WhatsApp, podmiot należący do Meta, ogłosił w poniedziałek swoją najnowszą inicjatywę: zestaw narzędzi do czatu głosowego przypominający Discord, zaprojektowany specjalnie dla dużych grup. Niszcząc konwencjonalny system połączeń grupowych, ta nowa funkcjonalność ma na celu ciche rozpoczynanie rozmów, bez wyzwalania jakichkolwiek alertów dla całej grupy, zapewniając, że działania na czacie pozostaną wolne od zakłóceń.

Uczestnicy mogą kliknąć dymek na czacie, aby dołączyć do toczącej się dyskusji. Ta funkcja pozwala zachować równowagę pomiędzy rozmową z dostępnymi członkami a ciągłą wymianą SMS-ów z tymi, którzy nie mogli dołączyć. Dobrze zintegrowane elementy sterujące połączeniami na górze czatu pozwalają użytkownikom wygodnie wyciszać, rozłączać się lub wysyłać wiadomości do grupy bez konieczności wychodzenia z czatu głosowego.

Firma planuje udostępnienie czatów głosowych dużym grupom na całym świecie w nadchodzących tygodniach, rozpoczynając inicjatywę od grup liczących co najmniej 33 członków. WhatsApp zapewnia, że ​​wszystkie rozmowy głosowe będą domyślnie chronione kompleksowym szyfrowaniem.

W praktyce te czaty głosowe w WhatsApp działają podobnie do ich odpowiedników na platformach takich jak Discord, Telegram i Slack. Wszystkie mają na celu umożliwienie dużym grupom udziału w czacie słuchowym. Ogłoszenie takiej funkcji nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę pierwsze sierpniowe wskazówki WABetaInfo, które sugerowały, że WhatsApp aktywnie testuje czaty głosowe w wersji beta.

Ta nowatorska funkcja została wprowadzona w związku z aktywnymi wysiłkami WhatsApp mającymi na celu wprowadzenie kilku dodatków do funkcjonalności platformy w ostatnich miesiącach. Wśród tych dodatków na uwagę zasługuje możliwość jednoczesnego zarządzania dwoma kontami przez użytkowników. Oprócz tego wprowadzono także obsługę klucza dostępu dla systemu Android i nową funkcjonalność Flows, aby poprawić jakość zakupów. Ta ostatnia umożliwia użytkownikom wykonywanie różnorodnych zadań, takich jak wybór miejsca w samolocie czy rezerwacja spotkania, bez opuszczania interfejsu aplikacji.

Pojawienie się tej funkcji nastąpi wkrótce po rozmowie telefonicznej Meta dotyczącej wyników za trzeci kwartał, podczas której dyrektor generalny Mark Zuckerberg ujawnił, że interakcje użytkowników i firm na ich platformach przekroczyły 600 milionów dziennie. Podkreślił, że rodzina aplikacji i inne źródła przychodów zgromadziły w trzecim kwartale zyskowne 293 miliony dolarów, co oznacza godny uwagi wzrost o 53% rok do roku, a platforma WhatsApp Business znacząco przyczyniła się do tej liczby.

Ta inicjatywa WhatsApp prawdopodobnie zmieni dynamikę zachowań grupowych na platformie, ułatwiając bardziej dynamiczne i angażujące sesje czatów grupowych. Co więcej, przyjęcie bardziej przyjaznych dla użytkownika i intuicyjnych funkcji, najbardziej przypominających te oferowane przez platformę no-code AppMaster , pokazuje, jak podmioty technologiczne kładą większy nacisk na optymalizację doświadczeń użytkowników, aby zachować konkurencyjność.