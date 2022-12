Mùa hè đã đến rồi, và ngành dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng lại mở cửa hoạt động! Các chuỗi khách sạn bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự tàn phá kinh tế của đại dịch gần đây đã trở lại hoạt động kinh doanh. Chán vì gần như bị khóa trong gần hai năm, khách du lịch đang cố gắng khôi phục thời gian nghỉ dưỡng đã mất. Nhiều khách sạn nhận thức sâu sắc về điều này và đang tung ra các dịch vụ mới để thu hút những du khách háo hức sau đại dịch. Hàng ngàn du khách hào hứng đang lùng sục các trang web đặt phòng khách sạn để tìm những ưu đãi phòng tốt nhất tại khách sạn yêu thích của họ. Sau một thời gian dài không hoạt động, chuyến du lịch này đã quá hạn từ lâu và rất xứng đáng!

Các chuỗi khách sạn đang mong muốn bù đắp doanh thu bị mất và đã bắt đầu các chiến dịch tiếp thị quy mô lớn. Nhiều khách sạn đang giới thiệu các gói và dịch vụ mới để thu hút du khách đến với khách sạn của họ bằng các quảng cáo hấp dẫn trên màn hình TV của chúng tôi. Các chủ khách sạn hiểu biết cũng đã đầu tư vào các ứng dụng đặt phòng khách sạn để đáp ứng lượng giao dịch khách sạn dự kiến từ du khách. Các ứng dụng đặt phòng khách sạn này có thể là thiết bị di động hoặc dựa trên web và giúp các nhà quản lý khách sạn xử lý liền mạch các giao dịch liên quan đến đặt phòng. Ứng dụng đặt phòng khách sạn cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết và tiện lợi về các dịch vụ khách sạn và các ưu đãi khuyến mại.

Các khách sạn đầu tư vào phát triển ứng dụng đặt phòng trên thiết bị di động với màn hình chi tiết khách sạn tương tác, chatbot thân thiện và các tính năng tự động hiệu quả sẽ đối phó tốt hơn với tình trạng thiếu nhân viên. Các ứng dụng đặt phòng khách sạn tự động hóa đáng kể các dịch vụ đặt phòng và quy trình hành chính và giảm sự phụ thuộc của khách sạn vào nhân viên của họ. Việc nhân viên vắng mặt đột ngột tại nhiều khách sạn do các biện pháp khóa cửa nghiêm ngặt và nhân viên bị ốm khiến nhiều chủ khách sạn mất cảnh giác. Nhiều nhà quản lý khách sạn đã tỏ ra luống cuống khi họ cố gắng trang trải tình trạng thiếu nhân viên và xử lý điểm số của các vụ hủy khách sạn.

Tại sao các ứng dụng đặt phòng khách sạn lại phổ biến như vậy?

Các ứng dụng đặt phòng khách sạn phổ biến trong các chuỗi khách sạn và người dùng khách sạn vì một số lý do. Những tính năng và dịch vụ trực tuyến này được người dùng và khách sạn đánh giá cao đến mức nhu cầu về ứng dụng đặt phòng trên thiết bị di động đã tăng mạnh vào năm 2022!

Khách sạn có thể cho

Dịch vụ khách hàng đáp ứng Sự thành công của chuỗi khách sạn phụ thuộc vào khả năng đáp ứng của đội ngũ dịch vụ khách hàng của họ. Các ứng dụng đặt phòng khách sạn là một phần mở rộng của lực lượng lao động thể chất của họ và có thể cung cấp thông tin chi tiết một cách dễ dàng cho người dùng. Những người dùng yêu cầu thông tin nhanh chóng và rõ ràng để đặt phòng khách sạn của họ đánh giá cao các tính năng ứng dụng di động tiện lợi này. Điều này tạo ra trải nghiệm dịch vụ khách hàng nâng cao cho những người dùng được hưởng lợi từ các tính năng dịch vụ khách hàng 24/7 chuyên dụng của ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Các chuỗi khách sạn No Language Barrier chào đón nhiều loại du khách từ khắp nơi trên bản đồ thế giới. Những vị khách này có thể nói nhiều thứ tiếng và gần như không thể đảm bảo đủ nhân viên nói được nhiều thứ tiếng để đáp ứng nhu cầu này. Các ứng dụng đặt phòng khách sạn di động có tính năng dịch thuật cung cấp nhiều tùy chọn ngôn ngữ trên nền tảng của họ. Do đó, người dùng có thể được hưởng lợi từ các tính năng này bằng cách chọn ngôn ngữ họ chọn để nhận thông tin chi tiết về thời gian lưu trú của họ. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đặt phòng khách sạn liền mạch cho người dùng, bất kể ngôn ngữ.

