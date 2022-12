Een product roadmap is een samenvatting die een overzicht geeft van de specificaties, visie, functies en richting van uw product om een strategie te bedenken in de vorm van een roadmap. Wanneer u een beginner bent en de visie van uw product tegenover uw klanten wilt uitdrukken, maak dan de nodige roadmaps die de strategie ervan bepalen. Dit is het moment om een product roadmap te maken die de weg vrijmaakt voor verder werk. Om voor het eerste product een roadmap product te maken, moet u de doelen, functies en visie van uw product vaststellen die u in de roadmap zult weergeven. Van strategie tot releases is een meerstappenproces om een product roadmap te bouwen.

Uw product roadmap moet een effectieve visie weergeven van uw productfuncties en de potentiële inspanning die u levert om de doelen te bereiken tot de release van een product. Het hele proces van het identificeren van de visie en het strategisch plannen van een product roadmap gebeurt in samenwerking met het hele team en de productmanager.

Belang van een product roadmap

Het maken van product roadmaps voor uw product vergt een zware inspanning. Het zou het beste zijn als u door middel van een roadmap zeer toegewijd keek naar uw doelstellingen voor goed productbeheer en marketing. Uw inzet voor uw doelstellingen komt efficiënt tot uitdrukking in de productroadmaps die u maakt. De product roadmap dient als een belofte aan uw teamleden en consumenten over de kwaliteit en verantwoording van het product. Roadmaps beschrijven elk stukje van het product in de tijdlijn, zoals updates, releases en levering van het product.

De presentatie van uw product vereist een zware inspanning van strategische planning, waaronder een product roadmap een vitale rol speelt. Het verbinden van de productstrategie met de implementatie helpt bij het presenteren van uw werk met efficiëntie in de roadmap. Bovendien geeft de product roadmap consumenten een idee over waar en waarom ze in het specifieke product investeren.

Verschillende soorten Product Roadmaps

Afhankelijk van de teams en de klanten, moet u kiezen tussen een van de soorten product roadmaps. Er zijn verschillende soorten roadmaps die andere kenmerken hebben. Aangezien verschillende teams en doelgroepen de product roadmaps anders bekijken, afhankelijk van hun werk, geeft het relevante product roadmap product een effectief beeld. De informatie in de verschillende soorten productroadmaps is vergelijkbaar, maar wordt op verschillende manieren uitgelegd.

Epische roadmaps

In dit type productroadmap kunt u gerelateerde functies integreren die helpen bij het plannen en organiseren van toekomstig werk en geavanceerde functies. Deze product roadmap helpt bij het voorstellen van werk dat over meerdere releases wordt geleverd. Deze roadmap is ook nuttig bij het aanpakken van belangrijke functies van producten en het nemen van geprioriteerde beslissingen.

Feature Roadmaps

Feature roadmaps geven gedetailleerde informatie over de updates van nieuwe features in het product door middel van een tijdlijn in de roadmap. Dit is de beste product roadmap die de informatie levert over wanneer en wat de updates in features gaan komen in het product.

Portfolio roadmaps

Een portfolio product roadmap is een effectieve manier om het strategische plan van werken aan uw product uit te drukken aan uw leiderschap en teams. Bovendien geeft deze roadmap ook een effectief beeld van hoe verschillende teams gaan samenwerken. In één overzicht kunt u geplande releases over meerdere producten presenteren.

Release Roadmaps

Een release roadmap is een proces dat informatie geeft over activiteiten en werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd voordat een product op de markt wordt gebracht. Het helpt kwesties aan te pakken als wanneer en hoe de releases zullen worden gedaan en wie er werkt en verantwoordelijk is voor de releases en de levering. Bovendien helpt deze roadmap bij het communiceren van release activiteitenschema's met andere teams zoals verkoop, marketing en consumentenondersteuning.

Strategie Roadmaps

Het geeft de product roadmap weer van uw inspanningen van hoge orde om de doelen te bereiken. Dit is de beste product roadmap die helpt om de leiding op de hoogte te houden van de initiatieven en teams die werken aan het bouwen van de product roadmap.

Uw product roadmaps bouwen

Wanneer u een product roadmap voor uw product moet bouwen, heeft u een strategie nodig die de doelen en bijbehorende initiatieven vastlegt. U werkt samen met teams om deze doelen te bereiken en de genomen initiatieven te voltooien. De basiszaken om een product roadmap te maken zijn doelen, initiatieven, releases, features, tijdlijnen en epics. Uw productdoelen moeten realistisch en haalbaar zijn binnen een bepaalde tijd. Bovendien zijn de releases duidelijk gedefinieerd op de tijdlijn om de bezorgdheid van teams, leiderschap en klanten over de werking en komst van nieuwe producten of updates in de roadmap aan te pakken. De nieuw ontwikkelde functies en bijgewerkte functies moeten ook worden gecommuniceerd in de tijdlijn op een effectieve manier, samen met de data van releases aan de teams en klanten; Wanneer u klaar bent met het kiezen van het type product roadmap, moet u deze stappen volgen om te werken en een product roadmap te bouwen.

