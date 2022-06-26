الصيف هنا بالفعل ، وصناعة خدمات العطلات والسفر مفتوحة مرة أخرى للعمل! سلاسل الفنادق التي تضررت بشدة من الأضرار الاقتصادية للوباء الأخير أصبحت متاحة مرة أخرى للأعمال. بالملل من الإغلاق الفعلي لمدة عامين تقريبًا ، يحاول السائحون استعادة الوقت الضائع في الإجازة. تدرك العديد من الفنادق هذا الأمر جيدًا وتقوم بإطلاق خدمات جديدة لجذب المسافرين المتحمسين بعد الوباء. يبحث آلاف المسافرين المتحمسين في مواقع حجز الفنادق للعثور على أفضل عروض الغرف في فنادقهم المفضلة. بعد هذه الفترة الطويلة من الخمول ، فإن هذا السفر طال انتظاره وجديرًا به!

تتوق سلاسل الفنادق إلى تعويض الإيرادات المفقودة وقد بدأت حملات تسويقية واسعة النطاق. تقدم العديد من الفنادق باقات وخدمات جديدة لجذب زوار فنادقها بإعلانات جذابة على شاشات التلفزيون لدينا. كما استثمر أصحاب الفنادق الأذكياء في تطبيقات حجز الفنادق للتعامل مع الحجم المتوقع للمعاملات الفندقية من الزوار. يمكن أن تكون تطبيقات حجز الفنادق هذه متنقلة أو مستندة إلى الويب وتساعد مديري الفنادق على معالجة المعاملات المتعلقة بالحجز بسلاسة. توفر تطبيقات حجز الفنادق للمستخدمين معلومات مفصلة ومريحة عن خدمات الفنادق والعروض الترويجية.

الفنادق التي تستثمر في تطوير تطبيقات الحجز عبر الأجهزة المحمولة مع شاشات تفاعلية لتفاصيل الفنادق ، وروبوتات محادثة ودية ، وميزات آلية فعالة تتكيف بشكل أفضل مع نقص الموظفين. تعمل تطبيقات حجز الفنادق على أتمتة خدمات الحجز والعمليات الإدارية بشكل كبير وتقليل اعتماد الفنادق على موظفيها. أدى التغيب المفاجئ للموظفين عن العمل في العديد من الفنادق بسبب إجراءات الإغلاق الصارمة والموظفين الذين أصيبوا بالمرض إلى إثارة انتباه العديد من أصحاب الفنادق. لقد ترك العديد من مديري الفنادق في حالة من الذعر الشديد أثناء محاولتهم تغطية النقص في الموظفين والتعامل مع عشرات إلغاء الفنادق.

لماذا تحظى تطبيقات حجز الفنادق بشعبية كبيرة؟

تحظى تطبيقات حجز الفنادق بشعبية بين سلاسل الفنادق ومستخدمي الفنادق لعدة أسباب. تحظى هذه الميزات والخدمات عبر الإنترنت بتقدير المستخدمين والفنادق لدرجة أن الطلب على تطبيقات الحجز عبر الهاتف المحمول قد شهد زيادة حادة في عام 2022!

يمكن أن تعطي الفنادق

خدمة العملاء المستجيبة يعتمد نجاح سلاسل الفنادق على استجابة فريق خدمة العملاء لديهم. تعد تطبيقات حجز الفنادق امتدادًا للقوى العاملة المادية ويمكن أن توفر معلومات مفصلة بسهولة للمستخدمين. المستخدمون الذين يحتاجون إلى معلومات سريعة وواضحة لحجز إقامتهم في الفندق يقدرون ميزات تطبيقات الأجهزة المحمولة المريحة هذه. يؤدي ذلك إلى إنشاء تجربة خدمة عملاء محسّنة للمستخدمين الذين يستفيدون من ميزات خدمة العملاء المخصصة لتطبيق الهاتف المحمول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ترحب سلاسل فنادق No Language Barrier بمجموعة متنوعة من الزوار من جميع أنحاء خريطة العالم. قد يتحدث هؤلاء الضيوف العديد من اللغات ، ويكاد يكون من المستحيل تأمين عدد كافٍ من الموظفين متعددي اللغات لسد هذه الحاجة. توفر تطبيقات حجز الفنادق عبر الأجهزة المحمولة مع ميزات الترجمة العديد من خيارات اللغة على منصاتها. نتيجة لذلك ، يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الميزات عن طريق اختيار اللغة التي يختارونها لتلقي معلومات مفصلة عن إقامتهم. هذا يسهل عملية حجز الفنادق بسهولة للمستخدمين ، بغض النظر عن اللغة.