Tiện ích Đặt phòng và Tiện ích Ứng dụng đặt phòng khách sạn trên điện thoại di động có thể truy cập trên Android, iOS và web, mang đến sự tiện lợi cho người dùng. Các ứng dụng đặt phòng khách sạn nâng cao trải nghiệm của khách hàng vì người dùng có thể truy cập các dịch vụ bổ sung và nâng cấp của khách sạn thông qua một ứng dụng tiện lợi. Các chuỗi khách sạn có tư duy tiến bộ đầu tư vào các ứng dụng đặt phòng trên thiết bị di động này vì chúng thực hiện quy trình đặt phòng tại khách sạn.

Màn hình thông tin chi tiết của khách sạn giúp bạn dễ dàng nhận được thông tin chi tiết về tiện nghi trong phòng và chương trình giải trí của khách sạn và tham gia vào các hướng dẫn khuyến mãi khách hàng thân thiết từ bản đồ khách sạn. Sự tiện lợi khi có một ứng dụng di động cung cấp các tính năng này trên màn hình thiết bị đơn giản sẽ nâng cao trải nghiệm của người dùng.

Cân nhắc khác Cơ sở dữ liệu khách hàng: Các chuỗi khách sạn sử dụng dịch vụ của các ứng dụng đặt phòng được hưởng lợi từ các tính năng thu thập dữ liệu của nó. Các tính năng này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo báo cáo doanh thu chính xác, thu thập thông tin chi tiết về người dùng ứng dụng và hỗ trợ chuỗi khách sạn quản lý các chương trình khách hàng thân thiết và khuyến mại đặc biệt. Thông tin chi tiết chính xác lấy từ dữ liệu trên ứng dụng di động của khách sạn cung cấp cho chuỗi khách sạn thông tin chi tiết có giá trị về khách hàng. Dữ liệu này được sử dụng để tạo trải nghiệm được sắp xếp đặc biệt và nhắm mục tiêu đến các nhóm người dùng cụ thể với các khuyến mại thông qua email tiếp thị, bản tin hoặc màn hình chi tiết khách sạn.

Dịch vụ khách hàng chất lượng: Các tính năng tương tác tự động của ứng dụng khách sạn trên thiết bị di động tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình nhận phòng nhanh chóng của người dùng. Sự tiện lợi của việc sử dụng ứng dụng đặt phòng khách sạn làm giảm các tương tác vật lý không cần thiết với nhân viên khách sạn và khả năng phục vụ khách hàng kém.

Người dùng có thể nhận được

Chăm sóc khách hàng 24/7 Người dùng ứng dụng đặt phòng trên thiết bị di động thường thích các chuỗi khách sạn có trải nghiệm hướng dẫn khách hàng tận tình. Các ứng dụng dành cho thiết bị di động cung cấp dịch vụ khách hàng 24/7 nâng cao trải nghiệm của khách truy cập, tạo ra các tương tác tích cực và xây dựng lòng tin. Các ứng dụng khách sạn cũng xây dựng lòng trung thành của khách hàng đối với các chuỗi khách sạn cung cấp các tính năng của ứng dụng đặt phòng di động này. Các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng thân thiết có thể bao gồm nâng cấp hoặc giảm giá phòng tự động.

Truy cập thông tin nhanh chóng Trong thế giới nhịp độ nhanh này, người dùng ứng dụng đặt phòng khách sạn yêu cầu quyền truy cập thông tin chi tiết một cách nhanh chóng và thuận tiện. Thông tin này hỗ trợ họ đưa ra quyết định về việc đặt phòng khách sạn của họ. Thông tin sẵn sàng như dịch vụ khách sạn, gói và mức giá khuyến mại rất nhạy cảm về thời gian và người dùng cần truy cập nhanh vào thông tin đó. Các chi tiết bổ sung về tiện nghi phòng, tình trạng sẵn có và giá cả cho phép người dùng đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn về việc chọn khách sạn nào.

