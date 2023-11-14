WhatsApp, Büyük Gruplar İçin Discord'a Benzer Sesli Sohbet Özelliğini Tanıttı

Meta'nın sahibi olduğu WhatsApp, Pazartesi günü en yeni girişimini duyurdu: özellikle büyük gruplar için tasarlanmış Discord benzeri bir sesli sohbet araç seti. Geleneksel grup çağrı sistemini yıkan bu yeni işlevsellik, grup çapında herhangi bir uyarıyı tetiklemeden, sohbeti sessizce başlatmak ve sohbet içi etkinliklerin kesintisiz kalmasını sağlamak üzere tasarlandı.

Katılımcılar devam eden tartışmaya katılmak için sohbet içi baloncuğa dokunabilirler. Bu özellik, mevcut üyelerle sohbet etme ile katılamayanlarla mesaj alışverişini sürdürme arasında iyi bir denge sağlar. Sohbetin üst kısmındaki iyi entegre edilmiş çağrı kontrolleri, kullanıcıların sesli sohbetten çıkmak zorunda kalmadan rahatça sessize almalarına, telefonu kapatmalarına veya gruba mesaj göndermelerine olanak tanır.

Şirket, önümüzdeki haftalarda sesli sohbetleri dünya çapındaki büyük gruplara sunmayı ve girişimi 33 veya daha fazla üyeyi barındıran gruplarla başlatmayı planlıyor. WhatsApp, tüm sesli sohbetlerin varsayılan uçtan uca şifrelemeyle korunacağını garanti eder.

Pratik anlamda, WhatsApp'taki bu sesli sohbetler Discord, Telegram ve Slack gibi platformlardaki benzerlerine benzer şekilde çalışır. Hepsi büyük grupların işitsel sohbete katılmasını sağlamayı amaçlıyor. WABetaInfo'nun Ağustos ayındaki ilk ipuçları sayesinde, böyle bir özelliğin duyurulması pek de sürpriz değil; WhatsApp'ın sesli sohbetleri beta sürümünde aktif olarak test ettiğini öne sürüyor.

Bu yeni özellik, WhatsApp'ın son aylarda platform işlevselliğine çeşitli eklemeler yapma yönündeki aktif çabaları doğrultusunda tanıtıldı. Bu eklemeler arasında kullanıcıların iki hesabı aynı anda yönetebilmesi dikkat çekiyor. Ayrıca alışveriş deneyimini geliştirmek amacıyla Android için geçiş anahtarı desteği ve yeni Flows işlevi de kullanıma sunuldu. İkincisi, kullanıcıların uygulama arayüzünden ayrılmadan uçuş koltuğu seçme veya randevu alma gibi çeşitli görevleri gerçekleştirmesine olanak tanır.

Bu özelliğin ortaya çıkışı, Meta'nın CEO Mark Zuckerberg'in platformlarındaki kullanıcı ve iş etkileşimlerinin günlük 600 milyonu aştığını açıkladığı üçüncü çeyrek kazanç çağrısından hemen sonra geldi. Uygulama ailesinin ve diğer gelir kaynaklarının üçüncü çeyrekte 293 milyon dolar kâr elde ettiğini, bu rakamın bir önceki yıla göre %53 oranında kayda değer bir artışa işaret ettiğini ve WhatsApp Business platformunun bu rakama önemli ölçüde katkıda bulunduğunu vurguladı.

WhatsApp'ın bu girişiminin, daha dinamik ve ilgi çekici grup sohbet oturumlarını kolaylaştırarak platformdaki grup davranış dinamiklerini değiştirmesi bekleniyor. Üstelik, AppMaster no-code platformunun sunduğu özelliklere en çok benzeyen, daha kullanıcı dostu ve sezgisel özelliklerin benimsenmesi, teknolojik kuruluşların rekabetçi kalabilmek için kullanıcı deneyimlerini optimize etmeye nasıl daha fazla vurgu yaptığını gösteriyor.