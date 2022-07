Le succès et le développement continu de votre entreprise dépendent directement des ventes. L'efficacité avec laquelle vous vendez des produits ou des services montre votre préparation et votre engagement envers chaque projet. Pour obtenir ces projets financés et gagner l'acheteur potentiel, vous devez rédiger une proposition de projet convaincante.

Dans cet article, nous discutons de ce qu'est la proposition de projet, pourquoi vous avez besoin de propositions de projet, comment rédiger des propositions et comment créer de bons modèles de proposition de projet.

Quelle est la proposition de projet ?

Une proposition de projet (parfois appelée proposition commerciale) est un document écrit envoyé aux sponsors potentiels par un vendeur. La proposition contient des informations vitales sur le projet initial, définit les objectifs et les buts, et comprend le calendrier, le budget et les conditions et exigences de travail.

La proposition de projet fonctionne comme un document officiel entre l'entreprise et le client.

Pourquoi avez-vous besoin d'une proposition de projet?

L'objectif principal de la rédaction de la proposition de projet est d'amener le client à acheter vos services. Lors de la rédaction de la proposition, vous devez penser comme votre client et savoir ce dont il a besoin et ce qu'il veut.

Une bonne proposition de projet vous aidera à :

gagner de nouveaux clients ;

prolonger un contrat existant ;

convaincre les investisseurs (managers, patron) d'allouer des ressources pour soutenir le projet.

Types de proposition de projet

Formellement sollicité. Une proposition commerciale est envoyée en réponse à une demande officielle. Dans ce cas, un client soumet une demande de proposition (RFP) et fournit la ligne directrice. Ainsi, vous connaissez toutes les informations nécessaires sur l'acheteur potentiel et rédigez une proposition pour une évaluation plus approfondie afin de poursuivre le processus de vente.

Sollicitée officieusement. Les propositions de projet sollicitées de manière informelle ne répondent pas à une demande officielle. Habituellement, une proposition écrite résulte d'une conversation informelle lorsqu'un acheteur potentiel s'intéresse à votre entreprise. Tant qu'il n'y a pas de demande officielle, une proposition sollicitée de manière informelle nécessite une recherche approfondie de votre part et le processus de rédaction peut être plus long.

Non sollicité. Lorsque vous préparez une proposition spontanée, il n'y a aucune demande du tout. De cette façon, vous vous adressez à un acheteur potentiel. Vous pouvez comparer ce type de proposition de projet avec un e-mail froid ou une brochure.

Comment rédiger des propositions ?

Lorsque vous rédigez une proposition, n'oubliez pas que votre objectif est de présenter la valeur du projet à l'acheteur potentiel. Décomposez le processus de rédaction en sections qui peuvent également servir de structure pour votre modèle de proposition. Un modèle de proposition prédéfini peut simplifier considérablement le processus de rédaction de propositions. Il s'agit d'un modèle prêt à l'emploi qui contient déjà des informations importantes et nécessite une petite modification.

Habituellement, les modèles de proposition de projet sont divisés en parties standard. Vous pouvez trouver de nombreux modèles de propositions gratuits et les adapter à vos besoins. Un modèle de proposition de projet type comprend les éléments suivants :

Feuille de titre Table des matières Résumé Énoncé du problème Approche et solution Qualification Chronologie Budget Termes et conditions

La liste de contrôle du modèle de proposition

La liste ci-dessus peut servir de liste de contrôle de modèle de proposition. Avant de rédiger la proposition proprement dite, la rédaction de listes de contrôle pourrait être une étape de préparation pratique.

Vous pouvez utiliser la liste de contrôle mentionnée pour tout modèle de proposition commerciale. Selon la demande, vous pouvez ajouter ou supprimer certains détails du modèle. Si vous n'êtes pas sûr de ce qui devrait être inclus dans la proposition, utilisez les questions du client comme ligne directrice.

Nous savons que c'est beaucoup à garder à l'esprit. C'est pourquoi la meilleure option pour garder une trace de tout est de suivre la liste de contrôle du modèle de proposition. La rédaction de listes de contrôle permet d'organiser le processus et de s'assurer que vous ne manquez rien d'important.