Hồ sơ giao dịch trực tuyến Nếu người dùng có câu hỏi, thắc mắc hoặc khiếu nại về dịch vụ của khách sạn, các ứng dụng di động sẽ cung cấp hồ sơ chính xác về chi tiết đặt phòng. Màn hình chi tiết khách sạn cung cấp thông tin thanh toán về các giao dịch do khách sạn xử lý để người dùng có thể cung cấp bằng chứng về việc đặt phòng của họ. Ứng dụng dành cho thiết bị di động lưu trữ thông tin chi tiết của khách sạn về các giao dịch qua cổng thanh toán, phòng do người dùng đặt và các thông tin khác liên quan đến thời gian lưu trú của họ. Thông tin này được sử dụng để kiểm soát các tranh chấp và tạo ra các giải pháp cho những người dùng không hài lòng với các dịch vụ của khách sạn.

So sánh giá Một trong những tính năng đáng giá nhất của ứng dụng đặt phòng là chức năng tìm kiếm và lọc, cho phép người dùng liệt kê và so sánh giá phòng. Tính năng ứng dụng này giúp người dùng tìm kiếm và lọc các giao dịch khách sạn hoặc phòng trọ phù hợp nhất. Tìm kiếm phòng khách sạn theo giá sẽ giúp người dùng có ngân sách lựa chọn các gói và dịch vụ khách sạn mà họ có thể chi trả. Chính vì vậy, công cụ tìm kiếm so sánh giá có thể được coi là một trong những tính năng tìm kiếm và lọc hữu ích nhất trên các ứng dụng đặt phòng khách sạn.

Ứng dụng Đặt phòng Khách sạn hoạt động như thế nào?

Các ứng dụng đặt phòng khách sạn có các tính năng sản phẩm biến đổi tối thiểu (MVP) tiêu chuẩn cụ thể mà người dùng mong đợi ở các ứng dụng đặt phòng khách sạn này.

Sự đăng ký

Bước đầu tiên trong giao dịch này diễn ra giữa người dùng và ứng dụng đặt phòng khách sạn và thiết lập niềm tin vào các dịch vụ đang được cung cấp. Trong bước này, người dùng tạo một hồ sơ cá nhân, mà ứng dụng đặt phòng khách sạn sử dụng để tạo các chiến dịch được nhắm mục tiêu đặc biệt. Các chiến dịch khách sạn này có thể ở dạng khuyến mại và dịch vụ gia đình dựa trên sở thích do người dùng ứng dụng chỉ ra. Quá trình đăng ký ứng dụng đặt phòng khách sạn tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa cho người dùng. Những người dùng này đánh giá cao chức năng tự động của ứng dụng đặt phòng khách sạn, hoạt động như người trợ giúp dịch vụ ảo. Người dùng có thể tạo hồ sơ đăng ký đặt phòng khách sạn cho phép họ truy cập thuận tiện và sẵn sàng vào thông tin chi tiết về đặt phòng khách sạn của họ.

Bảng điều khiển đặt phòng khách sạn

Ứng dụng đặt phòng khách sạn sau đó sẽ mở ra màn hình chi tiết đặt phòng, nơi người dùng có thể chèn thông tin chi tiết về thời gian lưu trú tại khách sạn của họ. Người dùng cung cấp thông tin đặt phòng khách sạn như ngày đi du lịch, số lượng phòng khách sạn cần thiết, thời gian lưu trú của họ và các tiện nghi khách sạn ưa thích. Trên màn hình chi tiết đặt phòng khách sạn của hầu hết các ứng dụng dành cho thiết bị di động, người dùng được phép lọc các nhóm tuổi của du khách, đặt phương tiện đi lại và kiểm tra bản đồ để biết khoảng cách của các điểm tham quan địa phương lân cận.

Người dùng cũng có thể nhập ngày và thời gian lưu trú của họ, so sánh giá cả, xem các dịch vụ khuyến mại, đọc đánh giá khách sạn và nhận thêm thông tin chi tiết về đặt phòng của họ. Màn hình chi tiết đặt phòng khách sạn giúp người dùng lựa chọn khách sạn và trải nghiệm du lịch mà họ cảm thấy thoải mái nhất.

