يقدم WhatsApp ميزة الدردشة الصوتية للمجموعات الكبيرة، على غرار Discord

أعلن WhatsApp، وهو كيان مملوك لشركة Meta، عن أحدث مبادرته يوم الاثنين: مجموعة أدوات دردشة صوتية تشبه Discord مصممة خصيصًا للمجموعات الكبيرة. تم تصميم هذه الوظيفة الجديدة، التي حطمت نظام المكالمات الجماعية التقليدي، لبدء المحادثات بهدوء، دون أي تنبيهات على مستوى المجموعة، مما يضمن بقاء الأنشطة داخل الدردشة خالية من الإزعاج.

يمكن للمشاركين النقر على فقاعة داخل الدردشة للانضمام إلى المناقشة الجارية. تحافظ هذه الميزة على توازن دقيق بين التحدث مع الأعضاء المتاحين ومواصلة تبادل الرسائل النصية مع أولئك الذين لم يتمكنوا من الانضمام. تتيح عناصر التحكم في المكالمات المدمجة جيدًا في الجزء العلوي من الدردشة للمستخدمين كتم صوت المجموعة أو تعليقها أو إرسالها بسهولة دون الحاجة إلى الخروج من الدردشة الصوتية.

وتتصور الشركة طرح محادثات صوتية لمجموعات كبيرة في جميع أنحاء العالم خلال الأسابيع المقبلة، لبدء المبادرة بمجموعات تضم 33 عضوًا أو أكثر. يضمن WhatsApp أن جميع الدردشات الصوتية ستتم حمايتها من خلال التشفير الافتراضي الشامل.

من الناحية العملية، تعمل هذه الدردشات الصوتية على WhatsApp بشكل مشابه لنظيراتها على منصات مثل Discord وTelegram و Slack. تهدف جميعها إلى تمكين المجموعات الكبيرة من المشاركة في الدردشة الصوتية. لا يشكل الإعلان عن مثل هذه الميزة مفاجأة، وذلك بفضل التلميحات المبكرة في أغسطس من قبل WABetaInfo، والتي تشير إلى أن WhatsApp كان يختبر المحادثات الصوتية بشكل نشط في النسخة التجريبية.

يتم تقديم هذه الميزة الجديدة بما يتماشى مع جهود WhatsApp النشطة لإجراء العديد من الإضافات إلى وظائف النظام الأساسي الخاص به خلال الأشهر الأخيرة. ومن بين هذه الإضافات، تجدر الإشارة إلى قدرة المستخدمين على إدارة حسابين في وقت واحد. إلى جانب ذلك، تم أيضًا إطلاق دعم مفتاح المرور لنظام Android ووظيفة Flows الجديدة لتحسين تجربة التسوق. ويتيح هذا الأخير للمستخدمين أداء مهام متنوعة، مثل اختيار مقعد طيران أو حجز موعد، دون مغادرة واجهة التطبيق.

يصل ظهور هذه الميزة بعد فترة وجيزة من مكالمة أرباح الربع الثالث لشركة Meta، والتي كشف خلالها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج أن تفاعلات المستخدم والأعمال عبر منصاتهم قد تجاوزت 600 مليون تفاعل يوميًا. وشدد على أن مجموعة التطبيقات ومصادر الإيرادات الأخرى جمعت أرباحًا بقيمة 293 مليون دولار في الربع الثالث، مما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 53٪ على أساس سنوي، مع مساهمة منصة WhatsApp Business بشكل كبير في هذا الرقم.

من المرجح أن تؤدي هذه المبادرة من WhatsApp إلى تغيير الديناميكيات السلوكية الجماعية على النظام الأساسي من خلال تسهيل جلسات دردشة جماعية أكثر ديناميكية وجاذبية. علاوة على ذلك، فإن اعتماد المزيد من الميزات سهلة الاستخدام والبديهية، التي تشبه إلى حد كبير تلك التي تقدمها منصة AppMaster no-code ، يصور كيف تركز الكيانات التكنولوجية بشكل أكبر على تحسين تجارب المستخدم للحفاظ على قدرتها التنافسية.