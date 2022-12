Het is al zomer, en de vakantie- en reisindustrie is weer open voor zaken! Hotelketens die zwaar zijn getroffen door de economische gevolgen van de recente pandemie zijn weer beschikbaar voor zaken. Verveeld door de bijna twee jaar durende lockdown proberen toeristen hun verloren vakantietijd terug te winnen. Veel hotels zijn zich hiervan terdege bewust en introduceren nieuwe diensten om gretige reizigers na de pandemie te lokken. Duizenden opgewonden reizigers struinen websites met hotelboekingen af op zoek naar de beste kameraanbiedingen in hun favoriete hotels. Na zo'n lange periode van inactiviteit, is deze reis lang geleden en welverdiend!

Hotelketens willen de verloren inkomsten graag goedmaken en zijn begonnen met grootschalige marketingcampagnes. Veel hotels komen met nieuwe arrangementen en diensten om bezoekers naar hun hotels te lokken met verleidelijke advertenties op onze tv-schermen. Slimme hoteliers hebben ook geïnvesteerd in hotelboekingstoepassingen om het verwachte volume aan hoteltransacties van bezoekers aan te kunnen. Deze hotel boeking toepassingen kunnen mobiel of web-based en helpen hotel managers naadloos verwerken boeking-gerelateerde transacties. Hotel boeking apps bieden gebruikers gedetailleerde en handige informatie over hoteldiensten en promotionele aanbiedingen.

Hotels die investeren in de ontwikkeling van mobiele boeking apps met interactieve hotel detail schermen, vriendelijke chatbots, en efficiënte geautomatiseerde functies beter omgaan met personeelstekorten. Hotelboekingstoepassingen automatiseren boekingsdiensten en administratieve processen aanzienlijk en verminderen de afhankelijkheid van hotels van hun personeel. Het plotselinge personeelsverzuim in veel hotels als gevolg van de strenge lockdown-maatregelen en werknemers die ziek werden, overviel veel hoteliers. Veel hotelmanagers raakten in paniek toen ze probeerden het personeelstekort op te vangen en de vele annuleringen af te handelen.

Waarom zijn Hotel Booking Apps zo populair?

Hotel boeking apps zijn populair onder hotelketens en hotel gebruikers om verschillende redenen. Deze functies en online diensten worden gewaardeerd door gebruikers en hotels zo veel dat de vraag naar mobiele boeking apps heeft een sterke stijging van 2022 ervaren!

Hotels kunnen

Responsieve klantenserviceHetsucces van hotelketens hangt af van de responsiviteit van hun klantenservice team. Hotel boeking toepassingen zijn een verlengstuk van hun fysieke werknemers en kan gedetailleerde informatie gemakkelijk te verstrekken aan gebruikers. Gebruikers die snelle en duidelijke informatie nodig hebben om hun hotelverblijf te boeken waarderen deze handige mobiele app functies. Dit creëert een verbeterde klantenservice ervaring voor gebruikers die profiteren van de mobiele app's speciale 24/7 klantenservice functies.

Geen taalbarrièreHotelketensverwelkomen een verscheidenheid aan bezoekers van over de hele wereldkaart. Deze gasten kunnen spreken een veelheid van talen, en het is bijna onmogelijk om genoeg meertalige medewerkers te beveiligen, om deze behoefte te vullen. Mobiele hotel boeking apps met vertaling functies bieden veel taal opties op hun platforms. Hierdoor kunnen gebruikers profiteren van deze functies door de taal van hun keuze te selecteren om gedetailleerde informatie over hun verblijf te ontvangen. Dit vergemakkelijkt een naadloos hotel boekingsproces voor gebruikers, ongeacht de taal.

Gemakkelijk boeken en Add-OnsEenmobiele hotel boeking app die toegankelijk is op Android, iOS, en het web, biedt gemak voor gebruikers. Hotel boeking apps verbeteren de klantervaring omdat gebruikers toegang hebben tot add-on hotel diensten en upgrades via een handige app. Vooruitstrevende hotelketens investeren in deze mobiele boeking apps omdat ze het proces van het boeken van kamers in het hotel.