Các tính năng MVP bổ sung

Người dùng Cổng thanh toán cam kết đặt phòng khách sạn của họ bằng cách thanh toán tiền phòng của họ thông qua cổng thanh toán của ứng dụng đặt phòng khách sạn. Thông tin chi tiết được xử lý thông qua các cổng thanh toán của ứng dụng đặt phòng khách sạn phải riêng tư và an toàn. Điều này cung cấp cho người dùng cổng thanh toán sự bảo mật cần thiết để xử lý các giao dịch đặt phòng khách sạn mà không sợ bị vi phạm dữ liệu.

Các cổng thanh toán sẽ yêu cầu các biện pháp an toàn như chứng nhận trang web an toàn và mã hóa dữ liệu để tăng cường bảo mật cho người dùng ứng dụng di động. Quá trình thanh toán cũng phải thuận tiện, liền mạch và không gặp rắc rối cho người dùng ứng dụng đặt phòng khách sạn. Lỗi ứng dụng dành cho thiết bị di động và các vấn đề khác về cổng thanh toán có thể làm phiền người dùng đang cố gắng đảm bảo đặt phòng khách sạn và cần được giảm thiểu bằng mọi giá.

Chính sách hoàn lại tiền

Các khách sạn có uy tín có tiêu chuẩn hủy đặt phòng và thông tin chi tiết về chính sách hoàn tiền của họ. Chính sách hoàn tiền bao gồm:

Chi tiết pháp lý của khách sạn.

Thông tin về quy định tiêu chuẩn trong phòng khách sạn.

Thỏa thuận sử dụng hợp lý cho người dùng.

Nếu có lỗi mặc định ở những khu vực này, người dùng tham khảo các ứng dụng khách sạn của họ để biết chính sách hoàn tiền, được sử dụng để đưa ra giải pháp. Thông tin chi tiết về chính sách hoàn tiền thiết lập niềm tin vào ứng dụng đặt phòng khách sạn và khuyến khích người dùng tự tin tiến hành đặt phòng của họ. Người dùng được cung cấp thông tin thích hợp về cách khắc phục nếu phòng khách sạn hoặc trải nghiệm đặt phòng của họ không đạt yêu cầu.

Làm cách nào để tạo Đặt phòng khách sạn trực tuyến?

Chuẩn bị một danh sách kiểm tra

Trước khi bạn bắt đầu tìm kiếm hàng trăm phòng khách sạn trên màn hình ứng dụng đặt phòng, hãy xem xét loại trải nghiệm khách sạn mà bạn đang tìm kiếm. Có thể bạn đã có danh sách kiểm tra các tiện nghi ưa thích và thông tin chi tiết về khách sạn cho các khách sạn bạn muốn ghé thăm. Đối với một số người, đó là vị trí thực, vì vậy người dùng tham khảo bản đồ trực tuyến với hy vọng tìm được các khách sạn có cơ sở vật chất và tiện nghi gần đó như tour du lịch, cho thuê phương tiện, bãi biển và nhà hàng.

Đối với những người khác, yếu tố quan trọng nhất là kích thước và phong cách trang trí của các phòng, vì vậy họ háo hức tìm kiếm trên màn hình chi tiết khách sạn để tìm được chỗ ở hoàn hảo của mình. Trong khi duyệt qua các màn hình chi tiết khách sạn này, hãy xem xét quy mô nhóm du lịch của bạn, vì nhóm lớn hơn sẽ yêu cầu nhiều phòng hơn hoặc kích thước phòng lớn hơn một cặp. Số lượng, kích thước, tiện nghi và vị trí trong khuôn viên của các phòng tại các khách sạn yêu thích của bạn, có thể tạo nên hoặc phá vỡ trải nghiệm kỳ nghỉ.

Xem xét nhu cầu chỗ ở của bạn

Những du khách yêu cầu một kỳ nghỉ yên tĩnh hơn có thể đặt phòng tại một khu khách sạn cách xa hồ bơi hoặc các khu vui chơi giải trí. Những khu vực này có xu hướng ồn ào hơn và điều này có thể tạo ra một trải nghiệm phòng tồi tệ nếu bạn thích sự yên bình. Khi lựa chọn phòng, cần đặc biệt cân nhắc đối với người già, người mang thai hoặc người ốm yếu và người khuyết tật.

