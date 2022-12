Sukces i ciągły rozwój Twojego biznesu zależy bezpośrednio od sprzedaży. To, jak skutecznie sprzedajesz produkty lub usługi, pokazuje Twoje przygotowanie i zaangażowanie w każdy projekt. Aby uzyskać finansowanie tych projektów i zdobyć potencjalnego nabywcę, powinieneś napisać przekonującą propozycję projektu.

W tym artykule omawiamy, czym jest propozycja projektu, dlaczego potrzebujesz propozycji projektu, jak pisać propozycje i jak tworzyć dobre szablony propozycji projektu.

Co to jest propozycja projektu?

Propozycja projektu (czasami określana jako propozycja biznesowa) to pisemny dokument wysyłany do potencjalnych sponsorów od sprzedawcy. Propozycja zawiera istotne informacje na temat wstępnego projektu, określa cele i zadania, a także zawiera harmonogram, budżet oraz warunki i wymagania pracy.

Propozycja projektu funkcjonuje jako oficjalny dokument pomiędzy firmą a klientem.

Dlaczego potrzebujesz propozycji projektu?

Głównym celem pisania propozycji projektu jest skłonienie klienta do zakupu Twoich usług. Podczas pisania propozycji musisz myśleć jak Twój klient i wiedzieć, czego potrzebuje i czego chce.

Dobra propozycja projektu pomoże Ci:

zdobyć nowych klientów;

przedłużyć istniejący kontrakt;

przekonać inwestorów (menedżerów, szefa) do przeznaczenia środków na wsparcie projektu.

Rodzaje propozycji projektu

Formally solicited. Propozycja biznesowa jest wysyłana jako odpowiedź na oficjalne zapytanie. W takim przypadku klient składa zapytanie ofertowe (RFP) i podaje wytyczne. Więc znasz wszystkie niezbędne informacje o potencjalnym nabywcy i napisz propozycję do dalszej oceny, aby przejść do procesu sprzedaży.

Informally solicited. Nieformalnie pozyskane propozycje projektów nie są odpowiedzią na oficjalne zapytanie. Zazwyczaj pisemna propozycja jest wynikiem nieformalnej rozmowy, kiedy potencjalny nabywca wykazuje zainteresowanie Twoją firmą. Tak długo jak nie ma oficjalnej prośby, nieformalna propozycja wymaga od Ciebie dokładnych badań, a proces pisania może być dłuższy.

Niezamówiona. Kiedy przygotowujesz niezamówioną propozycję, nie ma w niej żadnej prośby. W ten sposób docierasz do potencjalnego nabywcy. Możesz porównać ten typ propozycji projektu z zimnym e-mailem lub broszurą.

Jak pisać propozycje?

Pisząc propozycję pamiętaj, że Twoim celem jest przedstawienie wartości projektu potencjalnemu nabywcy. Podziel proces pisania na sekcje, które również mogą posłużyć jako struktura dla Twojego szablonu propozycji. Wstępnie przygotowany szablon propozycji może drastycznie uprościć proces pisania propozycji. Jest to gotowy do użycia wzór, który ma już zawarte istotne informacje i wymaga niewielkiej edycji.

Zazwyczaj szablony propozycji projektu są podzielone na standardowe części. Możesz znaleźć wiele darmowych szablonów propozycji i dostosować je do swoich potrzeb. Typowy szablon propozycji projektu zawiera następujące elementy:

Karta tytułowa Spis treści Streszczenie Stwierdzenie problemu Podejście i rozwiązanie Kwalifikacja Timeline Budżet Warunki i zasady

Lista kontrolna szablonu propozycji

Powyższa lista może służyć jako lista kontrolna szablonu propozycji. Przed napisaniem właściwej propozycji, pisanie list kontrolnych może być praktycznym krokiem przygotowawczym.

Możesz użyć wspomnianej listy kontrolnej dla dowolnego szablonu propozycji biznesowej. W zależności od prośby, możesz dodać lub usunąć niektóre szczegóły z szablonu. Jeśli nie jesteś pewien, co powinno być zawarte w propozycji, użyj pytań klienta jako wskazówek.

Wiemy, że jest to dużo do zapamiętania. Dlatego najlepszą opcją śledzenia wszystkiego jest przestrzeganie listy kontrolnej szablonu propozycji. Pisanie list kontrolnych pomaga w organizacji procesu i daje pewność, że nie przeoczysz niczego ważnego.

Jeśli masz trudności z tworzeniem list kontrolnych, spróbuj użyć oprogramowania takiego jak Process Street. Process Street jest świetny do pisania szablonów list kontrolnych propozycji, zarządzania powtarzającymi się zadaniami, tworzenia indywidualnych list.