Si vous avez des difficultés à créer des listes de contrôle, essayez d'utiliser un logiciel comme Process Street . Process Street est idéal pour rédiger des modèles de liste de contrôle de proposition, gérer des tâches répétitives et créer des listes individuelles.

Rédaction de proposition de projet

Rédigez la proposition sous forme d'essai et suivez la liste de contrôle en supprimant des points de la liste. Votre proposition commerciale doit avoir une séquence logique et répondre aux questions de l'acheteur.

Titre de page

Commencez à rédiger votre modèle de proposition de projet avec la page de titre. Que refléter sur la page de titre ?

Votre nom et le nom de votre entreprise/société.

Le nom de votre client potentiel.

Date de soumission de la proposition.

Table des matières

Continuer la proposition avec la table des matières. La table des matières rend la proposition facile à lire. Cela permet à l'acheteur de parcourir le texte à son propre rythme ou d'aller directement aux parties les plus critiques. Aidez vos clients à naviguer plus facilement en ajoutant des hyperliens au modèle dans la section contenu.

Résumé

Rédigez un résumé cohérent. Il est essentiel que vous rendiez la proposition passionnante et engageante pour le lecteur dès les premiers mots.

Après avoir lu cette section, votre client devrait avoir une idée claire de la façon dont vous pouvez l'aider.

La liste de contrôle pour la rédaction du résumé :

aperçu de l'entreprise et objectifs de l'entreprise ;

votre vision et vos projets ;

l'historique du problème que votre projet résout ;

approche de la résolution de problèmes.

résultats et résultats.

N'oubliez pas qu'il s'agit d'une partie introductive. Il serait préférable que vous fournissiez correctement une idée du projet sans trop de détails. Il y a d'autres parties dans le modèle de proposition pour partager des informations plus concrètes sur le problème et ses techniques de résolution.

Cependant, vous devez être précis et montrer de la valeur au client. Par exemple, ne vous contentez pas d'écrire que votre entreprise "est le leader" ou "#1 dans l'industrie". Préparez des exemples réels de quoi et comment vous pouvez aider le client. Supposons que l'objectif de votre projet est de créer un contenu visuel unique pour le portefeuille du client. Décrivez pourquoi vous êtes meilleur que votre concurrent et quels services personnalisés vous offrez qui correspondent au problème du client.

Votre objectif ici est d'attirer l'attention d'un client et de retenir son intérêt.

Énoncé du problème

Quel est le problème et comment cela affecte-t-il l'activité du client ? Définissez cela aussi simplement que possible. Cette partie et la section « solution » suivante de tout modèle de proposition de projet sont les parties essentielles.

Quels sont les points principaux ici ?

Recherche et réflexion supplémentaire. Vous devez montrer que vous avez fait vos devoirs, creuser le contexte du problème et présenter votre point de vue. Cadrez-le d'une manière qui amène en douceur la proposition à la partie solution.

Approche et solution

Expliquez pourquoi votre solution est la meilleure option pour résoudre le problème du client. Présentez vos stratégies et expliquez « pourquoi » vous prenez ces décisions exactes pour mener à bien le projet.

La proposition de projet devrait répondre à la plupart des questions que votre client se posera probablement. Incluez tous les détails pertinents qui sont adressés au problème. Montrez le plan sur la façon dont vous allez fournir la solution, estimez le calendrier, les contours, les livrables et, plus important encore, les résultats.

Qualification

Il est peu probable que l'acheteur potentiel vous croie sur parole. Donnez-leur la preuve directement dans la proposition, partagez vos qualifications et vos projets réussis. Fournissez des chiffres et des statistiques et incluez des preuves sociales.

Mettez en évidence le niveau de qualification de votre équipe. La proposition de projet doit vérifier votre professionnalisme. Dans un bon modèle de proposition commerciale, vous devez avoir des preuves suffisantes.

Vous pouvez copier la partie qualification d'un modèle de proposition à un autre.

Chronologie

Donnez une compréhension claire de ce qui sera fait par votre équipe et quand. Vous devez clarifier les étapes supplémentaires auxquelles les clients doivent s'attendre s'ils décident de lancer le projet.

