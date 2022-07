O sucesso e o desenvolvimento contínuo do seu negócio dependem diretamente das vendas. A eficiência com que você vende produtos ou serviços mostra sua preparação e comprometimento com cada projeto. Para obter financiamento desses projetos e conquistar o comprador potencial, você deve escrever uma proposta de projeto atraente.

Neste artigo, discutimos o que é a proposta de projeto, por que você precisa de propostas de projeto, como redigir propostas e como criar bons modelos de proposta de projeto.

Qual é a proposta do projeto?

Uma proposta de projeto (às vezes chamada de proposta de negócios) é um documento escrito enviado a patrocinadores em potencial por um fornecedor. A proposta contém informações vitais sobre o projeto inicial, define objetivos e metas e inclui cronograma, orçamento e condições e requisitos de trabalho.

A proposta de projeto funciona como um documento oficial entre a empresa e o cliente.

Por que você precisa de uma proposta de projeto?

O principal objetivo ao escrever a proposta do projeto é fazer com que o cliente compre seus serviços. Ao escrever a proposta, você precisa pensar como seu cliente e saber o que ele precisa e deseja.

Uma boa proposta de projeto o ajudará a:

conquistar novos clientes;

estender um contrato existente;

convencer os investidores (gerentes, patrão) a alocar recursos para apoiar o projeto.

Tipos de proposta de projeto

Solicitado formalmente. Uma proposta comercial é enviada em resposta a uma solicitação oficial. Nesse caso, um cliente envia uma solicitação de proposta (RFP) e fornece a diretriz. Assim, você conhece todas as informações necessárias sobre o potencial comprador e redige proposta para avaliação posterior para prosseguir com o processo de venda.

Solicitado informalmente. As propostas de projetos solicitadas informalmente não respondem a uma solicitação oficial. Normalmente, uma proposta escrita resulta de uma conversa informal quando um comprador em potencial mostra interesse em seu negócio. Desde que não haja um pedido oficial, uma proposta solicitada informalmente requer uma pesquisa completa de sua parte, e o processo de redação pode ser mais longo.

Não solicitado. Quando você prepara uma proposta não solicitada, não há solicitação alguma. Dessa forma, você está entrando em contato com um comprador em potencial. Você pode comparar este tipo de proposta de projeto com um e-mail frio ou brochura.

Como escrever propostas?

Ao escrever uma proposta, lembre-se de que seu objetivo é apresentar o valor do projeto ao potencial comprador. Divida o processo de redação em seções que também podem funcionar como estrutura para o modelo de sua proposta. Um modelo de proposta predefinido pode simplificar drasticamente o processo de redação de propostas. É um padrão pronto para uso que já contém informações significativas e precisa de algumas edições.

Normalmente, os modelos de proposta de projeto são divididos em partes padrão. Você pode encontrar muitos modelos de propostas gratuitos e adaptá-los às suas necessidades. Um modelo de proposta de projeto típico inclui os seguintes elementos:

Folha de título Índice Sumário executivo Declaração do problema Abordagem e solução Qualificação Linha do tempo Despesas Termos e Condições

A lista de verificação do modelo de proposta

A lista acima pode servir como uma lista de verificação do modelo de proposta. Antes de escrever a proposta real, escrever listas de verificação pode ser uma etapa prática de preparação.

Você pode usar a lista de verificação mencionada para qualquer modelo de proposta de negócios. Dependendo da solicitação, você pode adicionar ou remover alguns detalhes do modelo. Se você não tiver certeza do que deve ser incluído na proposta, use as perguntas do cliente como orientação.

Sabemos que é muito para ter em mente. É por isso que a melhor opção para controlar tudo é seguir a lista de verificação do modelo de proposta. Escrever listas de verificação ajuda a organizar o processo e garante que você não perca nada importante.

Se você tiver dificuldades para criar listas de verificação, tente usar um software como o Process Street . Process Street é excelente para escrever modelos de listas de verificação de propostas, gerenciar tarefas repetitivas e criar listas individuais.

Escrevendo proposta de projeto

Escreva a proposta como um ensaio e siga a lista de verificação, removendo pontos da lista. Sua proposta de negócio deve ter uma sequência lógica e responder às perguntas do comprador.

Folha de rosto

Comece a escrever seu modelo de proposta de projeto com a página de título. O que refletir na página de título?

O seu nome e o nome da sua empresa / empresa.

O nome do seu cliente potencial.

Data de apresentação da proposta.

Índice

Continue a proposta com o índice. O índice facilita a leitura da proposta. Isso torna mais fácil para o comprador ler o texto em seu próprio ritmo ou ir direto para as partes mais críticas. Ajude seus clientes a navegar mais facilmente adicionando hiperlinks ao modelo na seção de conteúdo.

Sumário executivo

Escreva um resumo executivo coerente. É vital que você faça a proposta empolgante e envolvente para o leitor desde as primeiras palavras.

Depois de ler esta seção, seu cliente deve ter uma ideia clara de como você pode ajudá-lo.

A lista de verificação da redação do resumo executivo:

visão geral da empresa e objetivos da empresa;

sua visão e planos;

histórico do problema que seu projeto resolve;

abordagem para a resolução de problemas.

resultados e resultados.

Lembre-se de que esta é uma parte introdutória. Seria melhor se você entregasse uma ideia do projeto de maneira adequada, sem muitos detalhes. Existem outras partes no modelo de proposta para compartilhar informações mais concretas sobre o problema e suas técnicas de resolução.

