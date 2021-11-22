Успех и развитие бизнеса напрямую зависят от продаж. Насколько эффективно вы продаете товары или услуги, показывает вашу подготовку и отдачу каждому проекту. Чтобы получить финансирование для них и привлечь покупателя, вам нужно написать убедительное коммерческое предложение (КП и проектное предложение далее по тексту).

В этой статье мы обсудим, что такое КП, зачем нужны предложения, как их писать и создавать эффективные шаблоны.

Что такое коммерческое предложение?

Коммерческое предложение (иногда бизнес-предложением или проектное предложение) — это письменный документ, отправляемый потенциальным спонсорам. Предложение содержит информацию о запускаемом проекте, определяет цели и задачи, устанавливает бюджет и план работ, условия сотрудничества.

Проектное предложение функционирует как официальный документ между компанией, предоставляющей услуги, и клиентом до запуска проекта.

Зачем составлять КП?

Цель написания проектного предложения — убедить клиента купить ваши услуги. Во время создания КП думайте, как ваш клиент, отвечайте на его вопросы и закрывайте его боли.

Хорошее проектное предложение нужно, чтобы:

получить новых клиентов;

продлить существующий контракт;

убедить инвесторов (менеджеров, начальника) выделить ресурсы на поддержку проекта.

Виды предложений

Горячее. Коммерческое предложение отправляется как ответ на официальный запрос. В этом случае клиент сам отправляет запрос и предоставляет необходимые рекомендации. Вы получаете подробную информацию о покупателе и пишете предложение для дальнейшей оценки работы.

Теплое или комбинированное. Этот тип предложения не основан на официальных запросах. КП отправляется в результате неформального разговора, когда клиент проявляет интерес к вашему бизнесу. Пока нет официального запроса, составление предложения требует тщательного изучения, а процесс написания занимает больше времени.

Холодное. Запрос от покупателя не поступает вообще. Этот тип проектного предложения работает как холодная рассылка или брошюра. Вы сами проявляете интерес, чтобы привлечь внимание партнеров.

Как писать предложения?

При написании предложения помните, что ваша цель — защитить ценность проекта перед покупателем. Разбейте процесс на разделы, которые станут структурой для шаблона предложений. Готовый шаблон значительно упростит подготовку КП. Он уже содержит основную информацию и требует только небольшого редактирования.

Обычно шаблоны предложений делятся на стандартные части. Вы можете найти множество бесплатных шаблонов и адаптировать их под свои нужды.

Чаще всего шаблон КП включает в себя следующие элементы:

Титульный лист Содержание Резюме или основные положения Проблема Подход и решение Квалификация Сроки Бюджет Условия сотрудничества

Чек-лист для шаблона

Список выше это чек-лист для будущего шаблона. Перед написанием оффера составление чек-листа станет эффективным подготовительным шагом.

Шаблон можно использовать для любого типа бизнес-предложений. В зависимости от запроса добавляйте или удаляйте детали. Если вы не уверены, что включить в предложение, используйте вопросы клиента в качестве подсказки.

Составление списков помогает организовать процесс и гарантирует, что вы не упустите ничего важного. Это лучший способ все отследить и сохранить логическую структуру.

Если вам трудно создавать эффективные чек-листы, попробуйте использовать специальные сервисы и программы, например, Process Street. Process Street отлично подходит для создания шаблонов для КП, управления однотипными задачами, улучшения взаимодействия в команде, создания индивидуальных чек-листов.

Написание КП

Пишите предложение, как эссе и следуйте списку задач, убирая пункт за пунктом. Ваше коммерческое предложение должно иметь логическую последовательность и отвечать на вопросы покупателя.

Титульная страница

Начните писать шаблон с титульного листа. Что включает в себя первая страница?

Ваше имя и название вашего бизнеса/компании.

Имя вашего клиента.

Дата подачи предложения.

Содержание

Следующая часть шаблона — содержание. Оглавление облегчает чтение предложения. Это позволяет клиенту прочесть КП в собственном темпе или быстро перейти к наиболее важным частям. Для более удобной навигации добавьте ссылки .

Основные положение

Напишите основные положения (резюме проекта). Очень важно, чтобы вы с первых слов сделали предложение интересным и увлекательным для читателя.

Прочитав этот раздел, ваш клиент должен иметь четкое представление о том, как вы можете ему помочь.

Что должно включать в себя резюме:

обзор компании и цели;

ваше видение и планы;

описание проблемы, которую решает ваш проект;

подход к решению проблем;

ожидаемые результаты.

Помните, что это вводная часть. Изложите идею проекта, не вдаваясь в подробности. В шаблоне есть другие части, где вы можете поделиться более конкретной информацией о проблеме и методах ее решения.

Будьте максимально точными. Избегайте формулировок «является лидером» или «№1 в отрасли». Подготовьте несколько реальных примеров того, чем и как вы можете помочь клиенту. Предположим, цель вашего проекта — создать визуальный контент для портфолио клиента. Опишите, чем вы лучше своего конкурента, и какие индивидуальные услуги вы предлагаете, которые закроют боли.

Ваша цель — привлечь внимание покупателя и сохранить его интерес.

