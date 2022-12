Il successo e il continuo sviluppo della vostra attività dipendono direttamente dalle vendite. L'efficienza con cui vendete prodotti o servizi dimostra la vostra preparazione e il vostro impegno in ogni progetto. Per ottenere il finanziamento dei progetti e conquistare i potenziali acquirenti, è necessario scrivere una proposta di progetto convincente.

In questo articolo discutiamo cos'è la proposta di progetto, perché avete bisogno di proposte di progetto, come scrivere le proposte e come creare buoni modelli di proposta di progetto.

Che cos'è la proposta di progetto?

Una proposta di progetto (talvolta definita proposta commerciale) è un documento scritto inviato da un venditore a potenziali sponsor. La proposta contiene informazioni vitali sul progetto iniziale, definisce gli obiettivi e le finalità, include la tempistica, il budget, le condizioni e i requisiti di lavoro.

La proposta di progetto funge da documento ufficiale tra l'azienda e il cliente.

Perché è necessaria una proposta di progetto?

L'obiettivo principale della scrittura della proposta di progetto è convincere il cliente ad acquistare i vostri servizi. Per scrivere la proposta, dovete pensare come il vostro cliente e sapere di cosa ha bisogno e cosa vuole.

Una buona proposta di progetto vi aiuterà a

conquistare nuovi clienti

estendere un contratto esistente

convincere gli investitori (manager, capi) a stanziare risorse per sostenere il progetto.

Tipi di proposte di progetto

Formalmente sollecitata. Una proposta commerciale viene inviata come risposta a una richiesta ufficiale. In questo caso, un cliente presenta una richiesta di proposta (RFP) e fornisce le linee guida. In questo modo si conoscono tutte le informazioni necessarie sul potenziale acquirente e si scrive la proposta da valutare ulteriormente per procedere con il processo di vendita.

Sollecitato in modo informale. Le proposte di progetto sollecitate in modo informale non rispondono a una richiesta ufficiale. Di solito, una proposta scritta nasce da una conversazione informale quando un potenziale acquirente mostra interesse per la vostra attività. Finché non c'è una richiesta ufficiale, una proposta sollecitata in modo informale richiede una ricerca approfondita da parte vostra e il processo di scrittura può essere più lungo.

Non richiesta. Quando preparate una proposta non sollecitata, non c'è alcuna richiesta. In questo modo, vi rivolgete a un potenziale acquirente. Si può paragonare questo tipo di proposta di progetto a un'e-mail fredda o a una brochure.

Come scrivere le proposte?

Quando scrivete una proposta, ricordate che il vostro obiettivo è presentare il valore del progetto al potenziale acquirente. Suddividete il processo di scrittura in sezioni, che possono anche fungere da struttura per il vostro modello di proposta. Un modello di proposta già pronto può semplificare drasticamente il processo di scrittura delle proposte. Si tratta di un modello pronto all'uso che contiene già informazioni significative e che necessita di una piccola modifica.

Di solito, i modelli di proposta di progetto sono suddivisi in parti standard. È possibile trovare molti modelli di proposta gratuiti e adattarli alle proprie esigenze. Un tipico modello di proposta di progetto comprende i seguenti elementi:

Titolo Indice dei contenuti Riassunto esecutivo Esposizione del problema Approccio e soluzione Qualificazione Cronologia Budget Termini e condizioni

La lista di controllo del modello di proposta

L'elenco precedente può essere utilizzato come lista di controllo del modello di proposta. Prima di scrivere la proposta vera e propria, la stesura di liste di controllo può essere una fase di preparazione pratica.

È possibile utilizzare la lista di controllo indicata per qualsiasi modello di proposta commerciale. A seconda della richiesta, è possibile aggiungere o rimuovere alcuni dettagli dal modello. Se non siete sicuri di cosa includere nella proposta, utilizzate le domande del cliente come linea guida.

Sappiamo che sono molte le cose da tenere a mente. Ecco perché l'opzione migliore per tenere traccia di tutto è seguire la lista di controllo del modello di proposta. La stesura di liste di controllo aiuta a organizzare il processo e assicura che non si perda nulla di importante.