سهولة الحجز والإضافات يوفر تطبيق حجز الفنادق عبر الهاتف المحمول الذي يمكن الوصول إليه على أنظمة Android و iOS والويب الراحة للمستخدمين. تعمل تطبيقات حجز الفنادق على تحسين تجربة العميل لأنه يمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمات الفنادق الإضافية والترقيات من خلال تطبيق واحد مناسب. تستثمر سلاسل الفنادق ذات التفكير المستقبلي في تطبيقات الحجز عبر الأجهزة المحمولة لأنها تقوم بعملية حجز الغرف في الفندق.

تسهل شاشات تفاصيل الفندق الحصول على تفاصيل حول وسائل الراحة في الغرف والترفيه في الفندق والمشاركة في توجيهات ترويج الولاء من خرائط ممتلكات الفندق. إن الراحة المتمثلة في امتلاك تطبيق جوال يوفر هذه الميزات على شاشة جهاز بسيطة سيعزز تجربة المستخدمين.

اعتبارات أخرى قاعدة بيانات العملاء: تستفيد سلاسل الفنادق التي تستخدم خدمات تطبيقات الحجز من ميزاتها الخاصة بجمع البيانات. تسهل هذه الميزات إصدار تقارير الإيرادات بدقة ، وتجمع معلومات مفصلة عن مستخدمي التطبيق وتساعد سلاسل الفنادق في تنظيم برامج الولاء الخاصة والعروض الترويجية. توفر التفاصيل الدقيقة التي يتم الحصول عليها من البيانات الموجودة على تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالفندق سلاسل الفنادق مع رؤى قيمة للعملاء. تُستخدم هذه البيانات لإنشاء تجارب منظمة بشكل خاص واستهداف مجموعات محددة من المستخدمين بعروض ترويجية من خلال رسائل البريد الإلكتروني التسويقية أو الرسائل الإخبارية أو شاشات تفاصيل الفندق.

قاعدة بيانات العملاء: تستفيد سلاسل الفنادق التي تستخدم خدمات تطبيقات الحجز من ميزاتها الخاصة بجمع البيانات. تسهل هذه الميزات إصدار تقارير الإيرادات بدقة ، وتجمع معلومات مفصلة عن مستخدمي التطبيق وتساعد سلاسل الفنادق في تنظيم برامج الولاء الخاصة والعروض الترويجية. توفر التفاصيل الدقيقة التي يتم الحصول عليها من البيانات الموجودة على تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالفندق سلاسل الفنادق مع رؤى قيمة للعملاء. تُستخدم هذه البيانات لإنشاء تجارب منظمة بشكل خاص واستهداف مجموعات محددة من المستخدمين بعروض ترويجية من خلال رسائل البريد الإلكتروني التسويقية أو الرسائل الإخبارية أو شاشات تفاصيل الفندق. تقليل تكاليف تعيين الموظفين: بالنسبة للفنادق التي تسعى إلى تقليل تكاليف التوظيف ، فإن إنشاء تطبيقات حجز الفنادق لأتمتة العملية أمر منطقي. تعمل تطبيقات حجز الفنادق عبر الأجهزة المحمولة على تقليل الحاجة إلى موظفين إضافيين في الفندق ، وسد الفجوات في التوظيف ، وتقليل الوقت الإجمالي والتكاليف المرتبطة بتعيين أعضاء الفريق وتدريبهم. تعمل تطبيقات حجز الفنادق المتنقلة على تبسيط العمليات وأتمتتها بشكل كبير من خلال توفير دعم افتراضي للموظفين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وبالتالي ، يمكن لسلاسل الفنادق تحويل تركيزها إلى تحسين تجربة حجز العملاء من خلال التركيز على مستخدمي تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم. تعمل تطبيقات الحجز على الأجهزة المحمولة أيضًا على تقليل الوقت والموارد التي كان من الممكن إنفاقها على الموظفين.

