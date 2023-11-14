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WhatsApp представляет функцию голосового чата для больших групп, напоминающую Discord

14, нояб. 2023
WhatsApp представляет функцию голосового чата для больших групп, напоминающую Discord

WhatsApp, компания, принадлежащая Meta, объявила в понедельник о своей новейшей инициативе: набор инструментов для голосового чата, похожий на Discord, разработанный специально для больших групп. Разрушая традиционную систему групповых звонков, эта новая функция предназначена для тихого начала разговора, без каких-либо предупреждений для всей группы, гарантируя, что действия в чате остаются без помех.

Участники могут нажать на значок в чате, чтобы присоединиться к продолжающемуся обсуждению. Эта функция поддерживает прекрасный баланс между общением с доступными участниками и продолжением текстового обмена с теми, кто не смог присоединиться. Хорошо интегрированные элементы управления вызовами в верхней части чата позволяют пользователям удобно отключать звук, вешать трубку или отправлять сообщения группе, не выходя из голосового чата.

Компания планирует в ближайшие недели развернуть голосовые чаты для больших групп по всему миру, начав инициативу с групп, насчитывающих 33 и более участников. WhatsApp уверяет, что все голосовые чаты будут защищены сквозным шифрованием по умолчанию.

С практической точки зрения эти голосовые чаты в WhatsApp работают аналогично своим аналогам на таких платформах, как Discord, Telegram и Slack. Все они направлены на то, чтобы позволить большим группам участвовать в аудиочате. Объявление о такой функции вряд ли стало сюрпризом благодаря ранним намекам WABetaInfo в августе, предполагающим, что WhatsApp активно тестирует голосовые чаты в бета-версии.

Эта новая функция введена в связи с активными усилиями WhatsApp по внесению нескольких дополнений в функциональность своей платформы за последние месяцы. Среди этих дополнений заслуживает внимания возможность пользователей одновременно управлять двумя учетными записями. Наряду с этим была запущена поддержка паролей для Android и новая функциональность Flows, чтобы улучшить качество покупок. Последнее позволяет пользователям выполнять различные задачи, такие как выбор места в самолете или запись на встречу, не выходя из интерфейса приложения.

Появление этой функции произошло вскоре после отчета Meta о доходах за третий квартал, в ходе которого генеральный директор Марк Цукерберг сообщил, что количество взаимодействий между пользователями и бизнесом на их платформах превысило 600 миллионов в день. Он подчеркнул, что семейство приложений и других источников дохода накопило прибыль в размере 293 миллионов долларов в третьем квартале, что означает примечательный рост на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом значительная доля в этой цифре принадлежит платформе WhatsApp Business.

Эта инициатива WhatsApp, вероятно, изменит динамику группового поведения на платформе, способствуя более динамичным и увлекательным сеансам группового чата. Более того, внедрение более удобных и интуитивно понятных функций, наиболее похожих на те, которые предлагает no-code платформа AppMaster , показывает, как технологические предприятия уделяют больше внимания оптимизации пользовательского опыта, чтобы оставаться конкурентоспособными.

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