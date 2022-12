Una roadmap di prodotto è una sintesi che fornisce una panoramica delle specifiche, della visione, delle caratteristiche e della direzione del vostro prodotto per elaborare una strategia sotto forma di roadmap. Quando si è alle prime armi e si vuole esprimere la visione del proprio prodotto di fronte ai clienti, è necessario creare delle roadmap che ne definiscano la strategia. È questo il momento di creare una roadmap di prodotto che apra la strada al lavoro successivo. Per lavorare alla costruzione di una roadmap di prodotto per il primo prodotto, dovete identificare gli obiettivi, le caratteristiche e la visione del vostro prodotto che ritrarrete nella roadmap. Dalla strategia ai rilasci, il processo di costruzione di una roadmap di prodotto si articola in più fasi.

La vostra roadmap di prodotto deve rappresentare una visione efficace delle caratteristiche del vostro prodotto e dello sforzo potenziale che state facendo per raggiungere gli obiettivi fino al rilascio di un prodotto. L'intero processo di identificazione della visione e di pianificazione per costruire una roadmap di prodotto in modo strategico si svolge con la collaborazione dell'intero team e del product manager.

Importanza della roadmap di prodotto

La creazione di roadmap di prodotto per il vostro prodotto richiede uno sforzo arduo. Sarebbe meglio se vi impegnaste a fondo per raggiungere gli obiettivi di una corretta gestione e commercializzazione del prodotto attraverso una roadmap. L'impegno verso i vostri obiettivi si esprime efficacemente attraverso le roadmap di prodotto che create. La roadmap del prodotto serve a promettere ai membri del team e ai consumatori la qualità e la responsabilità del prodotto. Le roadmap descrivono tutte le fasi del prodotto, come gli aggiornamenti, i rilasci e la consegna del prodotto.

La presentazione del prodotto richiede un grande sforzo di pianificazione strategica, tra cui la roadmap del prodotto gioca un ruolo fondamentale. Collegare la strategia di prodotto all'implementazione aiuta a presentare il vostro lavoro con efficacia nella roadmap. Inoltre, la roadmap di prodotto dà ai consumatori un'idea di dove e perché stanno investendo in un prodotto specifico.

Diversi tipi di roadmap di prodotto

A seconda dei team e dei clienti, è necessario scegliere uno dei tipi di roadmap di prodotto. Esistono diversi tipi di roadmap che possiedono altre caratteristiche. Poiché i diversi team e pubblici guardano alle roadmap di prodotto in modo diverso a seconda del loro lavoro, la roadmap di prodotto pertinente fornisce una visione efficace. Le informazioni presentate nei vari tipi di roadmap di prodotto sono simili, ma vengono spiegate in modi diversi.

Roadmap epiche

In questo tipo di roadmap di prodotto, è possibile integrare funzioni correlate che aiutano a pianificare e organizzare il lavoro futuro e le funzioni avanzate. Questa roadmap di prodotto aiuta a immaginare il lavoro svolto in più release. Questa roadmap è utile anche per affrontare le caratteristiche chiave dei prodotti e prendere decisioni prioritarie.

Roadmap delle funzionalità

Le roadmap delle funzionalità forniscono informazioni dettagliate sugli aggiornamenti delle nuove funzionalità del prodotto attraverso una tabella di marcia. Questa è la migliore roadmap di prodotto che fornisce informazioni su quando e quali aggiornamenti delle funzionalità verranno introdotti nel prodotto.

Roadmap di portafoglio

Una roadmap di prodotto di portafoglio è un modo efficace per esprimere il piano strategico di lavoro sul prodotto alla leadership e ai team. Inoltre, questa roadmap fornisce anche una visione efficace di come i diversi team lavoreranno insieme. In un'unica vista, è possibile presentare le release pianificate per più prodotti.

Roadmap di rilascio

Una roadmap di rilascio del prodotto è un processo che fornisce informazioni sulle attività e sul lavoro da svolgere prima di immettere sul mercato un prodotto rilasciato. Aiuta a risolvere questioni come i tempi e le modalità di rilascio e chi lavorerà e sarà responsabile del rilascio e della consegna. Inoltre, questa roadmap aiuta a comunicare i grafici delle attività di rilascio con altri team come le vendite, il marketing e l'assistenza ai consumatori.

Roadmap della strategia

Rappresenta la roadmap di prodotto dei vostri sforzi di alto livello per raggiungere gli obiettivi. È la migliore roadmap di prodotto che aiuta a mantenere la leadership al corrente delle iniziative e dei team che lavorano alla costruzione della roadmap di prodotto.

Costruire le roadmap di prodotto

Quando dovete costruire una roadmap di prodotto per il vostro prodotto, avete bisogno di una strategia che definisca gli obiettivi e le iniziative associate. Lavorerete con i team per raggiungere questi obiettivi e portare a termine le iniziative che avete intrapreso. Gli elementi fondamentali per creare una roadmap di prodotto sono gli obiettivi, le iniziative, i rilasci, le caratteristiche, le tempistiche e le epopee. Gli obiettivi del prodotto devono essere realistici e raggiungibili in un tempo specifico. Inoltre, i rilasci sono chiaramente definiti nella timeline per rispondere alle preoccupazioni dei team, della leadership e dei clienti riguardo al funzionamento e all'arrivo di nuovi prodotti o aggiornamenti nella roadmap. Le nuove funzionalità sviluppate e quelle aggiornate devono essere comunicate nella timeline in modo efficace, insieme alle date dei rilasci ai team e ai clienti; una volta terminata la scelta del tipo di roadmap di prodotto, è necessario seguire questi passaggi per lavorare e costruire una roadmap di prodotto.