خدمة عملاء عالية الجودة: تسهل الميزات التفاعلية الآلية لتطبيقات الفنادق المتنقلة عملية تسجيل الوصول السريع إلى الغرفة للمستخدمين. يقلل استخدام تطبيق حجز الفنادق من التفاعلات الجسدية غير الضرورية مع موظفي الفندق واحتمال ضعف خدمة العملاء.

يمكن للمستخدمين تلقي ملفات

خدمة العملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع يفضل مستخدمو تطبيقات الحجز عبر الأجهزة المحمولة بشكل عام سلاسل الفنادق التي تتمتع بتجربة مخصصة لخدمة العملاء. تعمل تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تقدم خدمات عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على تحسين تجربة الزائر وإنشاء تفاعلات إيجابية وبناء الثقة. تعمل تطبيقات الفنادق أيضًا على بناء ولاء العملاء لسلاسل الفنادق التي توفر ميزات تطبيقات الحجز عبر الأجهزة المحمولة. قد تتضمن عروض ولاء العملاء الترويجية ترقيات أو خصومات تلقائية للغرفة.

الوصول السريع إلى المعلومات في هذا العالم سريع الخطى ، يحتاج مستخدمو تطبيقات حجز الفنادق إلى وصول سريع ومريح إلى التفاصيل. تساعدهم هذه المعلومات في اتخاذ القرارات بشأن حجوزاتهم الفندقية. المعلومات الجاهزة ، مثل خدمات الفنادق ، والباقات ، والأسعار الترويجية حساسة للوقت ، ويحتاج المستخدمون إلى وصول سريع إلى تلك المعلومات. تتيح التفاصيل الإضافية حول وسائل الراحة في الغرفة ومدى توفرها وأسعارها للمستخدمين اتخاذ خيارات مدروسة بشأن الفنادق التي يختارونها.

سجل المعاملات عبر الإنترنت إذا كان لدى المستخدمين أسئلة أو مخاوف أو شكاوى حول خدمات الفندق ، فإن تطبيقات الهاتف المحمول توفر سجلاً دقيقًا لتفاصيل الحجز. توفر شاشات تفاصيل الفندق معلومات الدفع الخاصة بالمعاملات التي تتم معالجتها بواسطة الفندق بحيث يمكن للمستخدمين تقديم دليل على حجوزاتهم. تخزن تطبيقات الهاتف المحمول تفاصيل الفنادق الخاصة بمعاملات بوابة الدفع والغرف التي حجزها المستخدمون والمعلومات الأخرى ذات الصلة بإقامتهم. تُستخدم هذه المعلومات لحل النزاعات وإنشاء حلول للمستخدمين غير الراضين عن خدمات الفندق.

مقارنة الأسعار واحدة من أكثر ميزات تطبيقات الحجز قيمة هي وظائف البحث والتصفية ، مما يسمح للمستخدمين بإدراج أسعار الغرف ومقارنتها. تساعد ميزة التطبيق هذه المستخدمين في البحث عن عروض الفنادق أو تصفيتها أو أنسب أماكن الإقامة في الغرف. يساعد البحث عن غرف فندقية حسب السعر المستخدمين المهتمين بالميزانية على اختيار الخدمات والحزم الفندقية التي يمكنهم تحمل تكلفتها. لهذا السبب ، يمكن اعتبار أداة البحث عن مقارنة الأسعار واحدة من أكثر ميزات البحث والتصفية فائدة في تطبيقات حجز الفنادق.

