kullanıcıların en rahat oldukları oteli ve seyahat deneyimini seçmelerine yardımcı olur.

Ek MVP özellikleri

Ödeme Ağ Geçidi Kullanıcılar, otel rezervasyon uygulamasının ödeme ağ geçidi aracılığıyla odaları için ödeme yaparak otel konaklamalarını rezerve etmeyi taahhüt eder. Otel rezervasyonu uygulaması ödeme ağ geçitleri aracılığıyla işlenen ayrıntılı bilgiler özel ve güvenli olmalıdır. Bu, ödeme ağ geçidi kullanıcılarına, otel rezervasyon işlemlerini veri ihlali korkusu olmadan işlemek için gerekli güvenliği sağlar.

Ödeme ağ geçitleri, mobil uygulama kullanıcıları için güvenliği artırmak için güvenli site sertifikası ve veri şifreleme gibi güvenlik önlemleri gerektirecektir. Ödeme süreci, otel rezervasyonu uygulaması kullanıcıları için uygun, sorunsuz ve sorunsuz olmalıdır. Mobil uygulama hataları ve diğer ödeme ağ geçidi sorunları, otel rezervasyonlarını güvence altına almaya çalışan kullanıcıları rahatsız edebilir ve her ne pahasına olursa olsun en aza indirilmelidir.

Geri ödeme politikası

Saygın otellerin standart rezervasyon iptalleri ve geri ödeme politikaları hakkında ayrıntılı bilgileri vardır. Geri ödeme politikası şunları içerir:

Yasal otel detayları.

Otel odalarında standart hükümler hakkında bilgi.

Kullanıcılar için adil kullanım anlaşmaları.

Bu alanlarda bir varsayılan varsa, kullanıcılar bir çözüm sağlamak için kullanılan geri ödeme politikası için otel uygulamalarına başvurur. Geri ödeme politikalarına ilişkin ayrıntılı bilgiler, otel rezervasyon uygulamasına güven sağlar ve kullanıcıları rezervasyonlarına güvenle devam etmeye teşvik eder. Kullanıcılara, otel odaları veya rezervasyon deneyimleri tatmin edici değilse nasıl telafi edileceğine dair uygun bilgiler sağlanır.

Online Otel Rezervasyonunu Nasıl Oluşturabilirim?

Bir kontrol listesi hazırlayın

Rezervasyon uygulama ekranlarındaki yüzlerce otel odasını aramaya başlamadan önce, aradığınız otel deneyimi türünü düşünün. Belki de, ziyaret etmek istediğiniz oteller için tercih ettiğiniz olanaklar ve otel ayrıntılarıyla ilgili kontrol listenize zaten sahipsiniz. Bazıları için fiziksel konumdur, bu nedenle kullanıcılar yakınlardaki tesislere ve turlar, araç kiralama, plajlar ve restoranlar gibi olanaklara sahip otelleri bulma umuduyla çevrimiçi haritalara başvurur.

Diğerleri için en önemli faktör, oda konaklamalarının boyutu ve dekorudur, bu nedenle mükemmel konaklama yerlerini bulmak için otel detay ekranlarını hevesle ararlar. Bu otel detay ekranlarına göz atarken, seyahat grubunuzun boyutunu göz önünde bulundurun, çünkü daha büyük gruplar bir çiftten daha fazla odaya veya daha büyük bir oda boyutuna ihtiyaç duyacaktır. En sevdiğiniz otellerdeki odaların sayısı, büyüklüğü, olanakları ve mülk üzerindeki konumu bir tatil deneyimi yaşatabilir veya bozabilir.

Konaklama ihtiyaçlarınızı düşünün

Daha sessiz bir konaklamaya ihtiyaç duyan ziyaretçiler, havuzdan veya eğlence alanlarından uzakta bir otel bölümünde oda rezervasyonu yapabilirler. Bu alanlar daha gürültülü olma eğilimindedir ve tercih ettiğiniz şey huzur ise bu, korkunç bir oda deneyimine neden olabilir. Oda seçiminde yaşlılar, hamileler, maluller ve bedensel engelliler için özel dikkat gösterilmelidir.