Описание проблемы

В чем проблема и как она влияет на бизнес клиента? Определите это как можно яснее. Этот и следующий раздел любого шаблона являются ключевыми частями.

Что учитывать при написании этого раздела?

Исследования и персональный подход. Вам нужно показать, что вы провели исследование, вникнуть в суть проблемы и представить свой взгляд на ее решение. Сформулируйте эту часть и плавно подведите предложение к части «решения» .

Подход и решение

Объясните в КП, почему ваше решение — лучший вариант для покупателя. Представьте свои стратегии и расскажите, «почему» вы планируете действовать так.

КП должно ответить на большинство вопросов, которые, возникнут у вашего клиента. Включите все соответствующие детали, относящиеся к проблеме. Покажите план того, как вы будете выполнять работу, оцените сроки, что более важно, спрогнозируйте результаты.

Квалификация

Вряд ли потенциальный покупатель поверит вам просто на слово. Предоставьте доказательства в предложении, поделитесь успешными проектами, прикрепите статистику.

Укажите, насколько квалифицирована ваша команда. Проектное предложение должно подтверждать ваш профессионализм и опыт.

Готовый раздел с квалификацией можно скопировать из одного шаблона в другой.

Сроки

Дайте четкое представление о том, что и когда будет делать ваша команда. Расскажите, какие дальнейшие действия следует ожидать клиентам, если они решат запускать проект и сотрудничать с вами.

Используйте визуальный контент - инфографику, диаграммы или таблицы.

Необязательно называть точные даты, достаточно разграничить выполнение задач по неделям.

Бюджет

Эта часть КП определяет размер и условия оплаты. Чем больше подробностей вы предоставите, тем лучше.

Хороший трюк — используйте таблицу для сравнения цен за проекты. Если вы не хотите отпугнуть покупателя высокими ценами и поставить слишком низкую стоимость за свою работу, предоставьте варианты. Клиент сможет выбрать подходящий пакет.

Условия сотрудничества

Обобщите все, что вы описали ранее в предложении, и обрисуйте юридические аспекты контракта. Этот раздел шаблона может включать даты начала и окончания, детали платежа, план действий в чрезвычайных ситуация (например, преждевременное расторжение контракта, отклонение от сроков). Рекомендуем составлять эту часть совместно с юристом. Создав рабочий шаблон этого раздела, вы можете использовать его для всех будущих проектных предложений.

Что нужно учитывать при написании КП

Работа по чек-листу — это хорошо, но при написании предложений анализируйте, а не вычеркивайте пункты из списка. Обращайте внимание на следующее, чтобы написать хорошее предложение:

Ваша аудитория. В зависимости от того, кто будет рассматривать предложение, используйте соответствующий язык.

Возможные причины отказа. Ими могут стать:

отсутствие точного определения целей в КП;

несоответствие направления КП целям и ожиданиям клиента;

некачественная подача предложения.

Наличие точных данных. Проведите исследование, предоставьте факты, используйте диаграммы и графики. Покупатель должен видеть информацию, которой он может доверять.

Программное обеспечение для управления проектами

Сервисы для управления предложениями могут очень помочь. В интернете много платных и бесплатных онлайн сервисов и программ для написания КП. При помощи таких программ, вы можете создать базовый план проекта, чтобы каждый мог отслеживать этапы работы. Ниже мы привели несколько популярных примеров.

Formstack — повышает вашу производительность в работе с предложениями, обеспечивает сбор данных и согласование проектов онлайн, автоматизирует ручные процессы, переходит от идеи к рабочему процессу за минуты - и все это с помощью пары кликов мышью.

Better Proposals — более 200 бесплатных шаблонов для бизнес-предложений, оптимизации и защиты ваших проектов.

Proposify — автоматизация документооборота, которое поможет вам создавать и отслеживать предложения, расценки и контракты, а также подписывать документы онлайн.

RFPIO — автоматизация запросов предложений с интеграцией бизнес-инструментов, отчетами, удобным интерфейсом.

Чем эффективно ПО для создания коммерческих предложений?

Использует веб-формат для отправки предложений, оптимизированных для разных устройств.

Предоставляет доступ к бесплатным шаблонам предложений.

Имеет аналитические инструменты и отслеживает все, что ваш клиент делает с предложением: отсылает уведомления, когда предложения прочитаны, подписаны или перенаправлены.

Создает подписи с электронной привязкой и позволяет клиентам мгновенно подписывать предложения.

Использует интеграции и соединяет программное обеспечение с вашей CRM, системой учета рабочего времени или другими внутренними службами.

Позволяет оплачивать услуги с интеграцией онлайн-платежей.

Собирает отчеты и оценивает, что работает, а что нужно улучшить.

Использует чат в режиме реального времени, пока покупатель просматривает предложение.

Создает КП быстрее с помощью шаблонов и автоматизированных функций.

Попробуйте воспользоваться бесплатным сервисом по написанию предложений и оцените результат. Если работа с готовыми шаблонами освобождает ваше время и ускоряет процесс, найдите более профессиональное решение и автоматизируйте написание предложений.

Покупатель должен обратить внимание на предложение и принять решение в пользу его финансирования. Сделайте КП увлекательным и сконцентрируйтесь на результате. Своевременно предоставленные результаты — это то, чего в конечном итоге ожидает клиент.