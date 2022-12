Het succes en de voortdurende ontwikkeling van uw bedrijf hangen rechtstreeks af van de verkoop. Hoe efficiënt u producten of diensten verkoopt, toont uw voorbereiding en inzet voor elk project. Om die projecten gefinancierd te krijgen en de potentiële koper voor u te winnen, moet u een overtuigend projectvoorstel schrijven.

In dit artikel bespreken we wat het projectvoorstel is, waarom je projectvoorstellen nodig hebt, hoe je voorstellen schrijft, en hoe je goede sjablonen voor projectvoorstellen maakt.

Wat is het projectvoorstel?

Een projectvoorstel (soms aangeduid als zakelijk voorstel) is een schriftelijk document dat een verkoper aan potentiële sponsors stuurt. Het voorstel bevat vitale informatie over het oorspronkelijke project, definieert doelstellingen en doelen, en omvat een tijdschema, een budget en werkomstandigheden en -eisen.

Het projectvoorstel fungeert als een officieel document tussen het bedrijf en de klant.

Waarom heb je een projectvoorstel nodig?

Het belangrijkste doel van het schrijven van een projectvoorstel is om de klant over te halen uw diensten te kopen. Bij het schrijven van het voorstel moet je denken als je klant en weten wat hij nodig heeft en wil.

Een goed projectvoorstel zal je helpen

nieuwe klanten te winnen;

een bestaand contract te verlengen;

investeerders (managers, baas) overtuigen om middelen toe te wijzen voor het project.

Soorten projectvoorstellen

Formeel aangevraagd. Een zakelijk voorstel wordt verstuurd als antwoord op een officieel verzoek. In dat geval dient een klant een request for proposal (RFP) in en geeft de richtlijn. U kent dus alle nodige informatie over de potentiële koper en schrijft een voorstel voor verdere evaluatie om verder te gaan met het verkoopproces.

Informeel gevraagd. Informeel gevraagde projectvoorstellen reageren niet op een officieel verzoek. Meestal komt een schriftelijk voorstel voort uit een informeel gesprek wanneer een potentiële koper interesse toont in uw bedrijf. Zolang er geen officieel verzoek is, vereist een informeel gevraagd voorstel grondig onderzoek van u, en kan het schrijfproces langer duren.

Ongevraagd. Wanneer u een ongevraagd voorstel opstelt, is er helemaal geen verzoek. Op die manier bereikt u een potentiële koper. U kunt dit type projectvoorstel vergelijken met een koude e-mail of brochure.

Hoe schrijft u een voorstel?

Als u een voorstel schrijft, bedenk dan dat het uw doel is de waarde van het project aan de potentiële koper te presenteren. Verdeel het schrijfproces in secties die ook kunnen werken als de structuur voor uw voorstel sjabloon. Een kant-en-klaar voorstel sjabloon kan het proces van het schrijven van voorstellen drastisch vereenvoudigen. Het is een kant-en-klaar patroon dat al belangrijke informatie bevat en een beetje bewerkt moet worden.

Meestal zijn sjablonen voor projectvoorstellen onderverdeeld in standaardonderdelen. U kunt veel gratis voorstel-sjablonen vinden en ze aanpassen aan uw behoeften. Een typische sjabloon voor een projectvoorstel bevat de volgende elementen:

Titelblad Inhoudsopgave Samenvatting Probleemstelling Aanpak en oplossing Kwalificatie Tijdschema Begroting Voorwaarden

Checklist voor het voorstel

De bovenstaande lijst kan dienen als checklist voor het voorstel. Alvorens het eigenlijke voorstel te schrijven, kan het opstellen van checklists een praktische voorbereidende stap zijn.

U kunt de genoemde checklist gebruiken voor elk sjabloon voor een zakelijk voorstel. Afhankelijk van het verzoek kunt u enkele details toevoegen of verwijderen uit het sjabloon. Als u niet zeker weet wat er in het voorstel moet staan, gebruik dan de vragen van de klant als richtlijn.

We weten dat het veel is om rekening mee te houden. Daarom is de beste optie om alles bij te houden het volgen van de checklist van het voorstel sjabloon. Het schrijven van checklists helpt bij het organiseren van het proces en zorgt ervoor dat u niets belangrijks mist.

Als u moeite hebt met het maken van checklists, probeer dan software zoals Process Street te gebruiken. Process Street is geweldig voor het schrijven van voorstel checklist sjablonen, het beheren van repetitieve taken, het maken van individuele lijsten.

