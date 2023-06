Inleiding tot de taal Go

Go, ook bekend als Golang, is een open-source programmeertaal ontwikkeld door Google ingenieurs Robert Griesemer, Rob Pike, en Ken Thompson. Het is ontworpen om eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar te zijn. Go is bij uitstek geschikt voor moderne applicatieontwikkeling, met name op het gebied van server-side en backend infrastructuursystemen. Met zijn eenvoudige syntaxis, ingebouwde ondersteuning voor gelijktijdigheid en uitstekende prestaties is Go een populaire keuze geworden onder ontwikkelaars voor het bouwen van webapplicaties, microservices en gedistribueerde systemen.

Het ecosysteem van Go is sinds de release in 2009 snel gegroeid en biedt een breed scala aan bibliotheken en tools die ontwikkelaars kunnen gebruiken. Bedrijven als Dropbox, Uber en Docker hebben Go gekozen voor hun onderliggende backend-systemen, wat het belang en de relevantie ervan in de hedendaagse technologische omgeving nog eens onderstreept.

Dit artikel is bedoeld om je een solide basis te geven in Go en de syntaxis ervan, met de nadruk op de belangrijkste taalfuncties om je op weg te helpen met Go-programmeren.

Go installeren en instellen

Voordat je met Go aan de slag gaat, moet je de taal op je computer installeren. Volg deze stappen om te beginnen:

Bezoek de officiële Go website en download het juiste installatiebestand voor jouw besturingssysteem. Open het gedownloade bestand en volg de installatie-instructies van het installatieprogramma. Stel de omgevingsvariabele PATH in met de installatiemap van Go. Dit zorgt ervoor dat Go-commando's beschikbaar zijn vanaf de opdrachtregel. Op Unix-systemen kun je de volgende regel toevoegen aan je .bashrc- of .profile-bestand :

export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin Start je terminal of opdrachtprompt opnieuw om de wijzigingen toe te passen. Bevestig dat Go correct is geïnstalleerd door het volgende commando in je terminal uit te voeren:

go versie

Als de installatie is gelukt, wordt de versie van Go die op je computer is geïnstalleerd weergegeven in de uitvoer.

Nu Go op je computer is geïnstalleerd, is het tijd om in de basisprincipes van de taal te duiken.

Go-syntaxis en gegevenstypen begrijpen

De syntaxis van Go is ontworpen om eenvoudig en makkelijk leesbaar te zijn. Hier behandelen we een aantal essentiële taalelementen, waaronder packages, imports, variabelen en basisdatatypes.

Pakketten en imports

Go-programma's worden georganiseerd in packages , die helpen bij het modulariseren en beheren van code. Een pakket is in wezen een map die een of meer Go bronbestanden bevat. De eerste regel van elk Go-bestand moet aangeven bij welk pakket het hoort:

package main

In het bovenstaande voorbeeld hoort het bronbestand bij het pakket "main". Het codeblok na de package-declaratie bestaat meestal uit import-statements die andere packages bevatten die nodig zijn voor je programma:

import ("fmt" "math" )

Het import statement specificeert de pakketten die moeten worden geïmporteerd in het huidige bestand, waardoor u toegang krijgt tot hun geëxporteerde functies, zoals functies en variabelen.

Variabelen en constanten

Variabelen in Go kunnen worden gedeclareerd met het sleutelwoord var , gevolgd door de variabelenaam, het type en de optionele beginwaarde:

var x int = 10

Als de beginwaarde wordt opgegeven, kan Go het type afleiden, waardoor je de typeverklaring kunt weglaten:

var x = 10 // x is een int

Je kunt ook Go's korte declaratiesyntaxis voor variabelen gebruiken, die automatisch het type afleidt en een initiële waarde toewijst:

x := 10 // x is een int

Constanten kunnen worden gedeclareerd met het const keyword. Hun waarden moeten bekend zijn tijdens het compileren en kunnen niet worden gewijzigd tijdens het uitvoeren van het programma:

const PI = 3,14159

Basis Gegevenstypen

Go heeft verschillende fundamentele gegevenstypen, waaronder:

Gehele getallen: Getekende gehele getallen kunnen worden gedeclareerd met int , int8 , int16 , int32 of int64 . Niet-getekende gehele getallen kunnen worden gedefinieerd met uint , uint8 , uint16 , uint32 of uint64 .

Getekende gehele getallen kunnen worden gedeclareerd met , , , of . Niet-getekende gehele getallen kunnen worden gedefinieerd met , , , of . Floating-Point Getallen: Deze kunnen gedefinieerd worden met float32 of float64 .