Se avete difficoltà a creare liste di controllo, provate a usare un software come Process Street. Process Street è ottimo per scrivere modelli di liste di controllo per le proposte, gestire attività ripetitive e creare elenchi individuali.

Scrivere la proposta di progetto

Scrivete la proposta come un saggio e seguite la lista di controllo eliminando i punti dall'elenco. La vostra proposta commerciale deve avere una sequenza logica e rispondere alle domande dell'acquirente.

Pagina del titolo

Iniziate a scrivere il modello di proposta di progetto con la pagina del titolo. Cosa riportare nel frontespizio?

Il vostro nome e il nome della vostra azienda.

Il nome del vostro potenziale cliente.

La data di presentazione della proposta.

Indice dei contenuti

Continuate la proposta con l'indice. L'indice facilita la lettura della proposta. Rende più semplice per l'acquirente scorrere il testo al proprio ritmo, o passare direttamente alle parti più critiche. Aiutate i vostri clienti a navigare più facilmente aggiungendo collegamenti ipertestuali al modello nella sezione dei contenuti.

Riassunto esecutivo

Scrivete un riassunto coerente. È fondamentale rendere la proposta emozionante e coinvolgente per il lettore fin dalle prime parole.

Dopo aver letto questa sezione, il cliente dovrebbe avere un'idea chiara di come potete aiutarlo.

La lista di controllo per la stesura del riassunto esecutivo:

panoramica dell'azienda e obiettivi dell'azienda;

la vostra visione e i vostri piani;

contesto del problema che il vostro progetto risolve;

approccio alla soluzione del problema.

esiti e risultati.

Ricordate che questa è una parte introduttiva. Sarebbe meglio se forniste un'idea adeguata del progetto senza troppi dettagli. Ci sono altre parti nel modello di proposta per condividere informazioni più concrete sul problema e sulle tecniche di risoluzione.

Tuttavia, è necessario essere precisi e mostrare il valore del progetto al cliente. Ad esempio, non limitatevi a scrivere che la vostra azienda "è leader" o "numero uno del settore". Preparate alcuni esempi reali di cosa e come potete aiutare il cliente. Supponiamo che l'obiettivo del progetto sia la creazione di contenuti visivi unici per il portfolio del cliente. Descrivete perché siete migliori dei vostri concorrenti e quali servizi personalizzati offrite che corrispondono al punto dolente del cliente.

Il vostro obiettivo è attirare l'attenzione del cliente e mantenere il suo interesse.

Esposizione del problema

Qual è il problema e come influisce sull'attività del cliente? Definitelo nel modo più diretto possibile. Questa parte e la successiva sezione "soluzione" di qualsiasi modello di proposta di progetto sono le parti essenziali.

Quali sono i punti principali?

Ricerca e riflessione supplementare. Dovete dimostrare di aver fatto i compiti, di aver scavato nel background del problema e di aver presentato la vostra prospettiva. Inquadrate il tutto in modo da portare la proposta alla parte della soluzione.

Approccio e soluzione

Discutete perché la vostra soluzione è l'opzione migliore per risolvere il problema del cliente. Introducete le vostre strategie e spiegate "perché" state prendendo queste precise decisioni per completare il progetto.

La proposta di progetto deve rispondere alla maggior parte delle domande che il cliente probabilmente avrà. Includere tutti i dettagli rilevanti che riguardano il problema. Mostrate il piano su come fornirete la soluzione, stimate la tempistica, i contorni, gli elementi da consegnare e, soprattutto, i risultati.

Qualificazione

Non è detto che il potenziale acquirente si fidi solo della vostra parola. Fornite loro una prova direttamente nella proposta, condividendo le vostre qualifiche e i vostri progetti di successo. Fornite numeri e statistiche e includete una prova sociale.

Evidenziate la qualificazione del vostro team. La proposta di progetto deve verificare la vostra professionalità. In un buon modello di proposta commerciale, è necessario avere prove sufficienti.

È possibile copiare la parte relativa alle qualifiche da un modello di proposta a un altro.