Projectvoorstel schrijven

Schrijf het voorstel als een essay en volg de checklist door punten van de lijst te verwijderen. Uw zakelijk voorstel moet een logische volgorde hebben en de vragen van de koper beantwoorden.

Titelpagina

Begin het schrijven van uw projectvoorstel sjabloon met de titelpagina. Wat moet er op de titelpagina staan?

Uw naam en de naam van uw bedrijf/onderneming.

De naam van uw potentiële klant.

De datum van indiening van het voorstel.

Inhoudsopgave

Vervolg het voorstel met de inhoudsopgave. De inhoudsopgave maakt het voorstel makkelijk leesbaar. Het maakt het eenvoudiger voor de koper om de tekst in zijn eigen tempo door te nemen, of direct naar de meest kritische delen te gaan. Help uw klanten gemakkelijker te navigeren door hyperlinks toe te voegen aan het sjabloon in de inhoudsopgave.

Samenvatting

Schrijf een coherente samenvatting. Het is van vitaal belang dat u het voorstel vanaf de eerste woorden spannend en boeiend maakt voor de lezer.

Na het lezen van dit gedeelte moet uw klant een duidelijk beeld hebben van hoe u hem kunt helpen.

De checklist voor het schrijven van de samenvatting:

bedrijfsoverzicht en bedrijfsdoelstellingen;

uw visie en plannen;

achtergrond van het probleem dat uw project oplost;

aanpak van het probleem.

uitkomsten en resultaten.

Vergeet niet dat dit een inleidend gedeelte is. Het zou het beste zijn als u voldoende een idee van het project geeft zonder al te veel details. Er zijn andere delen in het voorstel sjabloon om meer concrete informatie te delen over het probleem en de oplossingstechnieken.

U moet echter nauwkeurig zijn en waarde tonen aan de klant. Schrijf bijvoorbeeld niet alleen dat uw bedrijf "toonaangevend is" of "nummer 1 in de sector". Bereid enkele echte voorbeelden voor van wat en hoe u de klant kunt helpen. Laten we aannemen dat uw projectdoelstelling is om unieke visuele inhoud te creëren voor de portfolio van de klant. Beschrijf waarom u beter bent dan uw concurrent en welke aangepaste diensten u aanbiedt die aansluiten bij het pijnpunt van de klant.

Je doel hier is om de aandacht van de klant te trekken en zijn interesse te behouden.

Probleemstelling

Wat is het probleem, en hoe beïnvloedt het de business van de klant? Definieer dit zo duidelijk mogelijk. Dit deel en het volgende deel "oplossing" van elk sjabloon voor een projectvoorstel zijn de essentiële onderdelen.

Wat zijn hier de belangrijkste punten?

Onderzoek en extra denkwerk. Je moet laten zien dat je je huiswerk hebt gedaan, je verdiepen in de achtergrond van het probleem, en je perspectief presenteren. Kader het op een manier die het voorstel soepel naar het oplossingsgedeelte brengt.

Aanpak en oplossing

Bespreek waarom uw oplossing de beste optie is om het probleem van de klant op te lossen. Introduceer uw strategieën en leg uit "waarom" u precies deze beslissingen neemt om het project te voltooien.

Het projectvoorstel moet de meeste vragen beantwoorden die je klant waarschijnlijk zal hebben. Vermeld alle relevante details die betrekking hebben op het probleem. Toon het plan over hoe u de oplossing gaat leveren, schat de tijdlijn, de hoofdlijnen, de te leveren prestaties en, nog belangrijker, de resultaten.

Kwalificatie

Het is niet waarschijnlijk dat de potentiële koper u op uw woord gelooft. Geef hen direct in het voorstel bewijs, deel uw kwalificaties en succesvolle projecten. Geef cijfers en statistieken en voeg wat sociaal bewijs toe.

Benadruk hoe gekwalificeerd uw team is. Het projectvoorstel moet uw professionaliteit verifiëren. In een goed zakelijk voorstel sjabloon, moet u voldoende bewijs hebben.

U kunt het kwalificatiegedeelte kopiëren van het ene voorstel-sjabloon naar het andere.

Tijdslijn

Geef een duidelijk inzicht in wat en wanneer zal worden gedaan door uw team. U moet de verdere stappen verduidelijken die klanten kunnen verwachten als ze besluiten het project te starten.

