Moet je in 2022 een dating app maken? Het lijkt alsof er al genoeg keuze op de markt is. Maar het succes van Tinder en Badoo maken ondernemers geïnteresseerd in het bouwen van dating apps.

Een enorm publiek (miljoenen gebruikers van de apps wereldwijd) brengt ongeveer 2 uur per dag door in de app. Deze apps hebben hun winstgevendheid en vraag onder gebruikers bewezen. Vooral tijdens een pandemie toen we allemaal een gebrek aan sociale communicatie ervoeren en dit online probeerden op te lossen.

Een dating app bouwen vanuit het niets kan niet gemakkelijk zijn. Je zult een lange lijst van taken moeten voltooien: van het toewijzen van middelen tot het inhuren van een ontwikkelingsteam en het doorlopen van alle ontwikkelingsfasen van de app.

Voordat u het ontwikkelingsproces begint, moet u verschillende dingen doen:

Begrijp het doelpubliek;

Bepalen welke functies moeten worden opgenomen;

Selecteer het te gebruiken matching-algoritme;

Concurrenten analyseren.

Met deze dingen in gedachten, kunnen we ongeveer zeggen hoe moeilijk het zal zijn om een dating app te maken en hoeveel het zal kosten.

Waarom zijn dating apps zo populair?

Mensen vinden het makkelijker en minder stressvol om elkaar online te ontmoeten, wat ze in dating apps kunnen doen. Met applicaties kunnen gebruikers elkaars profiel bekijken en de ontvangen informatie evalueren voordat ze actie ondernemen.

Een groot aantal beschikbare apps schrikt gebruikers ook niet af. Ze zijn bereid te betalen en premium abonnementen te kopen als de dating app een uitgebreidere database en geweldige functionaliteit biedt.

Tegelijkertijd creëren ontwikkelaars en ondernemers nieuwe oplossingen en vullen winkels met nieuwe opties.

Bovendien trekt de niche van online dating het publiek aan dat primaire gebruikers van smartphones zijn en kunnen betalen. Zo genereren ze goede inkomsten. Alleen al in 2021 ontvingen dating apps wereldwijd meer dan 5 miljard dollar. Geen wonder dat bedrijven de markt willen betreden.

Gezien de aanhoudende pandemie, het gebrek aan tijd om uit te gaan en de verslaving aan online activiteiten, zal de populariteit van dating apps blijven groeien. Als je besluit een plek in de niche in te nemen, bereid je dan goed voor en wees klaar om te concurreren.

Dating App Ontwikkeling

Het ontwikkelingsproces vereist een goede voorbereiding. Voordat je een daadwerkelijke dating applicatie maakt, begin je met een aantal belangrijke stappen.

Doelgroep

Begin met het leren van je doelgroep - wie je toekomstige gebruikers zullen zijn?

Om het publiek te segmenteren kun je psychometrie en demografie gebruiken.

Demografie zal helpen om een gemiddelde gebruikerspersona te creëren, terwijl psychometrie je zal begeleiden bij het matchingsalgoritme en het maken van vlotte matches.

Stel eerst demografische kenmerken vast. Meestal gaat het om leeftijd, geslacht, gezinssituatie, opleiding, beroep en locatie. Deze basisinformatie kan door de app-gebruikers worden ingevoerd tijdens het aanmaken van de app-account.

Psychografische kenmerken meten het volgende:

Persoonlijkheidskenmerken;

Interesses;

Levensstijl;

Meningen;

Waarden.

Persoonlijkheidsprofilering helpt u te begrijpen hoe gebruikers zich gedragen en waarom ze dat doen. Met deze gegevens kunt u effectieve marketingcampagnes opzetten en u richten op de meer gepersonaliseerde ervaring binnen de interactie tussen gebruiker en app.

Om deze gegevens te verzamelen, voert u peilingen en enquêtes uit, analyseert u het publiek van concurrenten, doet u onderzoek. Hoe meer je weet over je potentiële klanten, hoe beter de ervaring die je kunt leveren.