Productstrategie bepalen

Allereerst moet u het "Waarom" van uw product identificeren om een strategie te bedenken. Dit "waarom" van uw product zal in de product roadmaps uitleggen hoe uw potentiële inspanningen het hele bedrijf ondersteunen. In de strategie van een product zullen er in de roadmaps gedetailleerde doelstellingen, initiatieven, en visie verbonden zijn aan het product. U identificeert uw klanten, hun eisen, en technieken om de menigte in de markt te verzamelen. Bovendien bepalen de elementen van de strategie van uw product details over het bouwen van de roadmap van het product.

Informatie en ideeën verzamelen

Productteams kunnen uit verschillende bronnen informatie en ideeën verzamelen over de eisen van het product en bijgewerkte functies. Deze bronnen kunnen klanten, klantondersteuningsteams en andere interne teams zijn. Het klantenserviceteam zal de vereisten van klanten beter begrijpen door hun reacties en feedback. Bovendien kunt u zich ook richten op de zwakke punten van uw producten en met ideeën en strategieën komen om de tekortkomingen in de functies van uw product in de roadmaps te verbeteren.

Kenmerken van het product definiëren

Door de specifieke productkenmerken te identificeren aan de hand van ideeën, doelen en initiatieven, kunt u effectief een product roadmap maken. Er zijn verschillende tools en sjablonen beschikbaar; door ze te gebruiken, kunt u de eisen en functies erin opnemen om ze aan klanten over te brengen. U kunt ook functies overslaan die niet goed zijn voor de details. De functie kan echter later worden toegevoegd wanneer u deze aan de klanten moet meedelen. Bovendien kunnen de beoordelingen van andere klanten ook worden toegevoegd wanneer u een roadmap maakt om het standpunt van de klant te presenteren.

Releases organiseren

Als u klaar bent met het waarom van uw product op een effectieve manier, dan komt er een tijd om het "wanneer" van het product uit te leggen en te presenteren. Nadat je de functies van het product hebt uitgelegd, kun je de leveringsdata toevoegen aan de tijdlijn met releases. Weinig teams geven er de voorkeur aan om releases te organiseren op basis van ontwikkelingscapaciteit in plaats van ze te organiseren op basis van de productlancering.

Bepaal de weergaven van de roadmap

Dit is de laatste stap waarin je kijkt naar zaken die je in roadmaps hebt gedefinieerd. Om de roadmaps op verschillende weergaven te bekijken, kiest u een roadmapsjabloon of software. U moet de viewers van uw roadmaps kennen voordat u ze uitvoert. Daarnaast moet u ook begrijpen wat de belangrijke informatie is die u wilt overbrengen. Ga na of het publiek geïnteresseerd is in gedetailleerde informatie over het product en de exacte data van release en levering.

FAQ's

Wat staat er in een Product Roadmap?

Een product roadmap is een crux die de visie, specificaties en richting van uw product bepaalt. Als u als beginner uw product voor een publiek wilt presenteren, maak dan een effectieve roadmap die gedetailleerde informatie over het product bevat, van doelen tot releases. Het maken van roadmaps is een meerstappenproces dat doelen en initiatieven vereist om verder te gaan.

Wat is een sjabloon voor een productroutekaart?

De product roadmaps template is het platform dat het mogelijk maakt om een product roadmap te bouwen in deze vooraf georganiseerde template. U kunt eenvoudigweg uw productdetails toevoegen vanaf de productie tot de levering van het product. De tijdlijn zal zich richten op deadlines en doelen die verband houden met uw product.

Welke input gebruikt u om uw product roadmap te bouwen?

De input die nodig is bij het opstellen van product roadmaps zijn markt, technologie, klantbeoordelingen en productstrategie. De markt geeft u details over de eisen van klanten, concurrenten en markttrends. De productstrategie geeft u een te volgen richting die uiteindelijk zal leiden tot het bereiken van uw productdoel. De vooruitgang van technologie en andere noodzakelijke updates in de functies van producten zijn ook noodzakelijk om aan te pakken.

Wat moet een roadmap bevatten?

Roadmaps van uw product moeten doelen en initiatieven bevatten die in de productstrategie worden uitgelegd. Roadmaps bevatten ook de functies en updates die bij het product horen. De tijdlijn wordt vastgesteld om de deadlines te halen en tegelijkertijd de doelen te bereiken volgens de strategie van het product. Bovendien moeten ook de data van releases, updates en leveringen worden vermeld.

Hoe maak ik een roadmap voor mijn bedrijf?

Allereerst moet u een doel en een initiatief voor uw bedrijf vaststellen. Daarna moet u het type roadmap kiezen dat u moet maken. Omdat verschillende teams of doelgroepen verschillende soorten roadmaps nodig hebben. Nadat u een type roadmap en doelstellingen voor uw product hebt gekozen, moet u ervoor zorgen dat u informatie en ideeën van buitenaf hebt verzameld om een strategie te bedenken. Deze externe factoren kunnen klanten, concurrenten of marktpersoneel zijn. Dit zal u helpen een betere strategie en roadmap voor uw product uit te stippelen tot aan de releases. Bepaal vervolgens de functies en vereisten van het product die nodig zijn. Samen met de functies, moet u ook de data van updates in verband met specifieke functies in de roadmaps definiëren. De release data en de levering van producten zijn ook noodzakelijk om uit te leggen in de roadmaps.