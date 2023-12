WhatsApp, een entiteit die eigendom is van Meta, heeft maandag zijn nieuwste initiatief aangekondigd: een Discord-achtige voicechat-toolset die speciaal is ontworpen voor grote groepen. Deze nieuwe functionaliteit vernietigt het conventionele groepsoproepsysteem en is ontworpen om gesprekken rustig te starten, zonder dat er waarschuwingen voor de hele groep worden geactiveerd, zodat in-chat-activiteiten storingsvrij blijven.

De deelnemers kunnen op een in-chat-bubbel tikken om deel te nemen aan de lopende discussie. Deze functie zorgt voor een goed evenwicht tussen het praten met beschikbare leden en het voortzetten van tekstuitwisselingen met degenen die niet konden deelnemen. Dankzij de goed geïntegreerde gespreksknoppen bovenaan de chat kunnen gebruikers gemakkelijk berichten dempen, ophangen of naar de groep sturen zonder de voicechat te hoeven verlaten.

Het bedrijf is van plan de komende weken voicechats uit te rollen naar grote groepen over de hele wereld, waardoor het initiatief een impuls krijgt met groepen met 33 leden of meer. WhatsApp verzekert dat alle voicechats worden beveiligd door standaard end-to-end-codering.

In praktische termen werken deze voicechats op WhatsApp op dezelfde manier als hun tegenhangers op platforms als Discord, Telegram en Slack. Ze zijn er allemaal op gericht om grote groepen in staat te stellen auditief te chatten. De aankondiging van een dergelijke functie komt nauwelijks als een verrassing, dankzij de eerste hints in augustus van WABetaInfo, die erop wezen dat WhatsApp actief voicechats in bèta aan het testen was.

Deze nieuwe functie is geïntroduceerd in lijn met de actieve inspanningen van WhatsApp om de afgelopen maanden verschillende toevoegingen aan de platformfunctionaliteit aan te brengen. Van deze toevoegingen is de mogelijkheid voor gebruikers om twee accounts tegelijkertijd te beheren opmerkelijk. Daarnaast werden ook de wachtwoordondersteuning voor Android en een nieuwe Flows-functionaliteit gelanceerd om de winkelervaring te verbeteren. Met dit laatste kunnen gebruikers uiteenlopende taken uitvoeren, zoals het selecteren van een vluchtstoel of het boeken van een afspraak, zonder de app-interface te verlaten.

De komst van deze functie komt kort na de Q3-winstoproep van Meta, waarin CEO Mark Zuckerberg onthulde dat gebruikers- en zakelijke interacties op hun platforms dagelijks de 600 miljoen hebben overschreden. Hij benadrukte dat de familie van apps en andere inkomstenbronnen in het derde kwartaal een winstgevende $293 miljoen heeft opgebouwd, wat een opmerkelijke stijging van 53% op jaarbasis betekent, waarbij het WhatsApp Business-platform aanzienlijk aan dit aantal heeft bijgedragen.

Dit initiatief van WhatsApp zal waarschijnlijk de groepsgedragsdynamiek op het platform veranderen door meer dynamische en boeiende groepschatsessies mogelijk te maken. Bovendien laat de acceptatie van gebruiksvriendelijkere en intuïtievere functies, die het meest lijken op die van het AppMaster no-code platform, zien hoe technologische entiteiten meer de nadruk leggen op het optimaliseren van gebruikerservaringen om concurrerend te blijven.