Algoritmen voor dating-apps: best practices

De kernfunctie van elke datingapp is het matchen van profielen. Om nauwkeurigere matches te krijgen, moet je begrijpen hoe deze algoritmen werken.

Alle apps kunnen worden verdeeld in vier hoofdgroepen op basis van matchingtechnieken:

Op locatie gebaseerd;

Op berekening gebaseerd (wiskundig algoritme);

Gedragsanalyse;

Geavanceerd: implementatie van AI en AR.

Locatiegebaseerd. De meeste dating apps gebruiken geodata voor matchings. Gebruikers kunnen afstandsgrenzen instellen, zodat de app profielen zou kunnen tonen van mensen die zich in de buurt bevinden. De locatie werkt hier als uitgangspunt. Degenen die dicht bij je staan verschijnen op je lijst. Door algemene info (leeftijd, foto's, interesses) op het profiel te analyseren, beslist de gebruiker of hij doorgaat met likes/swipes of verdere communicatie.

Op berekening gebaseerd. Dit algoritme gebruikt de antwoorden van mensen en berekent compatibiliteitspercentages om betere matches te maken. De berekeningen zijn gebaseerd op de informatie van gebruikers in hun profiel of via enquêtes.

Het wiskundige algoritme kan onvolmaakt zijn omdat mensen de neiging hebben hun persoonlijkheid verkeerd voor te stellen, in een poging de betere versie te zijn. Dus in plaats daarvan is het aanbevolen om gedragsanalyse te gebruiken.

Gedragsanalyse. Hier analyseert u alle gegevens over de gebruiker van de app - sociale netwerken, afspeellijsten, bezochte pagina's, enz. Dit type is een beetje duur omdat het de implementatie van Big Data-oplossingen vereist.

Geavanceerd: Ai en AR. Matching algoritmes kunnen gebruik maken van AI en AR. In dit geval zijn matching aanbevelingen in de dating app gebaseerd op complexe data analyse. Het kan gezichtsherkenning omvatten, biologische gegevens. AI-gebaseerde algoritmen zorgen voor nauwkeurigere matching en aanbevelingen.

Velen suggereren dat het beter is om zich te concentreren op de niche zoals locatie of interesses. Dus de algoritmen zullen één soort gegevens gebruiken om matches te maken.

De potentiële matches van je dating app kunnen worden gebaseerd op likes - profielen waar men van houdt zullen aan meer gebruikers verschijnen. Het is een eenvoudig systeem om te ontwikkelen zolang het geen persoonlijke gegevens en complexe analyse vereist.

Analyse van concurrenten

Kijk naar je concurrenten: welke functies hebben hun apps, welke feedback laten gebruikers achter, wat is goed en fout aan de app? Het zal je helpen begrijpen hoe je de ontwikkeling van de app moet aanpakken en welke functies je moet opnemen.

Laten we eens kijken naar Tinder.

Tinder biedt op locatie gebaseerde matchingsalgoritmen. Maar het let ook op hoeveel tijd de gebruiker doorbrengt in de app. Hoe meer je de app gebruikt, hoe meer gegevens het verzamelt en je voorkeuren kent om je sneller in contact te brengen met potentiële matches.

Tinder rangschikt profielen ook op het aantal likes dat ze krijgen. Gebruikers die de meeste aandacht trekken zullen goed zichtbaar zijn op de app.

Bumble is bijvoorbeeld een andere dating-app die ook swipe-functionaliteit biedt. Maar in tegenstelling tot Tinder kunnen alleen vrouwen als eerste een bericht sturen. Bovendien verdwijnen matches als niemand binnen de eerste 24 uur na matching een bericht stuurt. Ook was iedereen die je op de app ziet in de afgelopen 30 dagen actief, wat betekent dat er geen kans is dat je een inactief account kruist.

