O WhatsApp, uma entidade de propriedade da Meta, anunciou sua mais nova iniciativa na segunda-feira: um conjunto de ferramentas de bate-papo por voz semelhante ao Discord, projetado especificamente para grandes grupos. Quebrando o sistema convencional de chamadas em grupo, esta nova funcionalidade foi projetada para iniciar conversas silenciosamente, sem acionar alertas em todo o grupo, garantindo que as atividades no chat permaneçam livres de perturbações.

Os participantes podem tocar em um balão do bate-papo para participar da discussão em andamento. Este recurso mantém um bom equilíbrio entre conversar com membros disponíveis e continuar trocando mensagens de texto com aqueles que não puderam aderir. Os controles de chamada bem integrados na parte superior do bate-papo permitem que os usuários silenciem, desliguem ou enviem mensagens para o grupo de maneira conveniente, sem precisar sair do bate-papo por voz.

A empresa prevê lançar chats de voz para grandes grupos em todo o mundo nas próximas semanas, dando início à iniciativa com grupos com 33 membros ou mais. O WhatsApp garante que todos os bate-papos de voz serão protegidos por criptografia ponta a ponta padrão.

Em termos práticos, esses chats de voz no WhatsApp funcionam de forma semelhante aos seus equivalentes em plataformas como Discord, Telegram e Slack. Todos eles visam permitir que grandes grupos participem de bate-papos auditivos. O anúncio de tal recurso dificilmente é uma surpresa, graças às primeiras dicas de agosto da WABetaInfo, sugerindo que o WhatsApp estava testando ativamente chats de voz em versão beta.

Este novo recurso é introduzido em linha com os esforços ativos do WhatsApp para fazer vários acréscimos à funcionalidade de sua plataforma nos últimos meses. Entre essas adições, destaca-se a possibilidade de os usuários gerenciarem duas contas simultaneamente. Paralelamente, também foram lançados o suporte de chave de acesso para Android e uma nova funcionalidade Flows para aprimorar sua experiência de compra. Este último permite ao usuário realizar diversas tarefas, como selecionar um assento no voo ou marcar um horário, sem sair da interface do aplicativo.

O advento desse recurso chega logo após a teleconferência de resultados do terceiro trimestre da Meta, durante a qual o CEO Mark Zuckerberg revelou que as interações de usuários e negócios em suas plataformas ultrapassaram 600 milhões diariamente. Ele destacou que a família de aplicativos e outras fontes de receita acumulou lucrativos US$ 293 milhões no terceiro trimestre, marcando um notável aumento de 53% ano a ano, com a plataforma WhatsApp Business contribuindo significativamente para esse número.

Esta iniciativa do WhatsApp provavelmente alterará a dinâmica comportamental do grupo na plataforma, facilitando sessões de bate-papo em grupo mais dinâmicas e envolventes. Além disso, a adoção de recursos mais fáceis de usar e intuitivos, mais semelhantes aos oferecidos pela plataforma no-code AppMaster , retrata como as entidades tecnológicas estão enfatizando mais a otimização das experiências do usuário para se manterem competitivas.