No entanto, você deve ser preciso e mostrar valor para o cliente. Por exemplo, não escreva apenas que sua empresa "é a líder" ou "# 1 no setor". Prepare alguns exemplos reais do que e como você pode ajudar o cliente. Vamos supor que o objetivo do seu projeto seja criar um conteúdo visual exclusivo para o portfólio do cliente. Descreva por que você é melhor do que seu concorrente e quais serviços personalizados você oferece que correspondem ao ponto problemático do cliente.

Seu objetivo aqui é atrair a atenção de um cliente e manter seu interesse.

Declaração do problema

Qual é o problema e como isso afeta os negócios do cliente? Defina isso da forma mais direta possível. Esta parte e a seção de “solução” a seguir de qualquer modelo de proposta de projeto são as partes essenciais.

Quais são os pontos principais aqui?

Pesquisa e reflexão extra. Você precisa mostrar que fez sua lição de casa, mergulhar no histórico do problema e apresentar sua perspectiva. Enquadre-o de forma que leve a proposta para a parte da solução.

Abordagem e solução

Discuta por que sua solução é a melhor opção para resolver o problema do cliente. Apresente suas estratégias e explique “por que” você está tomando essas decisões exatas para concluir o projeto.

A proposta do projeto deve responder à maioria das perguntas que seu cliente provavelmente terá. Inclua todos os detalhes relevantes que são direcionados ao problema. Mostre o plano de como você entregará a solução, estime o cronograma, contornos, resultados e, mais importante, os resultados.

Qualificação

Não é provável que o potencial comprador aceite apenas a sua palavra. Dê a eles a prova certa na proposta, compartilhe suas qualificações e projetos de sucesso. Forneça números e estatísticas e inclua algumas provas sociais.

Destaque o quão qualificada sua equipe é. A proposta do projeto deve verificar o seu profissionalismo. Em um bom modelo de proposta de negócios, você precisa ter provas suficientes.

Você pode copiar a parte de qualificação de um modelo de proposta para outro.

Linha do tempo

Dê uma compreensão clara do que e quando será feito por sua equipe. Você deve esclarecer as etapas adicionais que os clientes devem esperar, caso decidam iniciar o projeto.

Visualize o conteúdo, use infográficos, gráficos ou tabelas. Você não precisa distribuir as datas específicas, mas divida os resultados por semanas após a conclusão.

Despesas

Esta parte do modelo de proposta de projeto define taxas e condições de pagamento. Quanto mais detalhes você fornecer, melhor.

Um bom truque é usar uma tabela de comparação de taxas no modelo. Contanto que você não queira assustar o comprador com preços altos e subestimar seu trabalho, forneça opções de preço. O cliente poderá escolher o melhor preço.

Termos e Condições

Resuma tudo o que você descreveu anteriormente na proposta e esboce os aspectos jurídicos do contrato. Esta seção do modelo pode incluir as datas de início e término, detalhes de pagamento e plano de contingência. Recomendamos o uso de um advogado ao definir os termos e condições de sua proposta. Depois de criar um padrão de trabalho, você pode usá-lo para modelos de propostas de projetos futuros.

O que considerar ao escrever propostas de projeto

Seguir a lista de verificação de redação é bom, mas tente analisar em vez de verificar os itens da lista ao redigir propostas. Considere o seguinte para escrever uma proposta melhor.

Seu público. Dependendo de quem estará analisando a proposta, use a linguagem apropriada.

Motivos potenciais para rejeição. Isto pode ser:

má definição da proposta;

a discrepância entre os contornos da proposta e os objetivos do cliente;

apresentação de proposta insatisfatória.

Dados. Faça a pesquisa, forneça fatos, tabelas e gráficos. O comprador deve ver as informações em que pode confiar.

Que tal software de gerenciamento de projetos

O software de gerenciamento de propostas pode ajudá-lo muito. A Internet está cheia de aplicativos de redação de propostas pagos e gratuitos. software de proposta, você pode criar uma linha de base do projeto, para que todos possam acompanhar os estágios de desenvolvimento. Abaixo estão alguns exemplos famosos.

Formstack - aumenta a produtividade da proposta, coleta dados e reconcilia projetos online, automatiza processos manuais, transições da ideia ao fluxo de trabalho em minutos - tudo com alguns cliques.

Melhores propostas - oferece mais de 200 modelos gratuitos para propostas de negócios, otimização e proteção de seus projetos.

Proposify - automação do fluxo de trabalho que ajuda a criar e rastrear ofertas, cotações e contratos, bem como assinar documentos online.

RFPIO - automação de solicitações de propostas com integração de ferramentas de negócios, relatórios, interface amigável.

O que mais o software de proposta faz?

Usa formato baseado na web para enviar propostas otimizadas para diferentes dispositivos;

Fornece acesso a modelos de propostas gratuitos.

Fornece ferramentas analíticas e acompanha tudo o que o seu cliente faz com a proposta: seja avisado quando as propostas forem lidas, assinadas, encaminhadas, quais seções são mais visualizadas.

Cria assinaturas eletronicamente vinculativas e permite que os clientes assinem propostas instantaneamente

Usa integrações e conecta o software da proposta ao seu CRM, controle de tempo ou outros serviços internos.

Integra-se com viagens de pagamento em linha.

Coleta relatórios e avalia o que funciona e o que você deve melhorar no modelo.

Usa bate-papo em tempo real enquanto o comprador analisa sua proposta.

Escreve propostas mais rápido com modelos gratuitos e software automatizado.

Experimente qualquer serviço gratuito de redação de propostas e avalie o resultado. Se trabalhar com modelos predefinidos libera seu tempo e torna o processo mais rápido, encontre uma solução mais profissional e automatize a redação de propostas.

O comprador deve observar sua proposta de disponibilizar fundos para o projeto. Torne-o atraente, empolgante e concentre-se nos resultados. Bons resultados fornecidos em tempo hábil - é o que seu cliente espera no final.