Zoals u ziet, kunt u naast standaardalgoritmen verschillende unieke functionaliteiten integreren en uw matchingsmechanisme bouwen.

Feature-set die u in de app moet opnemen

Nadat je het algoritme hebt gedefinieerd, kun je de standaardfuncties selecteren die de app moet hebben. Er zijn een aantal basisfuncties die alle dating apps hebben.

Aanmelden - met deze functie beginnen gebruikers de interactie met apps. Om hen een betere gebruikerservaring te bieden, kun je inloggen via populaire bronnen zoals e-mail, sociale netwerken of telefoonnummer. Geolocatie - geodata is een van de belangrijkste functies in dating apps. De primaire selectie van de profielen voor matches is gebaseerd op de locatie van de gebruikers. Uw taak hier is om zo flexibel mogelijke geo-instellingen te creëren. Bijvoorbeeld, laat gebruikers bepalen wanneer de app toegang heeft tot hun locatie, laat ze de afstand specificeren om te ontdekken door potentiële matches, bied ze geolocatiebeheer. Gebruikersprofielen - een andere kritieke functie die niet kan worden uitgesloten. Via profielpagina's moeten gebruikers een goede presentatie van zichzelf maken. Het gebruikersprofiel moet mensen in staat stellen om foto's en video's, en een aantal fundamentele vragen benadrukken hun belangen. Het is het primaire instrument van het publiek om de aandacht van anderen te trekken op de dating app. Matchingmechanisme - of het nu gaat om swipen of liken, dit is hoe app-gebruikers met elkaar in contact komen. Maak deze functie duidelijk, zodat mensen gemakkelijk kunnen begrijpen wat ze moeten doen: naar rechts vegen, dubbel tikken, klikken als een icoon, of iets anders. Privé chat - maak communicatie in je dating app mogelijk. Voor een betere en meer bevredigende gebruikerservaring kun je gebruikers niet alleen berichten laten sturen, maar ook media (gifs, stickers). Je kunt videogesprekken of audioberichten koppelen om de communicatie levendiger te maken. Meldingen - laat gebruikers niet missen in hun datingleven. App-publiek moet tijdig meldingen ontvangen over de activiteit. Maar het is belangrijker om hen in staat te stellen de instellingen voor meldingen aan te passen: schakel ze in en uit, selecteer de soorten activiteiten waarover ze een melding willen ontvangen. Betalingsgateways - deze zijn essentieel om inkomsten te genereren. Als gebruikers bereid zijn om geld uit te geven in de dating app, laat ze dat dan gemakkelijk doen via online betalingen.

Naast deze basisfuncties zijn er enkele functionaliteiten die vaak gemist worden tijdens de ontwikkeling.

Denk aan beveiliging. Mensen zullen veel persoonlijke informatie delen op de app, dus implementeer verificatie. We raden ten zeerste aan om multi-factor authenticatie te gebruiken in plaats van wachtwoorden.

Bekijk vervolgens de profielkaarten. Meestal bevatten ze niet veel informatie, dus geef gebruikers de mogelijkheid om ze uit te breiden.

Het zal een geweldige aanvulling zijn om gebruikers de per ongeluk geplaatste like ongedaan te laten maken. De meeste apps hebben deze functie niet of bieden deze betaald aan. Dit in uw toepassing opnemen kan uw concurrentievoordeel worden.

En bied meer zoekfilters aan, behalve leeftijd, geslacht en locatie. Dating app gebruikers zullen het waarderen, omdat het helpt om nauwkeurigere voorkeuren in te stellen.

Technologie

Na het creëren van een duidelijk idee van hoe uw dating app eruit zal zien, kunt u overschakelen naar het ontwikkelingsgedeelte.

Het uitdagende proces hier is het vinden en inhuren van een betrouwbaar en professioneel team. Niet te vergeten dat je middelen moet hebben om hun werk te betalen. Als u van plan bent een ontwikkelingsteam in te huren, neem dan de tijd om zoveel mogelijk te weten te komen over de kandidaten: bekijk hun portfolio, controleer hun professionele ervaring, analyseer de werkvoorwaarden en de geschatte deadline.

