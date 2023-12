WhatsApp, ein Unternehmen im Besitz von Meta, kündigte am Montag seine neueste Initiative an: ein Discord-ähnliches Voice-Chat-Toolset, das speziell für große Gruppen entwickelt wurde. Diese neue Funktionalität sprengt das herkömmliche Gruppenanrufsystem und ist darauf ausgelegt, Gespräche leise zu beginnen, ohne dass gruppenweite Alarme ausgelöst werden, sodass die Aktivitäten im Chat störungsfrei bleiben.

Die Teilnehmer können auf eine In-Chat-Blase tippen, um an der laufenden Diskussion teilzunehmen. Diese Funktion sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Gesprächen mit verfügbaren Mitgliedern und der Fortsetzung des Textaustauschs mit denjenigen, die nicht beitreten konnten. Die gut integrierten Anrufsteuerungen oben im Chat ermöglichen es Benutzern, bequem stummzuschalten, aufzulegen oder Nachrichten an die Gruppe zu senden, ohne den Voice-Chat verlassen zu müssen.

Das Unternehmen plant, in den kommenden Wochen Voice-Chats für große Gruppen weltweit einzuführen und die Initiative bei Gruppen mit 33 oder mehr Mitgliedern zu starten. WhatsApp versichert, dass alle Sprachchats durch eine standardmäßige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt sind.

In der Praxis funktionieren diese Voice-Chats auf WhatsApp ähnlich wie ihre Gegenstücke auf Plattformen wie Discord, Telegram und Slack. Sie alle zielen darauf ab, großen Gruppen die Möglichkeit zu geben, sich an einem auditiven Chat zu beteiligen. Die Ankündigung einer solchen Funktion kommt kaum überraschend, da WABetaInfo bereits im August erste Hinweise gab, die darauf hindeuteten, dass WhatsApp Voice-Chats aktiv in der Beta-Phase testete.

Diese neuartige Funktion wird im Einklang mit den aktiven Bemühungen von WhatsApp eingeführt, in den letzten Monaten mehrere Ergänzungen zur Funktionalität seiner Plattform vorzunehmen. Unter diesen Ergänzungen ist die Möglichkeit für Benutzer hervorzuheben, zwei Konten gleichzeitig zu verwalten. Darüber hinaus wurden die Passkey-Unterstützung für Android und eine neue Flows-Funktionalität eingeführt, um das Einkaufserlebnis zu verbessern. Letzteres ermöglicht es Benutzern, vielfältige Aufgaben, wie beispielsweise die Auswahl eines Flugplatzes oder die Buchung eines Termins, auszuführen, ohne die App-Oberfläche zu verlassen.

Die Einführung dieser Funktion erfolgt kurz nach der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals von Meta, bei der CEO Mark Zuckerberg bekannt gab, dass die Benutzer- und Geschäftsinteraktionen auf ihren Plattformen täglich 600 Millionen überschritten haben. Er betonte, dass die Familie von Apps und anderen Einnahmequellen im dritten Quartal profitable 293 Millionen US-Dollar angehäuft habe, was einen bemerkenswerten Anstieg von 53 % gegenüber dem Vorjahr darstelle, wobei die WhatsApp Business-Plattform erheblich zu dieser Zahl beitrage.

Diese Initiative von WhatsApp wird wahrscheinlich die Gruppenverhaltensdynamik auf der Plattform verändern, indem sie dynamischere und ansprechendere Gruppenchat-Sitzungen ermöglicht. Darüber hinaus zeigt die Einführung benutzerfreundlicherer und intuitiverer Funktionen, die denen der AppMaster- no-code Plattform am ähnlichsten sind, wie Technologieunternehmen mehr Wert auf die Optimierung der Benutzererfahrungen legen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.