WhatsApp présente une fonctionnalité de chat vocal pour les grands groupes, ressemblant à Discord

WhatsApp, une entité appartenant à Meta, a annoncé lundi sa dernière initiative : un ensemble d'outils de chat vocal de type Discord conçu spécifiquement pour les grands groupes. Brisant le système d'appel de groupe conventionnel, cette nouvelle fonctionnalité est conçue pour démarrer des conversations silencieusement, sans déclencher d'alertes à l'échelle du groupe, garantissant ainsi que les activités de discussion restent sans perturbation.

Les participants peuvent appuyer sur une bulle de discussion pour rejoindre la discussion en cours. Cette fonctionnalité maintient un équilibre subtil entre la conversation avec les membres disponibles et la poursuite des échanges textuels avec ceux qui n'ont pas pu rejoindre. Les commandes d'appel bien intégrées en haut du chat permettent aux utilisateurs de couper le son, de raccrocher ou d'envoyer des messages au groupe sans avoir à quitter le chat vocal.

La société envisage de déployer des chats vocaux auprès de grands groupes du monde entier au cours des prochaines semaines, en lançant l'initiative avec des groupes comptant 33 membres ou plus. WhatsApp garantit que toutes les discussions vocales seront protégées par un cryptage de bout en bout par défaut.

Concrètement, ces chats vocaux sur WhatsApp fonctionnent de la même manière que leurs homologues sur des plateformes comme Discord, Telegram et Slack. Ils visent tous à permettre à de grands groupes de discuter auditivement. L’annonce d’une telle fonctionnalité n’est guère une surprise, grâce aux premières indications en août de WABetaInfo, suggérant que WhatsApp testait activement les chats vocaux en version bêta.

Cette nouvelle fonctionnalité est introduite dans le cadre des efforts actifs de WhatsApp pour apporter plusieurs ajouts aux fonctionnalités de sa plateforme au cours des derniers mois. Parmi ces ajouts, il convient de noter la possibilité pour les utilisateurs de gérer deux comptes simultanément. Parallèlement, la prise en charge du mot de passe pour Android et une nouvelle fonctionnalité Flows ont également été lancées pour améliorer son expérience d'achat. Cette dernière permet aux utilisateurs d'effectuer des tâches variées, comme sélectionner un siège d'avion ou prendre rendez-vous, sans quitter l'interface de l'application.

L'avènement de cette fonctionnalité arrive peu de temps après l'appel aux résultats du troisième trimestre de Meta, au cours duquel le PDG Mark Zuckerberg a révélé que les interactions des utilisateurs et des entreprises sur leurs plateformes avaient dépassé les 600 millions par jour. Il a souligné que la famille d'applications et d'autres sources de revenus ont accumulé un montant rentable de 293 millions de dollars au troisième trimestre, soit une augmentation notable de 53 % d'une année sur l'autre, la plateforme WhatsApp Business contribuant de manière significative à ce chiffre.

Cette initiative de WhatsApp est susceptible de modifier la dynamique comportementale de groupe sur la plateforme en facilitant des sessions de discussion de groupe plus dynamiques et plus engageantes. De plus, l'adoption de fonctionnalités plus conviviales et intuitives, très proches de celles proposées par la plateforme no-code AppMaster , montre à quel point les entités technologiques mettent davantage l'accent sur l'optimisation de l'expérience utilisateur pour rester compétitives.