Sự gần gũi của phòng với các khu vực sơ cứu, nhà hàng và cầu thang nên được xem xét đối với những người có tình trạng y tế đặc biệt hoặc khuyết tật. Các tiện nghi trong phòng khách sạn phục vụ cho những cá nhân có nhu cầu đặc biệt có thể bao gồm kích thước phòng lớn hơn, lối đi dành cho xe lăn và tay vịn chắc chắn để hỗ trợ.

Quy trình đặt phòng bổ sung

Tìm kiếm và Sắp xếp Ứng dụng đặt phòng trên thiết bị di động, du khách có thể tìm kiếm danh sách các phòng khách sạn phù hợp bằng cách chọn các tùy chọn trên màn hình chi tiết khách sạn. Việc tìm kiếm trên màn hình chi tiết khách sạn để biết các tiện nghi phòng khách sạn tốt nhất không phải là điều khó khăn. Sử dụng màn hình chi tiết khách sạn để lọc và tìm kiếm thông tin phòng. Du khách có thể liệt kê, so sánh và chọn các khách sạn với các tiện nghi phòng nghỉ ưa thích. Một số du khách sử dụng màn hình chi tiết khách sạn để tìm kiếm và sắp xếp vị trí bản đồ của các khách sạn gần nhất gần với các chuyến du lịch khám phá cộng đồng địa phương. Khả năng định vị địa lý của ứng dụng có thể giúp người dùng vạch ra trước các chuyến du lịch khám phá mong muốn của họ gần các khu nghỉ dưỡng khách sạn này.

Đặt phòng Sau khi đã tìm kiếm trên màn hình thông tin chi tiết của khách sạn và tìm được phòng ưng ý, bạn có thể đặt phòng trực tuyến. Trên màn hình chi tiết khách sạn, bạn sẽ nhập quy mô, một số phòng, tiện nghi ưa thích, ngày lưu trú và số lượng khách. Nỗ lực đặt phòng trên ứng dụng sẽ ngay lập tức trả về kết quả tìm kiếm trên màn hình với tình trạng phòng trống.

Thanh toán cho Đặt phòng Khách sạn Thanh toán cho đặt phòng của bạn bằng cách sử dụng cổng thanh toán an toàn trên màn hình chi tiết của khách sạn. Có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc bộ xử lý thanh toán quốc tế khác như PayPal trên cổng thanh toán của hầu hết các màn hình thông tin chi tiết của khách sạn. Sau khi hoàn tất việc đặt phòng, đặt phòng và thanh toán, bạn sẽ nhận được hóa đơn hoặc biên lai thanh toán qua email và bản đặt phòng có thể in được. Một số khách sạn đi xa hơn bằng cách đưa vào danh sách kiểm tra các điểm tham quan của khách sạn, chính sách, quy định về trang phục và thông tin trợ giúp đặc biệt khác. Nhiều người sử dụng cơ hội này để giới thiệu các chương trình khách hàng thân thiết, bao gồm giảm giá cho lần đặt phòng tiếp theo của bạn.

Làm thế nào để bạn tạo một ứng dụng đặt phòng?

Giai đoạn khám phá

Trước khi bạn xây dựng các ứng dụng khách sạn và ứng dụng đặt phòng trên thiết bị di động , một quá trình nghiên cứu và tiếp thị phù hợp sẽ được thực hiện. Giai đoạn nghiên cứu này được gọi là 'giai đoạn khám phá' và là bước đầu tiên của quá trình phát triển ứng dụng khách sạn. Các khách sạn sử dụng giai đoạn khám phá để tiến hành nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng về đối thủ cạnh tranh, các ứng dụng di động hiện có, sản phẩm và dịch vụ cho lĩnh vực du lịch.

Nghiên cứu này sẽ xác định xem ứng dụng khách sạn và ứng dụng đặt phòng trên thiết bị di động của bạn có thể giải quyết bất kỳ khoảng trống nào hiện có trên thị trường du lịch hay không. Dựa trên nghiên cứu, các nhà phát triển ứng dụng sẽ tạo danh sách kiểm tra các tính năng MVP cho giai đoạn thiết kế ứng dụng sắp tới.