Hotel details schermen maken het gemakkelijker om details over kamer voorzieningen en hotel entertainment te krijgen en deel te nemen aan loyaliteit promotie richtingen van hotel eigendom kaarten. Het gemak van het hebben van een mobiele app die deze functies biedt op een eenvoudig apparaat scherm zal verbeteren gebruikers ervaring.

Andere overwegingenKlantenbestand : Hotelketens die gebruik maken van de diensten van boeking toepassingen profiteren van de data-verzameling functies. Deze functies vergemakkelijken nauwkeurige inkomsten rapport generatie, het verzamelen van gedetailleerde informatie over app-gebruikers en helpen hotelketens in het cureren van speciale loyaliteitsprogramma's en promoties. Nauwkeurige details afkomstig van gegevens op hotel mobiele apps bieden hotelketens een waardevol inzicht in de klant. Deze gegevens worden gebruikt om speciaal samengestelde ervaringen te creëren en specifieke groepen gebruikers te benaderen met promotieaanbiedingen via marketingmails, nieuwsbrieven of schermen met hotelgegevens.

Kwaliteit klantenservice: De geautomatiseerde interactieve functies van mobiele hotel apps vergemakkelijken gebruikers 'snelle kamer check-in proces. Het gemak van het gebruik van de hotel boeking app vermindert onnodige fysieke interacties met hotelpersoneel en het potentieel voor slechte klantenservice.

Gebruikers kunnen ontvangen

24/7 Customer CareUsersvan mobiele boeking apps geven over het algemeen de voorkeur aan hotelketens met een speciale conciërge ervaring. Mobiele apps die 24/7 klantenservice bieden verbeteren de bezoekerservaring, creëren positieve interacties en bouwen vertrouwen op. Hotel applicaties bouwen ook klantentrouw aan hotelketens die deze mobiele boeking app functies bieden. Klantenbindingsacties kunnen automatische kamerupgrades of kortingen omvatten.

Snelle toegang tot informatieIndeze snelle wereld, gebruikers van hotel boeking apps vereisen snelle en handige toegang tot details. Deze informatie helpt hen bij het maken van beslissingen over hun hotelboekingen. Klaar informatie zoals hotel diensten, pakketten, en promotionele tarieven zijn tijdgevoelig, en gebruikers moeten snel toegang tot die informatie. Aanvullende details over kamer voorzieningen, beschikbaarheid en prijzen stellen gebruikers in staat om beter geïnformeerde keuzes te maken over welke hotels te kiezen.

Online registratie van transactiesAlsgebruikers vragen, zorgen of klachten hebben over de diensten van het hotel, bieden mobiele apps een nauwkeurige registratie van boekingsgegevens. Schermen met hotelgegevens bieden betalingsinformatie over transacties die door het hotel zijn verwerkt, zodat gebruikers hun reserveringen kunnen bewijzen. Mobiele apps slaan hotelgegevens op over transacties via de betalingsgateway, door gebruikers geboekte kamers en andere informatie die relevant is voor hun verblijf. Deze informatie wordt gebruikt om geschillen te matigen en oplossingen te creëren voor gebruikers die ontevreden zijn over de hoteldiensten.

PrijsvergelijkingEenvan de meest gewaardeerde functies van boekingsapps zijn de zoek- en filterfuncties, waarmee gebruikers kamerprijzen kunnen inventariseren en vergelijken. Deze app-functie helpt gebruikers zoeken en filteren hotel deals of de meest geschikte kamer accommodaties. Zoeken naar hotelkamers op prijs helpt budgetbewuste gebruikers hotelservices en pakketten selecteren die ze zich kunnen veroorloven. Daarom kan de prijsvergelijkingstool worden beschouwd als een van de nuttigste zoek- en filterfuncties op hotelboekingsapps.

Hoe werkt een hotel boeking app?