مقارنة الأسعار واحدة من أكثر ميزات تطبيقات الحجز قيمة هي وظائف البحث والتصفية ، مما يسمح للمستخدمين بإدراج أسعار الغرف ومقارنتها. تساعد ميزة التطبيق هذه المستخدمين في البحث عن عروض الفنادق أو تصفيتها أو أنسب أماكن الإقامة في الغرف. يساعد البحث عن غرف فندقية حسب السعر المستخدمين المهتمين بالميزانية على اختيار الخدمات والحزم الفندقية التي يمكنهم تحمل تكلفتها. لهذا السبب ، يمكن اعتبار أداة البحث عن مقارنة الأسعار واحدة من أكثر ميزات البحث والتصفية فائدة في تطبيقات حجز الفنادق.

كيف يعمل تطبيق حجز الفنادق؟

تحتوي تطبيقات حجز الفنادق على حد أدنى معياري من ميزات المنتج المتغير (MVP) التي يتوقعها المستخدمون من تطبيقات حجز الفنادق هذه.

تسجيل

تتم هذه الخطوة الأولى في المعاملة بين المستخدمين وتطبيق الحجز الفندقي وتؤسس الثقة في الخدمات المقدمة. في هذه الخطوة ، ينشئ المستخدمون ملفًا شخصيًا يستخدمه تطبيق حجز الفنادق لإنشاء حملات مستهدفة خاصة. قد تأتي حملات الفنادق هذه في شكل عروض ترويجية وخدمات منزلية بناءً على التفضيلات التي يشير إليها مستخدمو التطبيق. تخلق عملية التسجيل في تطبيق حجز الفنادق تجربة مخصصة للمستخدمين. يقدر هؤلاء المستخدمون الوظيفة الآلية لتطبيقات حجز الفنادق ، والتي تعمل بمثابة بواب للخدمات الافتراضية. يمكن للمستخدمين إنشاء ملف تعريف الاشتراك في حجز الفنادق الذي يسمح لهم بالوصول المريح والجاهز إلى المعلومات التفصيلية حول حجز الفندق الخاص بهم.

لوحة تحكم حجز الفنادق

سيتم فتح تطبيق حجز الفنادق بعد ذلك على شاشة تفاصيل الحجز حيث يمكن للمستخدمين إدخال معلومات مفصلة حول إقامتهم في الفندق. يقدم المستخدمون معلومات حجز الفندق مثل تاريخ السفر وعدد غرف الفندق المطلوبة ومدة إقامتهم ووسائل الراحة الفندقية المفضلة. في شاشة تفاصيل حجز الفنادق لمعظم تطبيقات الأجهزة المحمولة ، يُسمح للمستخدمين بتصفية الفئات العمرية للزوار وحجز وسائل النقل والتحقق من الخرائط لمعرفة مدى قرب مناطق الجذب المحلية القريبة.

يمكن للمستخدمين أيضًا إدخال تاريخ ومدة إقامتهم ، ومقارنة الأسعار ، وعرض الخدمات الترويجية ، وقراءة تقييمات الفنادق ، والحصول على معلومات تفصيلية إضافية عن حجزهم. تساعد شاشة تفاصيل حجز الفندق المستخدمين على اختيار الفندق وتجربة السفر التي يشعرون براحة أكبر معها.

ميزات MVP إضافية

يلتزم مستخدمو بوابة الدفع بحجز إقامتهم الفندقية عن طريق الدفع مقابل غرفهم عبر بوابة الدفع الخاصة بتطبيق حجز الفنادق. يجب أن تكون المعلومات التفصيلية التي تتم معالجتها من خلال بوابات الدفع الخاصة بتطبيق حجز الفنادق خاصة وآمنة. يوفر هذا لمستخدمي بوابة الدفع الأمان اللازم لمعالجة معاملات حجز الفنادق دون خوف من انتهاكات البيانات.

