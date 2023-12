WhatsApp introduce la funzionalità di chat vocale per gruppi numerosi, simile a Discord

WhatsApp, un'entità di proprietà di Meta, ha annunciato lunedì la sua ultima iniziativa: un set di strumenti di chat vocale simile a Discord progettato specificamente per grandi gruppi. Rompendo il tradizionale sistema di chiamata di gruppo, questa nuova funzionalità è progettata per avviare conversazioni in silenzio, senza attivare avvisi a livello di gruppo, garantendo che le attività in chat rimangano prive di disturbi.

I partecipanti possono toccare un fumetto nella chat per partecipare alla discussione in corso. Questa funzionalità mantiene un buon equilibrio tra la conversazione con i membri disponibili e il continuo scambio di messaggi con coloro che non possono iscriversi. I controlli di chiamata ben integrati nella parte superiore della chat consentono agli utenti di disattivare comodamente l'audio, riagganciare o inviare messaggi al gruppo senza dover uscire dalla chat vocale.

La società prevede di estendere le chat vocali a grandi gruppi in tutto il mondo nelle prossime settimane, dando il via all’iniziativa con gruppi che ospitano 33 membri o più. WhatsApp assicura che tutte le chat vocali saranno salvaguardate dalla crittografia end-to-end predefinita.

In termini pratici, queste chat vocali su WhatsApp funzionano in modo simile alle loro controparti su piattaforme come Discord, Telegram e Slack. Mirano tutti a consentire a grandi gruppi di impegnarsi in chat uditive. L'annuncio di una tale funzionalità non è certo una sorpresa, grazie ai primi indizi di WABetaInfo in agosto, che suggerivano che WhatsApp stesse testando attivamente le chat vocali in versione beta.

Questa nuova funzionalità viene introdotta in linea con gli sforzi attivi di WhatsApp per apportare diverse aggiunte alle funzionalità della sua piattaforma negli ultimi mesi. Tra queste aggiunte, degna di nota è la possibilità per gli utenti di gestire due account contemporaneamente. Inoltre, sono stati lanciati anche il supporto passkey per Android e una nuova funzionalità Flows per migliorare l'esperienza di acquisto. Quest'ultimo consente agli utenti di eseguire diverse attività, come selezionare un posto in volo o prenotare un appuntamento, senza lasciare l'interfaccia dell'app.

L'avvento di questa funzionalità arriva subito dopo la conferenza sugli utili del terzo trimestre di Meta, durante la quale il CEO Mark Zuckerberg ha rivelato che le interazioni tra utenti e aziende sulle loro piattaforme hanno superato i 600 milioni al giorno. Ha sottolineato che la famiglia di app e altre fonti di entrate ha accumulato un profitto di 293 milioni di dollari nel terzo trimestre, segnando un notevole aumento del 53% su base annua, con la piattaforma WhatsApp Business che ha contribuito in modo significativo a questo numero.

Questa iniziativa di WhatsApp modificherà probabilmente le dinamiche comportamentali di gruppo sulla piattaforma facilitando sessioni di chat di gruppo più dinamiche e coinvolgenti. Inoltre, l’adozione di funzionalità più user-friendly e intuitive, molto simili a quelle offerte dalla piattaforma no-code AppMaster , ritrae come le entità tecnologiche stiano enfatizzando maggiormente l’ottimizzazione delle esperienze utente per rimanere competitive.