No-code Glistrumenti sono progettati per semplificare la vita agli utenti e lanciare il prodotto il prima possibile senza costi aggiuntivi per gli sviluppatori. Purtroppo, spesso accade che, dopo qualche tempo, il prodotto acquisti slancio e necessiti di un serio aggiornamento, mentre le capacità della piattaforma su cui è stato creato sono limitate e semplicemente non sufficienti per implementare le attività.

Per risolvere questi problemi, spesso si sceglie di non trasferire completamente il prodotto su una nuova piattaforma, ma di integrarlo con soluzioni più professionali e moderne in grado di portare a termine i compiti. In questo modo, con l'aiuto dell'integrazione, è possibile aggiornare in modo significativo il proprio prodotto al costo più basso e combinare il meglio di diverse soluzioni in esso.

Vantaggi dell'integrazione con servizi di terze parti

L'integrazione con servizi di terze parti è uno dei modi più semplici e veloci per migliorare il vostro prodotto. Inoltre, l'integrazione non è limitata alla scelta di un solo servizio, quindi le caratteristiche della piattaforma non rallenteranno lo sviluppo della vostra applicazione; potete espandere le funzionalità senza dover cercare di volta in volta uno strumento più moderno, potete tranquillamente scegliere i chip di cui avete bisogno e implementarli nel vostro progetto in fasi successive a seconda delle necessità.

Grazie all'integrazione con servizi di terze parti, è possibile

configurare l'autenticazione degli utenti;

collegare moduli di pagamento e servizi di consegna

collegare servizi di posta elettronica

integrare applicazioni e siti web con sistemi CRM

estendere la logica delle vostre applicazioni;

e molto altro ancora.

Per iniziare il processo di integrazione del vostro prodotto con servizi di terze parti, dovete identificare i compiti che devono essere risolti. Inoltre, in base ai compiti stabiliti, è necessario selezionare uno o più servizi da integrare. AppMaster permette di integrarsi anche con i più diffusi e non solo costruttori di siti web e applicazioni.

Bubble e AppMaster

Bubble è una sorta di no-code una sorta di mastodonte dello sviluppo. Permette di creare applicazioni web, dispone di un ampio set di strumenti e ha la possibilità di espandersi utilizzando i plugin.

Bubble Esiste da più di 10 anni, durante i quali sono state create un gran numero di soluzioni di piccole e grandi dimensioni. Tuttavia, durante questo periodo, le tecnologie si sono sviluppate altrettanto rapidamente e i requisiti per le funzionalità delle nuove soluzioni sono cresciuti. Ora potrebbe essere necessario migliorare le capacità di back-end di Bubble, e in questo caso la capacità di integrarsi con strumenti più moderni e potenti senza trasferire il progetto vi verrà in aiuto. Una di queste soluzioni è l'integrazione di Bubble con AppMaster.

AppMaster, a differenza di Bubbleè incentrato sul lavoro con il back-end e sulla costruzione di logiche complesse per applicazioni web e mobili. Permette di costruire processi aziendali complessi utilizzando un editor visuale e dispone anche di un editor integrato per le richieste API esterne.

Bubble L'integrazione con AppMaster vi permetterà di:

Utilizzare AppMaster come back-end per Bubble progetti.

come back-end per progetti. Collegare un database professionale(PostgreSQL) al vostro progetto.

Implementare una complessa logica di elaborazione delle query (analisi dei dati, operazioni di ramificazione).

Creare e integrare rapidamente microservizi aggiuntivi nel progetto.

Guardate un esempio dettagliato di integrazione di AppMaster con Bubble.

Adalo e AppMaster

Adalo è una delle piattaforme più no-code piattaforme per la creazione di applicazioni mobili. Molti utenti scelgono Adalo per la sua semplicità e concisione.

Adalo è una buona opzione per un inizio rapido, in quanto consente di lavorare non solo con il front-end, ma anche con il back-end, il database e la logica aziendale. Tuttavia, le capacità della piattaforma sono piuttosto limitate, tutte le funzionalità sono progettate per un avvio rapido e queste limitazioni non consentono di creare una soluzione professionale complessa.

Se si dispone già di una soluzione pronta su Adalonon è necessario trasferirla completamente su un'altra piattaforma o assumere un costoso team di sviluppo; in questo caso, è possibile espandere le funzionalità dell'applicazione utilizzando le integrazioni.

L'integrazione di Adalo con AppMaster consente di:

Costruire su AppMaster back-end per applicazioni mobili costruite su Adalo .

back-end per applicazioni mobili costruite su . Collegare un database più potente (PostgreSQL) alla vostra applicazione.

Eseguire un'elaborazione più complessa delle query (analisi dei dati, operazioni di ramo, ecc.).

estendere le funzionalità delle vostre applicazioni utilizzando i microservizi.

Il canale AppMaster YouTube offre un tutorial dettagliato sull'integrazione con Adalo con AppMaster utilizzando richieste API esterne.

Tilda e AppMaster

Tilda è un eccellente costruttore di siti web modulari con una configurazione minima che consente di creare siti web in un paio d'ore, letteralmente.

Con Tilda è possibile creare:

Landing page di prodotti o servizi;

Siti promozionali e di presentazione;

Piccoli siti aziendali;

Semplici negozi online;

Blog o siti di portfolio.

Fondamentalmente, tutti i prodotti creati su Tilda sono progettati per raccogliere lead, ma la loro ulteriore elaborazione è più difficile. Tilda ha un CRM integrato, che include tutte le richieste ricevute dal sito, ma non può sostituire gli strumenti professionali di gestione dei lead.

Ma questo non è un motivo per disperare; Tilda ha la possibilità di integrarsi con servizi di terze parti inviando i dati tramite webhooks. In questo caso, è possibile creare il proprio CRM, ad esempio, utilizzando una piattaforma no-code oppure utilizzare una soluzione già pronta e, grazie all'integrazione, inviare tutte le richieste in entrata da un sito esistente fatte su Tilda direttamente al vostro sistema CRM. In questo modo, con l'aiuto di no-code strumenti, chiuderete completamente il compito di raccogliere ed elaborare i lead.

Un esempio di come fare è disponibile sul portale di apprendimentoAppMaster .

Tilda L'integrazione con AppMaster vi permetterà di:

Utilizzare AppMater come piattaforma per l'accettazione dei moduli compilati.

Memorizzare le domande in un database per la successiva elaborazione.

Analizzare i dati dei moduli ed eseguire la logica di elaborazione necessaria (filtraggio, controllo dello spam, funzioni matematiche).

Lanciare automaticamente azioni aggiuntive (invio di SMS, e-mail, messaggi agli instant messenger).

Conclusioni

Il mercato è in costante crescita e sviluppo, così come i servizi esistenti, e per non affogare nell'oceano della concorrenza, le limitazioni della piattaforma utilizzata per creare la vostra applicazione non devono diventare un ostacolo per voi. L'integrazione di soluzioni già pronte con servizi di terze parti è un'ottima opzione per risparmiare tempo e denaro, migliorando al contempo in modo significativo l'applicazione, rendendola sicura, moderna e tecnologicamente avanzata. Inoltre, l'integrazione vi permetterà di automatizzare processi aziendali complessi, liberando tempo per l'implementazione di nuove soluzioni.