Giai đoạn thiết kế

Trong giai đoạn thiết kế phát triển ứng dụng khách sạn di động, các tính năng của ứng dụng khách sạn được lên ý tưởng dựa trên kết quả nghiên cứu trước đó. Các ứng dụng khách sạn trên điện thoại di động có thể tạo ra các tính năng thiết kế, chức năng tìm kiếm, lọc và đặt phòng cụ thể cho một chuỗi khách sạn. Các tính năng ứng dụng di động này làm nổi bật thông tin liên quan về dịch vụ của họ cho người dùng thông qua màn hình chi tiết khách sạn.

Màn hình chi tiết khách sạn chứa các thông tin như kích thước, số lượng phòng, đặc điểm bản đồ vị trí, các chiến dịch khuyến mại và tiện nghi trong phòng. Thiết kế ứng dụng dành cho thiết bị di động cũng phụ thuộc vào đề xuất giá trị độc đáo của nó, đó là cách các dịch vụ và tính năng của nó sẽ giải quyết các vấn đề riêng của người dùng cuối.

Giai đoạn phát triển tạo ứng dụng đặt phòng

Thiết kế ứng dụng Phát triển ứng dụng khách sạn bao gồm việc tạo danh sách các tính năng sản phẩm có thể thay đổi tối thiểu (MVP). Danh sách các tính năng ứng dụng này nhằm phù hợp với nhu cầu của chuỗi khách sạn. Mỗi tính năng của ứng dụng khách sạn cũng nhằm cung cấp cho người dùng một đề xuất giá trị riêng. Các tính năng phát triển ứng dụng, chẳng hạn như màn hình chi tiết khách sạn cơ bản, danh sách các tiện nghi lân cận, bản đồ cơ sở, danh sách bộ lọc tìm kiếm và thông tin chung về dịch vụ khách sạn, là những tính năng cơ bản của hầu hết các ứng dụng đặt phòng khách sạn.

Ứng dụng khách sạn cũng nên hỗ trợ các chức năng như tìm kiếm, sắp xếp và lọc với khả năng liệt kê các kết quả theo bất kỳ thứ tự nào. Các tính năng của ứng dụng di động MVP giúp người dùng so sánh giá cả, xem thông tin phòng và liệt kê các tiện nghi lưu trú gần nhất dựa trên bản đồ vị trí.

Giai đoạn phát triển Chuỗi khách sạn có thể ký hợp đồng với các dịch vụ phát triển ứng dụng không mã có uy tín từ các công ty có uy tín sử dụng các nền tảng như AppMaster. Nền tảng ứng dụng này có thể được sử dụng để xây dựng các ứng dụng khách sạn với các tính năng MVP cơ bản hoặc phát triển ứng dụng phức tạp hơn, hoàn chỉnh với mã nguồn. Nền tảng AppMaster cho phép người dùng tùy chỉnh mã nguồn duy nhất cho các ứng dụng khách sạn của họ.

Chọn các chuyên gia phát triển phù hợp Chọn một nhóm chuyên gia ứng dụng phần mềm có trình độ để xây dựng các ứng dụng khách sạn đáp ứng nhu cầu phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn. Nhiều chủ khách sạn chọn nền tảng AppMaster để phát triển ứng dụng di động của các ứng dụng đặt phòng khách sạn và các dịch vụ phần mềm khác. Hơn nữa, nền tảng phát triển ứng dụng này có thể viết tài liệu kỹ thuật cho các ứng dụng khách sạn di động với tốc độ nhanh hơn, tốt hơn và rẻ hơn.

Nền tảng phát triển AppMaster tiên tiến đến mức nó tạo ra 22.000 dòng mã trên màn hình mỗi giây. Nền tảng phát triển ứng dụng này rất tuyệt vời để tạo các ứng dụng web và di động. Nó có thể được sử dụng để xây dựng các ứng dụng khách sạn và ứng dụng đặt phòng trên thiết bị di động một cách nhanh chóng và hợp lý.