Deze kunnen gedefinieerd worden met of . Complexe getallen: Complexe getallen worden gedeclareerd met complex64 of complex128 .

Complexe getallen worden gedeclareerd met of . Booleans: Booleans worden weergegeven door het gegevenstype bool en kunnen de waarde true of false hebben.

Booleans worden weergegeven door het gegevenstype en kunnen de waarde of hebben. Teksten: Go strings zijn reeksen van UTF-8-gecodeerde karakters. Ze zijn onveranderlijk en hun lengte wordt bepaald tijdens runtime.

Daarnaast ondersteunt Go samengestelde gegevenstypen, zoals:

Rijen: Opeenvolgingen van elementen van hetzelfde type met een vaste lengte.

Opeenvolgingen van elementen van hetzelfde type met een vaste lengte. Slices: Opeenvolgingen van elementen van hetzelfde type met een dynamische lengte.

Opeenvolgingen van elementen van hetzelfde type met een dynamische lengte. Kaarten: Ongeordende verzamelingen van sleutel-waarde paren, waar sleutels en waarden elk opgegeven type kunnen hebben.

Naarmate je Go verder leert, zul je deze basistypen en -structuren kunnen combineren om complexere en veelzijdigere toepassingen te bouwen.

Functies en methoden in Go

Functies zijn een van de essentiële bouwstenen van elke programmeertaal, en Go is daarop geen uitzondering. Functies in Go worden gedefinieerd met het trefwoord func , gevolgd door de functienaam, invoerparameters, terugkeertype en de functie-inhoud. Functies in Go kunnen meerdere waarden teruggeven, wat het gemakkelijker maakt om complexe bewerkingen en foutcontroles uit te voeren.

Hier is een voorbeeld van een eenvoudige Go-functie:

package main import ( "fmt" ) func add(a int, b int) int { return a + b } func main() { result1 := add(5, 7) fmt.Println("De som is:", result1) }

In dit voorbeeld definiëren we een eenvoudige optelfunctie die twee gehele parameters neemt en hun som teruggeeft. De functie wordt vervolgens aangeroepen vanuit de hoofdfunctie en het resultaat wordt afgedrukt.

Methoden in Go

Methoden in Go zijn vergelijkbaar met functies, maar ze zijn geassocieerd met een specifiek ontvangertype en ze worden aangeroepen op een instantie van het ontvangertype. Dit maakt het mogelijk om gedrag toe te voegen aan bestaande types, vergelijkbaar met hoe objectgeoriënteerde programmeertalen methoden definiëren op klassen. Hier is een voorbeeld:

package main import ( "fmt" ) type Circle struct { radius float64 } func (c Circle) area() float64 { return 3.14159 * c.radius * c.radius } func main() { myCircle := Circle{radius: 5} circleArea := myCircle.area() fmt.Printf("De oppervlakte van de cirkel is: %.2f

", circleArea) }

In dit voorbeeld definiëren we een struct Circle met een veld radius . Vervolgens wordt een methode genaamd area gedefinieerd voor het type Circle . Deze methode berekent de oppervlakte van de cirkel met behulp van de straal en retourneert het resultaat als een float64-waarde.

Besturingsstructuren in Go

Besturingsstructuren vormen de basis van elke programmeertaal omdat ze de stroom van het programma bepalen. Go biedt verschillende controlestructuren voor voorwaardelijke vertakkingen, lussen en controles van meerdere voorwaarden of communicatiebewerkingen.

Als verklaringen

In Go wordt voorwaardelijk vertakken meestal gedaan met if statements. Deze statements evalueren een booleaanse expressie en, als deze waar is, wordt het blok code dat volgt op de expressie uitgevoerd. Hier is een voorbeeld:

package main import ("fmt" ) func main() { getal := 42 if getal%2 == 0 { fmt.Println("Het getal is even.") } } anders { fmt.Println("Het getal is oneven.") }

In dit voorbeeld controleren we of een getal even of oneven is met behulp van de modulo-operator en een if-instructie .

Lussen

Go heeft maar één type lus: de for-lus . Deze kan worden gebruikt voor allerlei lusscenario's: vaste iteraties, oneindige lussen en "while"-lussen. Hier is een voorbeeld:

package main import ("fmt" ) func main() { for i := 1; i <= 5; i++ { fmt.Println("Iteratie:", i) } }

In dit voorbeeld gebruiken we een for-lus met een teller om vijf keer te itereren en het huidige iteratiegetal af te drukken.