Hotel boeken apps hebben een bepaalde standaard minimum variabele product (MVP) functies die gebruikers verwachten van deze hotel boeken toepassingen.

Registratie

Deze eerste stap in de transactie vindt plaats tussen gebruikers en de hotel boeking applicatie en vestigt vertrouwen in de diensten die worden aangeboden. In deze stap maken gebruikers een persoonlijk profiel aan, dat de hotelboekingsapplicatie gebruikt om speciale gerichte campagnes te genereren. Deze hotel campagnes kunnen komen in de vorm van promoties en huis diensten op basis van voorkeuren aangegeven door app gebruikers. Het registratieproces van de hotelboekingsapp creëert een gepersonaliseerde ervaring voor gebruikers. Deze gebruikers waarderen de geautomatiseerde functie van hotel boeking apps, die werkt als virtuele diensten conciërge. Gebruikers kunnen een aanmeldingsprofiel voor hotelboekingen aanmaken waarmee ze gemakkelijk en snel toegang hebben tot gedetailleerde informatie over hun hotelboeking.

Hotel boeking dashboard

De hotel boeking app zal dan openen naar een boeking details scherm waar gebruikers gedetailleerde info over hun hotel verblijf kunnen invoegen. Gebruikers geven hotelboekingsinformatie zoals de reisdatum, het aantal benodigde hotelkamers, de duur van hun verblijf en de gewenste hotelvoorzieningen. Op het scherm met hotelboekingsdetails van de meeste mobiele apps kunnen gebruikers de leeftijdsgroepen van de bezoekers filteren, vervoer boeken en kaarten bekijken voor de nabijheid van nabijgelegen lokale attracties.

Gebruikers kunnen ook de datum en duur van hun verblijf invoeren, prijzen vergelijken, promotionele diensten bekijken, hotelbeoordelingen lezen en aanvullende gedetailleerde informatie over hun boeking krijgen. Het scherm met hotelboekingsdetails helpt gebruikers het hotel en de reiservaring te kiezen waar zij zich het meest comfortabel bij voelen.

Extra MVP functies

Payment GatewayUsersverbinden zich tot het boeken van hun hotelverblijf door te betalen voor hun kamers via de payment gateway van de hotel boeking app. De gedetailleerde informatie verwerkt door hotel boeking app payment gateways moet privé en veilig zijn. Dit biedt payment gateway gebruikers de nodige veiligheid om hotel boeking transacties te verwerken zonder angst voor datalekken.

Payment gateways vereisen veiligheidsmaatregelen zoals secure site certification en data encryption om de veiligheid voor mobiele app gebruikers te verbeteren. Het betalingsproces moet ook handig, naadloos en probleemloos zijn voor hotel boeking app gebruikers. Mobiele app fouten en andere payment gateway problemen kunnen gebruikers die proberen om hotelboekingen veilig te stellen irriteren en moeten tot elke prijs worden geminimaliseerd.

Restitutiebeleid

Gerenommeerde hotels hebben standaard boekingsannuleringen en gedetailleerde informatie over hun restitutiebeleid. Het restitutiebeleid omvat:

Juridische hotelgegevens.

Informatie over standaardvoorzieningen in hotelkamers.

Afspraken over eerlijk gebruik voor gebruikers.

Als een gebruiker op deze gebieden in gebreke blijft, raadpleegt hij zijn hotelaanvraag voor het restitutiebeleid. Gedetailleerde informatie over het restitutiebeleid schept vertrouwen in de hotelboekingsapp en moedigt gebruikers aan om vol vertrouwen verder te gaan met hun boeking. Gebruikers worden voorzien van de juiste informatie over hoe ze verhaal kunnen halen als hun hotelkamer of boekingservaring onbevredigend is.

Hoe kan ik een online hotel boeking maken?