ستتطلب بوابات الدفع تدابير أمان مثل شهادة الموقع الآمن وتشفير البيانات لتعزيز الأمان لمستخدمي تطبيقات الأجهزة المحمولة. يجب أن تكون عملية الدفع مريحة وسلسة وخالية من المتاعب لمستخدمي تطبيق حجز الفنادق. قد تزعج أخطاء تطبيقات الهاتف المحمول ومشكلات بوابة الدفع الأخرى المستخدمين الذين يحاولون تأمين حجوزات الفنادق ويجب التقليل منها بأي ثمن.

سياسة الاسترجاع

الفنادق ذات السمعة الطيبة لديها إلغاء حجز قياسي ومعلومات مفصلة حول سياسة الاسترداد الخاصة بهم. تتضمن سياسة الاسترداد ما يلي:

تفاصيل الفندق القانونية.

معلومات عن الأحكام القياسية في غرف الفنادق.

اتفاقيات الاستخدام العادل للمستخدمين.

في حالة وجود افتراضي في هذه المناطق ، يقوم المستخدمون باستشارة تطبيقات الفنادق الخاصة بهم لمعرفة سياسة الاسترداد ، والتي يتم استخدامها لتوفير حل. تعمل المعلومات التفصيلية حول سياسات الاسترداد على بناء الثقة في تطبيق حجز الفنادق وتشجع المستخدمين على المضي قدمًا بثقة في حجزهم. يتم تزويد المستخدمين بالمعلومات المناسبة حول كيفية الحصول على تعويض إذا كانت غرفتهم في الفندق أو تجربة الحجز غير مرضية.

كيف يمكنني إنشاء حجز فندق عبر الإنترنت؟

قم بإعداد قائمة مرجعية

قبل أن تبدأ البحث في مئات الغرف الفندقية على شاشات تطبيق الحجز ، ضع في اعتبارك نوع التجربة الفندقية التي تبحث عنها. ربما لديك بالفعل قائمة التحقق الخاصة بك بوسائل الراحة المفضلة وتفاصيل الفندق للفنادق التي ترغب في زيارتها. بالنسبة للبعض ، هذا هو الموقع الفعلي ، لذلك يستشير المستخدمون الخرائط عبر الإنترنت على أمل العثور على فنادق بها مرافق ووسائل راحة قريبة مثل الجولات واستئجار المركبات والشواطئ والمطاعم.

بالنسبة للآخرين ، فإن العامل الأكثر أهمية هو حجم وديكور أماكن الإقامة في الغرف ، لذا فهم يبحثون في شاشات تفاصيل الفندق بشغف للعثور على مكان الإقامة المثالي لهم. أثناء تصفح شاشات تفاصيل الفندق هذه ، ضع في اعتبارك حجم مجموعة السفر الخاصة بك ، حيث ستتطلب المجموعات الأكبر غرفًا أكثر أو حجم غرفة أكبر من الزوجين. عدد الغرف وحجمها ووسائل الراحة والموقع داخل الممتلكات في فنادقك المفضلة يمكن أن تجعل تجربة الإجازة أو تنهيها.

ضع في اعتبارك احتياجات الإقامة الخاصة بك

يمكن للزوار الذين يحتاجون إلى إقامة أكثر هدوءًا حجز غرفة في أحد أقسام الفنادق بعيدًا عن المسبح أو مناطق الترفيه. تميل هذه المناطق إلى أن تكون أكثر ضوضاء ، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تجربة غرفة مروعة إذا كان السلام هو ما تفضله. عند اختيار الغرف ، يجب إيلاء اعتبار خاص للمسنين والحوامل والعجزة والأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية.

يجب أن يؤخذ قرب الغرفة من مناطق الإسعافات الأولية والمطاعم والسلالم في الاعتبار للأشخاص الذين يعانون من حالات طبية خاصة أو إعاقات. قد تشمل وسائل الراحة في غرف الفندق التي تلبي احتياجات الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة أحجامًا أكبر للغرف ، والوصول إلى الكراسي المتحركة ، ودرابزين قوي للدعم.