Odanın ilk yardım, restoran ve merdiven alanlarına yakınlığı, özel tıbbi durumları veya engelleri olan kişiler için dikkate alınmalıdır. Özel ihtiyaçları olan bireylere hitap eden otel odası olanakları arasında daha büyük oda boyutları, tekerlekli sandalye erişimi ve destek için sağlam korkuluklar yer alabilir.

Ek rezervasyon işlemi

Arama ve Sıralama Mobil rezervasyon uygulaması ziyaretçileri, otel detayları ekranında tercihlerini seçerek uygun otel odası listelerinde arama yapabilir. En iyi otel odası olanakları için otel ayrıntıları ekranını aramak zor olmak zorunda değildir. Oda bilgilerini filtrelemek ve aramak için otel ayrıntıları ekranını kullanın. Ziyaretçiler, tercih edilen oda konaklama olanaklarına sahip otelleri listeleyebilir, karşılaştırabilir ve seçebilir. Bazı ziyaretçiler, yerel topluluk macera turlarına yakın en yakın otellerin harita konumlarını aramak ve sıralamak için otel ayrıntıları ekranını kullanır. Uygulamanın konum belirleme özelliği, kullanıcıların bu otel tatil köylerinin yakınında arzu ettikleri macera turlarını önceden belirlemelerine yardımcı olabilir.

Oda Rezervasyonu Yapın Otel detayları ekranında arama yaptıktan ve tatmin edici bir oda bulduğunuzda, odayı online olarak rezerve edebilirsiniz. Otel detayları ekranında, büyüklüğü, birkaç odayı, tercih edilen olanakları, kalış tarihini ve ziyaretçi sayısını gireceksiniz. Uygulamada oda rezerve etme girişimi, anında oda müsaitlik durumuyla birlikte ekranda bir arama sonucu döndürür.

Otel Rezervasyonu için Öde Otel detayları ekranındaki güvenli ödeme ağ geçidini kullanarak oda rezervasyonunuz için ödeme yapın. Bir kredi kartı veya PayPal gibi başka bir uluslararası ödeme işlemcisi, çoğu otel detay ekranının ödeme ağ geçidinde kullanılabilir. Oda rezervasyonu, rezervasyon ve ödeme tamamlandıktan sonra, e-posta yoluyla bir fatura veya ödeme makbuzu ve yazdırılabilir bir rezervasyon alacaksınız. Bazı oteller, otelin ilgi çekici yerlerinin, politikalarının, kıyafet kurallarının ve diğer konsiyerj bilgilerinin bir kontrol listesini ekleyerek ekstra yol kat eder. Birçoğu, bir sonraki oda rezervasyonunuzda indirimler de dahil olmak üzere müşteri sadakat programlarını tanıtma fırsatını kullanır.

Bir Rezervasyon Uygulamasını Nasıl Oluşturursunuz?

keşif aşaması

Otel uygulamaları ve mobil rezervasyon uygulamaları oluşturmadan önce uygun bir araştırma ve pazarlama süreci yapılır. Bu araştırma aşaması, 'keşif aşaması' olarak bilinir ve otel uygulama geliştirme sürecinin ilk adımıdır. Oteller, seyahat sektörü için rakipler, mevcut mobil uygulamalar, ürünler ve hizmetler hakkında kapsamlı bir pazar araştırması yapmak için keşif aşamasını kullanır.

Bu araştırma, otel uygulamanızın ve mobil rezervasyon uygulamanızın seyahat pazarındaki mevcut boşlukları çözüp çözemeyeceğini belirleyecektir. Araştırmaya dayanarak, uygulama geliştiricileri, yaklaşmakta olan uygulama tasarımı aşaması için bir MVP özellikleri kontrol listesi oluşturacak.