Schakelaar- en selectie-instructies

Go biedt de switch-instructie voor het controleren van meerdere voorwaarden en de select-instructie voor communicatiebewerkingen. Hier is een voorbeeld van een switch-instructie :

package main import ("fmt" ) func main() { cijfer := "B" switch cijfer { case "A": fmt.Println("Uitstekend!") case "B": fmt.Println("Goed") case "C": fmt.Println("Redelijk") case "D": fmt.Println("Slecht") default: fmt.Println("Ongeldig cijfer") } }.

In dit voorbeeld gebruiken we een switch-instructie om het ingevoerde cijfer te controleren en de bijbehorende prestatie-opmerking af te drukken. In tegenstelling tot andere talen heeft Go geen break-instructie nodig aan het einde van elk casusblok, omdat het de switch-instructie afsluit na het uitvoeren van een overeenkomende casus.

Concurrency in Go

Een van de krachtigste functies van Go is de ingebouwde ondersteuning voor gelijktijdigheid met Goroutines en Kanalen. Concurrency zorgt ervoor dat meerdere uitvoerende threads tegelijkertijd kunnen draaien, waardoor applicaties beter presteren en sneller reageren.

Goroutines

Goroutines zijn lichtgewicht, gelijktijdige functie-executies in Go. Om een Goroutine te maken, voeg je simpelweg het trefwoord go toe aan een functie-aanroep. De functie begint gelijktijdig met de rest van het programma en deelt dezelfde adresruimte. Hier is een voorbeeld:

package main import ("fmt" "time" ) func display(message string) { for i := 0; i < 5; i++ { fmt.Println(message) time.Sleep(1 * time.Second) } } func main() { go display("Hello") go display("World") // Goroutines laten eindigen voordat ze worden afgesloten time.Sleep(5 * time.Second) }

In dit voorbeeld maken we twee Goroutines die berichten weergeven en een pauze van een seconde inlassen voordat ze worden herhaald. De hoofdfunctie wacht vijf seconden om er zeker van te zijn dat de Goroutines klaar zijn voordat het programma wordt afgesloten.

Kanalen

Kanalen zijn de communicatiemiddelen tussen Goroutines. Hiermee kunnen Goroutines waarden verzenden en ontvangen op een thread-veilige manier. Hier is een voorbeeld:

package main import ("fmt" ) func producer(numbers chan<- int) { for i := 1; i <= 5; i++ { fmt.Println("Produced:", i) numbers <- i } close(numbers) // Sluit het kanaal als je klaar bent } func consumer(numbers <-chan int) { for number := range numbers { fmt.Println("Verbruikt:", getal) } } func main() { numbers := make(chan int) go producer(numbers) go consumer(numbers) // Laat de Goroutines eindigen time.Sleep(1 * time.Second) }

In dit voorbeeld maken we een producer Goroutine die getallen genereert en naar een kanaal stuurt, en een consumer Goroutine die de getallen verwerkt die van het kanaal zijn ontvangen. Door kanalen te gebruiken, zorgen we voor veilige communicatie tussen de Goroutines.

Concurrency in Go, met behulp van Goroutines en Kanalen, vereenvoudigt de ontwikkeling van gelijktijdige toepassingen, waardoor ze efficiënter, betrouwbaarder en eenvoudig te begrijpen worden.

Best Practices voor het schrijven van Go-code

Het schrijven van schone, onderhoudbare en efficiënte Go-code is essentieel voor het ontwikkelen van krachtige applicaties en het verzekeren van succes op de lange termijn. Hier zijn een aantal best practices die je moet volgen als je met Go werkt:

Juiste naamconventies

Naamconventies spelen een cruciale rol in het begrijpelijk en onderhoudbaar maken van je Go-code. Volg deze richtlijnen voor naamgeving in Go:

Pakketnamen moeten kleine letters, kort en beknopt zijn. Vermijd het gebruik van underscores of namen met verschillende hoofdletters.

moeten kleine letters, kort en beknopt zijn. Vermijd het gebruik van underscores of namen met verschillende hoofdletters. Namen van variabelen, functies en methoden moeten in camelCase zijn, met de eerste letter van elk woord in hoofdletters, behalve het eerste woord.

moeten in camelCase zijn, met de eerste letter van elk woord in hoofdletters, behalve het eerste woord. Geëxporteerde identifiers , zoals functies, methoden en variabelen die toegankelijk zijn vanuit andere pakketten, moeten beginnen met een hoofdletter.

, zoals functies, methoden en variabelen die toegankelijk zijn vanuit andere pakketten, moeten beginnen met een hoofdletter. Niet-geëxporteerde identifiers, die beperkt zijn tot het pakket waarin ze gedefinieerd zijn, moeten beginnen met een kleine letter.