عملية الحجز الإضافية

يمكن لزوار تطبيق البحث والفرز للحجز عبر الهاتف المحمول البحث من خلال قوائم الغرف الفندقية المناسبة عن طريق تحديد التفضيلات على شاشة تفاصيل الفندق. لا يجب أن يكون البحث في شاشة تفاصيل الفندق عن أفضل وسائل الراحة في غرف الفندق أمرًا صعبًا. استخدم شاشة تفاصيل الفندق لتصفية معلومات الغرفة والبحث عنها. يمكن للزوار سرد الفنادق ومقارنتها واختيارها مع وسائل الراحة المفضلة في الغرف. يستخدم بعض الزائرين شاشة تفاصيل الفندق للبحث وفرز مواقع الخريطة لأقرب الفنادق القريبة من جولات المغامرات في المجتمع المحلي. يمكن أن تساعد إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للتطبيق المستخدمين على تحديد جولات المغامرة المرغوبة بالقرب من هذه المنتجعات الفندقية مسبقًا.

قم بحجز غرفة بمجرد قيامك بالبحث من خلال شاشة تفاصيل الفندق والعثور على غرفة مرضية ، يمكنك حجز الغرفة عبر الإنترنت. في شاشة تفاصيل الفندق ، ستدخل الحجم ، وعدة غرف ، ووسائل الراحة المفضلة ، وتاريخ الإقامة ، وعدد الزوار. ستؤدي محاولة حجز الغرف على التطبيق فورًا إلى عرض نتيجة بحث على الشاشة مع حالة توفر الغرفة.

ادفع مقابل حجز الفندق ادفع مقابل حجز غرفتك باستخدام بوابة الدفع الآمنة على شاشة تفاصيل الفندق. يمكن استخدام بطاقة ائتمان أو معالج دفع دولي آخر مثل PayPal على بوابة الدفع لمعظم شاشات تفاصيل الفندق. بمجرد اكتمال حجز الغرفة والحجز والدفع ، ستتلقى فاتورة أو إيصال دفع عبر البريد الإلكتروني وحجز قابل للطباعة. تتقدم بعض الفنادق في شوط إضافي من خلال تضمين قائمة تحقق من أماكن الجذب بالفنادق والسياسات وقواعد اللباس ومعلومات الكونسيرج الأخرى. يستغل الكثيرون الفرصة لتقديم برامج ولاء العملاء ، بما في ذلك الخصومات على حجز غرفتك التالية.

كيف تنشئ تطبيق حجز؟

مرحلة الاكتشاف

قبل إنشاء تطبيقات الفنادق وتطبيقات الحجز عبر الهاتف المحمول ، يتم إجراء عملية بحث وتسويق مناسبة. تُعرف مرحلة البحث هذه باسم "مرحلة الاكتشاف" وهي الخطوة الأولى في عملية تطوير التطبيقات الفندقية. تستخدم الفنادق مرحلة الاكتشاف لإجراء أبحاث سوقية شاملة للمنافسين وتطبيقات الهاتف المحمول الحالية والمنتجات والخدمات لقطاع السفر.

سيحدد هذا البحث ما إذا كان تطبيق الفندق الخاص بك وتطبيق الحجز على الهاتف المحمول يمكن أن يحل أي ثغرات موجودة في سوق السفر. بناءً على البحث ، سينشئ مطورو التطبيقات قائمة مرجعية بميزات MVP لمرحلة تصميم التطبيق القادمة.

مرحلة التصميم

أثناء مرحلة تصميم تطبيق الفندق على الهاتف المحمول ، يتم وضع تصور لميزات تطبيقات الفندق بناءً على نتائج البحث السابق. قد تنشئ تطبيقات الفنادق المتنقلة ميزات التصميم والبحث والتصفية ووظائف الحجز الخاصة بسلسلة فنادق. تسلط ميزات تطبيقات الهاتف المحمول هذه الضوء على المعلومات ذات الصلة حول خدماتهم للمستخدمين من خلال شاشات تفاصيل الفندق.