Bereid een checklist voor

Voordat u uw zoektocht begint door honderden hotelkamers op de schermen van de boekingsaanvraag, overweeg het type hotelervaring dat u zoekt. Misschien heeft u al een checklist met gewenste voorzieningen en hoteldetails voor de hotels die u wilt bezoeken. Voor sommigen is het de fysieke locatie, dus gebruikers raadplegen online kaarten in de hoop hotels te vinden met nabijgelegen faciliteiten en voorzieningen zoals rondleidingen, autoverhuur, stranden en restaurants.

Voor anderen is de belangrijkste factor de grootte en het decor van de kameraccommodatie, dus zoeken zij gretig op de schermen met hoteldetails naar hun perfecte accommodatie. Bij het bekijken van deze schermen met hotelgegevens moet u rekening houden met de grootte van uw reisgezelschap, want grotere groepen zullen meer kamers of een grotere kamer nodig hebben dan een stel. Het aantal, de grootte, de voorzieningen en de locatie van de kamers in uw favoriete hotels kunnen een vakantie-ervaring maken of breken.

Overweeg uw accommodatiebehoeften

Bezoekers die een rustiger verblijf wensen, kunnen een kamer boeken in een hotelgedeelte dat weg is van het zwembad of de uitgaansgebieden. Deze gebieden hebben de neiging luidruchtiger te zijn, en dit kan zorgen voor een vreselijke kamerervaring als rust is wat u verkiest. Bij het selecteren van kamers moet speciale aandacht worden besteed aan ouderen, zwangere of zwakke personen en personen met een lichamelijke handicap.

De nabijheid van de kamer bij de eerste hulp, het restaurant en het trappenhuis moet in overweging worden genomen voor personen met speciale medische aandoeningen of handicaps. Hotelkamer voorzieningen die tegemoet komen aan speciale behoeften individuen kunnen grotere kamer maten, rolstoel toegang, en stevige leuningen voor ondersteuning.

Extra boekingsproces

Zoeken en sorterenMobieleboeking app bezoekers kunnen zoeken door middel van lijsten van geschikte hotelkamers door het selecteren van voorkeuren op het hotel details scherm. Zoeken in het hotel details scherm voor de beste hotelkamer voorzieningen hoeft niet moeilijk te zijn. Gebruik de hotel details scherm te filteren en te zoeken kamer informatie. Bezoekers kunnen hotels met voorkeursvoorzieningen voor kamers inventariseren, vergelijken en selecteren. Sommige bezoekers gebruiken het hoteldetailsscherm om de kaartlocaties van de dichtstbijzijnde hotels in de buurt van lokale avontuurlijke reizen te zoeken en sorteren. De geolocatie mogelijkheid van de app kan gebruikers helpen bij het vooraf in kaart brengen van hun gewenste avontuurlijke tours in de buurt van deze hotelresorts.

Een kamer reserverenAlsu eenmaal het scherm met hoteldetails hebt doorzocht en een bevredigende kamer hebt gevonden, kunt u de kamer online reserveren. In het scherm met hoteldetails voert u de grootte, meerdere kamers, gewenste voorzieningen, verblijfsdatum en het aantal bezoekers in. Een poging om de kamers op de app te reserveren, levert onmiddellijk een zoekresultaat op het scherm op met de beschikbaarheidsstatus van de kamer.

Betalen voor hotelreserveringBetaaluw kamerreservering via de beveiligde betalingsgateway op het scherm met hoteldetails. Een creditcard of een andere internationale betalingsverwerker zoals PayPal kan worden gebruikt op de betalingsgateway van de meeste schermen met hoteldetails. Zodra de kamerreservering, boeking en betaling zijn voltooid, ontvangt u een factuur of betalingsbewijs via e-mail en een afdrukbare reservering. Sommige hotels doen er nog een schepje bovenop door een checklist met hotelattracties, beleidsregels, kledingvoorschriften en andere conciërge-informatie op te nemen. Velen maken van de gelegenheid gebruik om klantenloyaliteitsprogramma's te introduceren, waaronder kortingen op uw volgende kamerreservering.

Hoe maakt u een reserveringsapp?

