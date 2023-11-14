WhatsApp 推出大型群组语音聊天功能，类似于 Discord

Meta 旗下的 WhatsApp 周一宣布了其最新举措：专门为大型团体设计的类似 Discord 的语音聊天工具集。这项新功能打破了传统的群组通话系统，旨在安静地开始对话，不会触发任何群组范围的警报，确保聊天活动不受干扰。

参与者可以点击聊天气泡来加入正在进行的讨论。此功能在与可用成员交谈和与无法加入的成员继续文本交换之间保持了良好的平衡。聊天顶部集成良好的通话控件使用户可以方便地静音、挂断电话或向群组发送消息，而无需退出语音聊天。

该公司计划在未来几周内向全球大型团体推出语音聊天功能，并在拥有 33 名或更多成员的团体中启动该计划。 WhatsApp 确保所有语音聊天都将受到默认端到端加密的保护。

实际上，WhatsApp 上的语音聊天操作与 Discord、Telegram 和Slack等平台上的语音聊天操作类似。它们的目标都是让大群体能够进行听觉聊天。宣布这样的功能并不令人意外，这要归功于 WABetaInfo 在 8 月份的早期暗示，表明 WhatsApp 正在积极测试 Beta 版语音聊天功能。

这项新颖的功能是在 WhatsApp 近几个月来积极努力对其平台功能进行多项补充的同时推出的。在这些新增功能中，值得注意的是用户同时管理两个帐户的能力。此外，还推出了对 Android 的密钥支持和新的 Flows 功能，以增强其购物体验。后者允许用户执行各种任务，例如选择航班座位或预订约会，而无需离开应用程序界面。

这一功能是在 Meta 的第三季度财报电话会议后不久推出的，首席执行官马克·扎克伯格在会上透露，其平台上的用户和业务互动量每天已超过 6 亿次。他强调，应用程序系列和其他收入来源在第三季度累计盈利 2.93 亿美元，同比增长 53%，其中 WhatsApp Business 平台对这一数字做出了重大贡献。

WhatsApp 的这一举措可能会通过促进更具活力和参与性的群聊会话来改变该平台上的群体行为动态。此外，采用更加用户友好和直观的功能（最类似于AppMaster no-code平台提供的功能），描绘了技术实体如何更加强调优化用户体验以保持竞争力。