تحتوي شاشات تفاصيل الفندق على معلومات مثل الحجم وعدد الغرف وميزات خريطة الموقع والحملات الترويجية ووسائل الراحة بالغرفة. يعتمد تصميم تطبيقات الأجهزة المحمولة أيضًا على عرض القيمة الفريد الخاص به ، وهو كيف ستحل خدماته وميزاته المشكلات الفريدة لمستخدميه النهائيين.

مرحلة تطوير إنشاء تطبيق الحجز

يتكون تطوير تطبيق Application Design Hotel من إنشاء قائمة بالحد الأدنى من ميزات المنتج المتغير (MVP). تم تصميم قائمة ميزات التطبيق هذه لتلائم احتياجات سلسلة الفنادق. تهدف كل ميزة تطبيق فندق أيضًا إلى تزويد مستخدميها بعرض قيمة فريد. تعد ميزات تطوير التطبيقات ، مثل شاشة تفاصيل الفندق الأساسية ، وقائمة المرافق القريبة ، وخرائط المرافق ، وقائمة عوامل تصفية البحث ، والمعلومات العامة عن خدمات الفنادق ، ميزات أساسية لمعظم تطبيقات حجز الفنادق.

يجب أن يسهل تطبيق الفندق أيضًا وظائف مثل البحث والفرز والتصفية مع إمكانية سرد النتائج بأي ترتيب. تساعد ميزات تطبيق MVP للجوّال المستخدمين على مقارنة الأسعار وعرض معلومات الغرفة وإدراج أقرب مرافق الإقامة بناءً على خرائط الموقع.

يمكن لسلاسل Development Phase Hotel التعاقد مع خدمات تطوير تطبيقات ذات سمعة طيبة بدون رمز من شركات مرموقة تستخدم منصات مثل AppMaster. يمكن استخدام منصة التطبيقات هذه لإنشاء تطبيقات فندقية مع ميزات MVP الأساسية أو تطوير تطبيقات أكثر تعقيدًا ، مع استكمال التعليمات البرمجية المصدر. تتيح منصة AppMaster للمستخدمين تخصيص كود المصدر الفريد لتطبيقات الفنادق الخاصة بهم.

اختر خبراء التطوير المناسبين حدد فريقًا من خبراء تطبيقات البرامج المؤهلين لإنشاء تطبيقات فندقية تلبي احتياجات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. يختار العديد من أصحاب الفنادق منصة AppMaster لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة لتطبيقات حجز الفنادق وخدمات البرامج الأخرى. علاوة على ذلك ، يمكن لمنصة تطوير التطبيقات هذه كتابة وثائق فنية لتطبيقات الفنادق المتنقلة بمعدل أسرع وأفضل وأرخص.

تعتبر منصة تطوير AppMaster متقدمة جدًا لدرجة أنها تولد 22000 سطر من التعليمات البرمجية على الشاشة في الثانية. تعتبر منصة تطوير التطبيقات هذه ممتازة لإنشاء تطبيقات الويب والجوال. يمكن استخدامه لإنشاء تطبيقات الفنادق وتطبيقات الحجز عبر الأجهزة المحمولة بسرعة وبتكلفة معقولة.

مرحلة اختبار إنشاء تطبيق الحجز

مرحلة الاختبار هذه المرحلة عبارة عن إطلاق أولي لتطبيق الفندق لاختبار ميزات تطوير التطبيق وتجربة المستخدم. يمكن للمستخدمين اختبار مدى جودة تطبيق الهاتف المحمول في سرد خدمات الفنادق ووسائل الراحة ومعلومات الغرفة على شاشة تفاصيل الفندق. يتم تحديد مشكلات مثل الأخطاء أو الخرائط غير الصحيحة أو نتائج البحث البطيئة أو حدوث خلل أو رسائل خطأ أو الفشل في سرد نتائج البحث الدقيقة على الشاشة أثناء هذه العملية. يتم أيضًا تقييم تجربة المستخدم لتحديد سهولة التنقل على الشاشة وإمكانية الوصول إلى الوسائط الاجتماعية واختبار مدى جودة واجهات التطبيق مع الأنظمة الأساسية الأكبر مثل خرائط Google.