Visualisez le contenu, utilisez des infographies, des graphiques ou des tableaux. Vous n'avez pas besoin d'attribuer des dates spécifiques, mais divisez les livrables par semaines d'achèvement.

Budget

Cette partie du modèle de proposition de projet définit les frais et les modalités de paiement. Plus vous fournissez de détails, mieux c'est.

Une bonne astuce consiste à utiliser un tableau de comparaison des frais dans le modèle. Tant que vous ne voulez pas effrayer l'acheteur avec des prix élevés et sous-évaluer votre travail, proposez des options de tarification. Le client pourra choisir le meilleur prix.

Termes et conditions

Résumez tout ce que vous avez décrit plus tôt dans la proposition et décrivez les aspects juridiques du contrat. Cette section de modèle peut inclure les dates de début et de fin, les détails du paiement, le plan d'urgence. Nous vous recommandons de faire appel à un avocat pour définir les conditions générales de votre proposition. Une fois que vous avez créé un modèle de travail, vous pouvez l'utiliser pour de futurs modèles de proposition de projet.

Éléments à prendre en compte lors de la rédaction de propositions de projet

Suivre la liste de contrôle de rédaction est une bonne chose, mais essayez d'analyser plutôt que de vérifier les éléments de la liste lorsque vous rédigez des propositions. Considérez ce qui suit pour rédiger une meilleure proposition.

Votre public. Selon la personne qui examinera la proposition, utilisez le langage approprié.

Raisons potentielles de rejet. Cela pourrait être :

mauvaise définition de la proposition ;

l'écart entre les grandes lignes de la proposition et les objectifs du client ;

présentation de la proposition insatisfaisante.

Données. Faites la recherche, fournissez des faits, des tableaux et des graphiques. L'acheteur doit voir les informations auxquelles il peut avoir confiance.

Que diriez-vous d'un logiciel de gestion de projet

Un logiciel de gestion de propositions peut vous aider beaucoup. Internet regorge d'applications de rédaction de propositions payantes et gratuites. logiciel de proposition, vous pouvez créer une référence de projet, afin que tout le monde puisse suivre les étapes de développement. Voici quelques exemples célèbres.

Formstack - augmente la productivité de votre proposition, collecte des données et réconcilie les projets en ligne, automatise les processus manuels, les transitions de l'idée au flux de travail en quelques minutes - le tout en quelques clics.

Meilleures propositions — proposez plus de 200 modèles gratuits de propositions commerciales, d'optimisation et de protection de vos projets.

Proposer — automatisation du flux de travail qui vous aide à créer et à suivre des offres, des devis et des contrats, ainsi qu'à signer des documents en ligne.

RFPIO — automatisation des appels d'offres avec intégration d'outils métiers, rapports, interface conviviale.

Que fait d'autre le logiciel de proposition ?

Utilise un format Web pour envoyer des propositions optimisées pour différents appareils ;

Donne accès à des modèles de proposition gratuits.

Fournit des outils d'analyse et garde une trace de tout ce que votre client fait avec la proposition : soyez averti lorsque les propositions sont lues, signées, transmises, quelles sections sont les plus consultées.

Crée des signatures électroniquement contraignantes et permet aux clients de signer instantanément les propositions

Utilise des intégrations et connecte le logiciel de proposition à votre CRM, au suivi du temps ou à d'autres services internes.

S'intègre aux escapades de paiement en ligne.

Collecte des rapports et évalue ce qui fonctionne et ce que vous devriez améliorer dans le modèle.

Utilise le chat en temps réel pendant que l'acheteur parcourt votre proposition.

Rédige des propositions plus rapidement avec des modèles gratuits et un logiciel automatisé.

Essayez n'importe quel service gratuit de rédaction de propositions et évaluez le résultat. Si travailler avec des modèles prédéfinis vous fait gagner du temps et accélère le processus, trouvez une solution plus professionnelle et automatisez la rédaction de propositions.

L'acheteur doit prendre note de votre proposition de fournir des fonds pour le projet. Rendez-le convaincant, excitant et concentrez-vous sur les résultats. De bons résultats fournis en temps opportun - c'est ce que votre client attend à la fin.