Pisanie propozycji projektu

Napisz propozycję jako esej i postępuj zgodnie z listą kontrolną usuwając punkty z listy. Twoja propozycja biznesowa powinna mieć logiczny ciąg i odpowiadać na pytania kupującego.

Strona tytułowa

Zacznij pisać swój szablon propozycji projektu od strony tytułowej. Co należy odzwierciedlić na stronie tytułowej?

Twoje imię i nazwisko oraz nazwa Twojego biznesu/firmy.

Nazwa twojego potencjalnego klienta.

Data złożenia propozycji.

Spis treści

Kontynuuj propozycję ze spisem treści. Spis treści sprawia, że propozycja jest łatwa do przeczytania. Dzięki niemu kupujący może łatwiej przejść przez tekst w swoim własnym tempie lub od razu przejść do najbardziej krytycznych części. Pomóż swoim klientom w łatwiejszej nawigacji, dodając hiperłącza do szablonu w sekcji treści.

Streszczenie

Napisz spójne streszczenie. Ważne jest, abyś sprawił, że propozycja będzie ekscytująca i wciągająca dla czytelnika od pierwszych słów.

Po przeczytaniu tej sekcji Twój klient powinien mieć jasne wyobrażenie o tym, jak możesz mu pomóc.

Lista kontrolna pisania streszczenia wykonawczego:

przegląd firmy i cele firmy;

twoja wizja i plany;

tło problemu, który rozwiązuje twój projekt;

podejście do rozwiązywania problemu.

wyniki i rezultaty.

Pamiętaj, że jest to część wprowadzająca. Najlepiej byłoby, gdybyś odpowiednio przedstawił ideę projektu bez zbyt wielu szczegółów. Istnieją inne części w szablonie wniosku, aby podzielić się bardziej konkretnymi informacjami na temat problemu i technik jego rozwiązywania.

Jednak powinieneś być precyzyjny i pokazać wartość dla klienta. Na przykład nie pisz tylko, że Twoja firma "jest wiodąca" lub "#1 w branży". Przygotuj kilka realnych przykładów, co i jak możesz pomóc klientowi. Załóżmy, że celem Twojego projektu jest stworzenie unikalnych treści wizualnych do portfolio klienta. Opisz, dlaczego jesteś lepszy od swojego konkurenta i jakie niestandardowe usługi oferujesz, które pasują do punktu bólu klienta.

Twoim celem jest tutaj przyciągnięcie uwagi klienta i utrzymanie jego zainteresowania.

Stwierdzenie problemu

Jaki jest problem i jak wpływa na biznes klienta? Zdefiniuj to tak prosto, jak to tylko możliwe. Ta część i następująca po niej sekcja "rozwiązanie" w każdym szablonie propozycji projektu to części zasadnicze.

Jakie są główne punkty tutaj?

Badania i dodatkowe przemyślenia. Musisz pokazać, że odrobiłeś zadanie domowe, zagłębiłeś się w tło problemu i przedstawiłeś swoją perspektywę. Opisz to w taki sposób, aby płynnie doprowadzić propozycję do części z rozwiązaniem.

Podejście i rozwiązanie

Omów, dlaczego Twoje rozwiązanie jest najlepszą opcją rozwiązania problemu klienta. Przedstaw swoje strategie i wyjaśnij "dlaczego" podejmujesz te właśnie decyzje, aby zrealizować projekt.

Propozycja projektu powinna odpowiadać na większość pytań, które prawdopodobnie będzie miał Twój klient. Zawrzyj wszystkie istotne szczegóły, które są skierowane do problemu. Przedstaw plan, w jaki sposób dostarczysz rozwiązanie, oszacuj linię czasową, zarys, wyniki i, co ważniejsze, rezultaty.

Kwalifikacja

Nie jest prawdopodobne, że potencjalny nabywca weźmie tylko Twoje słowo. Daj im dowód już we wniosku, podziel się swoimi kwalifikacjami i udanymi projektami. Przedstaw liczby i statystyki oraz dołącz dowód społeczny.

Podkreśl, jak wykwalifikowany jest Twój zespół. Propozycja projektu powinna zweryfikować Twój profesjonalizm. W dobrym szablonie propozycji biznesowej musisz mieć wystarczający dowód.

Możesz skopiować część kwalifikacyjną z jednego szablonu propozycji do drugiego.

Oś czasu

Daj jasne zrozumienie, co i kiedy zostanie wykonane przez Twój zespół. Powinieneś wyjaśnić dalsze kroki, których klienci mogą się spodziewać, jeśli zdecydują się na zainicjowanie projektu.