إطلاق إن طرح تطبيق الفندق الجديد للمستخدمين الجدد يجعل تجربة حجز الفنادق الخاصة بهم أكثر ملاءمة. ستجدد الميزات المثيرة لتطبيق حجز الفنادق عبر الهاتف المحمول الجديد اهتمامًا متجددًا بقائمة العروض التي تقدمها سلسلة الفنادق. يُنظر إلى سلاسل الفنادق مع تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بها على أنها أكثر إبداعًا وتركيزًا على العملاء من قبل زوارها. يمكن استخدام الحملات التسويقية والترويجية للإعلان عن إطلاق تطبيق حجز الفنادق عبر الهاتف المحمول للجمهور المتلهف.

الترقية والصيانة بعد تطوير تطبيق الفندق المحمول وبدء تشغيله ، قد يلزم معالجة مشكلات إضافية. قد يشمل ذلك أخطاء البحث على شاشة تفاصيل الفندق أو الأخطاء باستخدام أداة قائمة مقارنة الأسعار على تطبيق الهاتف المحمول.

ما هي تكلفة تطوير تطبيق الحجز؟

قد يكون إنشاء تطبيقات فندقية بميزات سهلة الاستخدام على الشاشة مكلفًا. ومع ذلك ، تتوفر الخيارات إذا كنت تفضل عملية تطوير تطبيق تكون أسرع وأرخص وأقل كثافة في العمل. يمكن لفرق التطوير بدون كود في منصة AppMaster تزويد الفنادق بخدمات تطوير لإنشاء تطبيقات فندقية دون أي متاعب.

إذا كان التطبيق يحتوي على ميزات MVP بسيطة مع شاشة تفاصيل الفندق الأساسية ، فسيكون هذا الإنشاء والتشغيل أسرع بكثير من شاشة التطبيق الأكثر تعقيدًا. تحتوي حلول التطبيقات هذه على قوالب بسيطة بدون تعليمات برمجية تجعل من السهل أتمتة عمليات تطبيقات الفنادق دون الحاجة إلى فريق تطوير بدوام كامل.

هناك خيارات للفنادق التي تفضل التحكم في رموز مصدر تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بها. يمكن لـ AppMaster إنشاء تطبيقات حجز فنادق منخفضة الرمز بنفس السرعة. ومع ذلك ، تحتوي هذه الحلول على ميزات تطبيقات مخصصة ومعقدة وفقًا لمواصفات سلسلة الفنادق.

اعتمادًا على عدد الساعات التي يتم قضاؤها في تطوير التطبيق وتعقيد ميزات التصميم الخاصة به ، ستكون التكاليف الأولية أكثر تكلفة في البداية. تتراوح التكاليف من إنشاء تطبيقات فندقية بميزات أكثر تعقيدًا ، تبدأ من حوالي 150000 دولار أمريكي إذا اخترت تطويرًا كلاسيكيًا. من خلال اختيار التطوير بدون رمز ، على العكس من ذلك ، ستوفر الكثير من المال والوقت.

استنتاج

على الرغم من أن الإنفاق الأولي قد يكون مكلفًا اعتمادًا على عدد الميزات المعروضة على الشاشة وخارجها ، فإن امتلاك تطبيق جوال للفنادق يستحق ذلك! إنه يوفر على الفنادق وقتًا ثمينًا ومالًا وطاقة على المدى الطويل. كما أنه يحسن كفاءة الحجز ويزيد من ولاء العملاء ، وهو ما يعادل زيادة الأرباح لأعمالك الفندقية. راحة البال من معرفة أن لديك عملية حجز فندق مؤتمتة بالكامل ودعم خدمة العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من AppMaster لا تقدر بثمن! ليست هناك حاجة للبحث في جميع أنحاء العالم عن تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة عندما يكون أفضل خبراء تطوير بدون كود على بعد مكالمة هاتفية. احجز استشارة اليوم!