Definire la strategia di prodotto

Prima di tutto, dovete identificare il "perché" del vostro prodotto per elaborare una strategia. Questo "perché" del prodotto spiegherà nelle roadmap di prodotto come i vostri potenziali sforzi siano di supporto all'intera azienda. Nella strategia di un prodotto, ci saranno obiettivi, iniziative e visioni dettagliate associate al prodotto nelle roadmap. Si individueranno i clienti, le loro esigenze e le tecniche per raccogliere il pubblico sul mercato. Inoltre, gli elementi della strategia del prodotto definiscono i dettagli della roadmap del prodotto.

Raccogliere informazioni e idee

I team di prodotto possono raccogliere informazioni e idee sui requisiti del prodotto e sulle funzionalità aggiornate da diverse fonti. Queste fonti possono essere i clienti, i team di assistenza clienti e altri team interni. Il team di assistenza clienti comprenderà meglio le esigenze dei clienti attraverso le loro risposte e i loro feedback. Inoltre, potete anche concentrarvi sui punti deboli dei vostri prodotti e proporre idee e strategie per migliorare le carenze nelle caratteristiche del vostro prodotto nelle roadmap.

Definire le caratteristiche del prodotto

Identificando le caratteristiche specifiche del prodotto attraverso idee, obiettivi e iniziative, è possibile creare efficacemente una roadmap di prodotto. Sono disponibili diversi strumenti e modelli; utilizzandoli, si possono aggiungere i requisiti e le caratteristiche per trasmetterli ai clienti. È anche possibile saltare le caratteristiche che non vanno bene per i dettagli. Tuttavia, le caratteristiche possono essere aggiunte in un secondo momento, quando è necessario comunicarle ai clienti. Inoltre, quando si crea una roadmap si possono aggiungere le recensioni di altri clienti per presentare il punto di vista dei clienti.

Organizzare i rilasci

Dopo aver spiegato in modo efficace il perché del vostro prodotto, arriva il momento di spiegare e presentare il "quando" del prodotto. Dopo aver spiegato le caratteristiche del prodotto, potete aggiungere le date di consegna alla timeline con le release. Alcuni team preferiscono organizzare le release in base alla capacità di sviluppo, invece di organizzarle in base al lancio del prodotto.

Definire le viste della roadmap

Questa è la fase finale in cui si esaminano le cose definite nelle roadmap. Per esaminare le roadmap in base a diverse visualizzazioni, scegliete un modello di roadmap o un software. È necessario conoscere i visualizzatori delle roadmap prima di eseguirle. Inoltre, è necessario capire quali sono le informazioni importanti che si vogliono trasmettere. Individuate se il pubblico è interessato a ottenere informazioni dettagliate sul prodotto e sulle date esatte di rilascio e consegna.

Domande frequenti

Cosa contiene una roadmap di prodotto?

Una roadmap di prodotto è un documento che definisce la visione, le specifiche e la direzione del vostro prodotto. Se volete presentare il vostro prodotto a un pubblico, create una roadmap efficace che trasmetta informazioni dettagliate sul prodotto, dagli obiettivi ai rilasci. La creazione di una roadmap è un processo in più fasi che richiede obiettivi e iniziative da portare avanti.

Che cos'è un modello di roadmap di prodotto?

Il modello di roadmap di prodotto è una piattaforma che consente di costruire una roadmap di prodotto in un modello preorganizzato. Potete semplicemente aggiungere i dettagli del vostro prodotto a partire dalla produzione fino alla consegna del prodotto. La timeline si concentrerà sulle scadenze e sugli obiettivi associati al prodotto.

Quali input utilizzare per costruire la roadmap di prodotto?

Gli input necessari per costruire le roadmap di prodotto includono il mercato, la tecnologia, le recensioni dei clienti e la strategia di prodotto. Il mercato vi fornirà i dettagli sulle esigenze dei clienti, sui concorrenti e sulle tendenze del mercato. La strategia di prodotto vi fornisce una direzione da seguire che vi porterà a raggiungere il vostro obiettivo di prodotto. È inoltre necessario tenere conto del progresso tecnologico e di altri aggiornamenti necessari nelle caratteristiche dei prodotti.

Cosa deve includere una roadmap?

Le roadmap dei prodotti devono avere obiettivi e iniziative spiegati nella strategia di prodotto. Le roadmap includono anche le caratteristiche e gli aggiornamenti associati al prodotto. La tempistica viene stabilita per rispettare le scadenze e raggiungere gli obiettivi secondo la strategia del prodotto. Inoltre, è necessario elencare le date dei rilasci, degli aggiornamenti e delle consegne.

Come si crea una roadmap per la propria azienda?

Prima di tutto, è necessario identificare un obiettivo e un'iniziativa per la propria azienda. Dopodiché, bisogna scegliere il tipo di roadmap da creare. Poiché diversi team o pubblici hanno bisogno di diversi tipi di roadmap. Dopo aver scelto il tipo di roadmap e gli obiettivi per il vostro prodotto, assicuratevi di aver raccolto informazioni e idee dall'esterno per elaborare una strategia. Questi fattori esterni possono essere i clienti, i concorrenti o il personale di mercato. Questo vi aiuterà a definire una strategia e una roadmap migliori per il vostro prodotto fino al rilascio. Definite quindi le caratteristiche e i requisiti del prodotto che sono necessari. Oltre alle caratteristiche, è necessario definire anche le date degli aggiornamenti associati a determinate caratteristiche nella roadmap. Anche le date di rilascio e di consegna dei prodotti devono essere spiegate nelle roadmap.