Zwizualizuj treść, użyj infografiki, wykresów lub tabel. Nie musisz podawać konkretnych dat, ale podziel produkty na tygodnie realizacji.

Budżet

Ta część szablonu propozycji projektu określa opłaty i warunki płatności. Im więcej szczegółów podasz, tym lepiej.

Dobrym trikiem jest użycie tabeli porównawczej opłat w szablonie. O ile nie chcesz odstraszyć kupującego wysokimi cenami, a zaniżać wartości swojej pracy, podaj opcje cenowe. Klient będzie mógł wybrać najlepszą cenę.

Warunki

Podsumuj wszystko, co opisałeś wcześniej w propozycji i nakreśl prawne aspekty umowy. Ta sekcja szablonu może zawierać daty rozpoczęcia i zakończenia, szczegóły płatności, plan awaryjny. Zalecamy korzystanie z usług prawnika przy nakreślaniu warunków dla Twojej propozycji. Kiedy już stworzysz wzór roboczy, możesz go użyć do przyszłych szablonów propozycji projektu.

Co należy wziąć pod uwagę podczas pisania propozycji projektu

Podążanie za listą kontrolną pisania jest dobre, ale spróbuj przeanalizować, a nie sprawdzić pozycje na liście podczas pisania propozycji. Rozważ następujące kwestie, aby napisać lepszą propozycję.

Twoja publiczność. W zależności od tego, kto będzie przeglądał propozycję, użyj odpowiedniego języka.

Potencjalne powody odrzucenia. Mogą to być:

słabe zdefiniowanie propozycji;

rozbieżność pomiędzy zarysem propozycji a celami klienta;

niezadowalająca prezentacja propozycji.

Dane. Zrób badania, przedstaw fakty, wykresy i diagramy. Kupujący powinien zobaczyć informacje, którym może zaufać.

Co z oprogramowaniem do zarządzania projektami

Oprogramowanie do zarządzania propozycjami może Ci bardzo pomóc. Internet jest pełen płatnych i darmowych aplikacji do pisania propozycji. oprogramowanie do propozycji, możesz stworzyć linię bazową projektu, więc każdy mógł śledzić etapy rozwoju. Poniżej przedstawiamy kilka znanych przykładów.

Formstack - zwiększa produktywność propozycji, zbiera dane i uzgadnia projekty online, automatyzuje procesy ręczne, przechodzi od pomysłu do przepływu pracy w ciągu kilku minut - wszystko za pomocą kilku kliknięć.

Better Proposals - oferuje ponad 200 darmowych szablonów dla propozycji biznesowych, optymalizacji i ochrony Twoich projektów.

Proposify - automatyzacja przepływu pracy, która pomaga tworzyć i śledzić oferty, kosztorysy i umowy, a także podpisywać dokumenty online.

RFPIO - automatyzacja zapytań ofertowych z integracją narzędzi biznesowych, raporty, przyjazny interfejs użytkownika.

Co jeszcze robi oprogramowanie do składania propozycji?

Wykorzystuje format internetowy do wysyłania propozycji zoptymalizowanych dla różnych urządzeń;

Zapewnia dostęp do bezpłatnych szablonów propozycji.

Zapewnia narzędzia analityczne i śledzi wszystko, co twój klient robi z propozycją: bądź powiadomiony, kiedy propozycje są czytane, podpisywane, przekazywane, jakie sekcje są najczęściej przeglądane.

Tworzy elektronicznie wiążące podpisy i pozwala klientom natychmiast podpisać propozycje.

Wykorzystuje integracje i łączy oprogramowanie do tworzenia propozycji z Twoim CRM, śledzeniem czasu pracy lub innymi usługami wewnętrznymi.

Integruje się z inline payment getaway.

Zbiera raporty i ocenia, co działa i co powinieneś poprawić w szablonie.

Korzysta z czatu w czasie rzeczywistym, gdy kupujący przegląda Twoją propozycję.

Pisze propozycje szybciej dzięki darmowym szablonom i zautomatyzowanemu oprogramowaniu.

Wypróbuj każdą darmową usługę pisania propozycji i oceń wynik. Jeśli praca z gotowymi szablonami uwalnia Twój czas i przyspiesza proces, znajdź bardziej profesjonalne rozwiązanie i zautomatyzuj pisanie propozycji.

Kupujący musi zauważyć Twoją propozycję, aby zapewnić środki na realizację projektu. Spraw, aby była ona przekonująca, ekscytująca i skoncentrowana na wynikach. Terminowo dostarczone dobre wyniki - to jest to, czego oczekuje Twój klient w końcu.