Een andere optie is een intern ontwikkelingsteam of individuele ontwikkelaars. Als dat zo is, zal het minder kosten maar meer tijd vergen om een dating app te bouwen.

In beide gevallen moet je de tech stack begrijpen die tegenwoordig de voorkeur heeft voor ontwikkeling:

Programmeertalen: Swift voor iOS, Kotlin voor Android;

Database: PostgreSQL, MySQL;

IDE: Xcode 11+, nieuwste Android Studio;

Webserver: Nginx, Apache;

Cloud opslag: Amazon S3, Heroku, Rackspace;

Sociale autorisatie: Facebook SDK, Twitter SDK, Google+ SDK, Instagram SDK.

Betalingsgateway: Stripe, PayPal

Algemene hulpprogramma's: Optimizely, Twilio, Google Maps, Google Analytics.

De essentiële onderdelen van je app zijn krachtige servers, veilige databases en API's, omdat je veel gegevens zult opslaan en verzamelen via verschillende diensten.

Hoeveel geld heb je nodig om een dating app te ontwikkelen?

Internetbronnen delen verschillende schattingen, en de totale prijs voor dating app ontwikkeling varieert tussen de 50.000-150.000 dollar. Dat klinkt als veel geld.

De reden voor zulke hoge kosten is dat er minstens vijf ontwikkelingsstadia zijn waarin je moet investeren:

Bedrijfs- en marketinganalyse;

Projectmanagement;

UI- en UX-ontwerp;

Ontwikkeling en testen;

Onderhoud.

In elke fase geeft u minstens enkele duizenden dollars uit. Bij elke stap zijn verschillende professionals betrokken die betaald moeten worden. Denk aan de gemiddelde ontwikkelingstijd van drie maanden en het gemiddelde loon van de ontwikkelaar van ongeveer 40 dollar per uur, wat al oploopt tot 20.000 dollar.

De ontwikkelingskosten worden beïnvloed door de complexiteit van de app. Natuurlijk, als u kiest voor basisfunctionaliteit en een eenvoudige interface, kunt u de prijs aanzienlijk verlagen. Maar de resultaten zullen hetzelfde zijn.

Daarom is het altijd beter om alles nauwkeurig te plannen en duidelijk te begrijpen of u klaar bent om dergelijke middelen toe te wijzen.

Verzilveringsstrategie

En last but not least - monetisatie. Alle investeringen kunnen, indien correct besteed, worden terugverdiend. De belangrijkste vraag hier: hoe wilt u inkomsten genereren met uw app?

Onder populaire en effectieve manieren om winst te genereren zijn:

Betaalde advertenties;

Abonnementsplannen;

In-app aankopen;

Premium functie-upgrades.

Tinder is een uitstekend voorbeeld van het gebruik van betaalde advertenties en premium functie-upgrades. Premiumplannen breiden de functionaliteit van de app sterk uit, zodat app-gebruikers hun geld niet verspillen en u inkomsten genereert.

Laatste gedachten

Een ding weten we zeker, dating apps zijn hier om te blijven. Het creëren van een andere is een potentieel veelbelovend en winstgevend idee. De vraag stijgt, en dat is precies wat je nodig hebt.

Vergeet niet om met een fris concept te komen, je doelgroep te identificeren en een promotiestrategie voor te bereiden. Als u niet bereid bent om 40.000 dollar te betalen voor app-ontwikkeling, onderzoek dan no-code. No-code platforms en met name AppMaster.io kosten veel minder en geven toch hoogwaardige resultaten. AppMaster.io biedt automatisch gegenereerde backend, PostgreSQL ondersteunde database, API-functionaliteit, maakt het mogelijk om native applicaties te maken. Probeer het en maak de eerste versie van uw app in enkele weken.