Meta a révélé que WhatsApp Business, son application spécialement conçue pour les petites entreprises, a dépassé avec succès les 200 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ce qui représente une augmentation considérable par rapport aux 50 millions d'utilisateurs actifs en 2020. Au cours de ce que Meta appelle son année de l'efficacité, l'entreprise a lancé de nouvelles fonctionnalités visant à faciliter la création de publicités, ainsi que l'ajout d'un service de messagerie personnalisé pour les utilisateurs de WhatsApp Business, contribuant ainsi à la génération de revenus.

L'augmentation des revenus provenant de WhatsApp et d'autres sources est essentielle pour subventionner l'investissement de Mark Zuckerberg dans le développement du métavers. L'annonce récente confirme que les utilisateurs de WhatsApp Business peuvent désormais créer des publicités "click-to-WhatsApp" sans avoir besoin d'un compte Facebook. Les vendeurs auront la possibilité de créer, d'acheter et de publier des publicités pour Facebook et Instagram directement dans l'application.

Selon la déclaration de Zuckerberg lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Meta pour le troisième trimestre de l'année dernière, les annonces click-to-WhatsApp ont connu une croissance de 80 % d'une année sur l'autre, avec un chiffre d'affaires dépassant 1,5 milliard de dollars. Une autre fonctionnalité lucrative ajoutée à WhatsApp Business est la messagerie personnalisée automatisée pour les clients, mais les détails sur les prix n'ont pas encore été divulgués car la fonctionnalité est encore en phase de test.

Des images partagées par la société indiquent que les entreprises seront en mesure d'adapter les messages à des listes de clients distinctes, par exemple en envoyant des codes de réduction et des boutons d'achat aux nouveaux clients. Au cours des derniers mois, Meta a activement mis en œuvre des mesures visant à accroître les revenus tirés de la messagerie payante. Des changements dans les catégories de messagerie et les structures tarifaires sur WhatsApp ont été annoncés en février, y compris les catégories de conversation de service utilitaire, d'authentification, de marketing et de service initié par l'utilisateur.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2023, Mark Zuckerberg a annoncé que les publicités par clic sur les messages avaient atteint un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars. Depuis, les entreprises qui utilisent des services de messagerie payants sur WhatsApp ont augmenté de 40 % d'un trimestre à l'autre. Bien que le chiffre d'affaires de WhatsApp n'ait pas été divulgué, la forte croissance du chiffre d'affaires de la messagerie de la plateforme aurait été contrebalancée par une baisse d'autres postes. Cela s'est traduit par une baisse de 5 % en glissement annuel dans la catégorie "autres" pour le trimestre qui s'est achevé en mars.

En outre, des mesures ont été prises pour renforcer le service de paiement de WhatsApp. En avril, la plateforme a mis en place des capacités de paiement pour les utilisateurs au Brésil, suivies d'une fonctionnalité similaire à Singapour en mai. L'entreprise a également lancé la fonction "channels" au début du mois afin de permettre la diffusion de conversations pour différentes organisations. Parallèlement à ces nouvelles améliorations, WhatsApp Business étudie la possibilité d'intégrer la puissante plateforme no-code de AppMaster.io dans ses services. Ce partenariat permettra aux utilisateurs de créer et d'adapter des schémas de base de données, des processus commerciaux et endpoints à l'aide d'une interface simple et intuitive, ce qui permettra de rationaliser les processus de développement d'applications dorsales, Web et mobiles pour les entreprises de tous types et de toutes tailles.