Tasarım aşaması

Mobil otel uygulaması geliştirme tasarımı aşamasında, otel uygulaması özellikleri, önceki araştırmaların sonuçlarına dayalı olarak kavramsallaştırılır. Mobil otel uygulamaları, bir otel zincirine özgü tasarım özellikleri, arama, filtreleme ve rezervasyon işlevleri oluşturabilir. Bu mobil uygulama özellikleri, otel detay ekranları aracılığıyla kullanıcılara hizmetleriyle ilgili bilgileri vurgulamaktadır.

Otel detay ekranları; büyüklük, oda sayısı, konum haritası özellikleri, promosyon kampanyaları ve oda olanakları gibi bilgileri içerir. Mobil uygulama tasarımı aynı zamanda, hizmetlerinin ve özelliklerinin son kullanıcılarının benzersiz sorunlarını nasıl çözeceği olan benzersiz değer teklifine de bağlıdır.

Bir rezervasyon uygulaması oluşturmanın geliştirme aşaması

Uygulama Tasarımı Otel uygulaması geliştirme, minimum değişken ürün (MVP) özelliklerinin bir listesini oluşturmaktan oluşur. Bu uygulama özellikleri listesi, otel zincirinin ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Her otel uygulaması özelliği, kullanıcılarına benzersiz bir değer teklifi sunmayı da amaçlamaktadır. Temel otel ayrıntıları ekranı, yakındaki olanaklar listesi, tesis haritaları, arama filtreleri listesi ve otel hizmetleri hakkında genel bilgiler gibi uygulama geliştirme özellikleri, çoğu otel rezervasyon uygulamasının temel özellikleridir.

Otel uygulaması arama, sıralama ve filtreleme gibi işlevleri de kolaylaştırmalı ve sonuçları herhangi bir sırayla listeleyebilmelidir. MVP mobil uygulama özellikleri, kullanıcıların fiyatları karşılaştırmalarına, oda bilgilerini görüntülemelerine ve konum haritalarına göre en yakın konaklama olanaklarını listelemelerine yardımcı olur.

Geliştirme Aşaması Otel zincirleri, AppMaster gibi platformları kullanan saygın şirketlerden saygın kodsuz uygulama geliştirme hizmetleri için sözleşme yapabilir. Bu uygulama platformu, kaynak koduyla birlikte temel MVP özellikleri veya daha karmaşık uygulama geliştirme ile otel uygulamaları oluşturmak için kullanılabilir. AppMaster platformu, kullanıcıların otel uygulamaları için benzersiz kaynak kodlarını özelleştirmelerine olanak tanır.

Doğru Geliştirme Uzmanlarını Seçin Mobil uygulama geliştirme ihtiyaçlarınızı karşılayan otel uygulamaları oluşturmak için nitelikli yazılım uygulama uzmanlarından oluşan bir ekip seçin. Birçok otel işletmecisi, otel rezervasyon uygulamalarının ve diğer yazılım hizmetlerinin mobil uygulama geliştirmesi için AppMaster platformunu tercih ediyor. Ayrıca bu uygulama geliştirme platformu, mobil otel uygulamaları için daha hızlı, daha iyi ve daha ucuza teknik dokümantasyon yazabilir.

AppMaster geliştirme platformu o kadar gelişmiştir ki saniyede ekranda 22.000 satır kod üretir. Bu uygulama geliştirme platformu, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için mükemmeldir. Otel uygulamalarını ve mobil rezervasyon uygulamalarını hızlı ve ekonomik bir şekilde oluşturmak için kullanılabilir.

Rezervasyon uygulaması oluşturmanın test aşaması

Test Aşaması Bu aşama, uygulama geliştirme özelliklerini ve kullanıcı deneyimini test etmek için otel uygulamasının yumuşak bir şekilde başlatılmasıdır. Kullanıcılar, otel ayrıntıları ekranında mobil uygulamanın otel hizmetlerini, olanaklarını ve oda bilgilerini ne kadar iyi listelediğini test edebilir. Hatalar, hatalı haritalar, yavaş arama sonuçları, aksaklıklar, hata mesajları veya ekranda doğru arama sonuçlarının listelenmemesi gibi sorunlar bu işlem sırasında tespit edilir. Ekranda gezinme ve sosyal medya erişilebilirliğinin kolaylığını belirlemek ve uygulamanın Google Haritalar gibi daha büyük platformlarla ne kadar iyi arayüz oluşturduğunu test etmek için kullanıcı deneyimi de değerlendirilir.

