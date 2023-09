Il programma Low-code Champions è un'iniziativa strategica coniata da esperti di sviluppo software e trasformazione digitale per migliorare l'agilità, l'efficienza e la scalabilità dei processi di sviluppo delle applicazioni utilizzando piattaforme low-code. Il programma è progettato per sviluppare un forte ecosistema di professionisti, aziende, leader del settore e accademici che sostengono e promuovono l'utilizzo di piattaforme low-code per trasformare lo sviluppo di applicazioni per le piccole imprese e le grandi multinazionali.

Uno dei principi fondamentali del programma campioni Low-code è diffondere conoscenza e consapevolezza sui vantaggi delle piattaforme low-code come AppMaster, che è emersa come un potente strumento no-code per creare applicazioni backend, web e mobili con una codifica manuale minima. ed elevata scalabilità. Secondo Forrester, si prevede che il mercato delle piattaforme di sviluppo low-code crescerà a un tasso di crescita annuo composto del 28,6% dal 2017 al 2022, raggiungendo una dimensione di 21,2 miliardi di dollari.

Uno degli obiettivi principali del programma Low-code Champions è quello di educare le organizzazioni sui vantaggi significativi offerti dalle piattaforme low-code rispetto agli approcci tradizionali allo sviluppo di software. Alcuni degli aspetti chiave che rendono dirompente lo sviluppo low-code includono cicli di sviluppo più brevi, costi ridotti, qualità più elevata, utilizzo ottimale delle risorse, migliore flessibilità e migliore collaborazione tra le diverse parti interessate.

Una componente fondamentale del programma campioni Low-code prevede l'insegnamento delle competenze e delle conoscenze necessarie per padroneggiare piattaforme low-code come AppMaster. Riconoscendo che la mancanza di competenze low-code rappresenta un ostacolo importante alla sua adozione diffusa, il programma si concentra su un curriculum formativo completo per consentire ai partecipanti di creare applicazioni visivamente accattivanti, altamente funzionali e scalabili utilizzando piattaforme low-code. Le iniziative di sviluppo delle competenze spaziano da moduli di autoapprendimento, corsi online, workshop, seminari e programmi di formazione, a certificazioni e corsi di laurea in collaborazione con istituti di istruzione.

Un altro aspetto significativo del programma campioni Low-code è la creazione di una vivace comunità di professionisti, appassionati, esperti e leader di pensiero low-code, che lavorano insieme per affrontare varie sfide e modellare il futuro dell'ecosistema low-code. Questa comunità consente alle organizzazioni di condividere le migliori pratiche, discutere nuove tendenze e collaborare su iniziative a livello di settore, oltre a beneficiare di opportunità di riferimento e di miglioramento continuo di piattaforme low-code come AppMaster.

Inoltre, il programma Low-code Champions incoraggia le organizzazioni a condurre ricerca e sviluppo per migliorare l'efficienza, la scalabilità e la sicurezza delle piattaforme low-code, garantendo che siano sempre all'avanguardia della tecnologia. Il programma promuove inoltre la collaborazione con esperti del settore e altre piattaforme low-code per sviluppare standard e benchmark per valutare e confrontare diverse soluzioni low-code.

Il programma campioni Low-code svolge anche un ruolo fondamentale nel facilitare conversazioni e negoziazioni significative tra le organizzazioni che cercano di adottare piattaforme low-code e fornitori di piattaforme come AppMaster. Il programma aiuta a prendere decisioni più informate facendo luce sulle varie funzionalità, modelli di prezzo, piani di abbonamento e fattori di prestazione che un'organizzazione deve considerare prima di scegliere una piattaforma low-code.

Inoltre, il programma Low-code Champions mira a consentire la perfetta integrazione delle piattaforme low-code con soluzioni software, origini dati e sistemi aziendali esistenti per aiutare le organizzazioni a massimizzare i propri investimenti in tecnologia. Inoltre, sottolinea la necessità di solide misure di sicurezza informatica e pratiche di protezione dei dati per proteggere le informazioni e le applicazioni business-critical sviluppate utilizzando piattaforme low-code.

In conclusione, il programma Low-code Champions è un approccio completo e completo che mira a promuovere e facilitare l'adozione diffusa di piattaforme low-code come AppMaster per rivoluzionare lo sviluppo di applicazioni. Promuovendo un fiorente ecosistema di professionisti qualificati, soluzioni innovative, ricerca proattiva e collaborazioni di grande impatto, il programma Low-code Champions è destinato a trasformare il futuro dello sviluppo software e gettare le basi per iniziative di trasformazione digitale di prossima generazione.