Giai đoạn thử nghiệm tạo ứng dụng đặt phòng

Giai đoạn thử nghiệm Giai đoạn này là giai đoạn khởi chạy mềm ứng dụng khách sạn để kiểm tra các tính năng phát triển ứng dụng và trải nghiệm người dùng. Người dùng có thể kiểm tra xem ứng dụng di động liệt kê các dịch vụ khách sạn, tiện nghi và thông tin phòng trên màn hình chi tiết khách sạn tốt như thế nào. Các vấn đề như lỗi, bản đồ không chính xác, kết quả tìm kiếm chậm, trục trặc, thông báo lỗi hoặc không thể liệt kê kết quả tìm kiếm chính xác trên màn hình được xác định trong quá trình này. Trải nghiệm người dùng cũng được đánh giá để xác định mức độ dễ dàng điều hướng trên màn hình và khả năng truy cập mạng xã hội cũng như để kiểm tra mức độ giao diện của ứng dụng với các nền tảng lớn hơn như Google Maps.

Khởi chạy Ứng dụng khách sạn mới được triển khai cho người dùng mới giúp trải nghiệm đặt phòng khách sạn của họ thuận tiện hơn. Các tính năng thú vị của ứng dụng đặt phòng khách sạn di động mới sẽ tạo ra sự quan tâm mới đến danh sách các dịch vụ của chuỗi khách sạn. Các chuỗi khách sạn với ứng dụng di động của họ được du khách xem là đổi mới hơn và tập trung vào khách hàng hơn. Các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo có thể được sử dụng để quảng bá sự ra mắt của ứng dụng đặt phòng khách sạn trên điện thoại di động cho công chúng háo hức.

Nâng cấp & Bảo trì Sau khi phát triển và khởi chạy ứng dụng khách sạn di động, các vấn đề khác có thể cần được giải quyết. Điều này có thể bao gồm lỗi tìm kiếm trên màn hình chi tiết khách sạn hoặc lỗi với công cụ bảng so sánh giá trên ứng dụng di động.

Tốn bao nhiêu tiền để phát triển một ứng dụng đặt phòng?

Việc xây dựng các ứng dụng khách sạn với các tính năng trên màn hình thân thiện với người dùng có thể tốn kém. Tuy nhiên, có sẵn các tùy chọn nếu bạn thích quy trình phát triển ứng dụng nhanh hơn, rẻ hơn và ít tốn công hơn. Các nhóm phát triển không mã tại nền tảng AppMaster có thể cung cấp cho khách sạn các dịch vụ phát triển để xây dựng các ứng dụng khách sạn một cách dễ dàng.

Nếu ứng dụng có các tính năng MVP đơn giản với màn hình chi tiết khách sạn cơ bản, thì việc xây dựng và khởi chạy sẽ nhanh hơn nhiều so với màn hình ứng dụng phức tạp hơn. Các giải pháp ứng dụng này có các mẫu đơn giản không cần mã giúp dễ dàng tự động hóa các quy trình ứng dụng khách sạn mà không cần nhóm phát triển toàn thời gian.

Có các tùy chọn cho các khách sạn muốn có quyền kiểm soát mã nguồn ứng dụng di động của riêng họ. AppMaster có thể tạo các ứng dụng đặt phòng khách sạn mã thấp một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, các giải pháp này có nhiều tính năng ứng dụng tùy chỉnh và phức tạp hơn theo thông số kỹ thuật của chuỗi khách sạn.

Tùy thuộc vào số giờ dành cho việc phát triển ứng dụng và độ phức tạp của các tính năng thiết kế, chi phí trả trước ban đầu sẽ đắt hơn. Chi phí dao động từ việc xây dựng các ứng dụng khách sạn với các tính năng phức tạp hơn, bắt đầu từ khoảng $ 150 000 USD nếu bạn chọn phát triển cổ điển. Bằng cách chọn phát triển mà không cần mã, ngược lại, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền và thời gian.

Sự kết luận

Mặc dù chi phí ban đầu có thể tốn kém tùy thuộc vào số lượng các tính năng trên và ngoài màn hình, nhưng có một ứng dụng di động cho khách sạn là điều đáng giá! Nó giúp khách sạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc và năng lượng quý giá về lâu dài. Nó cũng cải thiện hiệu quả đặt phòng và tăng lòng trung thành của khách hàng, đồng nghĩa với việc tăng lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh khách sạn của bạn. Sự an tâm khi biết rằng bạn có quy trình đặt phòng khách sạn hoàn toàn tự động và dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7 từ AppMaster là vô giá! Không cần phải tìm kiếm trên toàn cầu để phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động khi các chuyên gia phát triển không cần mã tốt nhất chỉ cách bạn một cuộc điện thoại. Đặt lịch tư vấn ngay hôm nay!