Ontdekkingsfase

Voordat u hotel applicaties en mobiele boeking apps bouwt, wordt een goed onderzoek en marketing proces gedaan. Deze onderzoeksfase staat bekend als de 'ontdekkingsfase' en is de eerste stap van het ontwikkelingsproces van hotelapplicaties. Hotels gebruiken de ontdekkingsfase om grondig marktonderzoek te doen naar concurrenten, bestaande mobiele applicaties, producten en diensten voor de reissector.

Dit onderzoek zou bepalen of uw hotel applicatie en mobiele boeking app zou kunnen oplossen eventuele bestaande lacunes in de reismarkt. Op basis van het onderzoek, zouden app ontwikkelaars een checklist van MVP functies voor de komende app design fase.

Ontwerp fase

Tijdens de ontwerpfase van de mobiele hotel applicatie ontwikkeling, worden hotel app functies geconceptualiseerd op basis van de resultaten van voorafgaand onderzoek. Mobiele hotel applicaties kunnen design features, zoek-, filter- en boekingsfuncties creëren die specifiek zijn voor een hotelketen. Deze mobiele applicatie functies benadrukken relevante informatie over hun diensten aan gebruikers door middel van hoteldetails schermen.

Hotelschermen bevatten informatie zoals de grootte, het aantal kamers, kenmerken van de locatiekaart, promotiecampagnes en kamervoorzieningen. De mobiele app ontwerp hangt ook af van de unieke waarde propositie, dat is hoe de diensten en functies zal het oplossen van de unieke problemen van de eindgebruikers.

Ontwikkelingsfase van het maken van een boeking app

Application DesignHotelapp ontwikkeling bestaat uit het creëren van een lijst van minimale variabele product (MVP) functies. Deze lijst van applicatie functies is bedoeld om de behoeften van de hotelketen te voldoen. Elke hotel applicatie functie is ook bedoeld om haar gebruikers te voorzien van een unieke waarde propositie. App-ontwikkelingsfuncties, zoals een basisscherm met hoteldetails, een lijst met voorzieningen in de buurt, kaarten van faciliteiten, een lijst met zoekfilters en algemene informatie over hoteldiensten, zijn fundamentele kenmerken van de meeste hotelboekingstoepassingen.

De hotel applicatie moet ook functies vergemakkelijken zoals zoeken, sorteren en filteren met de mogelijkheid om de resultaten in elke volgorde op te sommen. MVP mobiele app functies helpen gebruikers om prijzen te vergelijken, kamerinformatie te bekijken, en een lijst van de dichtstbijzijnde accommodatie voorzieningen op basis van locatie kaarten.

OntwikkelingsfaseHotelketenskunnen gerenommeerde no-code app-ontwikkelingsdiensten van gerenommeerde bedrijven contracteren met behulp van platforms zoals AppMaster. Dit app-platform kan worden gebruikt om hotelapplicaties te bouwen met basis MVP-functies of complexere applicatieontwikkeling, compleet met broncode. Met het AppMaster-platform kunnen gebruikers hun unieke broncode voor hun hotelapplicaties aanpassen.

Kies de juiste ontwikkelingsdeskundigenSelecteereen team van gekwalificeerde softwaretoepassingsexperts om hotelapplicaties te bouwen die voldoen aan uw mobiele app-ontwikkelingsbehoeften. Veel hoteliers kiezen het AppMaster-platform voor mobiele app-ontwikkeling van hotelboekingstoepassingen en andere softwarediensten. Bovendien kan dit app-ontwikkelingsplatform sneller, beter en goedkoper technische documentatie schrijven voor mobiele hoteltoepassingen.

Het AppMaster ontwikkelingsplatform is zo geavanceerd dat het 22.000 regels code op het scherm per seconde genereert. Dit app-ontwikkelingsplatform is uitstekend geschikt voor het maken van web- en mobiele applicaties. Het kan worden gebruikt om snel en betaalbaar hotel applicaties en mobiele boeking apps te bouwen.