Juiste opmaak

Als je je houdt aan een consistente opmaak in je Go-code, is deze veel gemakkelijker te lezen en te begrijpen. De Go-gemeenschap heeft een tool ontwikkeld genaamd gofmt die automatisch je code formatteert volgens de aanbevolen richtlijnen. Gebruik deze tool om ervoor te zorgen dat je code een consistente stijl heeft.

Schrijf korte en gerichte functies

Zorg ervoor dat je functies en methodes kort zijn en gericht op één doel. Dit verbetert de leesbaarheid, onderhoudbaarheid en vereenvoudigt het testen. In plaats van een enkele functie te schrijven met veel verschillende verantwoordelijkheden, breek je deze op in kleinere, meer specifieke functies. Deze aanpak helpt ook bij het hergebruiken van code in verschillende delen van je applicatie.

Strikte foutafhandeling

Foutafhandeling is een kernaspect van Go-programmeren. Go moedigt je aan om fouten expliciet af te handelen, in plaats van te vertrouwen op uitzonderingen. Als een functie een fout retourneert, controleer deze dan altijd en handel het op de juiste manier af. Maak gebruik van het idiomatische if err != nil patroon om ervoor te zorgen dat je programma zich correct gedraagt in de aanwezigheid van fouten. Geef daarnaast context in uw foutmeldingen om u en andere ontwikkelaars te helpen problemen gemakkelijker te identificeren en diagnosticeren.

Schrijf uitgebreide unit tests

Het schrijven van unit tests is essentieel om de correctheid en betrouwbaarheid van je Go-code te garanderen. Go heeft ingebouwde ondersteuning voor testen via het testpakket. Schrijf tests voor individuele functies, methoden en pakketten om hun gedrag te valideren en potentiële problemen op te vangen wanneer je wijzigingen aanbrengt in je code. Investeer tijd in het schrijven van onderhoudbare en grondige tests om bugs te voorkomen en het vertrouwen in je code te vergroten.

Gebruik Go-pakketten en bibliotheken verstandig

Go heeft een sterk ecosysteem met veel bibliotheken en pakketten, zowel in de standaardbibliotheek als in de bredere gemeenschap. Hoewel het gebruik van bibliotheken tijd kan besparen, moet je voorzichtig zijn bij het kiezen van externe afhankelijkheden. Kies altijd voor gerenommeerde, goed gedocumenteerde bibliotheken en evalueer meerdere opties voordat je een beslissing neemt. Houd daarnaast je afhankelijkheidslijst beheersbaar en controleer deze op potentiële beveiligings- en prestatieproblemen.

Documenteer je code

Schrijf duidelijk en beknopt commentaar en documenteer je code met behulp van Go's doc conventies. Het documenteren van je code met voldoende commentaar, uitleg en voorbeelden is cruciaal voor onderhoudbaarheid en teamwork op de lange termijn.

Populaire toepassingen en bibliotheken voor Go

Go is een veelzijdige programmeertaal met talloze toepassingen. Enkele van de populairste toepassingsgebieden voor Go zijn:

Server-side programmeren en webservices

Netwerken en gedistribueerde systemen

Microservices-architectuur

DevOps en CLI-tools

Hier is een lijst van enkele populaire bibliotheken en frameworks in het Go-ecosysteem die voorzien in veelvoorkomende ontwikkelbehoeften:

Webraamwerken en bibliotheken

Gin: Een snel, eenvoudig en lichtgewicht webframework met een martini-achtige API.

Echo: Een krachtig, uitbreidbaar en minimalistisch webraamwerk voor Go.

Revel: Een full-stack webraamwerk dat geen configuratie of boilerplate-code vereist om aan de slag te gaan.

API en protocol gereedschappen

gRPC: Een krachtig, open-source universeel RPC framework.

Gorilla Mux: Een krachtige URL router en dispatcher bibliotheek voor het bouwen van Go webapplicaties en API's.

Database Drivers en Helpers

GORM: Een fantastische ORM-bibliotheek voor Go die verschillende databasesystemen ondersteunt, zoals PostgreSQL, MySQL, SQLite en meer.

sqlx: Een uitbreiding op het standaard database/sql-pakket dat databasebewerkingen vereenvoudigt en verbetert terwijl de compatibiliteit met het standaardpakket behouden blijft.

Naast deze bibliotheken biedt de Go standaardbibliotheek vele nuttige pakketten voor het werken met een breed scala aan functionaliteiten, zoals netwerken, I/O, gegevensstructuren, algoritmen en meer.

Het is vermeldenswaard dat het leren van de programmeertaal Go en het gebruik van populaire bibliotheken/API's slechts één aspect is van het bouwen van een succesvolle applicatie.