La linea del tempo

Fornite una chiara comprensione di cosa e quando verrà fatto dal vostro team. Dovete chiarire le fasi successive che i clienti devono aspettarsi se decidono di avviare il progetto.

Visualizzate il contenuto, utilizzando infografiche, grafici o tabelle. Non è necessario indicare le date specifiche, ma dividete le consegne per settimane di completamento.

Bilancio

Questa parte del modello di proposta di progetto definisce i costi e i termini di pagamento. Più dettagli si forniscono, meglio è.

Un buon trucco è quello di utilizzare una tabella di confronto delle tariffe nel modello. Se non volete spaventare l'acquirente con prezzi elevati e sottovalutare il vostro lavoro, fornite delle opzioni di prezzo. Il cliente potrà scegliere il prezzo migliore.

Termini e condizioni

Riassumete tutto ciò che avete descritto in precedenza nella proposta e delineate gli aspetti legali del contratto. Questa sezione del modello può includere le date di inizio e fine, i dettagli di pagamento, il piano di emergenza. Si consiglia di rivolgersi a un avvocato per delineare i termini e le condizioni della proposta. Una volta creato un modello di lavoro, è possibile utilizzarlo per i futuri modelli di proposta di progetto.

Cosa considerare quando si scrivono le proposte di progetto

Seguire la lista di controllo per la scrittura è positivo, ma cercate di analizzare piuttosto che spuntare le voci della lista quando scrivete le proposte. Considerate quanto segue per scrivere una proposta migliore.

Il vostro pubblico. A seconda di chi esaminerà la proposta, utilizzate un linguaggio appropriato.

Potenziali motivi di rifiuto. Potrebbero essere

scarsa definizione della proposta

la discrepanza tra i contorni della proposta e gli obiettivi del cliente;

presentazione insoddisfacente della proposta.

Dati. Fate ricerche, fornite fatti, tabelle e grafici. L'acquirente deve vedere le informazioni di cui si può fidare.

Che ne dite di un software di gestione del progetto

Un software di gestione delle proposte può aiutarvi molto. Internet è pieno di applicazioni a pagamento e gratuite per la stesura di proposte. Di seguito sono riportati alcuni esempi famosi.

Formstack - aumenta la produttività delle proposte, raccoglie dati e riconcilia i progetti online, automatizza i processi manuali, passa dall'idea al flusso di lavoro in pochi minuti, il tutto con un paio di clic.

Better Proposals - offre oltre 200 modelli gratuiti per proposte commerciali, ottimizzazione e protezione dei progetti.

Proposify - automazione del flusso di lavoro che consente di creare e tenere traccia di offerte, preventivi e contratti, nonché di firmare i documenti online.

RFPIO - automazione delle richieste di proposte con l'integrazione di strumenti aziendali, report, interfaccia user-friendly.

Cos'altro fa il software per le proposte?

Utilizza un formato basato sul web per inviare proposte ottimizzate per diversi dispositivi;

Fornisce l'accesso a modelli di proposta gratuiti.

Fornisce strumenti analitici e tiene traccia di tutto ciò che il cliente fa con la proposta: viene avvisato quando le proposte vengono lette, firmate, inoltrate, quali sono le sezioni più visualizzate.

Crea firme elettronicamente vincolanti e consente ai clienti di firmare istantaneamente le proposte.

Utilizza le integrazioni e collega il software per le proposte con il CRM, il time tracking o altri servizi interni.

Si integra con i pagamenti in linea.

Raccoglie rapporti e valuta ciò che funziona e ciò che si dovrebbe migliorare nel modello.

Utilizza la chat in tempo reale mentre l'acquirente esamina la proposta.

Scrive le proposte più velocemente grazie ai modelli gratuiti e al software automatizzato.

Provate qualsiasi servizio gratuito di scrittura di proposte e valutate il risultato. Se lavorare con modelli preconfezionati vi fa risparmiare tempo e rende il processo più veloce, cercate una soluzione più professionale e automatizzate la scrittura della proposta.

L'acquirente deve notare la vostra proposta per fornire i fondi per il progetto. Rendetela avvincente, emozionante e concentratevi sui risultati. Risultati tempestivi e validi sono ciò che il cliente si aspetta alla fine.