Test fase van het maken van een boeking app

TestfaseDezefase is een zachte lancering van de hotelapplicatie om de app-ontwikkelingsfuncties en gebruikerservaring te testen. Gebruikers kunnen testen hoe goed de mobiele app lijsten hotel diensten, voorzieningen en kamer informatie op het hotel details scherm. Problemen zoals bugs, onjuiste kaarten, trage zoekresultaten, haperingen, foutmeldingen of het niet vermelden van nauwkeurige zoekresultaten op het scherm worden tijdens dit proces geïdentificeerd. De gebruikerservaring wordt ook geëvalueerd om het gemak van de navigatie op het scherm en de toegankelijkheid voor sociale media te bepalen en om te testen hoe goed de applicatie aansluit op grotere platforms zoals Google Maps.

LanceringDeuitrol van de nieuwe hotelapplicatie naar nieuwe gebruikers maakt hun hotelboekingservaring gemakkelijker. De spannende functies van de nieuwe mobiele hotel boeking app zal genereren hernieuwde interesse in de lijst van het aanbod van de hotelketen. Hotelketens met hun mobiele applicatie worden gezien als meer innovatief en klantgericht door hun bezoekers. Marketing-en promotiecampagnes kunnen worden gebruikt om de lancering van de mobiele hotel boeking applicatie bekend te maken aan het gretige publiek.

Upgrade & MaintenanceNade ontwikkeling en lancering van de mobiele hotel applicatie, kunnen extra problemen moeten worden aangepakt. Dit kan onder meer zoekfouten op het hotel details scherm of bugs met de prijsvergelijking lijst tool op de mobiele app.

Hoeveel kost het om een Booking App te ontwikkelen?

Het bouwen van hotel applicaties met gebruiksvriendelijke functies op het scherm kan kostbaar zijn. Echter, opties zijn beschikbaar als u liever een app ontwikkelingsproces dat is sneller, goedkoper, en minder arbeidsintensief. No-code ontwikkelingsteams van het AppMaster-platform kunnen hotels voorzien van ontwikkelingsdiensten om hotelapplicaties te bouwen zonder gedoe.

Als de applicatie eenvoudige MVP-functies heeft met een basisscherm met hoteldetails, zal dit veel sneller te bouwen en te lanceren zijn dan een complexer app-scherm. Deze applicatie oplossingen hebben eenvoudige no-code sjablonen die het gemakkelijk maken om hotel app processen te automatiseren zonder de noodzaak van een full-time development team.

Er zijn opties voor hotels die liever controle hebben over hun eigen mobiele applicatie broncodes. AppMaster kan net zo snel low-code hotelboekingstoepassingen maken. Deze oplossingen hebben echter meer aangepaste en complexe app-functies volgens de specificaties van de hotelketen.

Afhankelijk van het aantal uren dat wordt besteed aan de ontwikkeling van de app en de complexiteit van de ontwerpkenmerken, zullen de aanloopkosten aanvankelijk duurder zijn. De kosten variëren van het bouwen van hotelapplicaties met meer complexe functies, vanaf ongeveer 150 000 USD als u kiest voor klassieke ontwikkeling. Als u daarentegen kiest voor ontwikkeling zonder code, bespaart u veel geld en tijd.

Conclusie

Hoewel de initiële uitgaven duur kunnen zijn, afhankelijk van het aantal functies op en buiten het scherm, is het hebben van een mobiele app voor hotels de moeite waard! Het bespaart hotels kostbare tijd, geld en energie op de lange termijn. Het verbetert ook boeken efficiëntie en verhoogt de loyaliteit van klanten, wat neerkomt op meer winst voor uw hotel bedrijf. De gemoedsrust van de wetenschap dat u een volledig geautomatiseerd hotelboekingsproces en 24/7 klantenserviceondersteuning van AppMaster hebt, is onbetaalbaar! Het is niet nodig om over de hele wereld te zoeken naar mobiele app ontwikkeling wanneer de beste no-code ontwikkelingsexperts een telefoontje verwijderd zijn. Boek vandaag nog een consultatie!