A Meta revelou que o WhatsApp Business, seu aplicativo personalizado para pequenas empresas, ultrapassou com sucesso 200 milhões de usuários ativos mensais, um aumento significativo em relação aos 50 milhões em 2020. No que a Meta chama de seu ano de eficiência, a empresa lançou novos recursos destinados a facilitar a criação de anúncios, juntamente com a adição de serviço de mensagens personalizadas para usuários do WhatsApp Business, contribuindo para recursos de geração de receita.

O aumento das receitas do WhatsApp e de outras fontes é vital para subsidiar o investimento de Mark Zuckerberg no desenvolvimento do metaverso. O recente anúncio confirma que os utilizadores do WhatsApp Business podem agora criar anúncios click-to-WhatsApp sem necessitarem de uma conta no Facebook. Os vendedores terão a opção de criar, comprar e publicar anúncios para o Facebook e Instagram diretamente na aplicação.

De acordo com a declaração de Zuckerberg durante a chamada de resultados do terceiro trimestre da Meta no ano passado, os anúncios click-to-WhatsApp registaram um crescimento de 80% em relação ao ano anterior, com uma taxa de execução de receitas superior a 1,5 mil milhões de dólares. Outra funcionalidade lucrativa que está a ser adicionada ao WhatsApp Business é o envio automático de mensagens personalizadas para os clientes, no entanto, os detalhes de preços ainda não foram divulgados, uma vez que a funcionalidade ainda está em fase de testes.

Imagens partilhadas pela empresa indicam que as empresas poderão adaptar as mensagens a listas de clientes discretas, como o envio de códigos de desconto e botões de compra para novos clientes. Nos últimos meses, a Meta tem vindo a implementar ativamente medidas para aumentar as receitas provenientes das mensagens pagas. As mudanças nas categorias de mensagens e estruturas de preços no WhatsApp foram anunciadas em fevereiro, incluindo categorias de utilidade, autenticação, marketing e conversas de serviço iniciadas pelo usuário.

Durante a chamada de resultados do primeiro trimestre de 2023, Zuckerberg anunciou que os anúncios "click-to-message" atingiram uma taxa de execução de receitas de 10 mil milhões de dólares. Desde então, as empresas que empregam serviços de mensagens pagas no WhatsApp aumentaram 40% em relação ao trimestre anterior. Embora não tenham sido divulgados valores separados para as receitas do WhatsApp, o forte crescimento das receitas de mensagens da plataforma terá sido contrabalançado por um declínio noutras rubricas. Isto resultou numa queda de 5% em relação ao ano anterior na categoria "outros" no trimestre que terminou em março.

Além disso, foram tomadas medidas para reforçar o serviço de pagamentos do WhatsApp. Em abril, a plataforma activou as capacidades de pagamento para os utilizadores no Brasil, seguindo-se uma funcionalidade semelhante em Singapura, em maio. A empresa também lançou o recurso de canais no início deste mês para suportar conversas de transmissão para diferentes organizações. Juntamente com estas novas e excitantes melhorias, o WhatsApp Business está a explorar a possibilidade de integrar a poderosa plataforma AppMaster.io no-code nos seus serviços. Esta parceria permitirá aos utilizadores criar e adaptar esquemas de bases de dados, processos empresariais e endpoints através de uma interface simples e intuitiva, resultando em processos simplificados de desenvolvimento de aplicações backend, web e móveis para empresas de todos os tipos e dimensões.