Başlatın Yeni otel uygulamasının yeni kullanıcılara sunulması, otel rezervasyon deneyimlerini daha kolay hale getirir. Yeni mobil otel rezervasyon uygulamasının heyecan verici özellikleri, otel zincirinin sunduğu teklifler listesinde yeniden ilgi uyandıracak. Mobil uygulaması olan otel zincirleri, ziyaretçileri tarafından daha yenilikçi ve müşteri odaklı olarak görülüyor. Mobil otel rezervasyon uygulamasının lansmanını istekli halka duyurmak için pazarlama ve tanıtım kampanyaları kullanılabilir.

Yükseltme ve Bakım Mobil otel uygulamasının geliştirilmesi ve başlatılmasından sonra ek sorunların ele alınması gerekebilir. Bu, otel detayları ekranındaki arama hatalarını veya mobil uygulamadaki fiyat karşılaştırma listesi aracındaki hataları içerebilir.

Bir Rezervasyon Uygulaması Geliştirmenin Maliyeti Ne Kadardır?

Kullanıcı dostu ekran özellikleriyle otel uygulamaları oluşturmak maliyetli olabilir. Ancak, daha hızlı, daha ucuz ve daha az emek gerektiren bir uygulama geliştirme sürecini tercih ederseniz seçenekler mevcuttur. AppMaster platformundaki kodsuz geliştirme ekipleri, otellere sorunsuz bir şekilde otel uygulamaları oluşturmak için geliştirme hizmetleri sağlayabilir.

Uygulama, temel otel ayrıntıları ekranına sahip basit MVP özelliklerine sahipse, bunu oluşturmak ve başlatmak, daha karmaşık bir uygulama ekranından çok daha hızlı olacaktır. Bu uygulama çözümleri, tam zamanlı bir geliştirme ekibine ihtiyaç duymadan otel uygulama süreçlerini otomatikleştirmeyi kolaylaştıran kod içermeyen basit şablonlara sahiptir.

Kendi mobil uygulama kaynak kodları üzerinde kontrol sahibi olmayı tercih eden oteller için seçenekler mevcuttur. AppMaster, düşük kodlu otel rezervasyon uygulamalarını aynı hızla oluşturabilir. Ancak bu çözümler, otel zincirinin özelliklerine göre daha özelleştirilmiş ve karmaşık uygulama özelliklerine sahiptir.

Uygulamayı geliştirmek için harcanan saat sayısına ve tasarım özelliklerinin karmaşıklığına bağlı olarak, peşin maliyetler başlangıçta daha pahalı olacaktır. Maliyetler, klasik geliştirmeyi seçerseniz yaklaşık 150.000 USD'den başlayan daha karmaşık özelliklere sahip otel uygulamaları oluşturmaktan değişir. Kodsuz geliştirmeyi seçerek, tam tersine, çok fazla para ve zaman tasarrufu sağlarsınız.

Çözüm

Ekrandaki ve ekran dışı özelliklerin sayısına bağlı olarak ilk harcama maliyetli olsa da, oteller için bir mobil uygulamaya sahip olmak buna değer! Uzun vadede otellere değerli zaman, para ve enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca, rezervasyon verimliliğini artırır ve otel işletmeniz için artan kârlara eşit olan müşteri sadakatini artırır. Tam otomatik bir otel rezervasyon sürecine ve AppMaster'dan 7/24 müşteri hizmetleri desteğine sahip olduğunuzu bilmenin huzuru paha biçilemez! En iyi kodsuz geliştirme uzmanları bir telefon kadar uzağınızdayken, mobil uygulama geliştirme için dünyanın her yerinde arama yapmanıza gerek kalmaz. Bugün bir danışma rezervasyonu yapın!