Visualiseer de inhoud, gebruik infographics, grafieken of tabellen. Je hoeft geen specifieke data toe te wijzen, maar verdeel de deliverables per week van voltooiing.

Budget

Dit deel van het projectvoorstel sjabloon definieert vergoedingen en betalingsvoorwaarden. Hoe meer details je geeft, hoe beter.

Een goede truc is het gebruik van een vergelijkingstabel voor honoraria in het sjabloon. Zolang u de koper niet wilt afschrikken met hoge prijzen, en uw werk niet wilt onderwaarderen, geef dan prijsopties. De klant zal de beste prijs kunnen kiezen.

Voorwaarden

Vat alles samen wat u eerder in het voorstel hebt beschreven en schets de juridische aspecten van het contract. Dit sjabloononderdeel kan de begin- en einddatum, betalingsgegevens en een noodplan bevatten. Wij raden u aan een advocaat in te schakelen bij het opstellen van de voorwaarden voor uw voorstel. Zodra u een werkpatroon hebt gemaakt, kunt u dit gebruiken voor toekomstige sjablonen voor projectvoorstellen.

Waarop letten bij het schrijven van projectvoorstellen

Het volgen van de checklist voor het schrijven van voorstellen is goed, maar probeer de punten op de lijst te analyseren in plaats van af te vinken wanneer je voorstellen schrijft. Overweeg het volgende om een beter voorstel te schrijven.

Je publiek. Afhankelijk van wie het voorstel zal beoordelen, gebruik je de juiste taal.

Mogelijke redenen voor afwijzing. Dit kunnen zijn:

slechte omschrijving van het voorstel;

discrepantie tussen de hoofdlijnen van het voorstel en de doelstellingen van de klant;

onbevredigende presentatie van het voorstel.

Gegevens. Doe onderzoek, lever feiten, grafieken en diagrammen. De koper moet de informatie zien die hij kan vertrouwen.

Hoe zit het met software voor projectbeheer?

Proposal management software kan je veel helpen. Internet staat vol met betaalde en gratis proposal writing apps. proposal software, kun je een project baseline maken, zodat iedereen de ontwikkelingsstadia kon volgen. Hieronder staan enkele bekende voorbeelden.

Formstack - verhoogt uw voorstelproductiviteit, verzamelt gegevens en sluit projecten online aan, automatiseert handmatige processen, gaat in enkele minuten over van idee naar workflow - allemaal met een paar klikken.

Better Proposals - biedt meer dan 200 gratis sjablonen voor zakelijke voorstellen, optimalisatie en bescherming van uw projecten.

Proposify - workflow automatisering die u helpt bij het maken en bijhouden van offertes en contracten, en bij het online ondertekenen van documenten.

RFPIO - automatisering van offerteaanvragen met integratie van zakelijke tools, rapporten, gebruiksvriendelijke interface.

Wat doet de offertesoftware nog meer?

Gebruikt web-based formaat om voorstellen te versturen die geoptimaliseerd zijn voor verschillende apparaten;

Biedt toegang tot gratis voorstel sjablonen.

Biedt analytische tools en houdt alles bij wat uw klant met het voorstel doet: wordt geïnformeerd wanneer voorstellen worden gelezen, ondertekend, doorgestuurd, welke secties het meest worden bekeken.

Creëert elektronisch bindende handtekeningen en laat klanten direct voorstellen ondertekenen.

Maakt gebruik van integraties en koppelt de offertesoftware met uw CRM, tijdregistratie of andere interne diensten.

Integreert met inline betalingsmogelijkheden.

Verzamelt rapporten en evalueert wat werkt en wat u moet verbeteren in de template.

Gebruikt chat in real-time terwijl de koper uw voorstel doorneemt.

Schrijft voorstellen sneller met gratis sjablonen en geautomatiseerde software.

Probeer een gratis dienst voor het schrijven van voorstellen en evalueer het resultaat. Als het werken met voorgemaakte sjablonen uw tijd vrijmaakt en het proces sneller maakt, zoek dan een meer professionele oplossing en automatiseer het schrijven van voorstellen.

De koper moet uw voorstel opmerken om fondsen voor het project te verstrekken. Maak het overtuigend, spannend en concentreer je op de resultaten. Tijdig geleverde goede resultaten - is wat uw klant uiteindelijk verwacht.